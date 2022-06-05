Проблемы с производством и спрос на раскладушки: итоги недели

Уходящая неделя дала нам много интересной информации. С одной стороны оказалось, что складные телефоны стали пользоваться в семь раз большей популярностью, чем год назад, а Honor выпустила новые передовые телефоны. С другой стороны оказалось, что кризис производства смартфонов и не думает заканчиваться, вызывая проблемы, которые производители прикрывают некоторыми другими причинами. А еще Google в очередной раз показала, как она относится к своей продукции, снова упустив предсерийный образец Pixel 7, который выйдет еще только через три-четыре месяца. Все это и многое другое обсудим в нашей традиционной итоговой новостной подборке.

Телефонов теперь будет производиться меньше

Так получилось, что мы еще не до конца отошли от пандемии. Я имею в виду весь мир, индустрию гаджетов в частности и человечество в целом. До сих пор где-то есть вспышки заболеваемости и связанные с этим ограничения. Это не может не влиять на поставки оборудования и на самих производителей. Но дополнительно давят на них низкое потребление и глобальные экономические трудности, о которых вы все не раз слышали. Оказывается, из-за этого крупные технологические компании даже отказываются от выпуска запланированного изначально количества смартфонов. К ним относятся даже Samsung и Apple.

Указанные выше причины буквально лихорадили рынок в последние пару лет, нанеся ему существенный урон. Но проблемы в целом — хоть и немного другие, чем раньше — не думают отступать. Пусть это не та информация, которая поступила от руководства компании — она пришла от аналитических агентств — но от этого она не становится менее важной. Тем более, у авторов отчетов всегда есть инсайдерская информация. Главное, что это отражает положение дел на рынке в целом.

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Ссылаясь на источник в цепочке поставок Samsung, южнокорейская деловая газета Mail Business News сообщает, что технологический гигант значительно сократил план производства смартфонов на этот год. Сообщается, что Samsung сообщила своим поставщикам, что планирует сократить объем заказов в середине 2022 года, а это означает, что в этом году компания намерена отгрузить только 280 миллионов устройств. Источник сказал, что это на 30 миллионов меньше первоначальной цели в 310 миллионов единиц.

Аналитики Shinhan Investment также сообщили, что Samsung сократила производство на 35% уже по итогам мая. Это предсказуемо, учитывая общее падение спроса и снижение количества продаваемых устройств. Согласно отчету, основной причиной сокращения производства является высокая инфляция, которая наблюдается в мире.

Снижение плана производства Samsung является еще одним признаком растущей среди производителей смартфонов тенденции. Так они начали готовиться к потенциальному еще большему ухудшению мировой экономики. Это относится и к другим компаниям. В частности, в этом году Apple произведет всего 220 миллионов iPhone по сравнению с рыночным прогнозом около 240 миллионов единиц. Правда, такое снижение еще может быть обусловлено проблемами в Китае, где до сих пор наблюдаются проблемы с заводами, которые закрывали весной этого года после очередной вспышки коронавируса.

Как санкции повлияли на работу Android-смартфонов в России.

Так же к проблемам Apple можно отнести еще и информацию о том, что производители чипов не смогут в полной мере реализовать проект производства процессоров для нового поколения iPhone 14, которое представят в сентябре этого года. Многие даже говорят, что из-за этого придется отложить старт продаж, а может и саму презентацию новинки.

Но в то время, как сокращение производства Apple распространяется только на ее флагманские телефоны, шаг Samsung затронет телефоны нескольких линеек. К ним будут относиться в том числе и более доступные модели из бюджетных линеек, а это больше всего ударит по пользователям, ведь именно они пользуются самым большим спросом и приносят компании бОльшую долю продаж.

Среди флагманских линеек в первую очередь под удар попадут устройства, запуск которых запланирован на конец этого года. К ним относятся, например, новинки в складных линейках. Ими будут новые Samsung Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4.

