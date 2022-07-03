Технологическая революция от Samsung и необычное поведение Huawei: итоги недели

На этой неделе было довольно много интересных событий, но из них самыми привлекающими внимание оказались совершенно противоположное поведение двух компаний, которые раньше были одной — Honor и Huawei. Если первая приостановила поставки продукции в Россию, то вторая наоборот начала увеличивать штат сотрудников в нашей стране. Пока ни одно, ни другое ничего не значит, но за развитием событий следить становится все интереснее. На фоне этого чуть менее заметными остались заявление Samsung о ее возможности производства принципиально новых процессоров и даже кое-что важное об Android 13. Все это и многое другое обсудим в нашей традиционной еженедельной новостной подборке.

Стало известно, какая пасхалка в Android 13

Любая операционная система будет скучной, если разработчики не захотят немного по-хорошему подурачиться. Когда в ней появляется что-то вроде пасхалки, знакомой нам по Android, это становится событием, которое интересно всем. Но именно ежегодное появление пасхалок заставляет нас ждать их, а разработчиков — все серьезнее относиться к своему делу и придумывать что-то новое. В этом деле место «подурачиться» уже не остается и им приходится работать. Обычно игра или небольшое встроенное приложение появляется ближе к финальной версии. Так получилось и в этот раз. Теперь мы знаем, какая пасхалка будет в Android 13.

Релизная версия Android 13, которая сначала будет доступна только на телефонах Google Pixel, все ближе. А это значит, что очередная бета-версия приносит нам не только дежурные обновления, но и новые функции, главной из которых и стала пасхалка.

Сейчас мы говорим об Android 13 beta 3.3. В этом году Google сильно полагается на Emoji. Сама пасхалка демонстрирует пользователям большое количество привычных нам Unicode-символов, расположенных по всему экрану.

Еще больше информации об Android 13 можно найти в нашем Яндекс Дзен.

Новая версия Android 13 beta 3.3 доступна только пользователям смартфонов Google Pixel. Тем не менее, если у вас один из них, и вы устанавливаете себе бета-версии, вы сами можете проверить, как это работает. Просто перейдите в «Настройки»> «О телефоне», а затем несколько раз нажмите на номер версии Android, пока не увидите часы.

Как только вы увидите часы, переместите минутную и часовую стрелки на час дня. Как только вы это сделаете, вы увидите кучу пузырьков, которые соответствуют цветовой схеме ваших обоев. Коснитесь и удерживайте один из кружков и наблюдайте, как они превращаются в различные эмодзи.

Это означает, что мы получили больше, чем просто универсальное изображение. Каждый увидит что-то свое в зависимости от настроек своего телефона.

Хотя эта пасхалка очень забавная и не так проста в реализации, она кажется немного слабой по стандартам Google. Компания приучила нас к большему. По крайней мере пока кажется именно так. Дело в том, что это похоже на первичную часть встроенной игры или приложения. Обычно после того, как в первой части все будет сделано правильно, должна появиться вторая часть, но ее пока нет. Впрочем, рано говорить о том, что ее и не будет.

На какие телефоны уже можно установить Android 13. И нужно ли это

Например, в пасхалке Android 12 второй частью был симпатичный виджет, который позволял вам развлекаться, играясь с палитрой цветов. Возможно, мы увидим какое-то продолжение уже в следующем запуске бета-версии. Но есть и другой вариант — это может быть конец и больше нам ничего не покажут. Такой вариант довольно странный, но исключать его нельзя. Впрочем, пасхалки обычно появляются постепенно в бета-версиях, и, скорее всего, мы увидим еще что-нибудь в новых бетах. Чтобы не пропустить их выход и списки устройств, на которые их можно установить, подписывайтесь на наш новостной Telegram-канал.

Пасхалки существуют в Android уже очень давно. Более подробно с тем, какими они были, вы можете ознакомится в данном материале. Каждый раз они представляли из себя что-то интересное. Хотя надо признать, что не обходилось и без откровенных провалов, когда не было ничего интересного.

Чаще всего пасхалкой была небольшая игра. Она была незамысловатой, но иногда очень сильно затягивала. Были случаи, когда они повторяли или даже задавали тренды на игры для смартфонов, которые скачивались из магазинов приложений десятками миллионов раз. Во времена десертных названий Android они часто отражали суть названия, визуализируя его.

