Много хитростей Samsung и немного об Android: итоги недели

Примерно полторы недели назад нам показали новое поколение Samsung Galaxy S22. Теперь же пришло время находить в нем недочеты, хитрости, а иногда даже приемы на грани фола. В некоторых ситуациях даже кажется, что Samsung сделала это специально. Всю неделю то из одного места, то из другого приходили новости о том, что найдено очередное несоответствие презентации и реальности. Собственно, этим и была богата минувшая неделя. Мы собрали воедино самые интересные такие факты и добавили другие новости, чтобы поговорить об итогах недели в нашей традиционной новостной подборке.

Реклама в телефонах Samsung вернулась

Представьте, что вы купили дорогой представительский автомобиль. Вы садитесь в него, включаете музыку, но каждые несколько минут она прерывается рекламой, как в бесплатной подписке YouTube. Неприятно, да? Именно так неприятно бывает владельцам Samsung, которые купили себе дорогой флагман и вынуждены наблюдать рекламу на системном уровне. Когда такое происходит в бюджетных моделях или телефонах LG, особых вопросов нет, но в данной ситуации недовольство явно зреет. Вроде бы Samsung должна была исправить такой положение дел, но, как оказалось, все было немного сложнее, и пользователи все равно не получили того, чего хотели и заслуживали.

Samsung недавно взяла на себя обязательство прекратить внедрение рекламы в свои приложения для смартфонов. В конечном итоге даже вышло системное обновление, призванное решить проблему большого количества такой раздражающей рекламы. Но сейчас выяснилось, что это ни к чему не привело, и компания продолжает ”крутить” баннеры. Интереснее всего то, что реклама на этот раз оказалась не какой-то сторонней, а собственной. Компания призывает пользователей покупать Samsung Galaxy S22 Ultra.

Наши коллеги из Androidauthority заметили, как на их обзорном устройстве Galaxy S22 Ultra через пуш-уведомления пришла та самая реклама, призывающая их купить телефон серии Galaxy S22. Чтобы не быть голословным, автор статьи даже поделился скриншотом, который вы можете видеть ниже.

Это не первый и, судя по всему, не последний, когда Samsung размещает рекламу в топовых устройствах, которые стоят больше тысячи долларов. Такое положение дел не может не разочаровывать, ведь компания таким способом не пытается донести до нас какую-то важную информацию, а просто использует свои устройства, как средство дополнительного заработка или продвижения собственных интересов. Именно поэтому пример с автомобилем в начале статьи наиболее четко отражает действительность. У нас, как у пользователей, остается неприятный осадок из-за такого способа донесения информации.

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Все это еще больше вызывает недовольство из-за того, что Samsung согласилась с недопустимостью такой рекламы в приложениях для смартфонов. Поэтому она и выпустила некоторое время назад обновление, прекращающее показ рекламы. Сложно сказать, было ли это случайностью или решение Samsung прекратить рекламу в системных приложениях относится только к определенным из них и системным службам. Но пока кажется так, что Samsung считает, что другим размещать рекламу нельзя, а ей можно.

Возможно, это расчет на лояльную аудиторию, которая готова купить новый телефон и ей надо только сказать об этом. Вот только рекламная компания и вполне обоснованная шумиха в СМИ настолько мощно доносят до мира информацию о новинке, что не знать о ней просто невозможно.

Интересно и то, что в данном случае реклама нового телефона серии Galaxy S22 появилась на одном из них. Возможно, это какой-то сбой и так быть не должно, но вся ситуация выглядит немного странной. А вы часто сталкиваетесь с такими вещами? Расскажите в нашем Telegram-чате.

Эти смартфоны Samsung обновляются так же долго, как iPhone.

Напомню, Samsung Galaxy S22 вышел на прошлой неделе и показал нам, как компания собирается покорить мир смартфонов этого года. Кроме самого передового железа, новые телефоны получили передовые фотографические функции, стеклянный корпус и обновленную версию Ultra, напоминающую Galaxy Note. Если раньше это просто была ”максимальная комплектация” смартфона в рамках этой модели, то теперь ее философия немного изменилась. Компания выпустила, по сути, именно замену Galaxy Note, от которого пришлось отказаться и уступить это место складным устройствам. Более подробно о новых телефонах вы можете прочитать в моем отдельном материале. А если вам интересны новые планшеты Samsung, ознакомьтесь с материалом моего коллеги Ивана Кузнецова.

