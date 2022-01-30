Много новых телефонов и презентация Samsung Galaxy S22: итоги недели

Прошедшая неделя принесла нам не только новости о готовящихся крутых телефонах, но и о некоторых необычных решениях крупных производителей софта и гаджетов. Так, например, стало известно, что Microsoft может выпустить новый смартфон на собственной операционной системе, даже несмотря на то, что предыдущая попытка оказалась неудачной. А еще мы узнали, что Honor готовит для нас новый крутой телефон на MWC 2022. Samsung тоже готовится порадоваться нас моделью Galaxy S22. Впрочем, о, этой линейке уже можно сказать многое. Давайте подведем итоги недели и вспомним все, что может сказаться на будущем мобильной индустрии.

Microsoft может выпустить новый смартфон

Несмотря на очевидный успех Windows для ПК, с мобильной операционкой дела у Microsoft почему-то не пошли. Ни Windows Mobile, ни Windows Phone не дожили до сегодняшнего дня, исчезнув в вехах истории. Этот опыт настолько подкосил Microsoft, что она даже продала бренд Nokia и решила больше никогда не заниматься мобильной техникой. Однако спустя несколько лет компания передумала и таки выпустила смартфон Surface Duo на базе Android. Вот только довольно быстро стало понятно, что ОС от Google этому аппарату не подходит, и ему требуется что-то своё.

Наверное, вы слышали, что много лет назад Microsoft работала над созданием операционной системы Andromeda OS. По сути, она была ответвлением Windows Phone для складных устройств с двумя экранами. Но поскольку оригинальный проект был похоронен из-за своей непопулярности, то и спин-офф решили свернуть. Свернуть, но не закрывать, а приберечь до лучших времён. Приветствуем вас в лучших временах.

Судя по всему, Microsoft собирается возродить Andromeda OS и начать использовать её в своих складных смартфонах линейки Surface Duo. Несмотря на то что дебютный аппарат серии вышел на Android, очевидно, что ему было тесно в рамках, в которые его загоняла Google. Ведь при всех своих преимуществах Android — это всё-таки сугубо мобильная операционка. А переходному устройству типа Surface Duo нужно что-то более продвинутое.

Пока прототипов Surface Duo на Andromeda OS в открытом доступе нет. Но зато есть операционка, которую коллегам из WindowsCentral по чистой случайности удалось установить на старенькую Lumia 950 и протестировать.

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Несмотря на кое-какие различия с Windows Phone, многие элементы интерфейса очевидно взяты оттуда. В Andromeda OS разработчики не отказались от плиток рабочего стола и выпадающих окон с параметрами, но сделали их менее навязчивыми. Поэтому вкупе с расширенными интерфейсными возможностями и дополнительным набором функций операционка смотрится довольно-таки ладно.

Если раньше Windows Phone выглядела как нескладный подросток, который ничего ещё толком не умеет, Andromeda OS воспринимается совершенно по-другому. Дополнительные инструменты по взаимодействию с интерфейсом, всевозможные свайпы и перетаскивания элементов между экранами, одновременный запуск нескольких приложений — в общем разработчики Microsoft доказали, что Windows Phone (пусть и в другом обличье) может быть удобной.

Очевидно, что все эти фишки появились в Andromeda OS совсем недавно. Это подтверждает, что Microsoft продолжает работу над своей операционкой, а значит, вполне может выпустить её для коммерческого использования. Основной претендент на новую-старую платформу — Surface Duo второго поколения. Конечно, пока нет никакой информации насчёт него, но высоко вероятно, что он находится в разработке и может выйти в ближайшее время.

В пользу того, что новинка определённо будет, говорит нежелание Microsoft обновлять текущую версию Surface Duo. Вряд ли компания не в состоянии выпустить пару протокольных обновлений, изменяющих номер операционной системы, без добавления новых функций. Так что скорее всего дело тут совершенно в другом — а именно в ограничениях Android, которые не позволяют превратить Surface Duo в продвинутое устройство для работы.

