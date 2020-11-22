Новое в Google Pay и прорывной смартфон OPPO: итоги недели

На прошедшей неделе мы не просто стали свидетелями представления нового типа смартфонов, которые показала компания OPPO, но и увидели многие другие интересные вещи. Например, мы узнали, что Google подготовила обновление Google Pay и превратила свой мессенджер в аналог iMessage от Apple. Этого уже достаточно для того, чтобы считать неделю интересной и содержательной, но кроме этого, у нас было заявление от Xiaomi, попытки Huawei воспользоваться политической ситуацией и многое другое. Поэтому нам снова есть, что обсудить, а это всегда приятно.

Аналог iMessage для Android

Сегодня ночью Google выпустила тестовое обновление для своего сервиса «Сообщения» под Android. Ключевой фишкой апдейта стала повсеместная (ну, почти) поддержка RCS (rich communication service). Этот стандарт, работающий от Сети, позволит пользователям использовать приложение, через которое они всегда отправляли и получали SMS, в качестве мессенджера. Неважно сколько денег останется на счету, главное, чтобы было активно соединение с интернетом. В этом случае сообщение дойдёт до адресата без каких-либо проблем.

RCS – это стандарт обмена сообщениями, который изначально создавался как замена SMS, но затем был преобразован в альтернативу, функционирующую параллельно. Он работает от Сети и позволяет обмениваться не только текстовыми посланиями, но и фотографиями, видеозаписями, гифками, а также голосовыми заметками. По сути, RCS превращают привычное приложение для отправки SMS в универсальный сервис, работающий как в GSM-сетях, так и в сетях LTE. Google уже давно работала над внедрением RCS в «Сообщения», но только сейчас этот стандарт стал доступен почти во всём мире.

Посмотрите на эту картинку. Здесь изображена карта распространения RCS.

Как видите, покрытие распространяется почти на весь мир, за исключением всего лишь пяти стран: Ирана, Северной Кореи, Кубы, Китая и России. По первым четырём странам вопросов нет. В трёх из них сервисов Google нет вообще, а в четвёртой есть, но там действуют строжайшие правила на работу всех интернет-сервисов. В России с этим всё гораздо проще, поэтому лично мне довольно странно осознавать, что к нам RCS не добрался. Но, будем надеяться, что в ближайшем будущем Google решит свои проблемы и таки запустит функцию мессенджинга через «Сообщения» в нашей стране.

Google выпустила новый Google Pay. Что нового?

Почему я на это надеюсь? Да потому что появление RCS в «Сообщениях» — это реально большой шаг в развитии сервисов Google. По сути, фирменное приложение поискового гиганта для обмена текстовыми посланиями станет полноценным аналогом iMessage для Android. Раньше такой возможности не было, и пользователи Android были вынуждены писать SMS в рамках одного приложения, а для обмена быстрыми посланиями и медиафайлами переключаться на другое. Теперь те, кто не любит плодить сущности, смогут пользоваться только одним приложением для всего сразу.

Единственным недостатком RCS, который в худшую сторону отличает его от iMessage, на данный момент является отсутствие сквозного шифрования. Это наиболее совершенный стандарт защиты сообщений, который препятствует их перехвату и вообще любому вмешательству в процесс обмена сообщениями. Дело в том, что при сквозном шифровании ключи для расшифровки посланий находятся только у двух людей: отправителя и получателя. Ключи генерируются на их устройствах, и получить их без авторизации на третьем устройстве абсолютно невозможно.

Google анонсировала новые крутые функции для Google Maps

Однако в ближайшее время Google планирует выпустить очередное обновление для «Сообщений» с поддержкой сквозного шифрования. Пока неизвестно, когда именно выйдет апдейт, но поисковый гигант уверяет, что он уже находится в разработке. Возможно, поддержка сквозного шифрования появится в следующем году, поскольку раньше считалось, что RCS невозможно зашифровать по методу end-to-end, поэтому разработчикам Google пришлось сильно попотеть, чтобы фактически воплотить в жизнь невозможное.

Почему смартфоны Xiaomi такие дорогие

В этом году Xiaomi сделала то, чего не делала прежне никогда. Она сильно повысила цены новых флагманов относительно прошлогодних и тем более позапрошлогодних. Что и говорить, если даже базовая и, соответственно, самая доступная версия Xiaomi Mi 10 была оценена в 800 долларов, почти как флагманский iPhone. Само собой, многих это не устроило, ведь если сяоми сравнялись по цене с айфонами и самсунгами, то смысла в том, чтобы продолжать сидеть на смартфонах китайского бренда не было больше никакого. Но руководство Xiaomi считает, что это ошибочная позиция.