Примечательно, что пасхалка не является вещью, которую еще надо найти. А ведь в этом и есть ее смысл. Они всегда запускаются одним способом — многократными нажатиями на версию Android в настройках. Так пасхалки и превратились из чего-то спрятанного, интересного и необычного в данность. Но от этого они не стали менее интригующими.

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Исправлена ​​проблема с панелью запуска Pixel, из-за которой клавиатура отображалась с ошибками. Это происходило, если для панели приложений была включена опция «Всегда показывать клавиатуру», а пользователь закрывал панель приложений и открывал папку приложения на главном экране

Исправлена ​​проблема, из-за которой иногда, например, при жесте возврата, происходил сбой пользовательского интерфейса системы

Исправлена ​​проблема, из-за которой устройства не могли подключиться к сети Wi-Fi, даже если сеть была доступна и уровень сигнала был хорошим

Исправлена ​​проблема, из-за которой в иногда после подключения устройства для зарядки (например, на ночь) оно переставало отвечать на запросы до перезагрузки

Исправлена ​​проблема ядра с lib/list_debug.c, которая вызывала сбои в работе на некоторых устройствах

Исправлена ​​проблема с Connectivity Thermal Power Manager, из-за которой иногда происходила медленная отрисовка пользовательского интерфейса, зависание в приложениях и низкая производительность батареи

Honor приостанавливает поставки смартфонов

Время сейчас такое. То одна, то другая компания заявляют, что уходят с российского рынка. С одной стороны, это привлекает внимание, а с другой — часто не означает ровным счетом ничего. Вот и сейчас складывается подобная картина. Ленты новостей начали пестрить заголовками, что Honor уходит из России. Но как-то все это не вяжется с общей картиной происходящего. Из-за этих нестыковок ситуация становится еще более странной. Сама по себе новость похожа на громкий инфоповод, но по факту все может оказаться совсем не так, как нам кажется. Тем более, примеры уже были и в достаточном количестве.

Все началось с сообщений о том, что компания Honor, которая раньше была частью Huawei, приостановила поставки своей продукции в Россию. Об этом рассказали различные издания, в том числе «Ведомости», со ссылкой на источники среди дистрибьюторов электроники.

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Но, во-первых, «приостановила поставки» — это слишком размытое понятие, которое никак не характеризует ситуацию. По сути, задержка поставки партии из-за проблем с логистикой — это тоже в некотором роде «приостановка». Во-вторых, мы уже видели эти приостановки, которые заканчивались тем, что гаджеты можно купить и дальше, а часто и по очень привлекательным ценам. И это не про параллельный импорт, а про продажи через другие каналы. В-третьих, и самое главное, компания пока не сделала никаких заявлений, а это значит, что все сказанное выше может оказаться ложной тревогой.

Кроме этого, даже если поставки действительно будут прекращены, это не значит, что компания просто так бросит рынок, который давно готовила под себя. Тем более, что Honor пока не самый сильный бренд и терять продажи ему вряд ли захочется. Есть слухи, что Honor ищет партнеров в странах СНГ, чтобы наладить параллельный импорт. В этом случае гаджеты не исчезнут с прилавков, а цена повысится не так существенно. Возможно, дополнительные расходы на логистику компания и вовсе возьмет на себя. Так розничные продавцы будут получать гаджеты за те же деньги, что и раньше, не станут сильно задирать цену и Honor окажется в выигрыше. Правда, это тоже будет инструментом конкуренции, и также поступят некоторые другие бренды.

Будет ли гарантия на смартфоны при параллельном импорте в России.

Такой подход позволяет компания избежать санкционных рисков из-за работы на территории России, но сохранить достаточный для получения хорошей прибыли уровень продаж. Так сейчас поступают или собираются поступить многие компании из Китая. Тем более, что закон о параллельном импорте уже подписан, и наладить поставки этим способом теперь возможно. Главное — не делать громких заявлений, а сам переход на новую схему продаж потребители не заметят. Даже приостановка поставок не означает, что телефоны закончатся. Их запас у розничных продавцов все равно есть, и его должно хватить до восстановления поставок.

