Три новых телефона и триста долларов от Xiaomi: итоги недели

На этой неделе, как и на прошлой, нам показали большое количество новых телефонов. Пусть это и не суперфлагманы, которые мы видели до этого, но от того они не становятся менее интересными. Самым крутым оказался Google Pixel 5a, который, если смотреть в целом, стал лучше и дешевле прошлогоднего Google Pixel 5. Кроме этого смартфона нам показали новые Redmi 10 и Samsung Galaxy A52s. Были и другие новости, которые обязательно надо вспомнить в нашей традиционной еженедельной новостной подборке. Одно только желание Xiaomi вернуть некоторым пользователям по 300 долларов чего стоит.

Xiaomi вернет 300 долларов покупателям первого телефона Mi

Иногда кажется, что производители смартфонов должны удивлять нас только своими гаджетами. Мы думаем, что они могут выпускать лишь новые устройства, давать им необычную камеру или бесконечно увеличивать диагональ экрана. Но иногда они удивляют нас совершенно иначе. На этот раз отличилась Xiaomi, которая в последние пару лет буквально на ракете ”улетает в космос”. Продажи бьют рекорды, смартфоны становятся все лучше, а от гаджетов умного дома рябит в глазах. Но теперь компания решила показать нам еще один необычный жест и раздать преданным пользователям по 300 долларов. Может быть вам тоже положено?

Многие знают, что начинала компания Xiaomi не со смартфонов, а с создания операционной системы. Уже тогда она назывались MIUI, а установить ее можно было на довольно большой список совместимых устройств. Команда энтузиастов помогала в развитии этой идеи, и дела Xiaomi уже тогда шли в гору.

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Через некоторое время она решила выпустить свой первый телефон, который получил название Mi 1. Он был запущен на внутреннем рынке Китая еще в 2011 году и стал знаковым моментом для нынешнего технологического гиганта. Многие помнят, как OnePlus выпустила первый доступный флагман, но почему-то забывают, как это сделала Xiaomi еще за три года до своих конкурентов. Сейчас всем кажется, что компания всегда была большой.

Сейчас, десять лет спустя после запуска той модели, компания решила отблагодарить своих самых преданных фанатов и вернуть им стоимость Xiaomi Mi 1, если они его предзаказали и купили.

По данным самой Xiaomi, первоначально было продано 184 600 единиц по цене 1999 юаней (примерно 300 долларов) за штуку. Это составляет 370 миллионов юаней или 57 миллионов долларов сегодня. Во многом именно эта первая выручка позволила компании и дальше развивать свою продукцию.

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Просто так раздать пользователям 57 миллионов долларов было бы слишком большой роскошью. Отчасти поэтому и, возможно, для того, чтобы отсеять тех, кто просто хочет получить деньги, случайно купив тогда этот телефон, для возврата есть одно правило. Реальные деньги пользователи первого Mi не получат. Они будут выданы им в качестве депозита на покупку новых гаджетов компании.

Такое ограничение не выглядит слишком жестким, так как лично я не знаю ни одного человека, который перестал бы пользоваться Xiaomi. А если и перестал, то он может купить другие товары, включая внешние аккумуляторы, колонки и гаджеты для умного дома. Все равно это довольно смелый шаг и широкий жест со стороны компании, которая так отблагодарит своих фанатов.

К сожалению, сейчас компания не может продавать флагманы как в те времена — по 300 долларов. Вместо этого стоимость некоторых моделей переваливает за 1000 долларов, но у нее появились довольно неплохие среднебюджетные модели, вроде Redmi Note 10 Pro и Poco X3 Pro. Они вполне доступны и имеют довольно высокий уровень качества.

Сколько заработала Xiaomi на новом Mi MIX 4.

