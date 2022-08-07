Новый гаджет от Xiaomi и бесконечная музыка от Яндекса: итоги недели

Современные технологии не так часто преподносят нам сюрпризы, но они часто обеспечивают нас интересными новостями. На этой неделе они сошлись воедино. Мы поучили и сюрпризы и повод поговорить о них. Среди главных неожиданностей была Нейромузыка от Яндекса, которая может звучат бесконечно, а генерируется электронным диджеями, имя которым нейросети. Они создаются на основе ваших предпочтений. А еще Xiaomi представила свои новые умные очки, которые кажутся интересными, но вряд ли станут массовым продуктом. Были и другие важные новости, о которых мы расскажем в нашей традиционной итоговой новостной подборке.

Xiaomi представила умные очки

Меньше года назад Xiaomi представила концепт своих умных очков. Получилось очень круто: смарт-очки ничем не отличались от обычных солнцезащитных, имели классный форм-фактор и солидные характеристики, сопоставимые с неплохим смартфоном. Но правда в том, что в реальности устройство получилось совершенно иным, даже кажется, будто Google Glasses были и не такими уж плохими, во всяком случае, в плане дизайна уж точно. Впрочем, выход умных очков Xiaomi — не рядовое событие, а историческая веха, которая говорит о том, что смартфонам осталось не так уж долго. Давайте посмотрим, какими получились умные очки Xiaomi и зачем они нужны.

В сентябре прошлого года Xiaomi опубликовала концепт своих смарт-очков: это вызвало море обсуждений, а заодно подтолкнуло Apple с ее VR-гарнитурой наконец-то начать работать. Удивительно, но именно после этого про умные очки из Купертино стало поступать больше новостей. Правда, после этого про ноу-хау от китайцев забыли и сложилось ощущение, будто ничего ждать не стоит, а сам проект уже отправился в небытие. Не тут-то было: внезапно Xiaomi представила смарт-очки, упор в которых сделан на камеру.

Это становится понятно еще из названия — Mijia Glasses Camera: в основе лежит 50-мегапиксельная широкоугольная камера Quad Bayer и 8-мегапиксельный телеобъектив с раздельной оптической стабилизацией. Она обладает 5-кратным оптическим зумом и 15-кратным гибридным. Кроме того, в устройстве облегчена запись в реальном времени: очки обладают крутой фишкой, благодаря которой камера делает изображение за 10 секунд до нажатия на затвор, чтобы избежать размытого нечеткого изображения.

Xiaomi Glasses Camera подключаются к смартфону для синхронизации изображений и дополнительных настроек через приложение Mijia Glasses App, поэтому говорить о том, что они стали автономным устройством, пока что преждевременно.

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Умные очки Xiaomi предназначены для приложений с VR и AR, которых, к сожалению, пока маловато: в частности, по сообщениям источников, акцент сделан на функции мгновенного перевода на основе машинного обучения Xiao AI, поэтому им также достался неназванный восьмиядерный чип от Qualcomm, 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенного хранилища. Известно, что на данный момент очки умеют переводить в режиме реального времени с китайского на английский.

Кстати, благодаря особой архитектуре жесткого диска, к нему никто не сможет получить доступ, если вы потеряете очки. Также для обеспечения конфиденциальности на передней панели расположен специальный светодиодный индикатор, который будет светиться во время фотографирования: таким образом, разработчики оградили свое устройство от шпионажа или скрытого использования.

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В очках Xiaomi использован дисплей Micro OLED от Sony с диагональю 0,23 дюйма: он расположен над правым глазом, а не по всему периметру как это было в концепте. К тому же, он имеет плотность пикселей 328 точек на дюйм, что должно помочь избежать зернистости изображения. Дисплей прошел специальную сертификацию, поэтому показатель уровня синего света, вредного для глаз, в норме. Помимо этого, судя по показателям, экран достаточно четкий и хорошо читается при ярком свете.

А вот еще некоторые характеристики Xiaomi Mijia Glasses Camera, которые больше напоминают смартфон или умные часы, нежели очки.

