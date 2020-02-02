На этой неделе мы много говорили о складных смартфонах. Похоже, их время пришло, и производители начали активно осваивать соответствующие технологии. Тем более, первые образцы показали какими должны быть дисплеи. Теперь дело должно пойти легче! В этом выпуске расскажем про один из самых интересных и ожидаемых складных смартфонов этого года, который уже можно заказать. Кроме этого, опять дала повод о себе заговорить Huawei. Они дали понять, что введенные санкции не пройдут бесследно для тех, кто их ввел, даже если их снимут. Ну а еще центральной новостью последних дней является коронавирус из Китая. Из-за этого не только пользователи стали бояться заказывать посылки из Китая, но и многие производители сильно скорректировали план поставок своих смартфонов в другие страны. С чем это связано? Обсудит это в нашем традиционном еженедельном выпуске новостей.

Motorola начала продавать складной Razr и выпустила новые видео о нем

Настал тот день, когда Motorola начала принимать заказы на анонсированный в прошлом году Motorola Razr. Этот смартфон является продолжение, или даже можно сказать, современным переосмыслением легендарной кнопочной раскладушки прошлого, которая в свое время вызывала больше уважения к достатку своего владельца, чем топовая комплектация iPhone сейчас. Это был действительно легендарный телефон. Потом он начал постепенно дешеветь, сравнялся в цене с обычными трубками, а после этот и вовсе вышел в тираж, уступив место смартфонам. Казалось бы — бесславный конец, но он вернулся и его уже можно заказать.

Стоит правда оговориться, что зарезервировать одну из самых интересных новинок года можно только в США, да и то только клиентам Verizon. В США именно Verizon обладает эксклюзивными правами на распространение смартфона. Сам Razr поступит в продажу 6 февраля по цене 1499 долларов, но просто купить его едва ли получится, так как спрос будет очень высоким и Verizon обещает доставлять новинку в районе 18 февраля.

Высоким спрос будет и из-за относительно невысокой цены. Она на 500 долларов ниже, чем та, которую иногда озвучивают в отношении Samsung Galaxy Fold 2. Хотя, по уточненной информации она будет даже ниже цены Razr, но его выхода еще надо дождаться, в Motorola уже все сделала.

Так же сегодня появилось несколько роликов, показывающих новый смартфон со всех доступных сторон. Они позволяют составить еще более полное впечатление о новинке.

Первый ролик называется «Discover razr» показывает общий вид смартфона, делая акцент на крупных планах. В том числе он демонстрирует коробку устройства. Мы уже писали почему коробка важна. Тем более она обеспеыивает усиление звука. У этой технологии даже есть свое название — Nightstand Amplifier.

Исходя из видео становится точно понятно, что соотношение сторон экрана составляет 21:9. Motorola называет это Cinematic Flex View. Именно с таким соотношением сторон снимаются профессиональные видео. Sony уже пыталась делать такое, но не в раскладушках. Судя по всему не зашло, но и цена там была просто огромная.

Кроме основного P-OLED дисплея с диагональю 6,2 дюйма, есть еще 2,7-дюймовый дисплей быстрого просмотра, который отображает уведомления, производит мобильные платежи, контролирует потоковую музыку, отвечает на звонки и делает селфи без необходимости открывать сам смартфон. Напомню, что на топовых раскладушках в эпоху их популярности тоже такое было.

Motorola заявляет, что Razr будет работать в течение всего дня благодаря батарее емкостью 2510 мАч (заряжаться он должен быстро), а на нанопокрытие надежно защитит от дождя и брызг.

Следующее видео показывает распаковку Motorola razr. В комплекте, кроме самого смартфона есть сумка для переноски аксессуаров, которая включает в себя зарядное устройство с поддержкой режима “Turbo”. Оно позволит зарядит смартфон на несколько часов за несколько минут. Также в чехле есть пара наушников Razr. Покупателям телефона необходимо будет задуматься об активации eSIM. Она заменяет старомодную SIM-карту чипом, распаянным на материнской плате.

Третье видео должно объяснить владельцам Razr, как заботиться о своем новом смартфоне. Что не повредить нанопокрытие дисплея надо протирать его аккуратно и стараться, чтобы не него попадало как можно меньше брызг, хотя защита от них есть.

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Производитель предупреждает владельцев Razr о том, что не следует использовать защитную пленку для экрана. Кроме этого, стоит помнить о том, что нельзя снимать пленку, которая наклеена на экран изначально. Наверное, чтобы не повторить судьбу первых партий Galaxy Fold.

