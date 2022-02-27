Работа Google Pay в России и Android 13 для Xiaomi: итоги недели

На этой неделе было много разных новостей из мира технологий, и некоторые из них вызывали большой интерес. Традиционно в конце недели мы собираем эти новости в одну подборку, чтобы вы могли подвести итог прошедшим семи дням. На этой неделе много было сказано о том, что Google Pay отключает несколько банков от своей платежной системы, а сотрудники Apple переходят на Android. Если интересно, эти и другие подробности можно найти ниже в новостной подборке по итогам прошедшей недели.

Стало известно, какие Xiaomi получит Android 13

Несмотря на то что Google только-только начала испытания новой версии мобильной ОС среди разработчиков, а до полноценного релиза остаётся ещё более полугода, многие уже сейчас начали задаваться вопросом: а обновится ли мой смартфон до Android 13. В случае с флагманскими аппаратами, вышедшими в последние два года, ответ, как правило, однозначен. Производители стараются поддерживать их максимально долго, обеспечивая тем самым лояльность аудитории. Но ведь, кроме флагманов, существуют и смартфоны из среднего и начального ценового сегмента. И к ним есть вопросы.

Как ни странно, но помимо флагманских смартфонов, Xiaomi планирует обновить до Android 13 довольно широкий спектр откровенно недорогих аппаратов. Само собой, совсем уж старые модели в этот список не войдут, но устройства годовой и полуторагодовалой давности могут претендовать на обновление. Причём скорее всего список будет корректироваться, разрастаясь по мере того, как разработчики Xiaomi будут проверять работоспособность нового Android на старых и слабых смартфонах.

Какие смартфоны Xiaomi обновятся до Android 13:

Xiaomi Mi 10S;

Xiaomi Mi 11;

Xiaomi Mi 11 Pro;

Xiaomi Mi 11 Ultra;

Xiaomi Mi 11i;

Xiaomi Mi 11X;

Xiaomi Mi 11X Pro;

Xiaomi 11X;

Xiaomi 11i HyperCharge;

Xiaomi 11T;

Xiaomi 11 T Pro;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12 Lite;

Xiaomi Mi 11 Lite 4G;

Xiaomi Mi 11 Lite 5G;

Xiaomi Mi 11 Lite 5G LE;

Xiaomi Mi 11 Lite NE 5G;

Xiaomi Mix 4;

Xiaomi Mix 5;

Xiaomi Mix 5 Pro;

Xiaomi Mix Fold;

Xiaomi Civi.

Какие смартфоны Redmi обновятся до Android 13:

Redmi 10;

Redmi 10 Prime;

Redmi 10 2022;

Redmi 10 Prime 2022;

Redmi Note 10;

Redmi Note 10S;

Redmi Note 10 Pro;

Redmi Note 10 Pro Max;

Redmi Note 10 Pro 5G;

Redmi Note 10T;

Redmi Note 10 5G;

Redmi Note 11;

Redmi Note 11 NFC;

Redmi Note 11S;

Redmi Note 11 Pro 4G;

Redmi Note 11 Pro 5G;

Redmi Note 11 Pro;

Redmi Note 11 Pro+;

Redmi Note 11E Pro;

Redmi Note 11T;

Redmi Note 11 5G;

Redmi Note 11 4G;

Redmi K40;

Redmi K40 Pro;

Redmi K40 Pro+;

Redmi K40 Gaming;

Redmi K50;

Redmi K50 Pro;

Redmi K50 Gaming;

Redmi K50 Gaming Lite.

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Какие смартфоны Poco обновятся до Android 13:

Poco F3;

Poco F3 GT;

Poco X3 GT;

Poco F4;

Poco F4 Pro;

Poco F4 GT;

Poco M3 Pro 5G;

Poco M4 Pro 5G;

Poco M4 Pro 4G.

Смартфоны, которые могут обновиться до Android 13, но не факт, что обновятся:

Redmi K30 Pro;

Redmi K30 Pro Zoom;

Redmi K30S Ultra;

Poco F2 Pro;

Xiaomi Mi 10;

Xiaomi Mi 10 Pro;

Xiaomi Mi 10 Ultra;

Xiaomi Mi 10T;

Xiaomi Mi 10T Pro;

Redmi Note 8 2021.