Объявление о такой неслыханной щедрости поступило вскоре после того, как Xiaomi выпустила новый революционный Xiaomi Mi MIX 4, сделав это в день десятилетия компании. А еще на днях она показала своего нового робота-собаку, о котором я рассказывал в отдельной статье и даже немного сравнивал со знаменитым SPOT от Boston Dynamics. Это тот самый робот-пес, который до недавнего времени считался эталоном подобных устройств. Вот только в продажу он поступил по 75 000 долларов, в отличии от 1500 долларов за Xiaomi Ciberdog.

Интересно, что нас ждет дальше, но такие жесты, которые компания делает в отношении своих пользователей и фанатов, действительно располагают к ней. Дело даже не в том, что эти деньги смогут что-то изменить, а в том, что это один из немногих способов сказать значимое ”спасибо” тем, кто помог начаться истории компании. Ведь тогда это был ноунейм-бренд, который никто не знал. И уж точно никто не знал, что он так взлетит, став крупнейшим в мире производителей смартфонов.

Вышел новый Google Pixel 5

Высокие цены на флагманские смартфоны Pixel с лихвой компенсируются существованием относительно недорогой линейки с индексом “a”. Поняв, что невозможно покорять рынок только премиальными аппаратами, Google начала выпускать урезанные версии флагманов с более слабым железом, но идентичными программными возможностями. Исключением стал разве что прошлогодний Pixel 4a, который имел схожую начинку с Pixel 5. Но в этом году Google вернулась к старой традиции оснащения бюджетных устройств и выпустила новый Pixel 5a.

Релиз Pixel 5a состоялся без лишней помпы. Google не стала проводить официальных мероприятий, а просто добавила новинку себе на сайт, да разослала журналистам тематических изданий пресс-релизы. В конце концов, зачем заморачиваться, если про твой смартфон и так все напишут? А написать тут действительно есть про что.

Процессор – Snapdragon 765G;

Память – 6/128 ГБ;

Дисплей – 6,43 дюйма, 60 Гц;

Аккумулятор – 4680 мА*ч, 18 Вт;

Камера – 12,2/16 Мп;

Защита от воды – IP67.

С аппаратной точки зрения Pixel 5a является чем-то средним между Pixel 4a и Pixel 5. У него такой же процессор, как у флагманской модели, точной такой же сетап камер и зарядка точно такой же мощности. От младшего «пикселя» тут частота обновления дисплея 60 Гц, объём оперативной памяти, равный 6 ГБ, и основные беспроводные интерфейсы.

Кто-нибудь объяснит, кому и зачем нужны Google Pixel?

Однако инженеры Google явно хотели сделать новинку лучше, поэтому оснастили её дисплеем с увеличенной диагональю, аккумулятором большей ёмкости (разница с Pixel 5 – 25% в пользу Pixel 5a) и сертифицировали аппарат по стандарту IP67. Благодаря ему смартфон может целых полчаса нахождение на глубине до 2 метров, не говоря уже о брызгах.

Корпус у Pixel 5a металлический, но вы этого не поймёте, потому что он целиком покрыт полимерным материалом. Благодаря ему смартфон лучше демпфирует удары, не бьётся и скалывается по краям, как это нередко происходит с аппаратами с алюминиевой рамкой. А вот беспроводной зарядки тут нет, хотя Pixel 5 её поддерживал. Но ведь нужно было на чём-то сэкономить.

Но самое главное, что при всех этих улучшениях цена Pixel 5a снизилась на 50 долларов по сравнению с Pixel 4a. Если прошлогодняя модель оценивалась в 499 долларов, то новинку было решено вывести в продажу по цене 449 долларов. Это, пожалуй, самый значимый апгрейд, который мог ждать бюджетный смартфон Google, учитывая, что Pixel 6a явно будет стоить намного дороже.

При этом все программные фишки, характерные для флагманских «пикселей» предыдущих поколений, тут сохранили:

Умная цифровая стабилизация для видео;

Портретная съёмка без телеобъектива;

Ночная съёмка;

Функция регулировки направления света на готовом кадре;

Функция превращения обычных фото в портретные;

Режим астрофотографии (съёмки ночного неба).

