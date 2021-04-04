Закон о российском ПО и новые смартфоны Xiaomi: итоги недели

На этой неделе произошло два действительно важных события! Во-первых, в России начал действовать закон об установке российского программного обеспечения. Теперь на все новые смартфоны должны устанавливаться российские приложения из списка. Вот только некоторые производители восприняли все слишком буквально и из-за этого возникло много споров. Даже в правительстве и в Яндексе дали свои комментарии. А еще на этой неделе представили несколько очень необычных смартфонов Xiaomi, включая первую «раскладушку» бренда. Обо всем этом можно рассказывать долго и развернуто, но мы постараемся уместить все в рамки нашего еженедельного новостного дайджеста. Давайте обсудим это и многое другое, чем запомнилась прошедшая неделя.

Что думает правительство об исполнения закона о российском софте

Предустановка приложений российских разработчиков на смартфоны, поставляемые в Россию, которая только-только стартовала, уже успела спровоцировать серьёзное недовольство пользователей. Ещё бы, ведь Samsung, с которой всё началось, запретила удалять навязанный софт. Само собой, Яндекс, чьи приложения оказались в числе неудаляемых, негативно отозвался об этой практике, очевидно, испугавшись репутационных потерь, однако позволить удалять ПО не потребовал. Хорошо, что в дело вмешалось Минцифры.

Министерство цифрового развития, которое курирует исполнение закона о российском софте, выступило против установки неудаляемых приложений. Такую позицию выразил заместитель главы ведомства Максим Паршин. По его словам, в законе нет положений о том, что программное обеспечение запрещено удалять. Поэтому в Минцифры считают, что производители должны обеспечить пользователям возможность удалять те приложения, которыми они не хотят пользоваться. Это необходимо для обеспечения прав самих пользователей и неукоснительного исполнения законодательства.

Требования о предварительной установке российских программ на технически сложные товары направлены на предоставление пользователям возможности выбирать, какими приложениями пользоваться – отечественными, иностранными или всеми сразу. Никаких условий о невозможности удалить предустановленные программы в законодательстве нет. Мы считаем неправильной практику установки неудаляемых с устройств приложений, — приводит портал digital.gov.ru слова Максима Паршина.

В Samsung, которую обвинили в неверной интерпретации закона о российском софте, объяснили, что не преследовали личных целей, а всего-навсего хотели правильно исполнить положения закона. Однако из-за его уникальности в компании неправильно поняли некоторые требования.

Почему Google не удаляет из Google Play приложения со скрытыми подписками? Она в доле

Поэтому, чтобы избежать штрафов, размер которых может достигать 200 тысяч рублей за продажу смартфонов без российских приложений, было решено сделать их неудаляемыми, чтобы у законодателя не возникло вопросов.

Требования вступившего в силу закона – уникальные для российского рынка, у индустрии не было ещё подобного опыта, в процессе подготовки к его исполнению мы пришли к выводу, что предустановка некоторых приложений в режиме удаляемых с высокой степенью вероятности может быть расценена как нарушение законодательства. Мы постоянно работаем над тем, чтобы обеспечить оптимальный баланс между предоставлением наилучшего пользовательского опыта и соблюдением законов Российской Федерации, — объяснили в Samsung.

Честно сказать, сложно себе представить, о каких приложениях думала Samsung, когда решила сделать их неудаляемыми. В компании не стали называть их, чем только спровоцировали новые вопросы. Другое дело, что, скорее всего, история о приложениях была выдумана буквально на ходу, потому что Samsung нужно было отчитаться за содеянное. Поэтому, очевидно, никакими такими принципами в компании не руководствовались. Просто говорить, что запрет на удаление был реализован с целью перестраховаться, было неудобно.