По мнению Лея Цзюня, Xiaomi уже давно выстрадала своим трудом право выпускать продвинутые смартфоны, которые могут стоить дорого. Если 10 лет назад, когда компания только начинала свой путь, она шла на компромиссы при проектировании своих продуктов, то за прошедшее время всё кардинально поменялось. Теперь Xiaomi не связана недостатком средств, которые можно потратить на научные исследования и применение только самых передовых технологий. Поэтому логично, что продукция, которую она выпускает, просто не может стоить так же дёшево, как раньше.

После 10 лет плодотворной работы и развития пользователи продолжали считать Xiaomi производителем смартфонов низкого уровня, признался Цзюнь. Поэтому он предложил перейти от доступных аппаратов, ради которых компания нередко шла на компромиссы, к бескомпромиссным устройствам. Так появились высокотехнологичные аппараты, которые Xiaomi стала продавать по среднерыночным ценам. Потому что только так компанию могли заметить те, кто прежде считал её неспособной на выпуск настоящих флагманов.

Сегодня Xiaomi выпускает довольно дорогие смартфоны. Но у неё есть целых два суббренда, которые по-прежнему торгуют доступными аппаратами. Это Redmi и Poco. Поэтому, если вы ищете для себя что-то недорогое и классное, загляните в телеграм-канал Сундук Алибабы. Там вы обязательно найдёте что-нибудь по своему вкусу.

Xiaomi рискнула и вслед за Xiaomi Mi 10 выпустила несколько даже более продвинутых модификаций флагманского. На сегодня самая технологичная и, соответственно, наиболее дорогая версия – это Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition. Она оснащается лучшей на рынке камерой, мощнейшим железом и выполнена из премиальных материалов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что такой аппарат стоит 1064 доллара. Но даже он пользуется огромной популярностью среди потребителей, время от времени оказываясь в дефиците.

Другой претензией к Xiaomi, на которую ответил Лей Цзюнь, стало отсутствие собственных производственных линий. Xiaomi занимается разработкой и проектированием новых устройств, но непосредственно сборкой занимаются её партнёры. По мнению некоторых пользователей, это недопустимо для компании такого уровня. Однако, по мнению Цзюня, в этом нет ничего зазорного.

Во-первых, сборочные партнёры Xiaomi только собирают смартфоны по исходному проекту, не внося в него каких-либо изменений. Они исполнители, а не создатели.

Во-вторых, Xiaomi строго контролирует производственный процесс на всех стадиях – от момента начала сборки до упаковки готового смартфона в транспортировочную коробку.

В-третьих, делегирование сборки — норма для современного рынка. Apple, Samsung, Huawei и многие другие компании не производят свои аппараты сами, а поручают это своим партнёрам.

iPhone 12 Pro проиграл Xiaomi и Huawei в качестве камеры

Xiaomi хотела, чтобы её смартфоны заметили и перестала экономить на их компонентах и применяемых технологиях. Я прекрасно понимаю, что компания с такими амбициями рано или поздно пришла бы к этому. Другое дело, что задрать цену и сказать «мы хотим как Apple» — это не выход. Мало просто напихать в смартфон всё подряд и попросить за него тысячу долларов. Нужно сделать так, чтобы потребитель, забыв про ареол доступности фирменных аппаратов Xiaomi, захотел их купить. А как это сделать? Ну, как минимум поддержкой, которой устройствам китайского вендора как раз очень не хватает.

Как выборы в США могут повлиять на Huawei

Дональд Трамп и его администрация являются главным источником санкций в отношении Huawei, которые привели к тому, что компания стала отрезана от многих своих давних партнеров. Именно на этих партнерах и держалась вся империя телекоммуникационного гиганта. Сейчас на фоне президентских выборов в США, компания решила воспользоваться ситуацией и повернуть ситуацию в свою сторону. Для этого она не просто начала агитировать за снятие запретов, но и сделала это, обратившись к стратегическому партнеру США. Вот только сделала она это очень необычным способом. Пока не очень понятно, к чему приведет именно этот шаг, но явное стремление компании переломить ситуацию и то, как она взялась за дело, говорит о многом.

Бизнес смартфонов, конечно, был важен для Huawei, но свои объемы продаж она более-менее неплохо выполняет на внутреннем рынке. Да и без Google, как показала практика, жизнь есть. Куда страшнее то, что компанию отрезали от рынка 5G-технологий. Внутри Китая не построишь такую сеть, как в мире. Именно поэтому Huawei и обратилась к правительству Великобритании.

