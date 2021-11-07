Новые умные часы Redmi и проблемы у Android 12: итоги недели

Минувшая неделя оставила нам легкое чувство неопределенности. Во-первых, на ней почти не было серьезных новостей, которые принесли бы нам новые продукты или большие перспективы на будущее. По сути, единственным интересным из того, что нам показали, стали новые дешевые часы Redmi. А еще на этой неделе всплыли очередные подробности о часах Google, которые компания просто обязана выпустить. Ну, и не обошлось без Huawei, поделившейся информацией о смартфонах, которые будут поддерживать новую операционную систему EMUI 12. Все эти и другие новости, включая проблемы у Android 12, в нашей итоговой новостной подборке.

Новые часы Redmi Watch 2

В последнее время умные часы все больше и больше набирают популярность у пользователей. Однако если у яблочников есть Apple Watch, то на Android все не так гладко. Те, кто пользуется операционной системой от Google, почему-то обычно предпочитают фитнес-трекеры и скептически относятся к другим устройствам. Однако если посмотреть на рынок, то можно увидеть, что многие компании предлагают действительно крутые решения, достойные нашего внимания. Недавно дочерняя компания Xiaomi представила Redmi Watch 2. Этот девайс, пожалуй, лучшее решение по соотношению цена-качество среди носимых устройств.

Война между смарт-часами и фитнес-браслетами продолжается уже не один год. Мы уже много раз касались вопроса выбора между ними, но я, честно сказать, для себя не определился до сих пор. С одной стороны, современные трекеры предлагают всю ту же функциональность, но за меньшие деньги. С другой, часы есть часы. Они и выглядят солиднее, и пользоваться ими удобнее.

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Буквально на днях в Китае прошла презентация крутого бюджетника Redmi. И пусть смартфон пока не был представлен у нас, уверен, что как только он придет в Россию, модель разлетится, как горячие пирожки. Вы только посмотрите на него.

Кроме телефонов нам также представили второе поколение смарт-часов Redmi Watch, которые удивляют ни чуть не меньше Redmi Note 11. В первую очередь, об этом говорит статистика — за два часа продажи часов превысили 30 000 штук. Представляете, что будет дальше?

Позже стало известно, что на глобальный рынок поступит только облегченная версия — Redmi Watch 2 Lite, которая будет лишена некоторых главных фишек. Забегая вперед, скажу, что мы с друзьями из Телеграм-канала Сундук Али-Бабы, нашли для вас крутой выход из ситуации.

Теперь к характеристикам. Корпус Redmi Watch 2 выполнен из пластика. Часы имеют несколько цветов: черный, белый и синий. Ремешки выполнены из силикона и окрашены так же. На лицевой панели красуется AMOLED-дисплей на 1,6 дюйма с разрешением 320х360 точек, который позволит вам сполна оценить все 100 встроенных циферблатов. Lite версия имеет только IPS-матрицу с диагональю 1,55 дюйма с таким же разрешением.

Порадовала и водонепроницаемость со значением в 5 ATM. На презентации заявили, что часы смогут отслеживать вашу активность в бассейне. Так что плавать можно. Напомню, что привычных нам аббревиатур защиты от воды и пыли IPX, Xiaomi не использует уже достаточно давно. Связано это с тем, что для сертификации необходимо пройти некоторые процедуры, которые могут негативно сказаться на стоимости гаджета.

Что касается тренировок, то плаванием все не ограничится. Производитель уверяет, что для вас будут доступны 117 режимов активности, некоторые из которых часы смогут определять автоматически с помощью некоторых датчиков.

С датчиками в этом году китайцы поработали очень хорошо. В принципе, в Redmi Watch 2 есть все, что может только понадобиться пользователю: датчик частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови, автоматическая регулировка яркости экрана, акселерометр, компас и гироскоп.

Понятно, что пандемия вносит коррективы в нашу жизнь и контроль кислорода — мест хэв фича для всех устройств. Даже если измеритель работает не так точно, как хотелось бы, при критических значениях однозначно сможет помочь вам. Спортсменам придется по душе наличие GPS. С часами Redmi вам не придется брать с собой смартфон на пробежку, устройство справится и без него, а когда вернетесь, перенесет все данные.