В конце добавляется, что надо беречь смартфон от острых предметов и перед тем, как убирать в карман, складывать его. В целом все логично. Ничего нового они не сказали.

Следующее видео показывает, как пользоваться жестами управления на Motorola Razr. Например, включение фонарика, создание скриншота касанием трех пальцев и кнопка навигации. Кроме этого, можно включить камеру мотнув телефоном в сторону. Это удобно, когда не хочется отдельно запускать камеру. Возможно, так получится сэкономить секунду или две.

Пятое видео показывает, как можно пользоваться внешним дисплеем для переключения музыки, определения номера звонящего, голосового набора текста или съемки селфи. Больше в ролике ничего нет.

Последнее видео посвящено фото-возможностям новинки. Для селфи есть жест, позволяющий запустить таймер. Надо просто показать камере ладонь. Кроме этого, снимок автоматически будет сделан, если объект съемки улыбается.

Портреты можно снимать с размытым фоном, а освещение можно менять, чтобы добиться драматического эффекта. Night Vision позволить снимать без вспышки в темноте, а “Camera Cartoon” сделает процесс съемки детей более интересным. На внешнем дисплее будет отображаться забавная анимация. Не забыли и модной функции “Cinemagraph”, которая анимирует одну часть фотографии, в то время как все остальное остается статичным.

Ответить на этот вопрос однозначно очень сложно, так как его надо сначала потрогать. Одно известно точно — смартфон будет очень интересным. Приятно, что компания выпустила именно такое переосмысление. Это очень красивый и своевременный ход с ее стороны. Главное, чтобы не получилось как с переизданным Nokia 3310.

Хотя, такое развитие событий маловероятно. Его просто выпустили в тот момент, когда он никому не был нужен, а Razr вышел не просто как инструмент ностальгии, но и максимально вовремя на волне популярности складных смартфонов.

Санкции США обрушили продажи Huawei. Apple стала лидером

Популярные аналитические агентства, наконец, опубликовали статистику по продажам смартфонов за 2019 год, включая 4 квартал 2019 года. Если результаты за весь 2019 год для многих могут показаться вполне нормальными, ситуация с четвертым кварталом стала совсем уж неожиданной. Как вы уже догадались, речь пойдет о компании Huawei, которую в мае этого года отключили от сервисов Google. Это стало причиной серьезного падения продаж в четвёртом квартале 2019 года. Вместе с тем наблюдается серьезный рост продаж смартфонов компании Apple. Удивительно, ведь многие не так давно говорили, что купертиновцам скоро придет конец, но, видимо, пока рано хоронить компанию Apple.

Для начала давайте посмотрим статистику за весь 2019 год. В сравнении с 2018 годом Huawei увеличила показатели на 2%, между тем, Samsung удалось увеличить долю рынка на 1%. Apple, входящая в тройку лидеров, потеряла один процент рынка, заняв 13% сравнении с 14 процентами годом ранее. Huawei между тем занимает 16% рынка, а компания Samsung 20%.

По графику ниже можно заметить, что в первом, втором и третьем кварталах прошлого года Samsung и Huawei серьёзно увеличили долю рынка, однако затем наблюдается резкое падение, при этом в случае с Huawei падение более существенное и составило 7%. Не совсем понятно, с чем связано падение продаж устройств компании Samsung. Вероятная причина тому — серьезный рост интереса потребителей к аппаратам Apple, которой удалось поставить в четвёртом квартале 2019 года 78,4 млн устройств. Между тем, в четвёртом квартале 2019 года Samsung поставила 70,8 млн телефонов, а Huawei удалось поставить лишь 56 млн аппаратов, заняв 15,2% рынка. Samsung при этом заняла 19,2% рынка, а Apple 21,3% рынка. Удивительные результаты.

В целом, в 2019 году мировые поставки смартфонов упали на 2% до 1,37 млрд штук в сравнении с 2018 годом. И это несмотря на то, что в третьем и четвёртом квартале наблюдался рост интереса потребителей к телефонам.

