Небольшой провал Яндекс и виджеты Google для iOS: итоги недели

Уходящая неделя оказалась немного странной с точки зрения событий из мира технологий. С одной стороны мы получили релизную версию iOS 16, которая ознаменовала собой новый производственный цикл iPhone, а с другой, оказалось, что Google уделяет решениям Apple больше внимания, чем своим собственным. В доказательство этого она показал отличные виджеты для iOS 16, о который Android может только мечтать. А еще, Samsung, как всегда, тролила iPhone. Но и это еще не все. Осудим эти и другие новости из мира технологий в нашей традиционной еженедельной новостной подборке.

Самсунг опять троллит Айфон

Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Samsung и Apple троллят друг друга. В последнее время, безусловно, чаще это делает южнокорейский техногигант. Кто не знал — это абсолютно нормальное явление: жаль, что Apple почти не реагирует на это в медиапространстве — получилось бы очень весело. В Купертино предпочитают отмалчиваться, выпуская новые мощные устройства в качестве достойного ответа. Несмотря на это, iPhone и вправду не хватает чего-то нового, поэтому давайте разберемся, действительно ли по делу Samsung высмеивает Apple или же остроумие — единственное, на что способны в компании.

Samsung начала подкалывать Apple еще до выхода iPhone за отсутствие инноваций, выпустив видео с Galaxy S22. В ролике были перечислены функции, которых нет в Айфонах, в частности, купертиновцы по делу отхватили за отсутствие в линейке складных устройств.

Теперь же южнокорейский производитель затроллил Apple, запустив своеобразный счетчик: на нем изображены Z Fold 4 и Z Flip 4 с подписью «Мы флексим уже более двух лет» — напомню, первый складной смартфон Samsung был представлен еще в 2019 году, а Apple с тех пор выпускает Айфоны с одним и тем же дизайном. И еще iPhone SE.

Кстати, в Твиттере Samsung просит сообщить, когда Apple выпустит складной iPhone — похоже, придется ждать очень долго! Несмотря на это, вокруг складного Айфона ходит множество слухов, но у них есть кое-что общее: ни один инсайд не имеет точной даты выпуска Айфона с гибким экраном или же они сообщают о том, что Apple вновь переносит выпуск смартфона на неопределенный срок. Забавно, но среди поставщиков дисплеев для этого устройства числятся LG и … Samsung!

5 необычных приложений для Android, о которых вы точно не знали

С другой стороны, кому как ни Samsung стоит быть осторожной в медийном поле: компания ежегодно вляпывается в неприятные истории, которые хоть немного да подрывают ее имидж. Удивительно, но ее за это никто не подкалывает: не так давно пиарщики Samsung запостили в соцсети картинку с фирменным сервисом, на котором был изображен iPhone!

Не очень понятно, то ли в компании вошли в раж и решили подколоть сами себя, решив заодно проверить подписчиков на внимательность, то ли ответственные лица проморгали, не заметив подвоха. А вот в этой статье вы сможете найти еще несколько провалов Samsung, которые Apple бы никогда не допустила.

Несмотря на это, Samsung имеет полное право троллить Apple: компания ежегодно обновляет свои флагманы, а складные устройства делает еще лучше и лучше. По прогнозам аналитиков, по итогам этого года складные смартфоны должны занять 1% рынка. Возможно, вам покажется, что это не так много, но по факту — это успех: у Samsung полный порядок со складными смартфонами, а в эпоху iPhone этот успех уже говорит о многом. Но все же, кто круче, Samsung или Apple?

6 типов файлов, которые можно удалить с телефона, если не хватает памяти

Смартфоны Samsung обладают какими-то сумасшедшими камерами — даже бюджетный смартфон в этом споре ничем не хуже iPhone: некоторые даже сознательно жертвуют производительностью ради камеры, покупая недорогой телефон от южнокорейского бренда.

Кроме того, поговаривают, что следующий флагман Galaxy S23 Ultra получит модуль аж на 200 мегапикселей! С другой стороны, гонка мегапикселей может продолжаться сколь угодно, но это отнюдь не означает, что смартфоны будут делать отличные фотки — спросите у Apple, каково в 2022 году выпустить топовый iPhone 13 Pro Max, в котором всего лишь 48-мегапиксельная камера!