Список и правда получился довольно объёмным. Но тут нужно учитывать два нюанса. Во-первых, счёт смартфонов Xiaomi уже давно идёт не просто на десятки, а даже на сотни. Поэтому нет ничего странного, что компании удалось насобирать 60-70 аппаратов, которые получат обновление до Android 13. Во-вторых, количество устройств, которые, напротив, не получат апдейт, тоже довольно внушительное. Мне удалось насчитать как минимум 30 штук.

Во многом из-за широкого ассортимента складывается впечатление, что Xiaomi обновляет очень много своих смартфонов. Но по факту это не совсем так, потому что многие аппараты компания перестаёт обновлять уже на втором году существования, хотя по общему правилу Android-устройства должны получать не меньше двух новых версий ОС, что как раз равняется двухлетней поддержке, которую Xiaomi не соблюдает чуть ли не в половине случаев.

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Другая проблема обновлений — это отсутствие стабильности в сроках их выхода. Xiaomi — впрочем, как и многие другие производители — стараются выпускать новые версии Android как можно раньше только для флагманов. А вот все остальные — особенно это касается ультрабюджетных устройств — вынуждены ждать своих апдейтов месяцами. Для Xiaomi норма не выпускать обновление по полгода и дольше, так что пользователи даже начинают забывать, что им что-то светит.

Как бы там ни было, полагаться на обновления и считать их великой ценностью будет неправильно. Всё-таки Android обновляется не за счёт новых версий ОС, а за счёт обновлений приложений и патчей безопасности, которые Google распространяет самостоятельно. Поэтому, если вы ждали какую-то функцию, то скорее всего она появится в составе новой версии приложения, к которой она приписана, а не в составе очередного системного обновления. Так что не переоценивайте их.

Сотрудники Apple покупают Android

Вот уже несколько лет на рынке превалируют аппараты двух операционных систем — iOS и Android. Естественно, что пользователи тоже разделились на два больших лагеря, где одни тихо ненавидят других. Ну и, конечно, понятно, что сотрудники Google и других компаний, которые производят Android-смартфоны, пользовались своими смартфонами, а сотрудники Apple в работе использовали исключительно iPhone. Однако мы знаем несколько случаев, когда Apple ловили за использованием техники компании-конкурента, но недавняя ситуация — нечто больше, чем просто использование Android.

Из последних случаев, когда Apple прокололась с использованием Android был случай с постом в Твиттере, где красовалась пометка Отправлено c Twitter на Android. Смешно, конечно, но эта ситуация в корне другая, ибо проблема гораздо серьезнее.

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Вот уже несколько месяцев сотрудники компании Apple пытаются решить вопрос со своей зарплатой. Работники считают, что их прибавка к зарплате не соответствует росту общей прибыли компании, росту инфляции и цен на жилье.

Интересно, что согласно Washington Post и другим зарубежным изданиям, которые высказывались на эту тему, зарплата сотрудников магазинов держится на уровне средней по региону. Но капитализация Apple ведь оценивается в 3 триллиона долларов, негоже им получать как простые смертные, верно?

В итоге дело дошло до того, что сотрудники Apple Store в США начали тайно объединяться в профсоюзы. Понятно, что когда все зашло настолько далеко, у работников появилась необходимость в полной защите от слежки со стороны самой компании. Козырем в рукаве оказались Android-смартфоны, которые используют сотрудники, дабы уберечься от слежки.

Объединившись в профсоюзы, сотрудники розничных магазинов в США решили максимально обезопасить себя от слежки со стороны работодателя. Для этого они используют зашифрованные сообщения в чатах и пользуются Android-смартфонами.

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Первый вопрос. С какой стати сотрудники решили, что Apple отслеживает их смартфоны? Конечно, сложно не доверять людям, которые там работают, ведь кажется, что они знают, как все устроено в компании. С другой стороны, это простые сотрудники простых магазинов. Вряд ли они имеют доступ к серьезным данным. Плюс, понятно ведь, что вся переписка ведется не через рабочие смартфоны.

Плюс, скажите, с чего вдруг сотрудники розничных магазинов решили, что Android безопаснее iOS. При всей моей любви к зеленому роботу, в разных источниках то и дело появляются сообщения о разных уязвимостях, так что утверждение весьма сомнительно.

Многие, наверное, знают, что Android — система с открытым исходным кодом, поэтому любой разработчик без проблем может взять исходный код и собрать из него свою операционку. Очевидно, что в таком случае написать программу для взлома такого устройства будет проще.