Google приравняла PWA на Android к обычным приложениям

Таким образом Samsung сама загнала себя в угол. Ведь если юристы компании – а явно это они интерпретировали закон – решили, что удаляемость некоторых приложений может не соответствовать букве закона, значит, Samsung не может разрешить их удаление до появления соответствующего предписания властных органов. Да, замглавы Минцифры сказал, что ничего такого не имелось в виду, но это частное мнение, которое не является нормативным актом. Так что, если Samsung разрешит удалять предустановленный софт, это будет свидетельствовать о том, что в своём публичном заявлении компания просто навыдумывала с три короба.

Вышли Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11i и Mi 11 Lite

Xiaomi выпустила Mi 11 еще в декабре, а глобальный запуск состоялся в январе этого года. До этой недели не было больше ни одной модификации этого смартфона, но сейчас появились сразу несколько из них, и тут действительно есть, о чем рассказать и что обсудить. Нам показали не только довольно странно выглядящий Mi 11 Ultra, но и Mi 11 Pro, который оказался довольно не плох. Пока о них можно судить только по характеристикам, представленным на презентации, но даже их уже достаточно для того, чтобы сделать первые выводы. Давайте посмотрим, что мы получили, и поймем, этого ли мы ожидали. Пусть новинки и стоят дорого, но внимание они привлекают.

На этот раз китайская компания, что называется, разродилась целой россыпью новых устройств. Кроме трекера Mi Band 6, крутой беспроводной зарядки и других гаджетов, нам показали целых 4 новых смартфона — Mi 11i, Mi 11 Lite, Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra. Вот теперь все встало на свои места и в линейке Xiaomi снова можно запутаться. Но давайте попробуем понять, в чем между ними разница.

Почему Xiaomi должна быть благодарна Huawei

Mi 11 Ultra является топовой моделью всей линейки Mi 11, следуя по стопам ультрасовременного прошлогоднего Mi 10 Ultra. Как и стоило ожидать, новый телефон выделяется 1,1-дюймовым OLED-экраном на задней панели. Этот экран используется для предварительного просмотра селфи, позволяя делать снимки с помощью основной камеры. Но экран также обеспечивает постоянную работу и отображает уведомления. Кроме этого, доступен режим сверхвысокой экономии энергии, который позволяет использовать только задний дисплей.

Дополнительный экран — не единственное заметное дизайнерское решение. Керамический телефон впервые в портфолио Xiaomi предлагает рейтинг IP68. Это давно назревшее дополнение, но только сейчас компания наконец-то предлагает эту функцию.

В качестве оснащения вы также получаете процессор Snapdragon 888, 6,81-дюймовый OLED-экран QHD+ с частотой 120 Гц и поддержкой Dolby Vision. Сверху экран прикрыт защитой Gorilla Glass Victus. Динамики нового смартфона настроены Harman Kardon, а емкость встроенного аккумулятора составляет 5000 мАч.

Когда у Xiaomi Mi 11 Ultra закончится заряд, вы сможете воспользоваться проводной или беспроводной зарядкой на 67 Вт. Это позволяет полностью зарядить аккумулятор всего за 36 минут. Раздавать энергию можно при помощи реверсивной зарядки мощностью 10 Вт.

Xiaomi предупредила о скором повышении цен на свои смартфоны

Основная камера имеет три модуля. Главный имеет разрешение 50 Мп и сенсор Samsung GN2 с пикселями 1,4 микрона и размером сенсора 1/1,12 дюйма. Xiaomi добавляет, что основная камера предлагает технологию автофокусировки Dual Pixel Pro, OIS и новый алгоритм ночного режима. В дополнение к основному вы получаете 48 Мп сверхширокоугольный модуль (IMX586, угол обзора 128 градусов, макро-режим, PDAF). Есть также 48 Мп перископический модуль (IMX586, 5-кратный оптический зум, 10-кратный гибридный зум, 120-кратный цифровой зум, OIS). Селфи обрабатываются 20-мегапиксельной камерой в вырезанном по левому краю отверстии.

Максимальное разрешение видео, как и положено, 8K. Xiaomi утверждает, что вы можете одновременно снимать несколькими камерами благодаря функции ”Multi Cam”.

