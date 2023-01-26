Xiaomi и Honor возвращаются в Россию. Теперь они заменят Айфоны и Самсунги

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Иван Герасимов 0

За год все привыкли к тому, что известные бренды уходят из России — ничего страшного ведь не происходит. Как оказалось, завозить смартфоны и планшеты можно при помощи параллельного импорта — они по-прежнему функционируют в нашей стране. Забавно, что через какое-то время компании возвращаются: выяснилось, что на этот раз Xiaomi и Honor решили вернуться в Россию да еще и увеличить свое присутствие за счет ухода Apple и Samsung. Правда ли это? Хватит ли смартфонов на всех и станут ли они дешевле? Давайте попробуем разобраться.

Xiaomi и Honor возвращаются в Россию. Теперь они заменят Айфоны и Самсунги. Xiaomi и Honor возвращаются в Россию вместо Apple и Samsung! Фото.

Xiaomi и Honor возвращаются в Россию вместо Apple и Samsung!

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Xiaomi ищет сотрудников

Китайские производители смартфонов начали искать сотрудников в России, сообщают «Известия». Среди них специалисты по логистике, дистрибуции и закупке рекламы — это уже говорит о том, что компании не просто будут тоннами привозить свои товары в Россию, а планируют делать это грамотно. Хоть китайские смартфоны пользуются спросом, руководство, по всей видимости, планирует еще и переманить владельцев iPhone и Samsung Galaxy. Оба производителя до сих пор не вернулись на российский рынок, хотя салоны Samsung работают и сайт обновляется, хоть на нем ничего и нельзя купить.

Xiaomi ищет сотрудников. Хотели сменить работу? Можно устроиться в Xiaomi! Компания ищет сотрудников в России. Фото.

Хотели сменить работу? Можно устроиться в Xiaomi! Компания ищет сотрудников в России

При этом Xiaomi и Honor, судя по набору персонала, планируют заниматься продвижением самостоятельно, а не через партнеров. То есть, обе компании не боятся санкций и критики, которой подвергаются другие бренды, оставшиеся в России. Китайские бренды действительно вернулись на наш рынок — Xiaomi устроила распродажу сразу после Нового года!

Тем более, обоим производителям есть что предложить: это и ноутбуки, и планшеты, и товары для умного дома, и мелкие аксессуары вроде наушников. Так что, если планируете купить новый смартфон, не торопитесь — возможно, в ближайшие месяцы вам удастся совершить супервыгодную покупку.

Samsung или Xiaomi: какой смартфон лучше купить

Поставки Xiaomi в Россию

Интересно, что по сути Xiaomi не уходила из России, а всего лишь приостановила маркетинговую активность. Меньше рекламы, промоакций и выгодных предложений — именно на этот шаг пришлось пойти многим брендам в 2022 году. При этом Xiaomi не прекратила поставки в Россию — импорт продолжался, но уже силами партнеров, а не российского офиса. Уже сейчас ситуация меняется: Xiaomi запустила конструктор смартфона, где вы можете собрать свое устройство. Такой возможности нет в других странах!

Поставки Xiaomi в Россию. Смартфоны Xiaomi — одни из самых продаваемых в России. Но есть шанс стать еще популярнее. Фото.

Смартфоны Xiaomi — одни из самых продаваемых в России. Но есть шанс стать еще популярнее

Может показаться, что Xiaomi, как и iPhone, без проблем будет продаваться и без рекламы: о смартфонах знает, наверное, каждый, а кто-то даже умеет их отличать. Однако этого мало для того, чтобы увеличить долю владельцев устройств Xiaomi в стране. Не забывайте о других китайских производителях, которые зачастую предлагают смартфоны с похожими характеристиками, но по более выгодным условиям. Например, активна компания Oppo, а ее смартфон Find X5 — по-прежнему топчик по невысокой цене.

Характеристики Oppo Find X5

Аналогичным образом работает и Honor. Компания не только начала поиск персонала, но и возобновляет маркетинговую деятельность в стране. Так что, уже скоро реклама бренда вновь зазвучит по радио, а кому-то еще и повезет устроиться на работу в Honor. На HeadHunter как раз активно 8 вакансий на момент написания статьи — посмотрите сами!

Продажи смартфонов в мире

Естественно, обе компании преследуют свои цели. В частности, бренды планируют увеличить продажи смартфонов: напомню, по итогам 2022 года они упали по всему миру примерно на 11%. Причин много: и экономический кризис, и элементарное отсутствие чего-то нового. При этом Xiaomi как раз недавно выпустила новую линейку смартфонов, поэтому есть отличная возможность продать побольше устройств.

Продажи смартфонов в мире. На самом деле, Xiaomi не уходила из России — просто поставки шли через партнеров. Фото.

На самом деле, Xiaomi не уходила из России — просто поставки шли через партнеров

После ухода Apple из России iPhone продается не так хорошо, а многие пользователи переходят на Android, но не знают, какой смартфон выбрать. Активность Xiaomi на российском рынке могла бы убедить эту категорию пользователей купить именно китайский смартфон.

Зачем покупать смартфон с большой камерой и какой лучше выбрать

У Honor все немного иначе: компания не является лидером рынка, а доля продаж варьируется в пределах 5%. При этом бренд может предложить не только смартфоны с Гугл-сервисами, но и другие товары. Например, сделать ставку на ноутбуки: у Honor как раз есть линейка недорогих ультрабуков с хорошим железом по невысокой цене. Вот отличная модель с экраном на 14 дюймов и Intel i3/i5 на выбор.

Характеристики ноутбука Honor

Продажи смартфонов в мире. Ноутбуки Honor хороши по соотношению цена-качество, а теперь могут стать еще популярнее. Фото.

Ноутбуки Honor хороши по соотношению цена-качество, а теперь могут стать еще популярнее

После ухода Acer и Asus ниша не опустела, однако их компьютеры, ввезенные по параллельному импорту, продаются значительно дороже. К тому же, у Honor есть какая-никакая экосистема, поэтому умные устройства могут работать совместно, а не вразнобой.

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На фоне этих новостей кажется, что 2023 год начинается очень даже хорошо. Но есть нюанс: оказывается, в России может перестать работать оплата смартфоном. Рассказали о том, так ли это на самом деле.

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