Honor отлично знает, что такое санкции еще по временам, когда она была частью Huawei. Тогда смартфоны бренда не могли пользоваться полноценным Android и потеряли доступ к процессорам Kirin. Позже бренд Honor был продан. Он превратился из бренда в самостоятельную компанию (насколько это возможно). И пусть многие ее решения похожи на Huawei, но многолетнее единство не отменить. Да и главное, что юридически они не связаны, а остальное мало кого интересует.

Повторит ли Honor судьбу Huawei. Есть ли у нее будущее.

Сейчас, по оценкам аналитиков, продажи смартфонов из Китая достигли в России 70 процентов от общего количества продаж, а рынок оценивается более чем в 700 миллиардов рублей. И пусть доля Honor составляет примерно 3,5 процента, но это все равно миллиарды рублей, которые компания едва ли захочет терять.

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Android 13L не выйдет

В октябре 2021 года Google выпустила несколько неожиданный продукт. Компания представила миру новую версию Android, которой раньше не было. Ей стал Android 12L. Несмотря на то, что отличия в названии от основной версии заключались только в одной букве, в реальности все было совершенно иначе. Новый продукт предлагал намного более широкие возможности поддержки планшетов и смартфонов со складной конструкцией. То есть всего, что имеет действительно большой экран с возможностью его разделения и использования в качестве полноценного планшета, а не растянутого до больших размеров обычного Android. И вот теперь у нас, похоже, появились плохие новости.

Сейчас появилась информация о том, что Google может отказаться от начатой в прошлом году хорошей традиции и не выпустить Android 13L. Пока с точностью говорить об этом нельзя, но предпосылки уже есть, а ведь до выхода новой версии Android осталась буквально пара месяцев. Мы уже даже знаем, какая в ней будет пасхалка.

А это наш Яндекс Дзен, в котором даже больше интересной информации, чем на сайте.

Каждая версия Android имеет уникальный уровень API. Каждый уровень определяется порядком запуска этой версии Android. Например, Android 13 — это уровень API 33. По словам Мишаала Рахмана, в его социальной сети, запрещенной в РФ, Google уже называет Android 14 уровнем API 34. Это почти гарантирует, что между 13 и 14 не будет запуска Android. А ведь именно им и могла бы быть версия, боле известная нам как Android 13L.

Но на самом деле сильно расстраиваться из-за этого не стоит. Даже если отдельной версии не будет, это не значит, что компания откажется от поддержки устройств с большим экраном. Собственно это и не логично, учитывая растущий интерес к планшетам в мире, необходимость конкурировать с Apple и ее iPad, а так же то, что Google тизерила собственный планшет еще на Google I/O в начале мая.

Google уже подтвердила, что Android 13 включает в себя все функции, которые нужны для полноценного использования большого дисплея. То есть всего того, что было в Android 12L. С учетом этого Android 13 может просто обновить существующие функции без необходимости создания отдельной версии.

В этом случае получится, что прошлогодняя версия нужна была для тестирования функций и расчистки пути для нововведений, встроенных в основные номерные версии Android. Возможно, компания просто изменила свою политику и решила, что все должно быть ”в одном флаконе”. Но первый вариант кажется более логичным и последовательным.

В будущем Google так же продолжит поддерживать планшеты и версии Android, которые будут обеспечивать их полноценную работу. Возможно, уже в следующем году мы наконец-то увидим Google Pixel Tab или как его там будут называть. Поэтому все обновления, которые были в этом году, так же перенесутся в Android 14. И это лишнее подтверждение того, что существование Android 13L просто не нужно.

Google Pixel Tablet может оказаться вовсе не планшетом. Угадаете, о чем я?

Сейчас мы можем ожидать, что стабильная версия Android 13 выйдет в августе этого года. Новый смартфон Google — Pixel 7 — должен появиться не раньше октября. Но могут быть и задержки, вызванные сложностями с поставками и продолжающейся нехваткой чипов в мире. В любом случае, если не хотите пропустить его выход, подписывайтесь на наш новостной Telegram-канал.

При всей нашей любви к Android, надо признать, что планшеты на этой операционной системе — просто слезы. По сути, это очень криво и косо натянутый на большой экран интерфейс обычного Android. Производители планшетов стараются что-то сделать в собственных оболочках, но теперь дошло дело до того, чтобы Google сама начала поддерживать планшеты. Особенно в рамках своей политики расширения ассортимента своих устройств.