В целом очевидно, что с новым устройством Xiaomi нацелена на конкуренцию с такими телефонами, как iPhone 12 Pro Max, Samsung Galaxy S21 Ultra и OnePlus 9 Pro. Чтобы говорить, преуспеет ли она в этом соперничестве, нужен более полный опыт использования, но пока смартфона нет в широком доступе.

Хотите что-то немного лучше, чем Mi 11, но не хотите платить слишком много за Mi 11 Ultra? Именно здесь на сцену выходит новый Mi 11 Pro — своего рода средний ребенок в семье Mi 11.

Xiaomi рассказала, как определить мощность смартфона без бенчмарка

Телефон обладает некоторыми знакомыми основными характеристиками, а именно Snapdragon 888 и 6,67-дюймовым QHD+ OLED-экраном, но вы по-прежнему получаете некоторые дополнительные функции Ultra. Среди них: защита от воды по стандарту IP68, проводная и беспроводная зарядка на 67 Вт (обратная беспроводная зарядка 10 Вт) и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Как и Mi 11 Ultra, вы полностью зарядите этот смартфон за 36 минут.

Версия Xiaomi Pro также включает основную камеру на 50 МП (GN2), сверхширокий сенсор на 13 МП (угол обзора 123 градуса) и перископическую камеру с 5х увеличением и разрешением 8MP. Последние две камеры в теории представляют собой более простую версию сверхширокоугольной 48-мегапиксельной камеры Ultra и перископического объектива.

Xiaomi акцентирует внимание на том, что обе версии (Pro и Ultra) могут снимать видео с частотой 1920 кадров в секунду. Как достигается такая частота, не сообщается, но, судя по всему, это будет интерполированное видео. Проще говоря, камера снимет меньшее количество кадров, а потом дорисует между ними промежуточные, чтобы и получилось такое замедленное видео. То есть это не честные 1920 кадров в секунду. Это не может отрицательно не сказаться на качестве.

Купил умную светодиодную ленту Xiaomi. Делюсь впечатлениями

Ранее мы видели, что Poco F3 появился как ребрендинг Redmi K40, но это не единственный телефон серии K40, получивший ребрендинг. Xiaomi представила на этой неделе Mi 11i и по сути это Redmi K40 Pro Plus с новым именем.

Это означает, что вы по-прежнему получаете 6,67-дюймовый OLED-экран FHD+ с частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 888 и аккумулятор емкостью 4520 мАч с проводной зарядкой 33 Вт. Телефон также оснащен основной камерой на 108 Мп, сверхширокоугольной камерой на 8 Мп и телеобъективом на 5 Мп. В центральном вырезе телефона находится отверстие для камеры с разрешением 20 Мп.

В телефоне отсутствуют такие функции Mi 11 Ultra и Pro, как: рейтинг IP68, телеобъектив или камера перископа. Но вы по-прежнему получаете флагманскую мощность, а также OLED-панель с высокой частотой обновления. Приятно, что для разблокировки будет использоваться боковой сканер отпечатков пальцев. А еще телефон получит ИК-порт и NFC.

Мы уже давно знаем, что Xiaomi планировала предложить в этом году два варианта Mi 11 Lite в виде вариантов 4G и 5G. Оба телефона имеют ряд общих характеристик, а именно: толщину 6,81 мм, вес 157 грамм, 6,55-дюймовый OLED-экран FHD+ с частотой 90 Гц, аккумулятор на 4250 мАч и проводную зарядку 33 Вт.

Проверил работу умной розетки Xiaomi. Понравилось ли мне?

Два телефона даже предлагают одинаковую тройную основную камеру. Она предлагает основной модуль на 64 Мп (0,7 микрон), сверхширокую камеру на 8 Мп и телеобъектив на 5 Мп. Другие общие функции включают: стереодинамики, ИК-передатчик, NFC (в зависимости от рынка), боковой сканер отпечатков пальцев и MIUI 12 на базе Android 11.

Основное различие между телефонами заключается в категории чипсетов. Mi 11 Lite 5G является первым устройством с процессором Snapdragon 780G. В то же время Mi 11 Lite 5G работает на Snapdragon 732G, который тоже является отличным чипсетом, но местами чуть менее производительным, чем 780G.

Цена новых моделей Xiaomi:

Xiaomi Mi 11 Ultra с памятью 8/256 ГБ — 5 999 юаней (примерно 69 000 рублей)

Xiaomi Mi 11 Ultra с памятью 12/256 ГБ — 6 499 юаней (примерно 75 000 рублей)

Xiaomi Mi 11 Ultra с памятью 12/512 ГБ — 6 999 юаней (примерно 81 000 рублей)

Xiaomi Mi 11 Pro с памятью 8/128 ГБ — 4 999 юаней (примерно 58 000 рублей)

Xiaomi Mi 11 Pro с памятью 8/256 ГБ — 5 299 юаней (примерно 61 000 рублей)

Xiaomi Mi 11 Pro с памятью 12/256 ГБ — 5 699 юаней (примерно 66 000 рублей)

Xiaomi Mi 11i с памятью 8/128 ГБ — 649 евро (примерно 58 000 рублей)

Xiaomi Mi 11i с памятью 8/256 ГБ — 699 евро (примерно 62 000 рублей)

Xiaomi Mi 11 Lite 5G с памятью 8/128 ГБ — 2 299 юаней (примерно 27 000 рублей)

Xiaomi Mi 11 Lite 5G с памятью 8/256 ГБ — 2 599 юаней (примерно 30 000 рублей)

Xiaomi Mi 11 Lite 4G с памятью 6/64 ГБ — 299 евро (примерно 27 000 рублей)

Вариант 5G доступен в цветах Truffle Black, Mint Green и Citrus Yellow. Вариант 4G предлагается в цветах Boba Black, Bubblegum Blue и Peach Pink. 5G версии будут доступны на разных рынках. О доступности версии 4G в Китае не сообщается.

Xiaomi также анонсировала беспроводную зарядную панель мощностью 80 Вт, которая позволяет заряжать в альбомной или портретной ориентации. Эта беспроводная зарядная панель поставляется с адаптером на 120 Вт и продается по цене 499 юаней (примерно 6 000 рублей). Компания также показала беспроводную зарядную площадку с несколькими катушками за 599 юаней (примерно 7000 рублей). Заряжать смартфон на ней можно, положив его в любое место поверхности. Это то самое устройство, которое так и не смогла сделать Apple. Про него и новый Mi Band 6 мы расскажем в отдельных статьях.

Google приравняла PWA на Android к обычным приложениям

Где вы берёте софт для смартфона? Несмотря то что у пользователей Android выбора гораздо больше, чем у пользователей iOS, вариантов по факту не так уж и много. Это может быть либо один из так называемых официальных магазинов приложений вроде Google Play или AppGallery, либо агрегатор APK вроде APKMirror или APKPure. Пользоваться первыми, бесспорно, намного удобнее, чем вторыми, потому что они обладают механизмом автоматической установки и не засоряют память смартфона установочными файлами. Но ведь есть ещё и третий вариант, который называется PWA.

PWA, или прогрессивные веб-приложения – это специальные версии сайтов, интерфейс которых адаптирован для работы на мобильных устройствах, за счёт чего их почти невозможно отличить от обычных приложений. Несмотря на то что они работают на мощностях браузера, по факту они запускаются в выделенном пространстве, которое им обеспечивает Android System WebView, так что Chrome или другой веб-обозреватель, которым вы пользуетесь, в момент использования PWA не запускается.

Раньше принцип установки PWA был довольно простым. Более того, как таковой установки и не требовалось. Всё, что нужно было сделать, — это сохранить вкладку на рабочем столе. Если сайт был адаптирован под формат PWA, пользователь получал иконку как при установке обычного приложения, нажатие на которую активировало PWA.