Samsung сделала свои телефоны хуже

Смотрели презентацию Samsung Galaxy S22? Интересно же было. Возможно, хотелось чего-то большего и ”ярких красок”, но презентации уже давно стали другими. Самое главное мы услышали — спецификации. Вот только с момента презентации то ли все изменилось, то ли компания передумала, возможно, не вышла соответствующая операционная система. А может быть и просто неправильно приготовили сценарий для презентации, и кто-то не до конца проверил данные, которые озвучили с экрана. Как бы там ни было, но данные относительно экрана разнятся. При том отличия оказались в одном довольно важном пункте.

Напомню, что новые телефоны были представлены 9 февраля 2022 года. Среди прочего на презентации было сказано несколько слов об экранах этих устройств. В том, что все три новых Samsung будут поддерживать частоту обновления до 120 Гц, мало кто сомневался. Это уже стало золотым стандартом для флагманов, и даже консервативная Apple в некоторых своих моделях предлагает экран с такой частотой обновления. Но вот минимальное значение пока еще остается плавающим.

На презентации Samsung заявила, что экран Galaxy S22 Ultra может изменять частоту обновления от 1 Гц до 120 Гц, а экраны S22 и S22 Plus — от 10 Гц до 120 Гц. Нужно это для того, чтобы смартфон мог экономить заряд и не надо было 120 раз в секунду пересчитывать статичную картинку.

Например, когда читаете какой-то текст и вам действительно достаточно, чтобы изображение обновлялось 1 раз в секунду. По крайней мере до того, как вы не начнете листать экран. В этот момент частота должна динамически меняться, сохраняя баланс между комфортом использования и временем автономной работы.

Другим нельзя, а нам можно! Samsung продолжает крутить рекламу в телефонах.

Для чего нужна переменная частота обновления экрана мы разобрались. Так же закрыли вопрос, почему чем больше разброс, тем лучше. Вот только Samsung изменила свое мнение и сделала это очень незаметно.

Уже после презентации на новостном сайте Samsung появилась информация, которая явно дает понять, что частота обновления Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus находится в диапазоне 48-120 Гц. То есть о минимальном значении в 10 Гц речи уже не идет. Интересно и то, что в характеристиках указано: ”Спецификации частоты обновления дисплея и безопасности были пересмотрены 11 февраля 2022 г., чтобы предоставить более точную информацию”.

То есть мы видим явное расхождение между предоставленными изначально данными и теми, которые появились потом. Хуже всего то, что о записи на сайте мало кто узнает, в то время, как презентацию и ее итоги смотрели десятки миллионов людей.

Многие телефоны предлагают возможность динамического переключения между различными частотами обновления для экономии энергии, при этом более низкая частота обновления более эффективна.

Некоторые устройства предлагают возможность переключения только между самой высокой частотой обновления и стандартным отраслевым значением в 60 Гц, но некоторые флагманы могут работать намного ниже 60 Гц, чтобы сэкономить еще больше энергии. Например, если вы смотрите видео с частотой 30 кадров в секунду, вам просто не нужна более высокая скорость обновления.

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Все сказанное означает, что новые Samsung могут стать не такими уж и автономными. Больше всего это касается базового Galaxy S22, поскольку Samsung сократила емкость аккумулятора на 300 мАч — до 3700 мАч. Для современного Android смартфона это очень мало, особенно в эпоху прожорливого 5G. В этом случае именно большее снижение частоты могло бы поспособствовать увеличению автономности, но этого не произошло.