Очевидно, если бы не подобная проблема с санкциями, инициатором которой выступило правительство США, сегодня Huawei могла бы стать лидером мирового рынка, однако вместо этого мы наблюдаем серьезное ухудшение показателей в четвёртом квартале 2019 года. Huawei ранее заявила, что даже в случае отмены санкций она не вернется к сервисам Google, и это серьезный репутационный удар по американской компании. Вряд ли в дальнейшем китайские производители, такие как Xiaomi, Oppo и Vivo, будут полностью доверять своим коллегам из Соединенных Штатов. К тому же не так давно Xiaomi заявила, что у неё есть план на случай, если США ведет против неё санкции. Такая ситуация не очень хороша для Google, и это очевидно. Если компании Huawei удастся привести в порядок свой магазин приложений, это станет хорошим примером для остальных, которые вместо сервисов Google станут использовать сервисы Huawei, просто потому что китайцы больше доверяют китайцам, что логично. Кроме того, Huawei предлагает гораздо меньший процент в своём магазине приложений в качестве налога — всего 15% в сравнении с 30 процентами в Google Play. Данный факт подталкивает разработчиков приложений и игр серьёзнее отнестись к вопросу поддержки App Gallery.

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Очень интересно, какими будут продажи компании Huawei в 2020 году, потому что спад действительно очень сильный и не свойственный. Мировые продажи телефонов Huawei составляют 40% от общих продаж, и как минимум можно ожидать падения на эти самые 40%. В худшем случае от компании могут отвернуться и внутри Китая, к тому же не стоит сбрасывать со счетов текущее положение дел, связанное с распространением нового вируса. Уже многие заявляют, что новый вирус серьезно скажется на экономической ситуации в Китае, и, несомненно, частью всего этого может стать компания Huawei. Уже сейчас в России запрещены поставки всех китайских устройств на 2 недели, и неизвестно что будет дальше.

Ещё один козырь в руках Huawei — это собственная операционная система HarmonyOS. Это OS нового поколения на основе микроядра, она способна устанавливаться как на умные часы и лампочки, так и на персональные компьютеры и смартфоны. А за счет специальных оптимизаций, а также удаление лишнего кода ядра Linux, Huawei сделает систему более оптимизированной в сравнении с Android. Пока, конечно, рано утверждать. Но не исключено, что сценарий может быть именно таким, и многие компании захотят использовать систему Huawei в своих телефонах. В этом случае Google уж точно не позавидуешь. Интересно знать, что думают по этому поводу наши читатели. Делитесь мнением в комментариях и не забывайте подписываться на нас в Телеграм.

Huawei, Xiaomi, Vivo, ZTE и Lenovo останавливают поставки в Россию из-за коронавируса

Рынок смартфонов – сфера чрезвычайно подвижная и зависимая от множества внешних факторов. Стоит одному производителю недополучить комплектующих для своих аппаратов и выпустить меньшую партию устройств, чем планировалось первоначально, как расстановка сил на рынке может измениться самым кардинальным образом. Потому то непременно найдётся тот, кто займёт опустевшую нишу и усилит свои позиции благодаря просчётам конкурентов. Но как быть, если перебои в поставках испытывают все и сразу?

Китайские бренды Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo приостановили поставки фирменных смартфонов на российский рынок из-за вспышки коронавируса, узнал «Коммерсант». Однако поводом для принятия такого решения стало вовсе не требование местных властей, препятствующих таким образом проникновению вируса в Россию. Дело в том, что распространение коронавируса привело к ограничению объёмов производства устройств и, соответственно, снижению экспортного потенциала производителей, вынужденных сократить поставки.

Сокращение объёмов поставок смартфонов на российский рынок будет временным явлением, прогнозируют эксперты, и, скорее всего, продлится около двух недель. Несмотря на это, в результате может возникнуть нехватка товара, который в свою очередь приведёт к закономерному росту цен на дефицитный товар примерно на 10-15%. Полки магазинов определённо не опустеют полностью, однако может случиться так, что за некоторыми смартфонами придётся побегать, исследуя другие торговые точки на предмет наличия нужного аппарата.

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Впрочем, некоторые производители обещают, что сокращение объёмов поставок не повлияет на доступность фирменных аппаратов в российской рознице. По словам представителей Vivo, импорт возобновится уже 10 февраля, однако аппараты будут в наличии у ритейлеров на протяжении всего периода вынужденных каникул, на которые ушли китайские заводы, отвечающие за сборку техники. Причина этого связана с недавними новогодними праздниками, ради которых ритейлеры заказывают у производителей даже больше смартфонов, страхуя себя от возможного дефицита.