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Другой вопрос, так ли это нужно Microsoft. С одной стороны, возможность развивать собственную платформу именно в том направлении, в котором нужно компании, — это хорошо. У неё не будет необходимости обращаться к Google за помощью и зависеть от неё. Но, с другой стороны, собственная операционка — особенно такая непопулярная, как Windows Phone — это тяжёлое бремя.

Её развитие вряд ли обойдётся Microsoft дешевле, чем использование Android, не говоря уже о том, что Surface Duo — чрезвычайно нишевое устройство, и делать специально под него выделенную ОС скорее всего невыгодно. Ну, подумайте сами, каким тиражом разошлось первое поколение смартфона? Вряд ли очень большим. Следовательно, второе поколение не сможет рассчитывать на кардинальный прирост спроса. По крайней мере, это объективная реальность, против которой не попрёшь.

Слежка Google за пользователями

Отслеживание геопозиции крайне удобная штука! Она позволяет телефону понять, где мы находимся, и работать на основании этой информации. Как бы логично это не звучало, но мало кто об этом задумывается. Самый простой пример — навигация. Многие думают, что она как-то там сама работает и все, но это не так. С каждым шагом сервис получает о нас информацию — наши перемещения, предпочтения, где мы задержались, как быстро перемещались. Все это огромный массив данных, кажущийся бесполезным, но при правильной обработке имеющий огромную силу. И это только один пример, а их масса. Даже на системном уровне за нами постоянно следят в том или ином виде. Но что будет, если отключить такую слежку. Действительно ли Google перестанет получать столь ценную для нее ”биг дату”?

Сказать точно, следит ли Google за пользователями, когда они запрещают ей делать это, нельзя. Но есть косвенные признаки, которые указывают на то, что такое действительно может быть. Впрочем, кроме косвенных признаков, есть еще и интерес компании в получении таких данных. А значит, она может себе позволить немного схитрить в отношении пользователей.

Google предлагает элементы управления отслеживанием местоположения в своих приложениях для Android и iOS, но на днях против компании началось очередное расследование. Штаты Вашингтон, Индиана и Техас подали иск против Google за якобы продолжающийся сбор данных о местоположении, после того, как отслеживание было отключено пользователями.

Google ложно заставила потребителей поверить в то, что изменение настроек их учетной записи и устройства позволит им защитить свою конфиденциальность и контролировать, к каким личным данным компания может получить доступ. Правда в том, что вопреки заявлениям Google, компания продолжает систематически следить за клиентами и получать прибыль от использования их данных — заявил генеральный прокурор Вашингтона Карл Расин.

Генеральная прокуратура подтвердила, что она начала расследование против Google после того, как в статье Associated Press в 2018 году выяснилось, что поисковой гигант отслеживает местоположения даже тех пользователей, которые отключили эту функцию и были уверены, что за ними никто не следит.

Генеральная прокуратура не согласилась с заявлениями Google, которые компания делала в период с 2014 по 2019 год. Тогда ее представители утверждали, что отключение параметра ”История местоположений” гарантирует, что данные о посещенных местах не сохраняются и не используются.

Это ложь! Даже когда история местоположений отключена, Google продолжает собирать и хранить эти данные о пользователях, — говорится в заявлении истца.

Представители истца добавили, что поисковый гигант изначально не раскрывал, что опция активность в Интернете и приложениях, которая была включена по умолчанию, по-прежнему позволяла Google собирать данные о местоположении. Более того, утверждается, что Google находит способы отслеживать местоположение пользователя, даже если для его приложений отказано в разрешении на определение такового.

Наконец, в иске указано, что Google использует так называемые ”темные паттерны”, чтобы манипулировать пользователями, заставляя их предоставлять поисковому гиганту данные о своем местоположении. Приведенные примеры включают в себя неоднократные просьбы пользователей включить отслеживание местоположения в некоторых приложениях и заявления о том, что приложение не будет работать должным образом без данных о местоположении, хотя на самом деле оно работает нормально.