Правда, Samsung забывает и о собственных недостатках: так, многим пользователям откровенно надоело деление на модели со Snapdragon и Exynos. Смартфоны с чипами от Qualcomm и работают быстрее, и перепродать их проще, а сама компания, похоже, находится в растерянности и не знает, куда девать собственные процессоры. Ходят слухи, что она продолжит их выпускать, вот только сама ими пользоваться не будет — может, пора и вовсе перейти на MediaTek?

Samsung вернулась в Россию и открыла предзаказы на новинки. Угадайте, сколько теперь стоит Galaxy A53

Кроме того, Samsung страдает от болезни Android-смартфонов, если можно так выразиться: модельный ряд устройств огромен, поэтому и смартфоны получают самые разные чипы. Самые дешевые, как правило, не могут похвастаться высокой производительностью, поэтому и «на пенсию» выходят раньше — в этом не помогут даже четырехлетние обновления! Да и Samsung в погоне за прибылью довольно часто убивает хорошие смартфоны, оставляя их без обновлений — именно поэтому даже старые iPhone круче современных моделей на Android и, похоже, изменится это не очень скоро.

🔥 ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТУ

На троллинг от Samsung приятно смотреть: заметно, что компания умело подходит к подколам оппонента, используя сильные стороны своих смартфонов. Но если присмотреться, то станет видно множество недостатков самой Samsung, за которые ее спокойно может высмеять не только Apple, но и какой-нибудь Nothing Phone.

Провал Яндекс Старт

В этом году российский IT-гигант Яндекс переживает серьезную трансформацию. Весной стало известно, что компания планирует продать VK (ранее — Mail.ru Group) свои сервисы Дзен и Новости. 22 августа было подписано обязывающее соглашение, а 12 сентября сделка приобрела свой финальный вид. Вместе с улаживанием всех формальностей Яндекс выпустила обновление своего флагманского приложения до версии 22.91, превращающее его из «Яндекса — с Алисой» в «Яндекс Старт».

Забегая вперед, можно сказать, что обновление получилось очень сырым. Пока оно вызывает исключительно противоречивые чувства. Если вы еще не устанавливали версию 22.91, настоятельно рекомендую не делать это. Сначала дочитайте материал до конца и узнайте обо всех изменениях. Если вы все-таки обновились и теперь хотите вернуть старое приложение Яндекса, то этот текст тоже будет полезен. В конце я обязательно расскажу, как откатить версию.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Прежде чем начать разговор о новом приложении Яндекса, нужно немного уточнить детали сделки между Yandex и VK. Вы наверняка знаете, что главная страница российского поисковика располагалась по адресу yandex.ru. Теперь, если вы попытаетесь на нее перейти, то автоматически будете перенаправлены на dzen.ru.

Несмотря на то, что название страницы говорит о принадлежности адреса к Дзену, визуально она практически не отличается от yandex.ru. Вверху здесь по-прежнему отображается поисковая строка Яндекс, новости сервиса Yandex News и лента Дзена. В будущем визуальная составляющая определенно изменится (хотя бы из-за того, что у VK есть собственный поисковик). А пока dzen.ru кажется переходным вариантом, так как при нажатии на строку поиска в контекстном меню вылезает предложение воспользоваться одним из сервисов Яндекса.

Теперь о том, куда исчез Яндекс. Главная страница Яндекс переехала на ya.ru и выглядит еще более спорно, чем основной экран обновленного Дзена. Между элементами интерфейса существует очень большой зазор. Если значок «Войти», позволяющий авторизоваться в Яндексе, находится в самом верху, то поисковая строка — посередине. А под ней — вкладка с сервисами Yandex и две плитки с курсами валют.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

До обновления 22.91 приложение Яндекса объединяло в себе все сервисы компании, а Дзен и Новости были едва ли не главными продуктами, обеспечивающими самый большой трафик. Поскольку сейчас компании Аркадия Воложа нет смысла продвигать сервисы, проданные конкуренту, изменилось само позиционирование программы. Если раньше она называлась «Яндекс — с Алисой», то сейчас ее переименовали в «Яндекс Старт».

«Приложение Яндекс превращается в Яндекс Старт: теперь вы сами выбираете стартовую страницу», — сказано в пресс-релизе на странице программы в Google Play.

После установки обновления в глаза сразу же бросается иконка приложения. Теперь буква «Я» (логотип Яндекса) помещена в белый круг.

Еще больше разница становится видна после первого запуска приложения Яндекс Старт. Посмотрите, как отличается стартовая страница в версии 22.90 (слева) и 22.91 (справа).