Пока же планшеты на Android, как бы их красиво не показывали в рекламе, годятся только для того, чтобы быть недорогими устройствами с большим экраном. В топовом сегменте ни один Samsung или даже Huawei (хотя тут есть шансы) не могут соперничать по производительности, удобству работы и качеству аксессуаров с iPad. Посмотрим, что будет дальше.

Samsung теперь может делать лучшие процессоры для смартфонов

На фоне попсовых показателей телефонов, вроде мегапикселей, мощности зарядки или диагонали экрана, как-то незаметно проходят другие важные изменения. А ведь они тоже оказывают огромное влияние на всю индустрию. Это повышение производительности устройств, увеличение времени их автономной работы, меньший нагрев и другие преимущества, которые дают нам новые технологии. Самые продвинутые из вас догадались, что речь о процессоре. Это действительно важно, и сейчас Samsung показала, что уже готова к переходу на новые технологии. Даже немного раньше того времени, которое прогнозировалось.

Все мы знаем, что из себя представляет компания Samsung. Это не просто смартфоны и микроволновки. В первую очередь это технологический гигант, в портфеле которого огромное количество патентов и технологий. Так, например, компания занимается производством не только для себя, но и для ”того парня” моделей камеры, экранов, включая складные, и тех самых процессоров.

Сейчас Samsung объявила о начале производства 3-нанометровых (нм) чипов. Этот процесс использует транзисторную архитектуру Gate-All-Around (GAA) и позволяет создавать энергоэффективные чипы с повышенной производительностью. Samsung также разрабатывает 3-нм технологический узел второго поколения, который предлагает значительные улучшения в нескольких областях.

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Представители компании заявляют, что 3-нм процесс потребляет на 45% меньше энергии, повышает производительность на 23% и использует на 16% меньшую площадь поверхности, чем 5-нм процесс. Технологический узел включает в себя архитектуру транзисторов GAA с более крупными каналами в затворах для протекания электричества при более низком уровне напряжения. Это связано с использованием всех четырех сторон каналов (в отличие от архитектуры FinFET).

Новая технология дает широкие возможности кастомизации узла. Это означает, что ширина канала может быть изменена в соответствии с конкретными требованиями клиента. Такие прорывы позволяют компании сильно прибавить и вырваться вперед на фоне конкурентов.

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И если вы думаете, что Samsung производит не так много процессоров, которые в основном использует в своих устройствах, то вы ошибаетесь. Ей принадлежит второй по величине завод в мире, занимающийся платами. А по количеству контрактов компания и вовсе имеет самую большую базу в мире. Крупнейший литейный завод TSMC только готовится начать массовое производство с использованием собственного 3-нм техпроцесса, а Samsung уже может сделать это.

Что такое техпроцесс и зачем его уменьшать.

Если раньше процессоры Samsung вызывали большие споры, а покупатели не хотели покупать S-серию смарфтонов на Exynos, предпочитая ей версии со Snapdragon, то теперь все изменилось. В последние несколько лет компания сильно прибавила, сделав ставку на технологичность и производительность своих процессоров.

Партнеры Samsung Advanced Foundry Ecosystem (SAFE) сыграли важную роль в том, чтобы помочь компании достичь рубежа в производстве 3-нанометровых чипов. К ним относятся Ansys, Cadence, Siemens и Synopsys. В будущем Samsung расширит применимость 3-нм техпроцесса к мобильным процессорам. Гигант умалчивает о OEM-производителе чипов 3nn. Ожидается, что первые мобильные устройства, использующие 3-нм чипы, появятся в 2023 году. А потом нас ждет дальнейшее уменьшение техпроцесса.

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Для потребителя более компактная упаковка транзисторов означает меньшие потери при передаче, повышение производительности, уменьшение нагрузки на аккумулятор и снижение тепловыделения. И пусть между соседними значениями техпроцесса разница может показаться не такой большой, но за последние годы, с уменьшением техпроцесса в десятки раз, разница между ними стала очень значительной.