Samsung хитрит со скоростью зарядки

Быстрая зарядка является чуть ли не самой полезной функцией телефонов. Пусть они не могут работать очень долго, но тогда пускай хотя бы быстро заряжаются. Китайские модели телефонов приучили нас к тому, что можно зарядить телефон на 100% всего за 25-30 минут. Некоторые перспективные разработки и вовсе обещают зарядку за 8-10 минут. Только представьте, что вы заварили себе чай, а за это время телефон полностью зарядился. Samsung предлагает свое видение быстрой зарядки, и пусть оно не такое быстрое, как у китайских производителей, но его скорости все равно хватает. Уверены? Оказывается, это не так, и обещание быстрее заряжать новые S22 от более мощной зарядки оказались очередным преувеличением.

Galaxy S22 Ultra, как и его предшественник, поставляется без зарядного устройства. Многих пользователей это устроит, если у них уже есть стандартный блок Samsung мощностью 25 Вт. Но в этом году S22 Ultra предлагается с возможностью быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Она стоит дороже, чем обычный зарядник, который у многих уже есть. Ребята из Sammobile решили проверить, насколько быстрее телефон заряжается тем или иным способом, и результат получился очень странным. Скажем так, многие после него точно откажутся от покупки быстрой зарядки на 45 Вт, которая стоит 3 790 рублей. Для сравнения: обычные блоки питания на 25 Вт в том же магазине Samsung можно купить всего за 1 590 рублей.

Специалисты протестировали флагманский телефон, сравнив его возможности зарядки с адаптером на 45 Вт со скоростью зарядки стандартным зарядником на 25 Вт после заявления Samsung. Компания утверждала, что зарядка мощностью 45 Вт при использовании с S22+ и S22 Ultra может зарядить их батареи до 50% менее чем за 20 минут. Предполагается, что компания внесла некоторые улучшения в систему зарядки и в сами батареи по сравнению с предыдущими флагманами.

Как видно из видео теста выше, хотя 45 Вт действительно быстрее, разница между ним и 25 Вт незначительна. S22 Ultra заряжается до 45% с помощью зарядного устройства на 45 Вт через 20 минут. С вдвое более дешевым адаптером питания за это время удается набрать 39%. Как видим, разница в скорости составляет менее 6%, а смартфон за 20 минут при любой зарядке не доходит до половины емкости батареи.

Эта разница остается более или менее постоянной, когда заряд достигает 100%, при этом зарядка с использованием блока мощностью 45 Вт происходит всего на 4 минуты быстрее, чем с аналогом на 25 Вт, который, напомню, стоит более чем в два раза дешевле.

Samsung схитрила на презентации Galaxy S22 и втихаря ухудшила новые телефоны.

Результаты тестирования наглядно демонстрируют, что в этом случае покупка более дорогой зарядки не имеет никакого смысла. Проще заряжать телефон тем адаптером, который остался от предыдущего телефона, или купить тот, мощность которого составляет 25 Вт. При такой цене телефона экономия получится не очень критичной, но она точно будет.

Если бы Samsung предлагала с Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra зарядник на 45 Вт в комплекте, им можно было бы пользоваться, пусть и немного, но выигрывая в скорости зарядки. В той ситуации, которая есть сейчас, совет более чем однозначный — не стоит покупать более дорогое зарядное устройство.

При этом я по-прежнему призываю покупать оригинальны аксессуары или те, что выпущены известными брендами. Даже если вы хотите купить зарядное устройство для телефона на AliExpress, все равно стоит выбирать не самое дешевое и отдавать предпочтение именитым брендам, которые имеют свои магазины, большой модельный ряд продукции и много положительных отзывов. Правда, в этом случае они будут не на много дешевле оригинальных решений. Зато телефон будет в безопасности и батарея не выйдет из строя раньше времени.

Конфиденциальность Android будет выше

iOS и Android всегда было принято разделять как две непримиримых противоположности. Как плюс и минус, как альфа и бета, как тепло и холод. Но по факту они всегда отличались не так уж и сильно. И Apple, и Google не стеснялись подворовывать друг у друга какие-то функции и системные механизмы, из-за чего со временем разница между двумя платформами стала ещё менее заметной. Однако после того, как Apple встроила в iOS защиту от слежки, Google было банально нечем крыть, потому что Android буквально построена вокруг отслеживания в рекламных целях. Но, судя по всему, поисковый гигант решил, что нужно соответствовать духу времени.