Поддержка Wi-Fi, Bluetooth 5.0.

Пиковая яркость дисплея 3000 нит, 1800 нит — максимальная для 1 глаза — 1800 нит.

Аккумулятор 1020 мА*ч — по заявлениям компании, этого хватит на 100 минут непрерывной записи видео.

10-ваттная магнитная зарядка как у Xiaomi Mi Band, которая позволит зарядить очки до 80% за полчаса.

Весить очки будут около 100 граммов, что почти в два раза больше, чем любые смарт-часы. Например, Galaxy Watch (47 г).

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Удивительно, но китайская компания установила вполне адекватный ценник на свои смарт-очки. Мало того, вероятно, вы не знали, но этот проект создан на основе краудфандинговой кампании, где каждый желающий сможет проинвестировать создание устройства — по сообщениям СМИ, старт намечен на 3 августа — взнос составит 44 доллара. Таким образом, участники получат скидку на Xiaomi Mijia Glasses Camera — для них они обойдутся в 370 долларов вместо 400 для обычных покупателей.

Пишите в комментариях или в нашем Телеграм-чате, ждали ли вы появления смарт-очков от Xiaomi и планируете ли их покупать?

Как слушать нейромузыку в Яндексе

Вы же знаете, что такое музыка, и как-то слушаете ее? До недавнего времени вариантов, как сделать это, было намного больше, но теперь с уходом Spotify и проблемами с оплатой Apple Music приходится искать другие варианты. Одним из таких вариантов уже много лет является Яндекс Музыка. Это отличный сервис, который исправил многие проблемы, которые у него были ранее. Конечно, еще есть, что исправить. Например, формирование подборок, которые не сильно заморачиваются по поводу разнообразия. Наверняка вы замечали, как просишь включить что-то, а в следующий раз по тому же запросу вам включают ту же музыку в той же последовательности. Но теперь у Яндекса есть новое оружие в борьбе за слушателей. Так что такое нейромузыка? Уже знаете?

Для начала давайте разберемся в том, что вообще такое нейромузыка. Это довольно новое слово, которое мне при написании этой статьи даже пришлось добавить в словарь, чтобы текстовый редактор его не подчеркивал.

Нейромузыка — это такая музыка, которая полностью формируется за счет нейросетей на стороне музыкального сервиса. В данном случае Яндекс сам генерирует ее и выдает в качестве бесконечного потока, который никогда не закончится. Вы можете слушать эту музыку сутками напролет и ей не будет конца.

Слышали, что кроме Музыки у Яндекс есть еще и Дзен? А про наш канал там слышали? А он есть!

Подборка материала для такой музыки производится на основании интересов каждого конкретного пользователя. То есть у каждого из вас она будет своя и, по идее, она должна соответствовать тому, что вы слушаете в обычной жизни.

Вот только или это не работает, или работает как-то витиевато. Например, я в основном слушаю рок и металл, но ни намека на барабаны и тем более гитары в сгенерированной для меня музыке я не увидел. Музыка, которую мне предложили, была похожа на то, что можно услышать, придя под утро в клуб, когда там уже никого нет, но музыка еще звучит, а последние гости допивают свой напиток и готовятся вызывать такси.

Всего предлагается три типа музыки : ”Вдохновение”, ”Бодрость”, ”Спокойствие”. Вы выбираете нужный вам и включаете его. Дальше Яндекс сам все сделает и предложит вам музыку. Когда ее запускаешь, кажется, что она так и будет идти довольно однообразно, но нет, темп и мелодия могут меняться, как в настоящей музыке, как будто ее миксует живой человек.

Если вам нравится то, что звучит, можно похвалить нейросеть и сказать, ей, что так и надо работать. Если что-то не нравится, то можно поставить дизлайк, и тогда она сделает соответствующие выводы (по крайней мере должна) и скорректирует свою работу.

Какой получилась Яндекс.Станция 2 и стоит ли ее покупать.

Чтобы послушать новый тип музыки, вам нужно иметь подписку Яндекс Плюс, а так же смартфон или Яндекс Станцию. Воспроизведение нейромузыки в десктопной версии пока не поддерживается.