А еще наличие таких технологий означает светлое будущее для заводов, которые могут делать что-то подобное. Чтобы построить новый завод и дойти до реализации этой технологии, потребуются годы труда и миллиарды долларов вложений. Едва ли кто-то будет этим заниматься. Так что новых игроков мы вряд ли увидим.

Открылись новые вакансии Huawei в России

В то время, когда мы периодически слышим заявления одних компаний об уходе из России, некоторые другие, наоборот, стараются укрепить свои позиции и занять место тех, кто ушел. Одно то, что на российском рынке больше нет Apple и Samsung, уже дает возможность другим продавцам телефонов получить большое преимущество и увеличить свои продажи. В этой ситуации соблазн остаться невероятно высок, и, похоже, именно поэтому Huawei собирается не просто присутствовать на российском рынке, а увеличить это присутствие. По крайней мере ее действия говорят именно о таком намерении.

Как сообщает издание Коммерсант, Huawei активизировала процесс приема новых сотрудников на работу в своем российском представительстве. Среди вакансий, по которым наблюдается рост, выделяется сфера продаж (трехкратное увеличение вакансий) и специалисты по производству и обслуживанию (более чем двухкратный рост).

Источники издания предполагают самые разные варианты развития событий. Например, то, что компания продолжит присутствовать на российском рынке, но наладит поставки через страны СНГ. В качестве еще одного возможного варианта рассматривается создание нового бренда, тесно связанного с Huawei, для работы в России.

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Такой рост присутствия не может не вызывать опасения у конкурентов, ведь Huawei всегда была сильна на российском рынке. Сейчас, когда есть проблемы с работой Google Play, наличие компании, которая смогла создать его более-менее полноценную альтернативу, очень привлекательно для пользователей. Huawei сама уже три года живет под санкциями и может помочь нам справиться с их последствиями.

Интересно то, что увеличение приема на работу сотрудников происходит на фоне формальной приостановки поставок оборудования компании в Россию. Сейчас в базе рекрутингового портала HH.ru числится 814 вакансий Huawei против 545 в аналогичном периоде прошлого года. А за первое полугодие 2022 года рост вакансий составил 49%.

Что касается сферы продаж, то в прошлом году компания искала 27 сотрудников, а сейчас уже 117. Рост поиска специалистов в сфере высоких технологий составил 33%, специалистов по обслуживанию и инсталляции оборудования — 186%.

Сообщается так же, что Huawei, в частности, требуются инженеры по эксплуатации сетей, специалисты по эксплуатации базовых станций, инженеры по оборудованию доступа и передачи данных (GPON) и другие.

Сама Huawei не объявляла об уходе с российского рынка, но сама при этом приостановила поставки оборудования своим партнерам еще в марте. Также в середине июня стало известно о закрытии 4 из 19 монобрендовых магазинов Huawei. Такая позиция не может порадовать операторов и чиновников, которые не понимают, остается ли компания работать в России или уходит с рынка.

5 самых лучших фишек смартфонов Huawei.

Большинство аналитиков полагает, что компания планирует остаться на российском рынке. Сейчас для всех производителей довольно сложное время, а самое лучшее и правильное из того, что они могут сделать, это ждать и наблюдать за развитием событий. Одним из вариантов, которые могут выбрать многие производители, является увеличение поставок в одну из соседних стран, чтобы потом перевозить товар в Россию. Так можно сохранить доходы от нашего рынка и не рисковать оказаться под вторичными санкциями со стороны США. Тем более, что именно Huawei в последнее время испытала на себе, что это такое.

По мере ухода некоторых компаний на рынке остается большое количество квалифицированных специалистов, которые могут усилить любой штат.

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Ранее сообщалось, что Honor, которая раньше была подразделением Huawei, а теперь стала самостоятельным брендом, приостановила поставки в Россию. Представители компании неохотно комментируют это, но компания может также переключиться на поставки по схеме параллельного импорта. Такая возможность появилась с недавнего времени после подписания соответствующих документов президентом Российской Федерации.

Как будут развиваться события, мы узнаем только через некоторе время, но пока среди китайских компаний наблюдается явное желание остаться на российском рынке теми или иными способами. Это сильно контрастирует с тем, что мы наблюдаем среди западных производителей, которые гораздо более поспешно покидали рынок, а некоторые из них потом искали способы вернуться или сразу готовили себе возможность обратного пути.