Google планирует запретить отслеживание пользователей Android по аналогии с iOS. Специально для этого она разрабатывает новую систему передачи данных Privacy Sandbox. Она позволит отключать всевозможные трекеры, ограничить объёмы информации, которую собирают приложения, и защитить приватность пользователей.

Несмотря на то что Google очевидно следует за Apple, стараясь не отставать от трендов, по факту решение поискового гиганта выглядит более мягким по трём критериям.

Во-первых, сроки. Apple объявила о введении запрета на слежку примерно за полгода, а Google, по словам её представителей, планирует ввести новую практику только через два года.

Во-вторых, строгость принимаемых мер. Google планирует обеспечить конфиденциальность пользователей, запретив разработчикам бесконтрольно собирать их данные, но при этом отмечает, что запрет на отслеживание не будет сплошным.

В-третьих, ориентация на рекламу. Google не собирается отказываться от экосистемы, которая базируется на сборе данных для формирования релевантной рекламы. Её цель — предотвратить передачу данных третьим лицам.

По сути, Google хочет усидеть на двух стульях. Компания утверждает, что откажется от использования рекламных идентификаторов в Android. Это шаг, аналогичный тому, который в своё время сделала Apple. В Купертино разработали собственную систему передачи данных под названием SKAdNetwork.

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Её предназначение заключалось в том, чтобы регистрировать трафик, фиксировать количество загрузок и активаций, рассчитывать время и глубину пребывания пользователя в приложении, а также учитывать количество подписок, если таковые имеются. Но при этом SKAdNetwork не позволяла разработчикам собирать данные о самих пользователях, об их поведении в сети и использовать эту информацию для перекрёстного отслеживания.

Но в случае с Google это просто невозможно. Весь бизнес поискового гиганта построен на релевантной рекламе, которая соответствует предпочтениям пользователей. Поэтому очень сомнительно, что в компании вот так запросто возьмут и откажутся от всего этого. Впрочем, там и не собираются.

В манифесте, опубликованном Google ясно говорится, что она хочет сохранить эффективность рекламы на Android. Следовательно, не идёт и речи о полном запрете отслеживания. Google лишь хочет, чтобы данные пользователей не утекали на сторону, как это нередко происходит сейчас. Значит, нужно сделать какую-то защитную преграду, которая бы позволила разработчикам получать информацию о тех, кто использует их приложения, но при этом не позволяла им сливать её третьим лицам.

Другое дело, что сама Google не очень представляет, как этого добиться. Я хорошо помню, как некоторое время назад компания представила систему FLoC, которой предстояло заменить собой куки в Chrome. Её суть заключалась в том, чтобы сделать сбор данных о пользователях более общим. То есть сайты смогли бы собирать информацию о посетителях, но не индивидуально, а группами, чтобы никого нельзя было выделить отдельно.

Правда, через какое-то время Google объявила об отмене проекта FLoC. Его заменили на Topics API. Это инструмент, который даёт рекламодателю 5 тем, которые интересуют конкретного пользователя, не уточняя, какой из них он в действительности интересуется. Короче, получилось замена шила на мыло. Главное — чтобы получилось что-то похожее на Apple, но при этом позволяло и дальше шпионить за людьми и зарабатывать на этом.

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Но метод Apple хоть и выглядит довольно грубым по отношению к разработчикам и рекламодателям, потому что не даёт им шпионить, по отношению к пользователям самый благоприятный и при этом простой с точки зрения реализации. Google же хочет сделать что-то среднее, но, судя по всему, совершенно не знает, как. Ведь основная статья дохода поискового гиганта — это реклама, а у Apple — устройства и сервисы.

Google объявила, что будет советоваться с разработчиками приложений, чтобы выработать максимально сбалансированную систему безопасной передачи данных пользователей. Фактически компания расписалась в том, что ей нужна помощь и идеи со стороны. Но что-то мне подсказывает, что разработчики и рекламные сети вряд ли будут стремиться ограничить себя в слежке. Это то же самое, как быть судьёй в своём собственном деле.