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Google Pixel 5a поступит в продажу 26 августа с Android 11 на борту и перспективой обновления до Android 12. Google обещает смартфону трёхлетнюю поддержку, но не очень понятно, что компания имела в виду. Возможно, речь идёт о двух новых версиях Android в течение первых двух лет и только обновлений безопасности в течение третьего года, либо о трёх версиях Android, как у конкурирующих смартфонов.

Было бы круто, если бы Google продлила сроки поддержки своих фирменных смартфонов, учитывая, что это уже сделали многие из её конкурентов. Учитывая, что компания выпускает для Google Pixel ежеквартальные обновления с нововведениями Pixel Feature Drop, это было бы отличным подспорьем и фактором популяризации «пикселей».

Xiaomi представила Redmi 10

Xiaomi уже давно не называют китайской Apple. Она успешно переросла это прозвище и теперь выпускает вполне себе самобытные, а в чём-то даже уникальные устройства, которые совершенно не похожи на то, что делают в Купертино. Однако кое-какое сходство между двумя компаниями всё-таки есть. Xiaomi, как и Apple, сохранила любовь к так называемым тихим релизам, когда новый продукт выпускается не то что без накачки рекламой, а вообще без каких-либо мероприятий. Именно таким был релиз Redmi 10.

Несмотря на знаковость этой модели для Xiaomi, она представила Redmi 10 максимально тихо. Компания не посвятила ему официальной презентации, а просто разместила информацию о новинке у себя на сайте. Дескать, кому надо, и так найдут. А тех, кому не надо, — практически не существует. Ведь новинка получилась реально супер-прорывной в духе «той самой Xiaomi», когда её смартфоны были самым настоящим топом за свои деньги. Посмотрите сами.

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Redmi 10 крут всем: и ценой, и характеристиками, и даже внешность у него нетипична для бюджетников. Глядя на него, невольно ловишь ассоциации с Xiaomi Mi 11 – настолько круто проработан его дизайн. Xiaomi решила не гробить аппарат, и сделала ставку на флагманское оформление. В конце концов, продажи у флагманов новинка точно не откусит, а её покупателям будет приятно.

Доминантой всего дизайна Redmi 10, бесспорно, является камера. Она тут большая, выдающаяся и красочно оформленная. Дизайнеры явно дают понять, что это если не полноценный камерофон, то по крайней мере стажёр, который идёт к тому, чтобы стать им. Учитывая, разрешение основной камеры в 50 Мп, сомневаться в этом практически не приходится. Всё-таки подобные модули принято ставить в более продвинутые и более дорогие аппараты.

Характеристики Redmi 10:

Дисплей – 6,5”, LCD, 90 Гц

Процессор – MTK Helio G88

Память – 4/64, 6/128 ГБ

Камера – 50/8/2/2 Мп

Аккумулятор – 5000 мА*ч, 18 Вт

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Программную основу Redmi 10 составляет MIUI 12.5 на базе Android 11. Это естественно, поскольку до релиза Android 12 остаётся ещё несколько месяцев. Но поскольку смартфон новый, ему гарантированно светит обновление и до Android 12, и скорее всего до Android 13 тоже. Поэтому не заморачивайтесь на этот счёт. Тем более, даже если Xiaomi прекращает выпускать новые версии Android для своих смартфонов, MIUI она всё равно обновляет.

Интересно, что Redmi 10 хоть и не поддерживает беспроводную зарядку сам, обладает функцией реверсивной зарядки. По крайней мере, так указано в его спецификациях. Это немного странно, но вполне реально. Всё-таки за приём и отдачу питания отвечают разные компоненты, и, не став внедрять индукционный модуль в Redmi 10, Xiaomi немного сэкономила, но при этом сделала ход конём, добавив реверс.