Последний отчет показывает, что даже крупнейшие мировые производители смартфонов не застрахованы от подобных проблем. Что-то такое мы будем наблюдать и дальше. Свои прогнозы вы, как обычно, можете высказать в комментариях ниже или в нашем Telegram-чате. Так же подписывайтесь на наш новостной Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей.

Вышлю Honor 70, 70 Pro и 70 Pro+

Смартфоны Honor после выделения из состава Huawei вызывают все больше интереса. Сначала было просто интересно, как поведет себя руководство новой самостоятельной компании. Потом появилась интрига в отношении сервисов Google. Когда с этим разобрались, стало интересно, сможет ли компания выпустить нормальный телефон. А когда и тут все сложилось, хотелось изучать все новые и новые модели. И вот теперь появилась еще одна новинка, которая предлагает топовые характеристики и стоит не так дорого, как конкуренты. При этом все почти без подвохов. Почти…

На этой неделе Honor анонсировала трио новых телефонов: 70, 70 Pro и 70 Pro+. Начнем с последней модели, самой премиальной (иначе не сказать) из трех. Honor 70 Pro+ оснащен процессором MediaTek Dimensity 9000, созданным TSMC с использованием 4-нм технологического процесса. И 70 Pro+, и 70 Pro оснащены 6,78-дюймовым OLED-дисплеями с «симметричным четырехугольным дизайном». Honor 70 Pro оснащен 5-нм MediaTek Dimensity 8000, очень мощным чипом, но все же не таким, как Dimensity 9000. 70 Pro+ получил 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Honor 70 предсказуемо занял самое низкое место в иерархии линейки. Он работает на мобильной платформе Snapdragon 778G Plus 5G. Размер экрана устройства составляет 6,67 дюйма. Интересно, что все три модели используют 54-мегапиксельный датчик Sony IMX800 и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный (макросенсор). Модели Pro и Pro+ оснащены 8-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом (до 30-кратного цифрового зума) и OIS. Фронтальная камера в отверстии на устройствах с приставкой Pro оснащена 50-мегапиксельным сенсором с широким углом обзора 100°.

Вся серия Honor 70 может одновременно записывать видео с обеих сторон (на фронталку и основную камеру). Это стало трендом для компании, ведь и она, и Huawei активно продвигают эту функцию. Обе модели Pro будут заряжать свои батареи с мощностью 100 Вт. Таким образом, всего за 15 минут батарея на 4500 мАч, используемая в 70 Pro и 70 Pro+, зарядится до 60% емкости. Еще через 15 минут заряд достигнет 100%.

Что касается цен, тот тут все не так однозначно. Для Honor 70 Pro+ они следующие:

Honor 70 Pro+ 8/256 ГБ — 4 299 юаней (примерно 41 000 рублей по курсу)

Honor 70 Pro+ 12/256 ГБ — 4 599 юаней (примерно 44 000 рублей по курсу)

Устройство уже доступно для предварительного заказа, но пока доставка осуществляется только в Китае. То есть купить этот телефон в России едва ли получится, но если вы проживаете на территории Поднебесной, то отгрузки для вас начнутся 16 июня.

Honor 70 Pro будет доступен в следующих версиях:

Honor 70 Pro 8/256 ГБ — 3 699 юаней (примерно 35 000 рублей по курсу)

Honor 70 Pro 12/256 ГБ — 3 999 юаней (примерно 38 000 рублей по курсу)

Honor 70 Pro 12/512 ГБ — 4 399 юаней (примерно 42 000 рублей по курсу)

Отгрузки так же в Китае начнутся только 7 июня. О международных продажах пока речи не идет.

Серия Honor 70 будет доступна в следующих цветовых вариантах: Midnight Black, Crystal Silver, Emerald Green, Frosted Gold и Icelandic Frost. Имейте в виду, что единственная разница между Honor 70 Pro и 70 Pro+ — это чипсет с 5-нм техпроцессом Dimensity 8000 в первом и 4-нм техпроцессом Dimensity 9000 во втором. Чем ниже значение техпроцесса, тем более плотно расположены транзистеры. А значит, они работают более эффективно. Поэтому Dimensity 9000 более мощный и энергоэффективный, чем Dimensity 8000.