Чтобы послушать музыку на любой колонке Яндекса, достаточно попросить Алису включить нейромузыку. Она ответит, что подготовила для вас бесконечную музыку и включит ее.

Для воспроизведения на смартфоне потребуется запустить приложение Яндекс Музыки и снизу вы сразу увидите баннер, который предложит воспроизвести один из миксов. Выбираете, какой вы хотите послушать, и наслаждаетесь. Или, наоборот, возвращаетесь к обычному воспроизведению.

Признаться честно, я не смог долго слушать сгенерированную музыку. Правда, если она действительно собрана автоматически, то это внушает уважение. Не смог я ее слушать потому, что просто надоело. Я часто переключаю песни, так как я не могу слишком долго слушать что-то однообразное. Но если вы слушаете что-то подобное, то, скорее всего, вам зайдет. Поэтому попробовать обязательно стоит.

Готовы поделиться своим мнение о нейромузыке в нашем Telegram-чате?

Samsun показала, как будут выглядеть новые телефоны

Samsung уже некоторое время назад подтвердила, что 10 августа проведет мероприятие Galaxy Unpacked. На нем будет анонсировано много новых продуктов, среди которых окажутся новые умные часы, новые складные смартфоны бренда и, возможно, что-то еще. По остальному нам еще только предстоит узнать, что же там будет, а вот про телефоны мы знаем уже достаточно много. Сейчас у нас появилось еще больше информации. Компания сама показала, как будут выглядеть новинки. Пусть это только и тизер, но кое-какие представления у нас уже есть. Вот, что мы имеем.

В преддверии запуска компания действительно поделилась новым тизерным видео, в котором рассказывается о складных смартфонах следующего поколения — Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4.

Если вы хотите посмотреть мероприятие Samsung Galaxy Unpacked, то оно состоится 10 августа в 16:00 по московскому времени. Чтобы узнать, где можно будет посмотреть мероприятие, подпишитесь на наш новостной канал в Telegram. Ближе к дате мы расскажем, где можно будет насладиться трансляцией.

Пока о новом устройстве мы знаем только то, как примерно оно будет выглядеть. Впрочем, более ранние утечки дали нам намного больше информации, и мы можем сказать многое о новом телефоне.

Судя по отчетам, Samsung Galaxy Z Fold 4 будет иметь обновленный дизайн. При этом конструкция будет более тонкой, легкой и компактной. У нее будет один шарнир вместо системы двойных, что должно положительно сказаться на размере и надежности устройства. А заодно на внутренних компонентах, которые теперь можно сделать более крупными, чем раньше. Например, теоретически можно увеличить размер аккумулятора, чтобы гаджет работал дольше от одной зарядки.

Время автономной работы действительно было проблемой предыдущего поколения, о чем я рассказывал в своем опыте использования. Тогда я заметил, что телефона не хватает даже на день при активном использовании. Он сам по себе садится довольно сильно, не говоря об использовании.

Во внутренней части телефона будет находиться 7,6-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц. Пока нет точной информации, но, по слухам, он получит даже датчик отпечатка пальцев под своей поверхностью.

В более дешевом Samsung Galaxy Z Flip 4 тоже будет на что посмотреть, а размер его внутреннего большого экрана будет составлять 6,7 дюйма. Как и раньше, раскладываться он будет вертикально, и в разложенном состоянии превращаться в обычный смартфон, а не в планшет, как в случае с Samsung Galaxy Z Fold 4. Внешний дисплей у Flip 4 будет иметь диагональ 2 дюйма. Этого достаточно для получения первичной информации, но мало для обычного использования. Поэтому почти для любого использования смартфон нужно будет открывать, в отличие от Fold 4, где большую часть операций можно делать на внешнем экране.

Оба смартфона будут оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Что касается камер, то Samsung Galaxy Z Fold 4 будет иметь 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, 50-мегапиксельную широкоугольную камеру и 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру.