Из других параметров контроля здоровья хочу отметить наличие мониторинг сна, оценку уровня стресса и отслеживание менструального цикла. Знаете, я даже и не знаю, чего еще можно пожелать пользователю. По-моему здесь прекрасно все.

Наряду с трекингом здоровья, в новые часы от Redmi завезли и функцию NFC, которая, судя по всему, будет работать только в Китае. Об этом свидетельствует факт того, что на глобальный рынок вышла лишь урезанная версия Redmi Watch 2 Lite, где оплата с помощью датчика не заявлена изначально.

Плюс, как я уже писал выше, на глобальный рынок поступит только Lite версия устройства, что еще раз отсылает нас к нежеланию китайцев обеспечить нас бесконтактной оплатой.

Автономность — это главный показатель любого носимого устройства. Какими бы крутыми часы вам ни казались, если их придётся заряжать раз в два-три дня, рано или поздно вы просто перестанете их надевать. Проверено на себе.

Redmi Watch 2 поставляются с аккумулятором емкостью 225 мАч, которого должно хватить при среднем использовании примерно на 12 дней. Компания заявляет, что если вы хотите разогнать часы по полной, их использование от одного заряда упадет примерно вдвое (до 7 дней). Опять же, я считаю, что это вполне достаточно.

А вот в Redmi Watch 2 Lite c автономностью дела обстоят немного лучшим образом. Аккумулятор ёмкостью 262 мА·ч обеспечивает до 10 дней без подзарядки при обычном использовании или до 14 часов с GPS.

ННа презентации была заявлена стоимость всего 65 долларов для старшей версии часов. Я посмотрел Redmi Watch 2 на АлиЭкспресс и, знаете, здесь есть на что засмотреться. Сейчас их можно найти примерно за 6 тысяч рублей. Для устройства с подобной функциональностью, прайс более, чем адекватный.

Если же вы думаете, что Lite версии вам будет достаточно, можно взять ее. Удивительно, что на данный момент Lite стоит дороже, чем классика. А если успеть на распродажу 11.11, можно взять совсем за бесценок. Пользователи нашего Телеграм-чата часто говорят, что AMOLED — фишка, за которую не стоит переплачивать. Если вы думаете так же, то вот, пожалуйста.

Как вы уже, наверно, заметили, в Китае грядет знаменитая распродажа 11.11. Мы будем следить за вкусными товарами вместе с Телеграм-каналом Сундук Али-Бабы, так что подписывайтесь и будьте в курсе всех скидок.

Часы Pixel Watch

Google отчаянно нуждается в создании собственных умных часов. Это даже не домыслы или утечки, а реальная потребность для компании. Мы видели много разной информации о том, что Google работает над ”Pixel Watch”, но кажется, что это будет откладываться снова и снова. Но часы должны выйти как можно скорее. Уже просто нет времени на то, чтобы раскачиваться. Время идет, индустрия развивается, а конкурентов становится все больше и больше. Но главный из них все равно Apple. И не только из-за того, что Apple Watch — это самые популярные часы в мире, но и из-за того, что Google сама часто противопоставляет себя именно купертиновцам в рекламе.

В настоящее время во всем мире насчитывается более 100 миллионов пользователей Apple Watch. Это довольно большое число. И Apple в одиночку захватывает рынок умных часов. Конечно, у нас есть другие продукты от Samsung, Amazfit и других. Но ни один из них на самом деле не может быть так хорош, и это тоже вина Google. Google постоянно меняет Wear OS и не знает, что с ней делать.

Компании необходимо выпустить свои Pixel Watch, даже если они не станут массовыми с первой попытки. Так Google сможет получить отзывы от обозревателей и покупателей этого продукта и улучшить его. Давайте рассмотрим несколько причин, по которым Google необходимо как можно скорее выпустить Pixel Watch.

Ранее в этом году Джон Проссер опубликовал данные о Google Pixel Watch, которые изначально должны были дебютировать в октябре этого года с Pixel 6. Но в конечном итоге снова были отложены. Судя по утечке, часы выглядят потрясающе. Можно даже предположить, что тираж этого гаджета был бы намного больше, чем у любого Google Pixel.