Последнее всегда было отличительной чертой Google. Многие замечали, что время от времени попадаются приложения, которые могут работать нормально или с урезанным набором функций, но не делают этого. Они просто не запускаются, если не дать им чуть ли не полный контроль над телефоном. С одной стороны, ничего страшного не происходит, но такое положение дел заводит в тупик тех, кто не привык делиться разрешениями направо и налево. С другой стороны, это огромные объемы данных, которые Google может монетизировать и использовать в своих интересах.

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Естественно, Google не соглашается с обвинениями и заявляет, что они основаны на устаревшей и неточной информации. Компания не собирается сдаваться и признавать вину. Вместо этого она планирует ”решительно” защищаться.

Дата презентации Samsung Galaxy S22

Прошло больше года с тех пор, как Samsung представила поколение смартфонов Galaxy S21. Тогда? в 2021 году? презентация прошла непривычно рано. Сейчас дата проведения довольно близка к традиционной. Почему так произошло — довольно интересно, но это, наверное, тема для отдельной статьи, которая растянется не на одну тысячу знаков. Куда интереснее презентация новых телефонов. Если раньше мы знали только то, что презентация в принципе будет, то теперь информации у нас существенно больше. А главное, есть конкретная дата, когда ждать новый супер крутой телефон от Samsung. Презентация состоится утром 9 февраля. В Москве в это время будет уже 18:00. Но от этого не будет менее интересно следить за презентацией новинки.

После нескольких недель спекуляций и слухов, которые не подтвердились, у нас наконец-то есть подтвержденная дата запуска серии Galaxy S22. Это не чуть более достоверный слух, чем раньше, а официальная информация, которой поделилась сама Samsung. Это будет первое мероприятие Samsung Galaxy Unpacked в 2022 году.

Большой и пышной презентации, от которых мы уже начали отвыкать в ковидные времена, но продолжаем надеяться на их возвращение, не будет. Вместо этого запуск будет полностью виртуальным. Но посмотреть его сможет любой желающий из любой точки мира. Трансляция будет вестись в YouTube, а также на Samsung.com и в других местах. Более подробно рассмотрим все способы посмотреть презентацию ближе к самому мероприятию.

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Есть вероятность, что компания порадует нас не только новыми телефонами флагманской серии, но и некоторыми другими гаджетами. В частности, нас не может не интересовать вероятное появление новейшего планшета компании — Galaxy Tab S8. Многие утечки пророчили его еще в прошлом году, но более свежая информация, которая появлялась в последнее время, все чаще указывала на начало этого года.

Так же нам могут показать некоторые другие гаджеты. Конечно, говорить о выходе новых часов сложно, так как они были представлены на презентации в августе прошлого года, но вероятность того, что выйдут новые фитнес-браслеты Samsung, есть. Так же можно рассчитывать на новые наушники и другие сопутствующие аксессуары. А еще мы можем увидеть что-то новое, относящееся к фирменной оболочке Samsung OneUI.

Во все времена компании придавали большое значение тому, что изображено на официальной афише мероприятия. Более того, они зашифровывали что-то в этом изображении так, чтобы мы могли потренировать свою фантазию и представить, что это будет. Получилось так и на этот раз.

На ярком изображении, размещенном на приглашении, самой жирной подсказкой является шрифт ”The Epic Standard”, похожий на почерк. Напомню, что по слухам и по официальной информации, поступавшей от компании, мы должны в этом году увидеть перевоплощение в том или ином виде линейки Galaxy Note, которой мы лишились в прошлом году.

Фанаты ждали и было бы логично сделать все функции Note привилегией одной из моделей линейки Galaxy S. В первую очередь я говорю про широкое использование S Pen и не в виде полумераы, как в прошлом году, а полноценного S Pen, который будет умещаться в корпусе смартфона. Именно на его появление, а так же на своеобразное перерождение Galaxy Note может намекать нам этот шрифт.

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Моделью, которая продолжит дело Galaxy Note? не выпускавшийся после 20-ой серии, станет Samsung Galaxy S22 Ultra. Так и Samsung избавится от необходимости иметь две конкурирующие между собой флагманские линейки, ставшие в последние годы слишком похожими, и фанаты классического Note будут почти довольны.