Серия HONOR 70 обеспечивает значительный скачок в производительности обработки изображений и видео и идеально подходит для молодого поколения, которому нужны инновационные технологии и творческие решения при создании контента — сказал Джордж Чжао (George Zhao), генеральный директор HONOR Device Co, Ltd.

Как видим, радоваться рано, ведь купить этот телефон пока не получится, тем более за такие деньги. Но если вы не хотите пропустить возможность купить его, подписывайтесь на крутой канал гаджетов с AliExpress или на наш новостной Telegram-канал.

Кому нужны складные телефоны? Всем

Официальным началом истории складных телефонов можно считать не какие-то концепты или слухи о выходе, а презентацию Samsung Galaxy Z Fold за пару дней до начала MWC 2019. На следующий день свой Huawei Mate X представила китайская компания. Спустя три года уже несколько производителей выпускают свои ”раскладушки”, а количество моделей, которые вышли, включая их новые поколения, уже составляет около 20 штук. Все это говорит о росте интереса производителей и пользователей к этому направлению. Но теперь у нас есть очередные цифры, которые подтверждают популярность этого типа устройств.

Несмотря на появление новых производителей, с тех пор на рынке складных смартфонов основными игроками по-прежнему остаются Samsung и Huawei. Однако с введением против Huawei санкций США, соотношение сил изменилось. Компания продолжает выпускать складные устройства, но они не пользуются такой популярностью из-за присущих им ограничений. Я пользовался ими и мне все понравилось, кроме отсутствия Google Play. Зато Яндекс Дзен, где можно читать наши новости есть даже на Huawei.

В итоге Samsung превратилась почти в монополиста рынка в этом направлении. По данным DSCC, общий объем поставок складных смартфонов в первом квартале 2022 года составил 2,22 млн единиц. Это на 571% больше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть за год продажи выросли почти в шесть раз. Учитывая, что такие смартфоны все равно стоят примерно от 1000 долларов, такой рост действительно говорит о повышении спроса на подобные смартфоны.

А теперь стоит добавить, что 51% доли рынка складных смартфонов по всему миру приходится всего на одну модель — Samsung Galaxy Z Flip 3. Он был выпущен в прошлом году, получил отличные характеристики, но стоит не так дорого, как Samsung Galaxy Z Fold 3 и аналогичные решения от других производителей. Так он и стал самым продаваемым складным смартфоном в мире.

Samsung Galaxy Z Flip 3 лидирует на рынке три квартала подряд. Второе место так же занимает Samsung с ее второй складной моделью, которая и заложила основу этого направления — Galaxy Z Fold 3. В сумме Samsung имеет подавляющую долю рынка. Она продает почти три четверти всех складных смартфонов. Если более точно, то 74%. При этом экраны для других производителей продает она же.

Интересно и то, что рыночная доля Huawei на рынке складных смартфонов также увеличивается, следуя за Samsung. В первом квартале этого года она достигла 20%. Большую роль в этом сыграли продажи Huawei P50 Pocket, который также оказался очень недорогим, но очень привлекательным с точки зрения дизайна. Я даже могу предположить, что если бы он не был обделен сервисами Google, то даже несмотря на отсутствие защиты от воды, он бы все равно занял первое место по продажам.

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Получается, что в сумме Samsung и Huawei занимают 94% мирового рынка складных смартфонов. Это говорит о том, что другим производителям пока сложно с ними конкурировать, но все еще впереди, и шестикратный рост продаж за год только подтверждает это.

Исследователи DSCC заявили, что рынок мобильных телефонов со складным экраном быстро расширяется. Ожидается, что в этом году поставки складных смартфонов вырастут на 107% и превысят 16 миллионов единиц. Кроме того, поставки складных панелей для смартфонов увеличатся на 102% и превысят 20 миллионов штук. Будущие Z Flip 4 и Z Fold 4 от Samsung, а также новые складные модели Huawei будут способствовать этому росту.