Однако Google сочла, что это недостаточно очевидный способ. Поэтому в Chrome был реализован специальный механизм установки прогрессивных веб-приложений, напоминающий установку обычного софта. Его можно включить в меню экспериментальных функций:

Как Apple обманывает пользователей iOS, а они терпят

Запустите Chrome на своём Android-смартфоне;

Забейте в адресной строке адрес chrome://flags;

Найдите Mobile PWA Installation bottom sheet;

В выпадающем меню напротив выберите Enabled;

Перезагрузите браузер нажатием кнопки Relaunch;

Перейдите на сайт, у которого есть PWA (у меня это Twitter);

В контекстном меню выберите «Установить приложение».

Учитывайте, что на данный момент не так много сайтов, которые поддерживают PWA и новое окно установки. Чтобы оно появилось, нужно, чтобы разработчики самостоятельно адаптировали свой веб-ресурс к особенностям нового фреймворка. Только после этого пользователи смогут увидеть новое окно установки и его содержимое.

Теперь, когда вы захотите добавить себе PWA на рабочий стол, на экране появится не просто баннер с действиями подтверждения и отмены, а полноценное диалоговое окно с кнопкой установки, описанием сервиса, который вы устанавливаете, и, что немаловажно, скриншотами интерфейса этого PWA. Это позволит решить сразу несколько проблем:

Во-первых, Google как бы легализует PWA, признавая их за полноценные приложения, ведь, если PWA нужно устанавливать, значит, они ничем не отличаются от обычного софта;

Во-вторых, Google даёт пользователю понять, что интерфейсно PWA – это не сайты, а самые настоящие приложения, которые ничем не отличаются от традиционных приложений;

В-третьих, разработчики смогут предложить для своих PWA именно то описание, которое, по их мнению, сможет привлечь пользователя, ведь в Google Play такое тоже есть.

Как на Android превратить любой сайт в PWA

Судя по всему, процесс установки изменился не только косметически, но и «конструктивно». Дело в том, что от момента нажатия на кнопку установки до момента появления иконки PWA на рабочем столе смартфона проходит около 30 секунд. Возможно, сайт подгружал какие-то компоненты интерфейса, чтобы облегчить использование сервиса, а, возможно, это просто затупил мой интернет.

Вышел новый раскладной Xiaomi Mi Mix Fold

Мы видели множество слухов и утечек, указывающих на скорое появление в продаже первого складного смартфона Xiaomi. Теперь это стало реальностью! Речь именно о смартфоне, который можно будет купить, а не об очередном концепте. Новой раскладушкой стал четвертый представитель серии Mi Mix. Вот только называется он не Xiaomi Mi Mix 4, а Xiaomi Mi Mix Fold. Пусть линейка и была всегда символом технологий, предлагая самые смелые решения китайского бренда, но складная конструкция, судя по всему, является слишком важной вехой, чтобы просто выпустить номерную модель. Надо обязательно подчеркнуть ее особенности в названии. Новинку представили в понедельние во время прямой трансляции презентации, и вот, что она из себя представляет.

Дизайнеры и инженеры Xiaomi не стали ”изобретать велосипед” и решили использовать ставшую уже традиционной конструкцию. Она знакома нам по двум поколениям Samsung Galaxy Fold. И даже Huawei отказалась от своей изначальной конструкции в пользу именно этой.

Mi Mix Fold получил открывающийся корпус с 8,01-дюймовым OLED-экраном. Он имеет разрешение 2480×1860, частоту обновления 60 Гц, а также поддержку HDR10+ и Dolby Vision. Кроме этого, есть внешний 6,52-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Он довольно узкий, а его разрешение составляет 2520×840. Он также поддерживает HDR10+, а в его углу находится отверстие для фронтальной камеры.