Приложение Яндекс версии 22.90 представляло собой программу, объединяющую сервисы компании. На главной странице была доступна поисковая строка, большие вкладки с фирменными продуктами (теперь для их отображения нужно нажать на адресную строку), лента Дзена и новости. После обновления до 22.91 Яндекс превратился в обычный поисковик, который практически не отличается от другого приложения IT-гиганта — Yandex Browser, а вместо главного экрана перед нами красуется страница dzen.ru.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Свою прописку поменяла иконка учетной записи. Если раньше она располагалась в левом верхнем углу, то теперь лого находится внизу справа и отображается на каждой странице в интернете, так как соседствует с адресной строкой. Само меню профиля осталось прежним, а вот раздел настроек изменился.

Главным изменением стало появление раздела «Стартовая страница», как и в любом веб-браузере. По умолчанию выбрана страница dzen.ru, но при желании ее можно сменить на ya.ru или на адрес другого сайта. О том, чем отличается Дзен от Яндекса, я уже рассказал в начале материала.

Свое мнение относительно приложения Яндекс Старт я высказал в самом начале, назвав его очень сырым (по крайней мере в нынешнем виде). С точки зрения удобства доступа к сервисам Yandex страница dzen.ru не может заменить главный экран, который был представлен в сборке 22.90, да и со временем она наверняка будет переформатирована под проекты VK. Если вы придерживаетесь того же мнения, то предлагаю разобраться, как вернуть старую версию приложения Яндекс. У вас есть 2 варианта. Первый заключается в откате на предыдущую версию:

Удалите Яндекс Старт. Скачайте APK-файл приложения Яндекс — с Алисой версии 22.90. Запустите файл и подтвердите установку. По завершении инсталляции откройте страницу приложения Яндекс Старт в Google Play. Через «три точки» снимите галочку с пункта «Автообновление». После первого запуска Яндекс Старт отклоните предложение об обновлении.

Но есть еще один, более рациональный вариант. Одновременно с запуском Яндекс Старт компания перевыпустила приложение Яндекс — с Алисой, которое все так же можно установить через Google Play и другие цифровые площадки.

Визуально это нечто среднее между старым приложением Яндекса и Яндекс Стартом. Интерфейс продолжает выглядеть слишком минималистично, а среди доступных сервисов предсказуемо отсутствуют Дзен и Новости. Но все-таки это оптимальная замена старому Яндексу, так как приложение будет обновляться, а разработчики наверняка учтут все пожелания пользователей.

Виджеты Google для iOS

12 сентября Apple выпустила новую версию своей операционной системы для смартфонов — iOS 16. Главной фишкой новой операционки стали изменяемые экраны блокировки. Причем все не ограничивается банальной заменой обоев. Появилась возможность установить другие шрифты, создать эффект глубины и добавить виджеты. Именно последняя возможность заинтересовала пользователей больше всего. В аккуратную строку под часами можно добавлять виджеты фиксированных размеров. Их возможности не ограничены только стандартными приложениями. Сторонние разработчики тоже могут создавать свои варианты.

Именно такую возможность и анонсировала Google. Для фирменных приложений Gmail, Диск, Карты, Поиск, Chrome и Новости в ближайших обновлениях появится поддержка виджетов экрана блокировки для iOS 16. Тем самым Гугл предоставит пользователям iOS больше возможностей по взаимодействию со своими приложениями. Получается, что программы для Айфона сразу станут лучше, чем для Андроида? Давайте разбираться.

Прежде чем делать какие-то выводы, следует понимать, какие возможности появятся на iOS после того, как Гугл обновит свои приложения. Для каждой программы разработчики предусмотрели несколько вариантов виджетов, которые позволят просматривать важную информацию или просто быстрее открывать интересующие страницы:

Gmail. Приложение Gmail получит возможность выводить количество непрочитанных сообщений в строку с датой, в кругляшке под часами либо выводить количество писем в разных папках на большом виджете под временем.

получит возможность выводить количество непрочитанных сообщений в строку с датой, в кругляшке под часами либо выводить количество писем в разных папках на большом виджете под временем. Карты. Приложение Карты будет выводить на локскрин время в пути до дома или работы и уровень пробок там, где вы находитесь.

будет выводить на локскрин время в пути до дома или работы и уровень пробок там, где вы находитесь. Диск. Самые скромные возможности достались именно Google Диску . На виджете может располагаться только информация о рекомендованных файлах или быстрый доступ к выбранной папке или файлу.