Если бы Google смогла пообещать, что часы проработают хотя бы день без зарядки, это уже было бы победой и сильно расположило бы людей к покупке этого устройства. Такие часы могли бы даже заставить некоторых пользователей Apple Watch перейти на новую версию. Вы ведь помните, что Wear OS доступна для пользователей Apple, но Apple Watch недоступны для пользователей Android?

При этом многие преданные фанаты Android, которые ничего слышать не хотят об iPhone, очень тепло отзываются об Apple Watch. На стороне Android действительно нет ничего похожего.

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Я сам пользуюсь Apple Watch, так как у меня всегда в качестве второго телефона с собой iPhone. Кроме этого, у меня есть Samsung Galaxy Watch 4 Classic и Huawei Watch 3 Pro, но душа все равно лежит к Apple Watch. При том, что телефоны мне, как и вам, больше нравятся под управлением Android.

Правда, тут есть еще и другая важная отличительная особенность. Почти все часы, кроме Apple Watch, круглые. Часы от Apple, наоборот, квадратные. Мне больше нравится именно квадратная форма, но как показывает практика, пользователи обычно предпочитают именно круглые модели. А значит, у часов от Google будет еще больше почитателей, чем могло бы быть изначально.

Главное, чтобы часы продолжали работать со смартфонами во всех ситуациях. Например, я не раз сталкивался с ситуацией, когда часы или браслеты одного бренда не работали с телефоном другого. Сначала все было нормально, но потом начинались проблемы, вроде потери соединения.

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Главная задача часов на каждый день заключается даже не в их фитнес-функциях и подсчете активности, а в возможности разместить некоторые приложения на запястье. Мне очень удобно, что я могу не просто получать уведомления от телефона, но и выполнять некоторые простые функции, вроде удаления заведомо ненужных электронных писем и голосового набора ответов на сообщения в мессенджерах.

Если Google сможет предоставить не очередные посредственные часы, а в корне изменит продукт, можно не сомневаться в коммерческом успехе устройства. Наверняка компания отлично это понимает, и, возможно, именно поэтому до сих пор не выпустила свои часы. Это слишком привлекательное устройство, чтобы пройти мимо него, но и выпускать сырой продукт сейчас не стоит. Особенно после выхода Pixel 6, который должен ознаменовать новую главу в истории компании.

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Google находится в сложно сложном положении, так как ей уже просто некуда откладывать запуск. Она делает программное обеспечение для носимых устройств уже около шести лет, но пора предложить и свой продукт. Выход Pixel Watch не просто желателен, а будет приятной неожиданностью. Если компания не выпустит их, это будет поражением.

Apple уже съела значительную часть рынка умных часов. Но многие аналитики по-прежнему говорят, что на этом рынке есть куда расти. И Google нужно получить хороший кусок пирога, пока не стало слишком поздно.

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С появлением Harmony OS я, как и многие пользователи, сразу же положил на нее глаз. Ну, согласитесь, когда на рынке доминируют две гигантские операционные системы, принципиально отличающиеся между собой, ни о какой здоровой конкуренции не может идти и речи. И вот на свет появился новый многообещающий продукт с огромной пиар-кампанией. Дилетантам стало понятно, что новая операционка работает на движке от Android и интерес потихоньку стих. На фоне этого, кажется очень интересным, что Huawei не отказались от собственной оболочки.

Совсем недавно на мероприятии по выпуску новых продуктов HUAWEI огласила достаточно большой список устройств, которые будут поддерживать EMUI 12. Несмотря на цифру в названии, оболочка будет построена не на топовом Android 12, о котором мы вам рассказывали уже не один раз, а на базе предудущего одиннадцатого. Судить об этом мы можем по новенькому Nova 9.

Связано это с тем, что новейшая операционная система от Google не распространяется на устройства Huawei. Причина тому — санкции, о которых не слышал, пожалуй, только ленивый. В прочем, не исключено, что в будущем китайцы смогут перевести свои девайсы на актуальную версию операционки. Я скажу вам больше: скорее всего так и произойдет.

Xiaomi показала умные часы Redmi Watch 2 с AMOLED, NFC, GPS и другими фишками.

На первый взгляд нововведений в EMUI почти нет. Однако при детальном разборе можно найти пару-тройку интересных фишек, сами посмотрите: