Крутая новинка от Xiaomi и опасность для Honor: итоги недели

На этой неделе было не так много новостей, о которых хотелось бы рассказать. Даже то, что периодически проскакивало, касалось, как правило, только локальных рынков и никак не доходило до нас с вами. Несмотря на это, некоторые события в мире технологий все равно происходили. Одно только рассуждение на тему того, что Huawei избавится от бренда Honor чего стоило. А еще то, что Xiaomi сделала большой шаг навстречу геймерам, предоставив им новый инструмент для самых крутых игр. Впрочем, не обошлось на это неделе без концептов и перспектив появления нового производителя смартфонов. Все это в нашей традиционной итоговой новостной подборке. Если вы пропустили новости недели, сейчас самое время наверстать упущенное, а если видели их, то подвести итог.

Huawei может избавиться от бренда HONOR

На этой неделе произошло интересное событие, которое достойно того, чтобы о нем написать, но потом стало еще интереснее, когда появилось опровержение. Ситуация, которая закрутилась на этот раз, касается Huawei, по-прежнему находящейся под серьезным давлением. Ей надо как-то постараться развиваться дальше или хотя бы не пойти на дно. Вот только сделать это все сложнее, после того, как ей перекрыли доступ к поставкам оборудования для ее техники. Конечно, у компании есть активы, которые могут ей очень пригодиться. Это касается ее телекоммуникационного бизнеса, подразделения, которое отвечает за облачные технологии, и даже бренда Honor. Что компания может сделать с этими активами и почему дыма без огня не бывает?

Мрачное будущее, которое правительство США пытается обеспечить Huawei, действительно заставляет китайскую компанию искать пути выхода из этой ситуации. Одно из них — это продажа суббренда Honor. К такому выводу пришел известный аналитик Мин-Чи Куо. Обычно он не ошибается в своих прогнозах. Иногда это даже наталкивает на подозрительные мысли о том, что это не прогнозы, а знания.

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По его словам, одной из действенных мер по решению возникших для Huawei проблем станет продажа дочерней компании Honor. И этот шаг будет выгоден не только для самой Huawei, но и для других партнеров-поставщиков. На данный момент суббренд имеет высокую ценность и представляет интерес для потенциальных инвесторов.

Если Honor удастся сохранить свое имя и свою ценность, при этом получив независимость от материнской компании, то она сможет приступить к созданию не только бюджетных и средних устройств, но и премиальных моделей. Они есть и сейчас, но назвать их настоящими флагманами рынка нельзя. Это место в паре брендов всегда было зарезервировано за моделями Huawei.

Если компания действительно решит продать Honor сторонним инвесторам, это поможет не только сохранить ценность бренда, но и увеличить долю рынка. Особенно актуально это на фоне того, что своими силами вытянуть его Huawei становится все сложнее. Аналитики даже дают прогнозы, что продажи смартфонов Huawei в следующем году существенно упадут. Компания может скатиться на седьмую строчку в рейтинге крупнейших производителей смартфонов. На фоне того, что по итогам первого и второго кварталов этого года компания возглавляла рейтинг, такое падение будет настоящей катастрофой. В итоге, от проблем Huawei выиграют почти все. Samsung и Apple смогут укрепить свои позиции, а доля Xiaomi, Vivo и Oppo вырастет.

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Несмотря на всю кажущуюся логичность такого решения, есть и то, что опровергает его. Возможно, китайское издание IT.home, которое привело слова аналитика, просто неверно их истолковало, а потому поспешило замести следы, удалив статью.

Сообщение о возможной продаже Honor вызвало новую волну споров и дискуссий о будущем Huawei. Кто-то считает такой шаг правильным, и компания поступит верно, решив не утягивать за собой все еще молодой и перспективный бренд. Тем более, что за него можно выручить неплохие деньги. Другие считают, что продавать Honor ни в коем случае нельзя, и если компания это сделает, это будет означать, что она сдалась.

То есть тем самым она не просто распишется в собственной беспомощности, но и оттолкнет оставшихся партнеров, которые все еще стараются наладить с ней нормальные рабочие отношение. Примеров компаний, которые отправили правительству США запрос на продолжение работы с Huawei, очень много. Среди них даже есть такие топовые бренды, как Samsung, TSMC и Qualcomm.

Лично я считаю, что, если у Huawei есть хоть один шанс выжить, оба бренда до последнего должны держаться вместе. Если вы с этим не согласны, выскажите свое мнение в нашем Telegram-чате.

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Утверждать, что Мин-Чи Куо прав, или доказывать обратное не совсем логично. С одной стороны, удаление информации может говорить о многом, а с другой — это может быть вызвано совершенно иными мотивами. Только представьте, какие перспективы такая продажа откроет перед китайской компанией. Да, у нее достаточно своих средств, хоть в последнее время финансовое положение компании не могло не просесть, так как ей пришлось изрядно потратиться на латание дар. Например, на активное развитие своего магазина приложений AppGallery или на разработку операционной системы Harmony OS.

Все это особенно печально на фоне того, что продажи падают. Обычно компании тратят большие деньги на разработки и на следующий год отбивают их. В этом году компания потратилась, в том числе на новый процессор, но продать столько смартфонов, сколько в прошлом году, у нее едва ли получится.

Аналитики сходятся на том, что в следующем году будет продано не более 50 миллионов смартфонов. Может показаться, что это много, но раньше компания продавала больше 200 миллионов трубок. Даже во втором квартале этого года, несмотря на мировые проблемы, вызванные пандемией, было продано больше 50 миллионов аппаратов.

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Как говорится, дыма без огня не бывает. Особенно, когда фигурируют такие серьезные имена, как Мин-Чи Куо. Не исключено, что Huawei действительно готова продать свой суббренд Honor. Но если это действительно так, то дополнительные подтверждения мы получим достаточно скоро. Утаить такое намерение сложно.

Как Google Ассистент может управлять приложениями для Android

Несмотря на то что именно Google Ассистент может считаться, пожалуй, самым умным и способным голосовым помощником, многие, казалось бы, очевидные функции были ему недоступны. Просто из-за того, что у конкурентов тех же самых функций тоже никогда не было, ставить их отсутствие в вину Ассистенту было как-то непринято. Например, он довольно посредственно взаимодействовал даже с большинством штатных приложений для Android, не говоря уже о сторонних, освоиться в возможностях которых голосовому помощнику Google явно не светило никогда. Но это случилось.

Google решила расширить возможности Google Ассистента, научив его управлять сторонними приложениями. Несмотря на то что помощник и раньше мог запускать установленные на смартфон программы, выполнять какие-то конкретные команды в их отношении ему было не под силу. Например, вы могли попросить его показать последние новости из Твиттера, но взамен скорее всего получили бы что-то другое. Однако благодаря обновлению Google Ассистент получил поддержку самых популярных приложений из Google Play, позволив взаимодействовать с ними только при помощи голоса.

В первую очередь Google планирует добавить поддержку лучших приложений из Google Play. Пока не очень понятно, по какому критерию будет отбираться совместимый софт, но судя по всему, это будут наиболее востребованные у пользователей приложения: социальные сети, мессенджеры, видеоплощадки, музыкальные сервисы и т.д. Некоторые из них уже начинают получать обещанную функциональность.

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Вот лишь неполный список приложений, которыми уже можно управлять при помощи голоса:

Twitter

YouTube

Gmail

Instagram

Nike Adapt

Spotify

Discord

Walmart

Etsy

Snapchat

Uber

Google Maps

Amazon

TikTok

Facebook

Очевидно, что это ещё не всё, и в ближайшее время будут добавлены другие приложения.

Внедрением базовых команд для Ассистента будет заниматься сама Google, однако обязанность по интеграции более сложных или неочевидных действий будет лежать на разработчиках приложений. Возможно, они захотят, чтобы голосовой помощник выполнял какую-то задачу с их приложением, о которой Google пока не подозревает. Для этого они смогут воспользоваться функцией быстрых команд, которая интегрирована прямо в настройки Google Ассистента.

Чтобы посмотреть список доступных команд, дайте Google Ассистенту команду «Открой быстрые команды» или Show my shortcuts. Но, к сожалению, в России управление приложениями с помощью голоса пока недоступно. Несмотря на то что у меня установлено большинство приложений из списка выше, Google Ассистент наотрез отказывается распознавать мои команды, как бы я их ни формулировал. Возможно, всё дело в региональных ограничениях, а, возможно, в отсутствии поддержки русского языка. Во всяком случае, мне даже не удалось заставить Ассистента открыть раздел с быстрыми командами, попросив об этом на русском языке. А вот на английскую речь он отреагировал, но дал понять, что у меня отсутствуют быстрые команды, необходимые для управления софтом. Однако после того, как апдейт доберётся до России, в списке появятся доступные команды, которые можно будет отдавать Ассистенту.

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В целом, учитывая международную ориентированность Google Ассистента и поддержку русского языка, высока вероятность, что в ближайшее время помощник получит возможность управлять приложениями у нас. Скорее всего, это произойдёт в течение двух-трёх недель. Но нужно учитывать, что часть приложений, которые уже получили поддержку Ассистента, ориентированы только на американский рынок. Поэтому, если голосовое управление и доберётся до России, то с куда более урезанным спектром возможностей.

Первый смартфон Qualcomm

Наверное, у всех есть такие компании, от которых нам бы хотелось получить смартфон. Непонятно, откуда, но нам почему-то кажется, что уж у них-то точно получилось бы нечто стоящее. Наиболее популярными претендентами – конечно, только в представлении обывателей – на выпуск смартфонов считаются Tesla, Facebook и Qualcomm. Но если первые два бренда вряд ли займутся этим в обозримом будущем, то вот у производителя мобильных процессоров, кажется, есть неподдельное желание выйти на этот рынок.

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Несмотря на то что Qualcomm уже давно выпускает мобильные процессоры, у самого производителя никогда не возникало желания заняться выпуском ещё и смартфонов. Конечно, несколько лет назад ему приписывали связь с Xiaomi, которую называли дочерней компанией Qualcomm, но эта информация не подтвердилась. Теперь я думаю, что китайцы сами распускали эти слухи, чтобы придать себе веса, ведь тогда, на заре, о них ещё никто не знал. А протекторат Qualcomm выглядел как неплохой повод для того, чтобы купить смартфон никому неизвестного, но явно перспективного бренда.

Теперь, по некоторым данным, Qualcomm объединилась с Asus, чтобы выпустить игровой смартфон под своим собственным брендом. Новинка может стать первым или, по крайней мере, одним из первых смартфонов с процессором Snapdragon 875. Всё-таки для того, чтобы запускать на устройстве топовые игры, его нужно оснастить топовым «железом». Но поскольку в ближайшее время Qualcomm представит миру следующий флагманский чип, логично, что и выбирать в качестве основы будущего аппарата нужно именно его.

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Если верить слухам, участие Asus в проекте будут менее значительным, чем можно было предположить. Qualcomm планирует заняться не только аппаратной частью, но и внешностью будущего смартфона. Но зачем, в таком случае, Qualcomm понадобилась помощь Asus? Скорее всего, тут дело в том, что устройств планируется выпустить не очень много, а Qualcomm нужны запчасти для производства. Но ведь не будешь напрягать поставщиков из-за десятка тысяч компонентов. Поэтому Qualcomm просто решила примазаться к Asus, а взамен, возможно, предложила поделиться с ней какой-нибудь крутой наработкой.

А ценных наработок у Qualcomm, скорее всего, немало. Во всяком случае, компания планирует особым образом адаптировать новый процессор для своего смартфона. В чём именно будет заключаться адаптация, не сообщается – в конце концов, даже факт выхода устройства до сих пор официально не подтверждён. Но, думаю, не ошибусь, если предположу, что это будет своего рода разгон или повышение игрового потенциала. Например, как у Xiaomi, которая придумала запускать игры в оперативной памяти, или как у MediaTek, которая начала разгонять процессоры при запуске игр и бенчмарков.

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Что касается сроков выхода первого смартфона Qualcomm, то рассчитывать на релиз в этом году я бы не стал. Как мы знаем, презентация Snapdragon 875 состоится только в декабре, затем процессор поступит в производство и будет доступен для использования только ближе к концу января. Тем не менее, презентовать сам аппарат Qualcomm может и в декабре. Ведь никто не сказал, что обязательно выпускать его в день анонса. Вполне можно немного поиграть в Apple и отсрочить запуск на месяц-другой, не торопясь проведя всю необходимую подготовку.