Южнокорейский гигант уже начал принимать предварительные заказы на смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Официальные цены и даты доступности неизвестны, и нам придется дождаться запуска, чтобы узнать больше.

В России купить новинку будет сложновато. Смартфоны компании официально не продаются на нашем рынке, а значит единственным источником товара будет параллельный импорт или серые поставки. И в том, и в другом случае цена, скорее всего, будет выше официальной от самой южнокорейской компании.

Так же ожидается, что наряду со складными телефонами компания представит на мероприятии новые часы серии Galaxy Watch 5. Они будут выпускаться в двух версиях, а более подробно почитать о них можно в этой статье. Если вы хотите обсудить гаджеты, о которых мы рассказали, можете сделать это в нашем Telegram-чате.

Новые санкции против Китая

Кто постарше, тот помнит, как раньше термин ”китайское” был исключительно символом невысокого качества или вообще откровенного контрафакта. Теперь все немного изменилось, и эта страна не только вырастила целый легион крупных компаний, но и научилась делать действительно крутые устройства. Более того, сейчас почти все телефоны, которые хорошо продаются, выпускаются именно китайскими компаниями. Исключений, как обычно, два — Apple и Samsung. Даже такие столпы индустрии своего времени, как Motorola и Nokia стали китайскими. Но сейчас сфера электроники Поднебесной может столкнуться с большими проблемами.

Недавние разоблачения независимых экспертов, сообщивших, что китайская компания SMIC фактически освоила технологию изготовления чипов, сравнимую с 7-нм техпроцессом, безусловно, заставили блюстителей американских интересов по-новому взглянуть на проблему экспорта передовых технологий из США. Ограничение на экспорт оборудования для производства чипов будет распространено на 14-нм технологии, хотя раньше ограничения были не такими строгими и китайцы могли производить более передовые процессоры.

Нет времени объяснять! Гоу в наш Яндекс Дзен! Так очень интересно!

Теперь ограничения будут более жесткими. Сказать однозначно, связано ли это только с нежеланием конкуренции со стороны Китая, нельзя. Ведь если компании внутри страны научатся производить передовые процессоры, тогда и такие производителя, как Huawei и ZTE, развяжут себе руки. То есть ограничение на продажу им чипов просто перестанет работать — они все сделают внутри страны.

Напомним, действующие правила экспортного контроля США ограничивают поставки в Китай любого оборудования или технологий американского происхождения, отвечающих определенным критериям, даже если речь идет о поставках из третьих стран. Если раньше под запретом были процессоры, сделанные по 10-нм техпроцессу, то теперь, как сообщает Business Korea, американские власти решили расширить ограничения на 14 нм. Та же SMIC в прошлом году начала массовое производство 14-нм чипов. Тогда это было абсолютно в рамках правил, но теперь даже с ними могут возникнуть свои трудности.

Южнокорейские производители чипов памяти имеют большие мощности в Китае, но используют более зрелую литографию, чем 14-нм. Если в будущем ограничения США начнут затрагивать ”старые” техпроцессы, это может усложнить жизнь не только американским компаниям, но даже вполне законной Samsung Electronics и SK hynix. С другой стороны, запрет США ограничит развитие внутренней китайской полупроводниковой промышленности. А это, в свою очередь, в долгосрочной перспективе позволит корейской компании получить преимущество. Собственно, такое же преимущество получат американская Qualcomm и тайваньская MediaTek.

По мнению некоторых наблюдателей, долгосрочные выгоды для корейской полупроводниковой промышленности могут быть получены именно от такого поведения США в отношении Китая. Новые ограничения сейчас становятся все более мощным экономическим инструментом, который двигает рынок в том направлении, которое было задумано.

Но есть в этом и определенные преимущества, которые, как кажется, китайские предприниматели всегда умудряются находить в любой ситуации. Так Ким Ян Чжэ, фондовый аналитик, утверждает, что «для корейских производителей микросхем активность США неблагоприятна в краткосрочной перспективе, но может оказать положительное влияние в долгосрочной».