Давление со стороны администрации президента США вынудило власти Соединенного Королевства, ближайшего союзника Штатов, полностью отказаться от оборудования Huawei при развертывании сетей пятого поколения. Это должно произойти к 2027 году.

Обзор Huawei FreeBuds Pro — кто придумал называть TWS наушники «Pro»

Но теперь, когда Дональд Трамп, судя по всему, проиграл выборы демократу Джо Байдену, Huawei пытается восстановить статус-кво. Конечно, пока еще ничего не решено, но маловероятно, что события сложатся иначе, поэтому надо действовать.

Для этого через британские СМИ руководство скандальной компании обратилось к властям королевства с просьбой отказаться от политического запрета компании развивать сферу 5G на территории Соединенного Королевства.

По словам представителя Huawei, власти Великобритании сами признают примерно трехлетнюю задержку развертывания сетей 5G, что, по мнению экспертов, обойдется стране примерно в 18 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 23,8 миллиарда долларов).

Почему я лучше выберу 5G, чем долгую работу смартфона

Власти островного государства пока не ответили руководству компании, но примечательно, что послание было подготовлено накануне важного политического съезда по реализации программы правительства Бориса Джонсона.

После трех лет экономического спада в 2018-2020 годах мировые поставки смартфонов в следующем году вырастут благодаря активному развертыванию мобильных сетей пятого поколения по всему миру. И это должно подстегнуть развитие новых стандартов.

По данным Digitimes Research, спрос на смартфоны 5G в ближайшие пять лет будет только расти. Обусловлено это ростом числа коммерческих сетей 5G и расширением зоны покрытия. Низкая цена устройств 5G начального уровня на развивающихся рынках также будет стимулировать их глобальные поставки. По расчетам количество проданных 5G-смартфонов достигнет 1,5 миллиарда единиц в 2023 году и 1,7 миллиарда единиц в 2025 году.

В 2021 году две верхние позиции смогут занять Samsung Electronics и Apple, за ними следуют Oppo, Vivo и Xiaomi. Китайская компания Transsion, которая продает телефоны начального уровня под брендами Tecno, Itel и Infinix в Африке и Южной Азии, займет шестое место. Digitimes ожидает, что Huawei опустится на седьмое место из-за торговых санкций США. Обидное положение дел для признанного лидера в этом направлении.

Huawei рассказала, почему продала Honor

Кроме того, Digitimes Research ожидает, что глобальные поставки телефонов 5G превысят 200 миллионов единиц уже в 2020 году, что тоже не мало на фоне пандемии и резкого обвала спроса, который, впрочем, начинает постепенно восстанавливаться.

В последнее время стали поступать сообщения о компаниях, получивших лицензию на поставку чипов Huawei. Такие компании, как AMD, Intel, Sony и другие,

имеют лицензии на право поставки компонентов в адрес Huawei. Однако некоторые из этих лицензий содержат довольно серьезные ограничения. В первую очередь это как раз касается того, что проданные компоненты не должны использоваться в устройствах, поддерживающих технологии 5G.

Недавно появились сообщения о том, что даже Qualcomm получила лицензию на поставку чипов Huawei. Пока до конца не ясно, сможет ли компания поставлять Huawei свои чипы с 5G, но, скорее всего, этого не будет. Такие выводы можно сделать из того, что заявляли представители компании, и той информации, которую нам дают аналитики.

Смогут ли смартфоны Huawei что-то предложить без 5G? Думаю, что пока да. Особенно на таких рынках, как российский. Что будет дальше, не очень понятно, но компания в любом случае должна как-то двигаться вперед, а в этой ситуации ловить любую возможность заработать и сохранить бизнес.

Новые функции Google Pay

Компания Google представила новый Google Pay. Я специально избегаю слова «обновила», потому что то, что произошло с платёжным сервисом, не тянет просто на обновление. Если называть вещи своими именами, то это самый грандиозный апгрейд в истории платёжного сервиса с момента его запуска в 2015 году. Складывается полное ощущение, что перед разработчиками поискового гиганта стояла цель сделать так, чтобы от старого Google Pay не осталось ровным счётом ничего – ни с точки зрения интерфейсного оформления, ни с точки зрения функциональности. Ведь единственное, что связывает две версии платёжного сервиса – это поддержка бесконтактной оплаты и название.

Прежде всего внимание обращаешь на видоизменённый интерфейс. Если раньше в приложении Google Pay, вообще говоря, было нечего делать, то с выходом обновления там появилось много нового, явно направленного на то, чтобы пользователи посещали приложение и проводили там много времени.