Ждать осталось совсем недолго, и совсем скоро мы узнаем, какие слухи подтвердились, а какие — нет. Пока нам остается набраться терпения и обсудить в комментариях или в Telegram-чате, что мы хотим получить от нового поколения ”эсок”. Есть ли что-то, что заставит вас, не думая, купить этот телефон?

Обновление смартфонов Samsung

Ключевая проблема обновлений для Android-смартфонов, если не считать, что они выходят довольно редко, заключается в том, что они выходят буквально в порядке живой очереди. Сначала производители выпускают апдейты в Азии и США, потом в Океании, затем в Западной Европе и только потом в Восточной. В результате может пройти месяц-другой, пока новая версия Android выйдет для всех, что, естественно, не нравится большинству пользователей, которые чувствуют себя вторым сортом. Но теперь всё будет по-другому. По крайней мере, в случае со смартфонами Samsung.

В принципе, постепенное распространение обновлений Андроид имеет практическое значение. Выпуская апдейт для разных регионов по очереди, производители получают возможность отозвать его без особого ущерба, если вдруг что-то пойдёт не так или обнаружится какой-то критический баг. А, если обновление получат все сразу, то, если что-то случится, пострадает большее число пользователей, не говоря уже о том, что отозвать его у всех будет куда сложнее.

Однако Samsung решила изменить подход к обновлению своих смартфонов. Компания начала разрабатывать универсальные версии апдейтов для всех регионов Европы, чтобы выпускать их сразу во всех странах региона. Первым аппаратом, на котором корейцы протестировали новую модель обновление, стал Galaxy A52. Он уже получил идентификатор EUX, так что его владельцы будут получать новые версии ОС, вне зависимости от страны своего нахождения, если она относится к европейскому региону.

К сожалению, Samsung ещё не решилась выпускать обновления для своих смартфонов по всему миру одновременно. Возможно, тут есть и другие загвоздки, помимо потенциальных багов и недоработок. В конце концов, языковые и региональные различия в функциональности в прошивках для разных стран тоже имеют место. Однако теперь аппараты Samsung в Европе будут обновляться одновременно, и не будет такого, что сначала обновление выходит в Португалии, Франции и Германии, а все остальные ждут ещё полтора месяца, пока оно доберётся до них.

Замена Galaxy Note будет! Samsung подтвердила и сказала когда ждать

Чисто технически Россия тоже входит в европейский регион. Несмотря на то что чисто географически мы находимся и в Европе, и в Азии, производителям проще не делить страну таким образом. Поэтому чаще всего Россию всё-таки соответствует региональному идентификатору Европы. Так что, высоко вероятно, мы с вами тоже можем рассчитывать на более быстрое обновление наших смартфонов. Больше никаких длительный ожиданий. Только обновление день релиза — только хардкор.

Впрочем, изменения произойдут не сразу. Чтобы такие обновления, как Андроид 12, стали выходить одновременно для всех смартфонов в Европе, Samsung необходимо обновить региональные идентификаторы в прошивке всех фирменных аппаратов. А это, как оказалось, дело довольно небыстрое. Поэтому даже эта манипуляция потребует некоторого времени. А смартфоны Galaxy S22, A53, A33 и A13, которые выйдут уже в течение ближайшего месяца, будут подключены к программе из коробки.

В целом стремление Samsung унифицировать модель обновления своих смартфонов в разных странах вполне логично. Компания старается сделать так, чтобы её устройства обновлялись как можно быстрее. В этом году мы увидели это особенно отчётливо, когда Samsung последовательно, с перерывом в несколько недель, обновила до Android 12 смартфоны сразу нескольких линеек и поколений, хотя обычно на это уходило несколько месяцев.

Какой телефон купить вместо нового Samsung Galaxy S21 FE

Практика показывает, что для пользователей обновления являются большим подспорьем при выборе смартфона. Если аппарат обновляется быстро и долго, высоко вероятно, что потребители выберут именно его. Поэтому продление сроков программной поддержки большинства устройств Samsung было первым шагом на пути их популяризации. А унификация регионов обновления стало продолжением начатой инициативы. Так что будем надеяться, что у Samsung всё получится.