Главным преимуществом складных телефонов является их необычный форм-фактор. Они пока еще удивляют людей и привлекают внимание. А кроме этого, они очень компактны. Если это модель, которая раскрывается как книжка, она превращается почти в планшет, хотя вы носите с собой только чуть более толстый телефон. Если это модель вроде Samsung Galaxy Z Flip 3, вы получаете компактный телефон, который не занимает места в кармане, но раскрывается в обычный смартфон. Пусть он и более толстый, но из-за малой площади поверхности его легко носить в любом кармане. Подробно об опыте использования складного телефона можно прочитать в этой статье.

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Samsung продолжит делать процессоры для Google

Сложно удержаться от фразы, начинающейся со слов ”в наше время”, но именно так хочется сказать о том, что все смартфоны стали очень типовыми. Я даже не буду в очередной раз ворчать по поводу дизайна или высказываться о том, что камеры стремятся только показать большее разрешение, а не думают о светосиле и других параметрах. В этот раз сразу приходит в голову мысль о типовых процессорах, на которых работают все современные телефоны. Они выпускаются буквально двумя-тремя производителями и устанавливаются везде. Но новый тренд на собственные (почти) разработки не может не радовать. И недавняя новость говорит о том, что тренд будет продолжен. По крайней мере пока.

Согласно последним данным, Samsung снова работает с Google. На этот раз над созданием следующего поколения фирменного процессора Tensor, которое будет лежать в основе будущих Pixel 7 и 7 Pro. Пока рано говорить о точной дате появления новинок, особенно в условиях сложностей с производством и слухов о переносе или даже отмене крупных анонсов. Но можно почти не сомневаться, что новый Пиксель появится до конца года. Тем более, компания уже упоминала его на своей презентации в рамках конференции разработчиков Google I/O.

Naver News со ссылкой на источники сообщил, что Samsung сотрудничает с Google для создания чипсета Tensor 2, и южнокорейский технологический гигант начнет массовое производство этого процессора на 4-нм техпроцессе уже в текущем месяце. Он и ляжет в основу серии Pixel 7.

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Следует отметить, что Samsung Electronics также производила процессор Tensor первого поколения, используемый в серии Pixel 6. На нем же будет работать и новый Pixel 6a, который также был представлен на конференции и будет выпущен в июле. Предыдущий чип Tensor был изготовлен с использованием 5-нм техпроцесса, однако говорят, что во втором поколении Samsung все же сделает шаг вперед и сделает компоновку более плотной для повышения эффективности процессора.

В отчете также упоминается, что чип будет производиться с использованием технологии упаковки на уровне панелей (PLP). PLP — это метод упаковки, при котором чипы, вырезанные из пластины, помещаются на прямоугольную панель. Можно свести к минимуму отбракованные кромки, тем самым снизив затраты и повысив производительность. Так говорится в отчете. Если все действительно будет так, то это может положительно сказаться на конечной стоимости не только самого процессора, но и всего телефона.

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История сотрудничества Samsung и Google известна уже давно. Так южнокорейская компания поставляет поисковому гиганту компоненты флэш-памяти DRAM и NAND, а также наборы микросхем, используемые в автономных транспортных средствах. Кроме этого, по пока неподтвержденной информации, Samsung ведет переговоры с Google о создании чипов и для некоторых других целей. Тут имеются в виду собственные серверные процессоры Google, которые повысят эффективность всех сфер деятельности компании.

Но это все остается за скобками обсуждения новых телефонов. Нам же куда интереснее поговорить именно о Google Pixel 7. Мы уже писали, что о нем известно, но пока с уверенностью говорить о чем-то конкретном очень рано. Скоро слухов будет становится все больше. Пока же, без сомнения, можно сказать только то, что он будет работать на Android 13, получит не меньше трех лет обновлений операционной системы и не меньше пяти лет обновлений безопасности.