Теперь, помимо истории транзакций, расположенной списком, и экрана выбора карт, здесь появился раздел с ближайшими и рекомендованными заведениями с возможностью оплаты через Google Pay, которые вам предлагается посетить. Они оформлены в виде логотипов этих заведений, благо подтянуть их из Google Поиска или Google Карт для платёжного сервиса не представляет особых трудностей.

Сундук Алибабы - это супер-крутой телеграм-канал с ништяками с AliExpress. Ребята реально шарят. Они вручную отбирают самые топовые товары, заказывают их для себя, тестируют, а потом честно рассказывают, что можно брать, а что нельзя. Подключайтесь.

Пиктограммы сделали кликабельными, чтобы пользователь не просто знал, куда ему можно сходить, но и был в курсе, сколько денег он там оставил. Эта информация будет накапливаться независимо от того, платили вы одной картой, двумя или тремя. Для Google Pay важен только факт платежа, а откуда сервис тянул деньги – неважно. Это очень удобно, поскольку я то и дело переключаюсь между разными картами и из-за этого становится сложнее вести бухгалтерию, потому что часть платежей остаются вне поля зрения.

Но Google недостаточно, чтобы Google Pay оставался просто платёжным сервисом. В компании решили, что нужно ступить на путь банковского или по крайней мере околобанковского обслуживания. Поэтому Google Pay превратили в универсальный банковский клиент, где можно будет следить за изменениями своих счетов, не заходя в приложение своего банка. Опять же очень крутая штука для тех, у кого есть несколько аккаунтов в разных банках, как, например, у меня.

Но и это ещё не всё. Со следующего года Google планирует внедрить в Google Pay функцию Plex. Это новое слово в банковском обслуживании, уверяют в компании. Для этого поисковый гигант планирует запартнёриться с несколькими банками (пока только в США), чтобы иметь возможность не просто отслеживать данные о балансе и т.д., но и управлять своими счетами через Google Pay.

Первым партнёром Google станет банковский холдинг Citi. Стороны уже договорились, что держатели специальных карт Citi, которые будут выпущены в рамках инициативы Plex, смогут управлять своими счетами через Google Pay, взаимодействуя со вкладами, выполняя денежные переводы, блокируя карты и даже заказывая новые.

На Android массово ломается Google Pay. Что делать

Дизайн кобрендовых карт разработала Google, она же будет предлагать пользователям удобный способ контроля своих финансов, а их обслуживанием будут заниматься банк. В следующем году в рамках инициативы Plex планируется запустить как минимум 11 кобрендовых карт Google Pay с разными банками. Получается даже круче, чем у Apple, которая предлагает только один банк – Goldman Sachs. Ведь если банков будет 11, значит, будет и 11 разных условий обслуживания для держателей.

Однако дело не ограничится только банковскими приложениями. Даже если вы платите наличкой, Google Pay всё равно сможет собирать информацию о платежах через другие фирменные сервисы. Например, Google Фото и Gmail. В первый вы вполне можете загрузить чек, который Google Pay обнаружит и оцифрует, а на почту вам может прийти подтверждение заказа, успешной покупки или сведения о начисленных за покупку баллах. Google Pay проанализирует и эти данные, выцепив то, что ему нужно.

Мне всегда очень нравилось, как Тинькофф банк реализовал систему банковских переводов по QR. Если я стою рядом с человеком, которому должен перевести деньги, мне не нужно вводить номер его карты или номер телефона. Достаточно просто сгенерировать QR-код с реквизитами, который я отсканирую и введу нужную сумму. Теперь в Google Pay есть точно такая же фишка. В результате переводы денег станут проще, а значит, и пользоваться ими будут охотнее.

Обновление Google Pay может произойти совсем скоро

Несмотря на то что обновление Google Pay уже вышло, нужно учитывать, что распространяется оно очень медленно и доберётся до России только через некоторое время. Более того, некоторые функции на старте у нас в стране работать не будут вообще. Речь идёт об интеграции банковских аккаунтов в Google Pay, а также об инициативе Plex, которая пока что запускается только в сотрудничестве с американскими банками. Однако все остальные преимущества будут доступны и нам с вами. Осталось просто подождать.

Новый скручивающийся смартфон OPPO

Сейчас уже никого не удивишь складным смартфоном, но производители все равно стараются экспериментировать в этом направлении. Сегодня компания OPPO показала свой смартфон с очень необычным экраном. Он не складывается в привычном понимании слова — он скручивается. Благодаря этому смартфон может быть любого размера, и вам не придется выбирать только между открытым и закрытым. Кроме явного комфорта использования, это должно решить главную проблему таких устройств — складку экрана. Смартфон был представлен в рамках конференции OPPO Future Technology Conference. Он получил название OPPO X 2021 и сейчас я расскажу все, что о нем известно на данный момент.

На мероприятии представители OPPO с гордостью заявляли, что концептуальный аппарат OPPO X 2021 с прокручиваемым экраном — это последний результат их экспериментов с формой смартфона. Он имеет бесступенчатый OLED-экран с гибкой прокруткой и диагональю от 6,7 дюйма до 7,4 дюйма.

Кто бы мог подумать: Смартфоны Oppo получат эксклюзивный процессор Qualcomm

По сравнению с текущим складным экраном, на экране прокрутки можно плавно регулировать размер в зависимости от потребностей. Это даст больше возможностей для повседневного использования. Вы можете наслаждаться просмотром фильмов и чтением книг на большом экране. Кроме одноэкранного режима, компания собирается активно продвигать идею многозадачности. С таким экраном это будет еще проще. Например, раздвинул его на половину и сбоку открылась дополнительная информация, что называется, одной строкой.

Для такого смартфона OPPO должна сосредоточиться на разработке новых технологий, особенно в конструкции барабана. По этой причине инженеры-конструкторы OPPO активно занимались разработкой силовой схемы ”Roll Motor”, которая передает постоянную силу через два встроенных приводных двигателя. Они используется для расширения и втягивания экрана. Таким образом экран нагружается равномерно и случаи, когда его перекосит от сильной нагрузки, практически исключены.

Чтобы сделать экран концептуального смартфона со спиральным экраном OPPO X 2021 цельным и не мнущимся, инженеры разработали двойную матрицу крепления. Внутри корпуса есть две части, которые могут эффективно фиксировать экран при любом уровне раскрытия.

Когда экран закрыт, эти части легко соединяются в одной плоскости. В этом случае смартфон будет выглядеть как обычный моноблок. Но при раздвигании экран снова вылезет из одного из них и примет нужную форму.

Huawei рассказала, почему продала Honor

Для того, чтобы рама смартфона была максимально прочной, предусмотрен специальный материал, который ее усиливают. Компания назвала это Warp Track и похвасталась, что это ее собственная разработка. В качестве основного материала используется высокопрочная сталь. Самая тонкая ее часть составляет всего 0,1 мм. За счет прочности и правильности профиля, за сохранность смартфона в целом и экрана в частности можно не переживать.

При разработке этого продукта OPPO заявила, что накопила большое количество патентов. Их общее количество составило 122, включая 12 патентов, связанных только с механизмом барабана.

В итоге компания максимально обезопасила себя от воровства технологий, но при этом ничего не сказала, когда смартфон появится в продаже. Выходит, что мы имеем дело просто с ничем не подкрепленным концептом? Не совсем так.

Что мы знаем о складном смартфоне OPPO. Зачем он нужен, когда есть Samsung

Такие мероприятия не проводятся, когда есть только идея. Обычно, если дело дошло до презентации, то уже есть готовый образец, который настолько близок к производству, что когда он будет показан, другие производители просто не успеют его скопировать. Если бы представители OPPO просто рассказали о своей задумке и при этом ”спалили” все хитрости, то сделали бы себе только хуже.

Вместо этого они, наоборот, разогревают рынок потенциально крутым устройством, которое должно выйти не позже, чем другие компании скопируют это. Похожая ситуация была с перископической камерой, когда компания в рамках MWC 2019 показала концепт смартфона, не называя сроков и названий, а через пару месяцев выкатила версию OPPO Reno, которая реализовала новую технологию. В отношении нового смартфона можно найти подсказку в названии модели (OPPO X 2021). Не исключено, что его готовят к выставке MWC 2021, судьба которой пока неизвестна.

Можно мне смартфон, который я смогу носить без чехла?

Компании вообще не привыкать выпускать такие устройства. Например, Oppo Find X, вышедший пару лет назад, впервые показал нам, что механическая конструкция с выезжающими элементами в принципе возможна. Конкретно тот смартфон так и остался дорогим концептом, но дал мощный толчок всей индустрии.

Я не говорю, что новое устройство OPPO X 2021 будет массовым. Скорее всего, его ценник взлетит до небес, а купят его себе несколько десятков тысяч человек по всему миру, но это не главное. Главное, что у нас есть еще один тип устройств. А еще то, что все идеи старых телефонов постепенно реализуются в смартфонах. Были моноблоки, потом появились ”раскладушки”, а теперь еще и ”слайдеры”. Что дальше? Как думаете?