С другой стороны, ранее мы уже рассказывали вам об исследованиях компании Zerodium, которая специализируется на разных уязвимостях и продажей их соответствующим органам. Согласно их заявлению, в последнее время недостатков в безопасности iOS стало значительно больше, в то время как на Android все стало заметно лучше. Так что, если подходить к работе со смартфоном по уму и не скачивать всякую всячину из интернетов, то Android побезопаснее будет.

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В общем и целом, приветствуем новоиспеченных пользователей Android-устройств, надеемся, что у них получится добиться компромисса, а после этого наконец придет осознание, что вся это яблочная история — не что иное, как развод на деньги. Друзья, ждем вас в магазинах Google.

Что думаете по этому поводу? Оправдано ли получать больше только за имя компании? Дайте обратную связь в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже. Дико интересно узнать, что по этому поводу думают наши читатели.

Какие карты не будут работать c Google Pay

25 февраля, Центробанк России объявил о том, что Apple и Google отключат 5 российских банков от Apple Pay и Google Pay. В список вошли ВТБ, Открытие, Совкомбанк (Халва), Новикомбанк и Промсвязьбанк. Держатели их карт не смогут оплачивать покупки при помощи телефона или смарт-часов. На момент выхода публикации этого ещё не случилось, но очевидно, что блокировка произойдёт в самое ближайшее время. Несмотря на то что речь идёт об отключении карт всего-навсего 5 банков, многие уже начали искать альтернативы Google Pay. А есть ли они вообще?

Откровенно говоря, альтернативы у Google Pay есть, и не одна. Да, сервисы Apple и Google являются крупнейшими в мире сервисами бесконтактной оплаты, и их потеря действительно не добавит удобства. Однако это не значит, что теперь вы не сможете оплачивать покупки телефоном или умными часами. Сначала перечислим их, а потом пробежимся по преимуществам и способам настройки:

Samsung Pay

SberPay

Mir Pay

Для начала нужно понять, что Google Pay не перестаёт работать на территории России. Сервис и дальше продолжит функционировать. Все остальные банки, которые работали с Google Pay раньше, по-прежнему смогут использоваться для оплаты. Это и Сбербанк, и Тинькофф, и Райффайзен, и Альфа-банк, и многие-многие другие. Так что, если карту вашего банка отключили, просто выпустите виртуальный «пластик» в другом банке и привяжите его к сервису.

Российские банки начали подключать карты МИР к Google Pay

Сделать это очень просто. Ход действий аналогичен для держателей карт других банков (скриншоты не прилагаю, потому что Android блокирует их создание в банковских приложениях):

Откройте приложение своего банка на Android;

Выпустите виртуальную карту Visa или MasterCard;

Нажмите на неё после выпуска и выберите «Добавить в Google Pay»;

Подтвердите добавление карты кодом из SMS и пользуйтесь.

Поскольку ЦБ РФ в своём пресс-релизе упомянул только две платёжных службы, остаётся ещё один представитель большой тройки — Samsung Pay. По неизвестной причине пока корейский сервис бесконтактных платежей не объявил об отключении российских банков. Впрочем, сильно полагаться на него я бы не стал.

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Судя по информации из открытых источников, Южная Корея планирует присоединиться к санкциям, а значит, карты указанных выше пяти банков от Samsung Pay тоже могут отключить. Но, опять-таки, как и в случае с Google Pay, Samsung Pay позволит и дальше пользоваться картами других банков, кроме тех пяти, которые указаны выше.

Однако, если вы по какой-то причине не хотите пользоваться Google Pay или Samsung Pay, можно воспользоваться отечественным сервисом SberPay. Я рассказывал о нём ещё год назад — обязательно почитайте, если интересно. Сейчас же скажу, что в целом это довольно удобный сервис, который в чём-то даже лучше Google Pay. Он работает со всеми картами Сбербанка, кроме Maestro и Visa Electron, и в обязательном порядке требует подтверждения платежей биометрией.

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Единственный недостаток SberPay заключается в том, что он не позволяет привязывать карты сторонних банков. Поэтому, если если «пластик» Сбера для вас — основное платёжное средство, вам SberPay точно должен понравиться. Вот как его включить у себя на смартфоне вместо Google Pay:

Перейдите в приложение «Сбербанк Онлайн» на Android;

Найдите в списке карту, которую хотите привязать к сервису;

Откройте её и в выпадающем меню нажмите «Добавить в SberPay»;

Подтвердите добавление карты кодом, который придёт в СМС.