Еще один новый экран Samsung

Помню, как в свое время, лет 15 назад, у меня был очень крутой телефон, название которого было не стыдно озвучить в ответе на вопрос ”какой у тебя телефон”. Он не был самым дорогим, но был вполне приличным. Звался он Siemens M55. Кто помнит, он выпускался в синем и бело-оранжевом цветах, а центральным символом рекламной компании были скорпион и спидометр. Вот только мне в нем нравился даже не его дизайн или крутой по меркам того времени экран на 4096 цветов, а система уведомлений. На его боковых гранях было по два светодиодных индикатора, которые мигали в разном режиме в зависимости от типа упущенного уведомления. В итоге, я издалека понимал, что у меня есть упущенный звонок или СМС. Это было очень круто и жалко, что сейчас такого нет (маленькие индикаторы на экране современных смартфонов не в счет). Но Samsung нашла изящное, пусть и немного странное, решение, как сделать что-то подобное сейчас, но на новый лад.

На современных смартфонах нет большого количества светодиодных индикаторов и это действительно досадно. Они не занимают много места на корпусе устройства, но могут обеспечить существенный уровень комфорта при использовании.

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Практичный маленький экранчик мог бы предоставить пользователям нужную информацию без необходимости включать экран. Теперь кажется, что новое поколение складных устройств Samsung может сделать большой шаг в этом направлении и вернуть ту функцию, о которой я рассказывал, пусть и в существенно более современном виде.

Согласно патенту, поданному южнокорейской компанией, Samsung может добавить светодиодную полосу уведомлений на шарнир складного телефона. В рассматриваемом патенте Galaxy Z Fold 2 используется в качестве макета, но эта технология теоретически может быть использована уже в следующей итерации устройства — Galaxy Z Fold 3.

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На шарнире этого устройства можно было бы разместить несколько красных, зеленых, синих и белых светодиодов, окруженных полупрозрачной крышкой. Проще говоря, сделать небольшой RGB-дисплей. Согласно патенту, он будет занимать большую часть длины складного устройства. Это позволит Samsung отображать широкий спектр цветовых комбинаций и визуальных эффектов.

Скорее всего, это не позволит выводить текстовые сообщения, но делать, например, перелив от желтого цвета к красному для отображения упущенных звонков — запросто. Пользователи, скорее всего, также смогут настроить их, задав определенные цвета или шаблоны для приложений или определенных уведомлений. Рендеры LetsGoDigital так же представляют светодиодный индикатор уведомлений, как визуальное продолжение обоев телефона. Samsung называет это “visual decoration” (визуальное украшение). Также можно сравнить это с функцией Ambilight в телевизорах Philips.

Такое решение позволит более разумно использовать свободное пространство на корпусе телефона, ведь моноблоки не всегда могут выделить свободное место под такой дисплей (хотя, было бы желание). Вопрос только в том, как реализовать такое решение без потери жесткости шарнира. А еще надо чтобы экран не царапался о корпус смартфона, когда тот открывается и от него не отваливался шлейф питания.

Стоит отметить, что такое решение было бы крутым не только с точки зрения практичности, но и с точки зрения дизайна. Именно шарнир является лучшим местом для установки такого экрана на корпус смартфона. Он всегда виден, он не отнимает место у боковой панели, делая смартфон менее безрамочным, и он позволит хоть как-то скрасить этот громоздкий узел.

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Тем не менее, Samsung может с таким же успехом разместить не полноценную RGB-полосу на шарнире, а просто пару индикаторов, как в том самом Siemens M55. В любом случае, это стало бы фирменной отличительной особенностью складного смартфона южнокорейской компании.

Как обычно, патент не является гарантией того, что компания сразу начнет реализовывать такую технологию и вот-вот выпустит решение на рынок. Возможно, это сделано для того, чтобы просто застолбить технологию и не дать конкурентам выпустить что-то подобное раньше. Тем не менее, вероятность того, что это решение будет применено уже через год в Galaxy Z Fold 3, достаточно высока. В конце концов, должен же он чем-то удивить после и так достаточно удачного второго поколения главного складного смартфона компании в частности и современности в целом.

Лично я был бы рад, если подобные экраны или индикаторы пришли бы на обычные смартфоны. Я бы даже готов был смириться с тем, что они станут на 1-1,5 мм шире. Не думаю, что для реализации подобной идеи нужно больше места. Согласны ли вы со мной?

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Может показаться, что это какая-то мелочь, но согласитесь, что это очень существенно изменило бы облик современного смартфона. Да, мы не выпускаем его из рук, но представьте, что он просто лежит на полке и у вас мигает индикатор. Вы понимаете, что это обычное SMS, а значит на 99% спам и не подходите. Зато вы всегда будете в курсе упущенного звонка или непрочитанного сообщения в мессенджере. Так куда проще не пропускать важную информацию.

Новый способ играть на Xiaomi

Исторически так сложилось, что Android-смартфоны всегда имели больше оперативки, чем iPhone. Поначалу это было ключевым условием для более-менее сносной работы операционной системы Google, которая явно требовала больше ресурсов, чем iOS. Но постепенно стало понятно, что большой объём ОЗУ можно использовать не только на практике, но и для устрашения конкурентов. Вот только со временем любовь к большим цифрам не оставила производителей, и они так и не смогли остановиться в своём желании превзойти iPhone, у которого оперативной памяти всегда было меньше. Хорошо, что теперь стало понятно, на что она вообще годится.

RAM-диск – это программная технология, которая позволяет хранить данные в оперативной памяти. Она быстрее, чем постоянная, а потому перекладывание на неё обязанности по обработке части информации, позволяет повысить эффективность и скорость выполнения определённых задач.

Применение большим объёмам ОЗУ, как ни странно, нашла Xiaomi. Она решила адаптировать для смартфонов технологию RAM-диск. Раньше она применялась только в компьютерах и в принципе была неизвестна рядовому пользователю. Однако, когда мобильные устройства начали оснащаться планками оперативной памяти большого объёма, стало понятно, что им нужно найти более полезное применение, чем просто обеспечение работы фоновых приложений. Поэтому китайцы взяли за основу компьютерную технологию и переложили её для работы на смартфонах.

Если говорить простым языком, фактически RAM-диск позволяет перенести выполнение текущей задачи из хранилища в оперативную память, как переносятся данные на флэшку. Только в данном случае целью является не освобождение штатной памяти, а увеличение скорости работы приложения. Это может быть фоторедактор, программа для монтажа видео или игра. Из-за того, что оперативной памяти стало много – а в Xiaomi Mi 10 Ultra, на котором пока тестируется RAM-диск, её аж 16 ГБ, — смартфон просто копирует приложение в оперативку, и оно начинает работать в ней, пользуясь преимуществами стандартов LDPPR4X и LPDDR5.

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Понятное дело, что смартфону было бы сложно постоянно перебрасывать данные то туда, то сюда. Поэтому Xiaomi решила ограничиться применением RAM-диска только для гейминга. В конце концов, с другими задачами на смартфонах проблем нет и так, а вот разогнать игру, тем более, если это что-то тяжёлое, пользователи явно не откажутся. В результате всё, что требуется, чтобы перенести игру в оперативку, — это запустить её через специальное меню под названием Game Center, которое появилось в прошивке MIUI, и играть. По утверждениям Xiaomi, разница в быстродействии будет более чем заметна.

Но раз всё так здорово, почему никто, кроме Xiaomi, не додумался сделать что-то подобное? Ну, если оставить в стороне рассуждения о сложности реализации этой технологии, остаётся ещё компромиссность её использования. Дело в том, что оперативная память энергозависима. То есть, она работает, только если на неё подаётся питание, а если её его лишить, все данные будут потеряны. Поэтому, если аккумулятор вдруг разрядится в процессе игры, весь накопленный прогресс будет утрачен и восстановить его уже не удастся.

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Возможно ли решить проблему непреднамеренной потери данных в результате перезагрузки или отключения? Нет, невозможно, потому что против природы оперативной памяти не попрёшь. Она работает, хранит данные и обрабатывает их, пока получает подпитку от устройства, частью аппаратного обеспечения которого она является. Но стоит нам отключить его от источника питания даже на секунду, как произойдёт обнуление, и всё, с чем до этого работала оперативка, испарится. И вряд ли найдётся много смельчаков, готовых рисковать своими данными.