Хотя Китай в последнее время увеличил использование своих собственных модулей памяти в китайских смартфонах, а Apple рассматривала возможность использования модулей памяти китайских компаний, между Китаем и Кореей все еще существует значительная технологическая разница в области памяти. Эту разницу можно отыграть, придумав свои технологии. Конечно, это легко только на словах, но ведь и остальное было сложно, а китайцы смогли.

Новые функции Telegram Premium

Telegram уже давно стал настоящей силой. Наверное, это единственная сила, которая может бросить вызов WhatsApp и сравниться с ним по величию. Но это не значит, что разработчики не должны придумывать что-то новое. К счастью, они сами это понимают и работают на достижение результата. Радует и то, что получается у них лучше, чем у разработчиков WhatsApp. Вот и сейчас у нас появилась новая функция, которая должна помочь в том, чтобы пользоваться мессенджером стало еще проще и приятнее. Правда, функция будет доступна только для подписчиков платной версии, но это уже мелочи и, возможно, скоро функция станет бесплатной для всех.

Приложение для обмена мгновенными сообщениями Telegram представило реакцию на смайлики в начале года. Эта функция сразу стала хитом и получила большое одобрение пользователей. Это было нужно тогда, когда простые ответы были невозможны или неудобны. А тут поставил быструю реакцию и готово.

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Так же быстрые ответы можно делать стикерами. Я даже отдельно рассказывал, как их искать, устанавливать и использовать. Есть еще и просто смайлики, которые смотрятся довольно неплохо, а когда отправляются по одному, они еще анимируются, но когда надо отправить сразу несколько смайликов, чтобы ответ был более индивидуальным, тут начинаются трудности. Они отправляются просто как картинки, что для нашего, привыкшего к динамике взгляда, является довольно большой проблемой.

Отправлять реакции и стикеры удобно, когда надо ответить односложно и нет желания писать долгое сообщение. Поэтому они и стали так широко использоваться. Но именно последовательность эмодзи может стать еще более интересным способом общения, когда эмодзи в ней станут анимированными.

Каждое хорошее приложение для обмена сообщениями имеет свою собственную коллекцию стикеров, и Telegram (где у нас есть свой новостной канал) не является исключением из этого правила — анимированные стикеры могут добавить изюминку. Однако их всегда приходилось отправлять как отдельный автономный ответ. Пользователи не могли даже размещать текст вместе с ними. Возможно, это сделало их белой вороной для некоторых пользователей, но последняя бета-версия Telegram может изменить это.

Издание Android Police поделилось информацией о том, что их читатели нашли в бета-версии 8.9.0 возможность отправлять стикеры как часть встроенного ответа. При проверке метода использовался случайный выбор стикеров из нескольких наборов для создания ответа.

В этом случае кажется, что нет ограничений на количество наклеек, которые можно прикрепить к встроенному ответу.

Конечно, в этих вещах всегда есть подвох, и тот, кто рассказал об этом, является платным подписчиком недавно появившегося Telegram Premium. В бесплатных аккаунтах, если установить соответствующую бета-версию, такая функция не появляется. А это может означать только то, что, как минимум, пока функция будет доступна только тем, кто готов платить за расширенные возможности мессенджера.

В последние месяцы WhatsApp опередил Telegram в битве за смайлики, предлагая весь свой набор для использования в качестве ответов на сообщения. Между тем, Telegram предлагает только ограниченный набор из 17 смайликов для той же цели для бесплатных пользователей — другие реакции можно разблокировать только в Telegram Premium.

7 крутых приложений для создания стикеров в WhatsApp и Telegram.

Долгое время мессенджер Павла Дурова был полностью бесплатным и не предлагал никакой модели монетизации. Но содержание подобного продукта стоит слишком дорого, чтобы не взимать за него плату. Поэтому и было принято решение о вводе платной подписки.

Сама по себе она не отключает никакие функции тем, кто не хочет платить, а только дает новые тем, кто готов поддержать проект. А вы среди них? Расскажите, как относитесь к этому, в нашем Telegram-чате. Писать туда можно бесплатно.