. На виджете может располагаться только информация о рекомендованных файлах или быстрый доступ к выбранной папке или файлу. Поиск. Одни из самых интересных возможностей предоставит поиск. Теперь можно отобразить на экране блокировки Айфона поисковую строку, быстрый переход к голосовому поиску или сразу к переводчику.

поисковую строку, быстрый переход к голосовому поиску или сразу к переводчику. Chrome. Позволяет вывести на локскрин быстрый доступ к поиску , в том числе и голосовому, открытие вкладки “Инкогнито” и запуск игры Dino.

, в том числе и голосовому, открытие вкладки “Инкогнито” и запуск игры Dino. Новости. Единственный виджет, который будет существовать только в одном размере. На него будут выводится заголовки главных новостей из вашей ленты.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ ТЫ СМОЖЕШЬ ПООБЩАТЬСЯ С ДРУГИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ И ДАЖЕ НАШИМИ АВТОРАМИ

Как видите, пользователи iOS получат дополнительные и, надо отметить, очень удобные возможности по взаимодействию с приложениями. Например, можно будет отключить уведомления-баннеры от Gmail и оставить только информацию о непрочитанных сообщениях в виджете. Тогда вас ничего не будет отвлекать от дел и не придется лишний раз запускать режим “Не беспокоить”. При этом вы всегда будете знать, сколько сообщений ждет вашего внимания на почте. Хочется поинтересоваться у Гугл: а где такие же или хотя бы близкие возможности для смартфонов на Андроиде? Почему все самые интересные плюшки достались конкурирующей платформе, а своим пользователям ничего?

К сожалению, Гугл не планирует отвечать на подобные вопросы. Но если честно, то выглядит это все так, что производитель просто игнорирует свою операционную систему. Вряд ли что-то сложное есть в добавлении виджетов на экран блокировки. Тем более что в чистом Андроиде на смартфонах Google Pixel уже есть виджет Pixel At a Glance. Он позволяет отображать информацию о погоде, пробках и времени в пути, штормовых предупреждения, полетах, из сообщений в Gmail, данные календаря и после последнего обновления, статус заказа еды. Сторонние разработчики доступа к этому виджету не имеют, поэтому он может отображать только то, что в него заложила сама Гугл.

❗️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Подкину Google небольшую идею: Андроид — ваша система, Pixel At a Glance — ваш виджет. А самое забавное, что приложения Gmail, Поиск, Карты, Диск, Новости и Хром тоже принадлежат вам. Можно сделать крутой виджет с такой же информацией, что и на iOS 16, и при этом не придется давать к нему доступ сторонним разработчикам. Неожиданно? Мне кажется, что нет. В Гугл все прекрасно понимают, но по какой-то причине просто не хотят этого делать. Либо этот виджет будет сильно расходовать аккумулятор, либо какие-то иные причины не дают это реализовать.

Но такими темпами можно просто растерять лояльных пользователей, которые тоже хотят получать что-то новое, а не просто обновления интерфейса, которые чаще вредят, чем приносят пользу. Даже не знаю, что можно сказать в защиту Google. Скорее ничего. Хочется, чтобы разработчики поняли, что развивать приложения под собственную операционную систему тоже надо. Но пока имеем то, что имеем. Новые значки и обновленный интерфейс. Ни новых виджетов, ни каких-то иных удобных способов взаимодействия с приложениями. Ау, Google! Мы все видим! Пора меняться!

Новое приложение Дзен

Будучи одновременно как читателем, так и автором на платформе Дзен, на протяжении нескольких недель внутри мобильного клиента этой площадки я вижу сообщение с предложением установить новое приложение. Если вы являетесь активным пользователем сервиса, то наверняка тоже сталкивались с подобным оповещением. Но как на него реагировать? Сейчвс я расскажу, почему вышло новое приложение Дзен, чем оно отличается от старого, и обязательно ли его устанавливать.

Появление нового приложения Дзен напрямую связано со сменой владельца этой платформы. Если вы не следили за последними событиями, напомню: 12 сентября Яндекс завершил сделку о продаже сервисов Дзен и Новости компании VK, которая ранее называлась Mail.ru Group. То есть ваша любимая лента контента больше не принадлежит Яндексу и де-юре не имеет к нему никакого отношения.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Переход на новое приложение — вынужденная мера. Помимо медиаплатформы для блогеров у Яндекса есть огромное количество других сервисов, разработкой софта для которых занимается студия Intertech Services AG. Нечто подобное вы могли наблюдать пару лет назад, когда Яндекс.Деньги перешли во владение Сберу и были переименованы в ЮMoney. Тогда пользователи тоже переходили со старого приложения на новое.

