Новый складной Xiaomi будет лучше Samsung и Huawei, но складка останется

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Артем Сутягин 0

Ни для кого не является секретом, что Xiaomi готовит новый смартфон, который совсем скоро поступит в продажу. Это не будет очередная версия Mi 10, а нечто совсем иное. Этот аппарат уже засветился на сайте Министерства промышленности и информационных технологий и будет он раскладушкой. У нас было много утечек и намеков руководства компании на выход принципиально нового устройства. Но теперь сомневаться в том, что Xiaomi готова бросить вызов Samsung и Huawei на их поле, уже не приходится. Судя по всему, ждать действительно осталось недолго, а интереснее всего то, что материал экрана будет сильно отличаться от того, что нам предлагали ранее. Вот только основную проблему складных смартфонов это вряд ли сможет решить.

Xiaomi

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Складной телефон Xiaomi

Как одна из самых обсуждаемых китайских компаний в сфере науки и технологий, продукция Xiaomi всегда привлекала большое внимание. Так что недавние новости о первом смартфоне Xiaomi со складным экраном также вызвали горячие обсуждения в разных уголках мира.

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Дополнительно подкинула дров в огонь информация, появившаяся в китайской социальной  сети Weibo, касающаяся нового телефона Xiaomi. Автор сообщил, что смартфон со складным экраном будет иметь внутреннюю конструкцию, аналогичную Samsung Galaxy Z Fold 2. Кроме того, он будет использовать решение для складывания экрана на шарнирах.

Все смартфоны со складным экраном, представленные в настоящее время на рынке, используют шарнирное решение для достижения эффекта складывания. Эта конструкция может достаточно хорошо сопровождать складывание смартфона, не позволяя ему излишне перегибаться и оказывать большую нагрузку на экран.

Xiaomi

Складной Xiaomi может быть таким.

Главный недостаток складных смартфонов

Однако шарнир также является серьезным недостатком нынешних телефонов со складным экраном. Малейшее отклонение от идеальных значений и нагрузка сильно увеличивается, что приводит к существенно более быстрому выходу гаджета из строя. Раньше у Samsung Galaxy Z Fold был подобный дефект конструкции шарнира. В итоге это действительно сказалось на долговечности конструкции экрана.

Повышенный износ механизма может быть вызван попаданием пыли внутрь корпуса как раз через петлю. Сама по себе пыль очень абразивная и при трении сильно изнашивает подогнанные друг под друга элементы конструкции. Вспомните, сколько пыли собирается в разъемах смартфона и по контуру экрана, если на него надет защитный чехол. А теперь представьте, что вся эта пыль попала внутрь механизма, которые должен работать с хирургической точностью.

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Помимо петли, важным параметром складывания смартфонов является метод складывания экрана. Различные варианты складывания внутрь и наружу дадут совершенно разную степень долговечности.

Особенность складного смартфона Xiaomi

Если верить информации, которая есть в Сети, новый смартфон Xiaomi получит более качественный и защищенный от пыли механизм. Это позволит ему не так сильно изнашиваться и служить дольше. Если компания сможет еще что-то сделать с ценой, то будет вообще замечательно.

Xiaomi

Конструкцию складывания можно придумать любую. Главное, чтобы шарнир был хорошим.

Мы знаем, что первый смартфон Xiaomi будет складываться внутрь, что даст существенно лучшую защиту самого экрана от появления царапин и других повреждений. При этом на его главном экране не будет никаких отверстий для камеры, что исключительно положительно скажется на комфорте от потребления контента.

Смартфон со складным экраном Xiaomi будет использовать складную OLED-панель от Samsung с размером 8,03 дюйма. В то же время телефон также будет оснащен дополнительным экраном диагональю 6,38 дюйма.

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Складка на экране смартфона

Одно остается неизбежным — складка на экране. Пока едва ли получится с ней что-то сделать и в том или ином виде она все равно будет. Спасительными в этом случае могут стать новые раздвижные экраны, вроде того, что OPPO показала в конце прошлого года в рамках концепта, названного OPPO X 2021. Такой экран не будет складываться в одном конкретном месте, а стало быть гибкий экран будет изнашиваться более равномерно. Лично у меня больше всего интереса вызывает именно эта технология, а не механические раскладушки.

Xiaomi

Возможно, это тот самый Xiaomi/ Складка на экране есть.

Все равно пока остается много вопросов к цене складных устройств. Не сложно догадаться, что самая большая часть стоимости конструкции — это механизм и экран. Но, может быть, производителям стоило бы немного сэкономить на внутренних компонентах и выпустить что-то более доступное?

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Пусть внутри будет не топовый Snapdragon, а тот же 765G. Пусть будет не 4 камеры, а две. Пусть у смартфона не будет поддержки 5G. Но если так получится снизить цену хотя бы на 20-25%, покупателей будет существенно больше. Ну, а когда технология экрана и шарнира подешевеет, можно будет предлагать все более мощное железо, сохраняя цену. Понятно, что такой смартфон должен быть самым технологичным во всем, но не за такие же деньги. Иногда надо идти и на компромиссы.

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