Купил умную светодиодную ленту Xiaomi. Делюсь впечатлениями

Интересно, что Xiaomi очень смело заявила о том, что новый экран может выдержать до миллиона открытий-закрытий. Так и хочется пошутить, что поэтому смартфон не выпускали так долго — сидели всем китайским офисом открывали и закрывали.

Сами понимаете, что на презентации никто не будет говорить о складке на экране, но я сильно сомневаюсь, что инженеры нашли способ избавиться от нее. Поэтому будем ориентироваться на то, что она есть.

Среди основных характеристик стоит отметить оснащение процессором Snapdragon 888, зарядкой мощностью 67 Вт, а также аккумулятором на 5020 мАч (с двумя батареями на 2460 мАч и 2560 мАч). На сегодняшний день это самая большая батарея для складного телефона из всех, что существуют или существовали на рынке. По заявлению китайского бренда, новинка может зарядиться с нуля до ста процентов всего за 37 минут.

Основная камера Xiaomi Mi Mix Fold имеет разрешение 108 МП (сенсор Samsung HM2). Кроме нее, на корпусе есть сверхширокоугольная камера на 13 Мп и телеобъектив на 8 МП. Последний использует технологию ”жидких линз”. Телемодуль обеспечивает 3х оптическое увеличение, 30х цифровое увеличение и возможность макросъемки. Фронтальная камера, встроенная во внешний дисплей, позволяет делать селфи с разрешением 20 Мп.

Проверил работу умной розетки Xiaomi. Вот что получилось.

Для улучшения качества снимков в сложных условиях съемки камера комплектуется новым чипом обработки сигнала изображения — Surge C1 от Xiaomi. Он сделан именно для того, чтобы камера лучше снимала в темноте, при сложности точной фокусировки и невозможности точного определения баланса белого.

Интересно, что компания решила не просто сделать доступным обычный интерфейс Android на большом внутреннем экране, но и оснастила смартфон режимом ПК. Он меняет пользовательский интерфейс на привычный пользователям персональных компьютеров рабочий стол. Кроме этого, возможен запуск нескольких приложений в окнах, что может пригодиться в работе с документами или файлами. Пока непонятно, будет ли эта функция работать с внешними экранами, как мы видели в режиме DeХ от Samsung.

Чем нас удивил новый Xiaomi Mi Band 6 кроме безрамочного экрана

Среди прочего можно отметить четыре стереодинамика, Gorilla Glass 5 на задней панели и боковой сканер отпечатков пальцев. Как ни странно, складная платформа оснащена MIUI 12 поверх Android 10, а не Android 11. Скорее всего, это временная мера и чуть позже для смартфону будет доступно обновление.

Цена Xiaomi Mi Mix Fold:

Xiaomi Mi Mix Fold с памятью 12/256 ГБ — 9 999 юаней (примерно 116 000 рублей)

Xiaomi Mi Mix Fold с памятью 12/512 ГБ — 10 990 юаней (примерно 127 000 рублей)

Xiaomi Mi Mix Fold с памятью 16/512 ГБ (керамический корпус) — 12 999 юаней (примерно 150 000 рублей)

Цены выглядят более чем привлекательно, и младшая версия уже стоит примерно столько же, сколько и Samsung Galaxy S21 Ultra или iPhone 12 Pro Max при схожих характеристиках.

Судя по всему, это первый звоночек того, что складные телефоны постепенно перестают быть дорогущими концептами. Интересно, что прошедшая презентация состоялась в том же мире, где несколько недель назад показали складной Huawei Mate X2 за 3 000 долларов. А цена Xiaomi Mi Mix Fold варьируется примерно от 1 500 до 2 000 долларов.

Ранее представители компании предполагали, что Mi Mix Fold предназначен для китайского региона. Пока нет информации, сможет ли он покинуть свой домашний рынок позже в 2021 году. В ближайшее время рассчитывать на это не стоит, но компания и на внутреннем рынке найдет, кому продать новый смартфон.