А еще он будет иметь такой же узнаваемый дизайн, как и предыдущее поколение с выступающей полосой камер на задней стенке. Не знаю, как вам, а мне такой дизайн очень нравится. Если вы готовы с этим поспорить, пишите свое мнение в комментариях или в нашем Telegram-чате. А еще подписывайтесь на наш новостной канал, чтобы не пропустить выход новинки, которая является главным Android-смартфоном года.

Первый живые фотографии Google Pixel 7

То ли Google Pixel уникальный телефон, который всегда как-то сам собой просачивается до презентации, то ли за разработку отвечают максимально безответственные сотрудники, то ли компания выбирает очень однотипный способ подогрева интереса. Какой бы вариант не оказался верным, это не меняет одного — уже не первый раз мы видим, как еще не вышедшие телефоны серии попадают в руки пользователей в виде готовых продуктов. Так вышло и в этот раз. В результате, у нас опять есть готовый прототип новинки, который показан со всех сторон, хотя до официального анонса осталось еще около трех месяцев.

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Конечно, возможно, это фейк, но как показывает практика и опыт предыдущих моделей, мы вполне можем рассчитывать на то, что это правда.

Так несколько дней назад на eBay появился предполагаемый прототип Google Pixel 7 с фотографиями включенного устройства. Прототип Pixel 7 Pro теперь был замечен в живых изображениях в Интернете. Что еще более интригует, так это то, что он использовался около трех недель и никто этого не заметил.

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Информация поступает из раздела Reddit Google Pixel, где пользователь сообщил, что использовал предполагаемый Pixel 7 Pro около трех недель, не осознавая, что это еще не выпущенный телефон. Однако пользователь не поделился изображениями смартфона. Изображения были обнаружены на Slashleaks.

На просочившихся фотографиях показан дисплей смартфона, который включает страницу информации об устройстве, а также экран загрузчика. Задняя часть Pixel 7 Pro очень похожа на заднюю часть Pixel 7, за исключением того, что вариант Pro получил дополнительную камеру. Ее наличие и так не вызывало вопросов, но появившиеся фотографии только подтвердили ее наличие.

На гаджете может появиться новая металлическая обводка задней камеры, внешне напоминающая козырек. Pixel 7 Pro имеет такой же изогнутый экран, как и его предшественник. Фотографии также показывают, что в телефоне 256 ГБ постоянной и 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5.

Дизайн и внешний вид по-прежнему хороши, однако пока нет информации почему название смартфона в разделе информации об устройстве отображается как «Cubot Cheetah 2». Больше всего смущает тот факт, что это название очень старого устройства китайского производителя смартфонов Cubot.

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Согласно более ранним слухам, будущая серия Google Pixel 7 может иметь тот же дисплей, что и нынешняя серия Pixel 6. С другой стороны, будущие смартфоны будут включать в себя значительные улучшения камеры, процессора и программного обеспечения.

По разной информации новинка появится в сентябре или октябре текущего года. В любом случае это будет не раньше осени, несмотря на встречавшиеся слухи о том, что это произойдет в конце лета. Новинка будет работать под управлением Android 13 и получит не менее трех лет обновлений Android и пяти лет обновлений безопасности.

Согласно недавней утечке, Google может работать над новым премиальным смартфоном Pixel. Таким образом, помимо Pixel 7 и Pixel 7 Pro, в будущем может появиться еще одна модель более высокого класса. Эти данные были доступны в коде Android Open Source Project.

Тут все, что показали на Google I/O 2022.

Модели Pixel 7 и Pixel 7 Pro имеют кодовые названия Panther и Cheetah соответственно. В утечке фигурируют еще два «кошачьих» кодовых имени — Felix и Lynx. Одно из них относится к бюджетному Pixel 7a, который станет преемником Pixel 6a. Второй, предположительно, относится к более премиальному устройству. Возможно, с модной сейчас приставкой Ultra или Fold.

Инсайдеры считают, что это может быть именно складной смартфон Pixel от Google. К нему готовится еще один дисплей (вероятно, складной). Само устройство имеет номер G10. Однако более подробная информация по этому поводу появится в ближайшие несколько недель.