Чтобы скачать приложение Дзен в его обновленном виде, нужно нажать соответствующую кнопку, которая появится при запуске старого мобильного клиента. Также вы можете посетить официальную страницу программы в Google Play или в другом цифровом магазине и выполнить установку самостоятельно.

Поскольку у сервиса Дзен сменился владелец, логично было бы предположить, что он подвергнется трансформации. Впрочем, ждать серьезных изменений на первых порах не стоит. Установив новое приложение, вы лишь заметите другую иконку. Логотип старой программы тусклый, а новая имеет яркий значок с «огоньком».

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Изменится ли что-то для вас? Протестировав новое приложение, могу ответить твердо и четко — нет. Оно имеет абсолютно идентичный дизайн с несколькими вкладками: «Главная», «Ролики», «Создать», «Видео» и «Канал». Также никак не изменился внешний вид студии для авторов. Вы можете писать посты и тексты, снимать видеоролики и выполнять другие действия, связанные с управлением каналом. Разве что немного поменялась заставка программы, а в старом приложении Дзен отображается напоминалка о наличии нового ПО.

Обязательно ли обновлять Дзен? Ответить на этот вопрос можно по-разному. С одной стороны, никто не заставляет вас устанавливать дополнительное ПО, с другой — при использовании старого приложения вы будете постоянно видеть навязчивое напоминание о необходимости перейти на свежую программу. Кроме того, старая прога перестанет получать обновления и в конечном итоге «загнется». Поэтому рекомендую задержать палец на иконке предыдущей версии ПО и ловким движением нажать кнопку «Удалить».

В пору владения сервисом компания Яндекс бодро рапортовала о том, что основным источником трафика для площадки является Yandex Browser. Но в новой версии веб-обозревателя предсказуемо отсутствует персонализированная лента (у нее сменился владелец, вы ведь помните?).

Поэтому для доступа к платформе вам придется либо пользоваться официальным приложением Дзен, либо добавить в закладки страницу dzen.ru. Это новый адрес, на который вы будете переадресованы даже в том случае, если попытаетесь перейти на yandex.ru (во владении VK теперь и Новости). Старый адрес zen.yandex.ru тоже работает, но при попытке перехода выполняется переадресация на dzen.ru.

Второй по популярности источник трафика Дзен в период принадлежности компании Yandex — программа «Яндекс — с Алисой». 12 сентября вместо нее появилось приложение Яндекс Старт. Кстати, мы уже рассказывали, что нового в нем, и как вы можете вернуть старый Яндекс. Здесь тоже есть лента Дзена, но представлена она в виде главной страницы dzen.ru.

Несмотря на смену владельца и источников трафика, я пока не заметил проблем с работой Дзена. Дискомфорт испытали разве что авторы, для которых на время заблокирована опция вывода средств в связи с подключением нового платежного сервиса. Впрочем, на первых порах всегда бывают трудности, поэтому будьте готовы к их появлению. Не забывайте, что Дзен теперь располагается по адресу dzen.ru, а рекомендационная лента в скором времени полностью перестанет ассоциироваться с Яндексом.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Даже если вы постоянно читаете материалы на Androidinsider.ru, посещая сайт через закладки в браузере, настоятельно рекомендую подписаться на наш канал в Дзене. Если вы наткнулись на эту публикацию случайно, то должны еще пристальнее обратить внимание на наше дополнительное средство коммуникации с читателями.

Во-первых, будучи активным пользователем Дзена, вы начнете моментально получать доступ к новостям Android, полезным советам, авторским обзорам смартфонов и другой техники. Во-вторых, на канале Androidinsider периодически появляются эксклюзивные материалы, которых нет на сайте. Только наши подписчики в Дзене знают:

Канал Androidinsider в Дзене является одним из самых популярных в категории «Технологии», а быстрый доступ к новостям и другим интересным материалам получают уже почти 90 тысяч человек. Присоединяйтесь к этой большой и дружной компании, чтобы всегда оставаться в теме и общаться с людьми, которые с вами на одной волне.