Xiaomi не стала экономить на комплектации Redmi 10 и добавила туда нормальный такой блок питания на 22,5 Вт. Это хороший показатель, который с лихвой обеспечит смартфону быструю зарядку до 100% всего за один час. Кстати говоря, не удивлюсь, если реверсивная зарядка у Redmi 10 будет работать только те моменты, когда смартфон сам подключён к источнику питания. Как по мне, это и к лучшему.

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Стоит такое добро подозрительно дёшево даже для Xiaomi. В базовой конфигурации Redmi 10 с объёмом памяти 4/64 ГБ стоит 150 долларов, что чуть больше 11 тысяч рублей. А за дополнительные 25 долларов (то есть плюс 2000 рублей к исходной цене) вы получите топовую версию с объёмом памяти 6/128 ГБ. Это, естественно, более выигрышный вариант, который позволит вам чувствовать себя спокойно намного дольше.

Google Play для ПК и Mac

Мобильная и десктопная платформы всегда были чем-то вроде параллельных прямых. Они априори не могли пересечься, учитывая совершенно разный опыт, который они дарят. Колоссальные различия в железе, необходимом для их работы, по-другому выстроенная модель управления и восприятия, мобильность – всё это сильно их разделяло и не позволяло увидеть ту точку, в которой они могли бы сойтись. Однако Google решила не высматривать эту точку, а самостоятельно её обозначить, позволив запускать игры для Android на компьютерах под управлением macOS и Windows.

О намерениях Google стало известно из содержания закрытой презентации, проведённой в рамках проекта Google Confidential, на которой обычно собираются только сотрудники, партнёры или инвесторы компании. Несмотря на секретный характер мероприятия, слайды презентации попали в открытый доступ и пролили свет на предстоящие планы поискового гиганта.

Если верить слайдам презентации, которая утекла в Сеть, Google планирует к 2025 году стать одним из лидеров игровой индустрии с ежегодной прибылью в 35-50 миллиардов долларов. Для этого компания хочет объединить Android с macOS и Windows. Объединение будет очень опосредованным. То есть сольются друг с другом не сами ОС, а контент, который для них выпускается.

Google хочет добиться этого путём адаптации Google Play для разных платформ. Проще говоря, в компании планируют начать размещать в каталоге игры, а, чтобы в них могли играть пользователи Windows и macOS, хочет разрешить запускать его и на этих платформах. Другое дело, что одного только разрешения будет мало, и Google нужно провести большую работу.

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Эта работа включает в себя не только адаптацию каталога как таковую, но и создание специальных инструментов для разработчиков, которые позволят им создавать универсальные версии своих приложений. По факту, Google хочет сделать плюс-минус то же самое, что не так давно запланировала сделать Apple в рамках проекта Mac Catalyst, когда разработчики создают универсальный софт для Mac и iPad.

Естественно, успех новой инициативы Google зависит не только от неё, но и от других участников отрасли. Во-первых, компании нужно, чтобы Apple и Microsoft как минимум не запретили работу Google Play на своих платформах. А, во-вторых, сами разработчики должны согласиться создавать универсальные версии приложений для Android, Mac и Windows.

Пока всё выглядит довольно-таки неочевидно, если смотреть на проект Google в разрезе истории. Если помните, разработчики восприняли без особого энтузиазма поручение Apple делать универсальные версии своих приложений для Mac и iPad. Кому-то это было просто неинтересно, а кому-то не захотелось упускать из-за этого выгоду от продажи разных версий своего ПО.

Получается, что Google должна как-то заинтересовать разработчиков. Само собой, финансово. Потому что рассчитывать, что многие из них согласятся за просто так делать единую версию игры, за которую можно было бы получить в несколько раз больше денег за счёт распространения на разных платформах, всё-таки не стоит. Так что у Google должен быть как минимум готовый план на этот случай.

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В перспективе Google рассчитывает покорить не только десктопные платформы, но и многие другие. Это и умные телевизоры, и приставки, и портативные консоли. Короче, планы у поискового гиганта поистине наполеоновские. Так что высоко вероятно, что в компании понимают, как убеждать разработчиков. Другое дело, что этого пока не понимаю я.