Новые функции Google Maps

Несмотря на то что в России есть несколько реально классных альтернатив Google Maps, глобально у фирменных карт поискового гиганта нет аналогов. Охват, точность, поддержка, вспомогательные функции – конкурировать с Google Maps по этим параметрам и правда довольно проблематично. Причём если раньше пользователи ориентировались именно на точность, то теперь скорее на сервисные услуги и дополнительные фишки, облегчающие жизнь. Например, очень удобно, что в Google Maps можно не только найти нужное заведение, но и почитать к нему отзывы и даже заказать доставку. Но этого разработчикам показалось мало, и они прикрутили навигацию в помещениях.

Навигация в помещениях будет работать на базе дополненной реальности. То есть включить её можно будет только в режиме в Live View. Это супер-крутая фишка, которая позволит не заблудиться в больших пространствах: в аэропорту, на вокзале, в крупном торговом центре или в крытом парке аттракционов, которые зачастую бывают такими большими, что разобраться, куда идти, для многих оказывается серьёзной проблемой.

Навигация в помещениях будет доступна не везде. Поначалу Google планирует протестировать её только в нескольких странах мира, но даже после мирового релиза ей можно будет воспользоваться только и исключительно в заведениях большого масштаба, где действительно могут быть разночтения в выборе пути следования. В принципе, это логично, учитывая, что заблудиться на ж/д станции «Ватутинки» сложнее, чем в каком-нибудь «Шереметьево».

Google добавила в Google Maps режим Split Screen. Как его включить и зачем он нужен

Очень круто, что Google сразу сделала навигацию в помещениях AR-совместимой. Несмотря на то что и в аэропортах, и в торговых центрах всегда расположены стенды с местными картами и всевозможные указатели, многим оказывается сложно по ним сориентироваться. Ведь иногда карта даётся в инверсии, и тогда все попытки разобраться, куда идти, превращаются в сплошную нервотрёпку. А AR-навигация в Google Maps просто задаст направление движения, независимо от того, куда вы смотрите.

Помимо AR-навигации, в Google Maps для Android появится ещё несколько нововведений:

Экологичные маршруты . Google Maps смогут отслеживать выбросы, загазованность и другие показатели, выстраивая ваш маршрут так, чтобы он пролегал по наиболее безопасным участкам дороги. У пользователя будет возможность выбрать, ехать ли по безопасному, но более длинному маршруту, либо наоборот.

. Google Maps смогут отслеживать выбросы, загазованность и другие показатели, выстраивая ваш маршрут так, чтобы он пролегал по наиболее безопасным участкам дороги. У пользователя будет возможность выбрать, ехать ли по безопасному, но более длинному маршруту, либо наоборот. Зоны с низким уровнем CO2 . Google Maps будут определять зоны с низкими выбросами CO2, например, местность близ парков, где движение транспортных средств ограничено местными законами. Если ваш маршрут будет пролегать через такую зону, карты направят вас в объезд.

. Google Maps будут определять зоны с низкими выбросами CO2, например, местность близ парков, где движение транспортных средств ограничено местными законами. Если ваш маршрут будет пролегать через такую зону, карты направят вас в объезд. Доставка из магазинов. Google планирует договориться с крупными торговыми сетями, владеющими магазинами, чтобы пользователи Google Maps могли заказывать доставку товаров прямо через приложение карт, а не через их фирменные приложения.

Я попробовал Petal Maps для Android. Хорош ли аналог Google Maps от Huawei

К сожалению, все описанные выше функции сначала появятся только за границей, а до России доберутся позднее. Однако не думаю, что российский релиз AR-навигации в помещениях будет откладываться слишком долго. Во всяком случае, в крупных городах и аэропортах такая функция должна появиться уже в обозримом будущем, учитывая, что Шереметьево является одной из крупнейших транспортных артерий в мире, и туда ежедневно прилетают и улетают сотни тысяч человек. Так что к лету – максимум, к осени – я бы рассчитывал на появление в России AR-режима навигации в помещениях.