А как на Android платить картами МИР, особенно, если выпускает их не Сбербанк? Ну, логично, что воспользоваться сервисом Mir Pay. Это российский сервис бесконтактных платежей, который позволяет привязывать карты МИР любых банков, в том числе и подсанкционных. В целом он довольно удобен, а, поскольку большинство российских НКО уже давно выпускают «пластик» под эгидой МИРа, то ещё и обширен с точки зрения практического использования.

Откройте Google Play и скачайте приложение Mir Pay;

Запустите Mir Pay и привяжите к нему карту «Мир»;

Подтвердите привязку вводом кода из SMS-сообщения;

Назначьте Mir Pay платёжным средством по умолчанию в настройках.

Как привязать карту к Google Pay

Несмотря на то что выше мы предложили несколько альтернатив Google Pay, пока что повода для паники действительно нет. Google не уходит из России и не блокирует свой сервис бесконтактных платежей. Поэтому вы можете спокойно продолжаться платить с его помощью. Однако, если что, имейте в виду, что без платёжного сервиса, позволяющего использовать телефон или часы вместо банковской карты, вы не останетесь в любом случае.

Обновление WhatsApp для удобства пользователей

Наверняка вы замечали, как после отправки фотографии через WhatsApp она из отличной картинки превращается в месиво пикселей и шумов. Не спасает даже наличие хорошего смартфона. Даже наоборот, именно в этом случае разница становится еще более заметной. Так получается из-за очень высокой степени сжатия. Оно позволяет тратить меньше трафика, не забивать сеть и не занимать место в телефоне. Но есть способы отправить картинку в исходном качестве. Вот только сейчас это очень неудобно, однако WhatsApp знает, как решить проблему, и скоро нас ждет кое-что интересное.

Чтобы обойти ограничение на сжатие и получить хорошее качество на том конце связи, надо переслать ваши фотографии в качестве документов. Такая функция лучше всего реализована в Telegram, но есть ее видение и у создателей WhatsApp. Правда, пока они не дошли до ее реализации в полном масштабе.

Фотография, отправленная без сжатия (как документ), выглядит ужасно для получателя. Она сопровождается общим изображением документа и именем файла. В итоге получатель не знает точно, что перед ним, и не может понять, надо ли это открывать и что вообще его ждет.

Однако вскоре ситуация может улучшиться, как отмечает WABetaInfo, анализируя последнюю бета-версию WhatsApp для Android (2.22.5.11). Существует новшество, которое представляет собой поворотный момент в этой истории. Это появление функции предварительного просмотра изображений. Работать она будет даже тогда, когда изображение отправляется в виде файла для сохранения исходного качества.

Изменение может показаться тривиальным, но оно, тем не менее, делает процедуру пересылки изображений без сжатия гораздо более интуитивной, понятной и удобной. Получатель сможет заранее увидеть, что ему пришло, и понять, надо ли это открывать сейчас и надо ли вообще.

На данный момент воспользоваться новой функцией могут далеко не все пользователи, а только те, что входят в небольшое число бета-тестеров. Раз эта функция появилась, она должна довольно скоро стать доступной для всех. Пока она проходит тестирование, чтобы наконец-то быть интегрированной в стабильную версию приложения.

Как мы можем видеть на скришоте, это изображение было отправлено как файл, но теперь есть предварительный просмотр. В предыдущих обновлениях нельзя было узнать содержание документа. Теперь можно.

WhatsApp внедряет эту функцию для некоторых бета-тестеров. Интересно, что до этого она уже появлялась в некоторых предыдущих версиях, но теперь стала доступна бОльшему количеству людей.

Что мне не нравится в Telegram Desktop.

Проверить это просто. Отправьте себе с другого номера сообщение с картинкой. Если предварительного просмотра нет, значит функция не готова для вашей учетной записи WhatsApp. WhatsApp планирует включить предварительный просмотр изображений в следующих нескольких обновлениях, поэтому обязательно обновите бета-версию WhatsApp, когда увидите, что она стала доступна.

WhatsApp в последнее время все чаще предлагает функции, которых от нее ждали уже много лет. Скорее всего, это связано с тем, что пользователи высоко оценили их в Telegram, где многие из ”новинок” есть уже давно. В WhatsApp на iOS в частности появилась интересная новая функция. На платформе Apple воспроизведение голосовых сообщений и других аудио-файлов не прекращается, если выйти из чата, в котором они были отправлены. Эта функция способствует многозадачности и позволяет приложению быть немного более универсальным. Вам не надо ждать, пока сообщение прозвучит до конца — вы можете дальше заниматься своими делами. Побольше бы таких нововведений.