Не то чтобы я ставил себя в один ряд с разработчиками и экспертами Google. Но уж деньги я считать умею и понимаю, что компании, чтобы привлечь разработчиков, нужно разрешить им взимать большую плату за свои универсальные игры и приложения. Вот только пользователи, которым это не нужно, платить не согласятся. А Google вряд ли будет компенсировать им «из своих».

Новый телефон Samsung Galaxy A52s

Я очень уважаю Samsung. За последние несколько лет ей удалось кардинальным образом перестроить свой бизнес по производству недорогих смартфонов. Компания последовала по пути китайцев, отказавшись от шлаковых аппаратов и переосмыслив методику разработки и производства новых устройств. Результатом этих трудов стал Galaxy A50, который довольно быстро набрал популярность и заложил почву для всех последующих смартфонов модельного ряда. Правда, брать некоторых из них я не рекомендую.

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Если вы не в курсе, на этой неделе Samsung по-тихому представила Galaxy A52s. Это продолжение Galaxy A52, который вышел в начале года, с той лишь разницей, что Samsung исправила все аппаратные недостатки оригинальной модели.

Во-первых, Samsung оснастила Galaxy A52s более мощным процессором. Если в основе A52 лежат Snapdragon 720G, то новинка комплектуется новейшим Snapdragon 778G. Он быстрее, мощнее и энергоэффективнее.

Во-вторых, Samsung не стала размениваться на мелочи и укомплектовала Galaxy A52s дисплеем с частотой обновления 120 Гц. На самом деле, такой же был и у A52, но только у 5G-версии, а обычная довольствовалась 90-герцовой матрицей.

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В-третьих, Samsung поняла, что 4 ГБ оперативки – это мало, и оснастила базовую версию A52s 6 ГБ ОЗУ. Топовая, как и прежде, оснащается 8 ГБ. Объём встроенного хранилища при этом остался тем же самым.

Короче говоря, получился очень привлекательный смартфон без недостатков оригинальной модели, который можно было купить, если бы не одно «но». Причём весьма существенное. Я говорю о цене. Galaxy A52s поступил в продажу в Великобритании, где его представили в первую очередь, по цене 409 фунтов стерлингов за базовую версию.

А это, на минуточку, больше 41 тысячи рублей. Нет, вы только представьте себе: 40 тысяч рублей за, по сути, смартфон средней руки. Это даже не флагманская модель. Да, я в курсе, что Samsung адаптирует цены для разных рынков, и в России такой аппарат стоил бы процентов на 20% дешевле. Но это ничего бы не изменило, потому что у нас его цена составила плюс-минус 32-33 тысячи рублей.

Как по мне, не стоит тратить такие деньги на Galaxy A52s. Это не тот аппарат, который может столько стоить. Вообще, странно, что Samsung решилась назначить на новинку такую цену. Куда лучше взять что-то другое. Тем более, что и вариантов в сегменте 20-30 тысяч рублей, из которого новинка всё равно выбивается, навалом:

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Да, Samsung делает хорошие смартфоны, которые и поддерживаться будут дольше, чем другие. Их можно любить хотя бы за это. Другое дело, что с технической точки зрения аппараты Galaxy A неуникальны, а дополнительный год поддержки не сделает вам погоды вообще, потому что самые ценные обновления – это обновления GMS и Google Play, а их Google отправляет вообще всем.

Более того, учитывая, что Galaxy A52 сегодня стоит в районе 25 тысяч рублей, я бы и его брать тоже не решился. Как по мне, это слишком дорого. Ведь я ещё помню, сколько стоили Galaxy A51 и A50. На старте продаж их можно было купить за 20 тысяч рублей, а спустя полгода после релиза – за 14-15. Поэтому платить даже 25к за A52 я не готов, не говоря уже о 40к – за A52s.