Новый смартфон Honor

Первая половина февраля традиционно бывает относительно спокойной на громкие анонсы новых телефонов. Иногда тишину нарушат Samsung. Так, например, будет в этом году, когда 9 февраля пройдет первое в 2022 мероприятие Unpacked. Затишье связано с двумя основными причинами. Во-первых, в Китае будут традиционно отмечаться праздники, посвященные китайскому Новому году и продлятся они две недели. Второй причиной является MWC, которая проходит во второй половине февраля и к которой готовятся все производители электроники, чтобы представить там свои новинки. Так получится и в этом году, ведь на выставке нам могут показать очень крутые телефоны Honor, которые компания затизерила почти за месяц до мероприятия.

28 февраля стартует ежегодная выставка MWC, которая продлится до 3 марта. Именно на ней нас и ждет россыпь новинок от самых разных производителей. Компаний, которым есть что показать, будет много, и о некоторых из них мы расскажем отдельно, но будет среди них и Honor. В первый же день выставки она проведет свое мероприятие под названием ”Сила волшебства”. Это уже приоткрывает завесу тайны и говорит о том, что нам покажут новый смартфон линейки Magic.

Это может быть складной Honor Magic V, ноутбук MagicBook или другие новинки из одноименной серии. Так же не исключено, что компания устроит анонс глобальной версии Honor Magic 3. До презентации остался месяц, и за это время Honor, скорее всего, покажет еще не один тизер, который даст нам больше информации о том, чего нам следует ждать.

Независимо от Huawei, Honor быстро увеличивает продажи своих смартфонов в Китае. По данным Counterpoint Research, объемы поставок в третьем квартале 2021 года позволили бренду подняться на третье место среди самых успешных поставщиков смартфонов в стране.

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В третьем квартале Honor продала на 96% больше смартфонов, чем в предыдущем квартале. В результате компания завоевала 15% доли китайского рынка гаджетов, сразу после Vivo и Oppo (23% и 20% соответственно). Эти данные Counterpoint Research не столько удивляют, сколько вызывают уважение, ведь бренд, хоть и имеет историю, но по сути начал все с начала, хоть и имея за душой некоторые наработки Huawei.

Удивительно еще и то, что крайне популярная за пределами Китая Xiaomi на домашнем рынке довольствуется лишь четвертым местом, а Apple, к которой китайцы тоже довольно лояльны, замыкает первую пятерку.

Изначально компания Honor была суббрендом Huawei, под которым выпускались устройства бюджетного и среднего ценового диапазона, а также модели для молодежной аудитории. Чтобы вывести бренд из-под санкций и заработать на продаже столь ценного актива, Huawei продала его консорциуму компаний, в который входят власти быстроразвивающегося экономического центра — города Шэньчжэнь.

Сама Huawei сейчас занимает всего 8% китайского рынка. Этот результат кажется еще более слабым на фоне того, что год назад, даже находясь под санкциями, она лидировала, занимая почти треть всего китайского рынка — 30%.

Если рассматривать Honor отдельно от ее бывшей материнской компании, то теперь она стала не просто самодостаточным брендом, но и перешла премиальный сегмент. Сейчас производитель может похвастаться по-настоящему дорогими устройствами в своем модельном ряду. В частности, у нее есть представленный в августе смартфон Magic3 Pro+ стоимостью около 1250 долларов (примерно 97 000 рублей по курсу).

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Добавлю так же, что прост продаж Honor становится еще более ценным на фоне того, что квартальные продажи смартфонов в Поднебесной упали на 9% по сравнению с предыдущим годом.

Интересно посмотреть, что нам продемонстрируют на MWC, но компания уже ”показала зубы” и собирается продолжать делать это, обходя в рейтинге продаж своих конкурентов. Пусть мой коллега Иван Герасимов и не готов покупать ее продукцию, моя позиция больше близка к тем нашим читателям, которые не согласились с ним в комментариях. С ним мы это уже обсудили.