С другой стороны, нет никаких гарантий того, как будет распространяться коронавирус и смогут ли заводы выйти с каникул по истечении обещанных двух недель. Вполне возможно, что вынужденный тайм-аут продлится и 3, и 4, и даже 5 недель, и тогда запасы, которыми обладают отечественные ритейлеры, постепенно иссякнут, что в свою очередь приведёт к возникновению самого настоящего дефицита. В этом случае серые ритейлеры, которые торгуют техникой, ввезённой в страну незаконно, смогут взвинтить цены, а смартфоны, которых больше нет нигде, всё равно будут покупать.

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Учёные выяснили, что вирус не может долго жить в открытой среде, а потому передать заболевание с посылкой попросту невозможно. Поэтому опасаться посылок от китайских продавцов, ведущих свою деятельность на площадках вроде AliExpress, не следует. В конце концов, не исключено, что именно они в какой-то момент останутся единственным способом купить смартфон без сумасшедших наценок местных серовозов. Вот только где гарантия, что сами китайцы не взвинтят цены, почуяв возросший спрос?

Huawei пообещала, что не вернётся на сервисы Google, если США снимут санкции

Huawei – отличный пример находчивости, которая фактически удерживает компанию на плаву. Несмотря на то что США запретили Huawei использовать сервисы Google, китайцы придумали, как обернуть ситуацию себе на пользу. Они не только реализовали стратегию по выпуску новых смартфонов с имеющимися комплектующими, одобренными Google до введения санкций, так ещё и вложились в развитие собственных служб, которые меньше чем за год превратились в удобоваримую замену Google Mobile Services. Настолько удобоваримую, что сама Huawei больше не хочет возвращаться к старым порядкам.

Huawei не вернётся к использованию сервисов Google, даже если США снимут свои санкции и одобрят сотрудничество Huawei и поискового гиганта. Такое заявление сделал менеджер австрийского представительства Huawei Фред Ванфэй. По его словам, компания хочет быть независимой от политики США, потому что нет гарантий, что даже в случае снятия санкций их действие не будет возобновлено. По этой причине Huawei планирует приложить максимум усилий к созданию своей экосистемы, которая сможет составить конкуренцию экосистемам Apple и Google.

Несмотря на то что Huawei не намеревается использовать сервисы Google, Android по-прежнему останется основной операционной системой, на базе которой будут работать смартфоны китайской компании. Но в данном случае Android является своего рода оболочкой, которую необходимо наполнить различными инструментами и службами, способными обеспечивать её работу. Прямо сейчас над решением этой задачи трудится команда из 4000 разработчиков, которые уже смогли спроектировать альтернативу для 24 из 60 API-интерфейсов.

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Пожалуй, лучше всего успехи Huawei в развитии аналогов сервисам Google прослеживаются на примере AppGallery. Собственный каталог приложений китайской компании всего за полгода превратился из малоизвестного и практически бесполезного – по крайней мере в наших широтах – киоска в полноценный супермаркет софта. Во всяком случае, для российского пользователя там есть почти всё, что нужно: и службы каршеринга, и банковские клиенты, и агрегаторы такси, и государственные сервисы, и популярные игры. Осталось только договориться с Facebook о размещении в каталоге клиентов социальных сетей и WhatsApp.

Huawei понимает, что обрести полную независимость от Google будет нелёгким делом, признаётся Ванфэй. Отсутствие приложений поискового гиганта, к которым привыкли многие пользователи, снизит долю аппаратов Huawei на рынке. Даже те три миллиарда долларов, которые компания уже вложила в развитие своих сервисов, скорее всего, не позволят ей компенсировать отсутствие служб Google. Однако по мере укрепления позиций собственной экосистемы Huawei пользователи должны начать понимать, что мир не заканчивается только на Google, и на рынке есть достойные альтернативы.

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Можно поймать себя на мысли, что практически перестал пользоваться сервисами Google. Не из принципа, а просто потому, что существуют более функциональные и удобные аналоги. К Google Play можно обращаться только за обновлениями, практически не скачивая новых приложений, Gmail заменил на Spark, которым давно пользовался на Mac, а вместо Google Maps выбрал Maps.me. Единственное, от чего пока сложно отказаться – да и не хочется, честно говоря, — это YouTube, Google Chrome и сервис видеозвонков Google Duo. Но, быть может, Huawei предложит что-нибудь своё?

В полиции США назвали Android более защищённой платформой, чем iOS

Наверное, сегодня уже не осталось активных пользователей смартфонов, которые не слышали про шифрование. Многие, скорее всего, даже не понимают значение этого термина, но абсолютно уверены, что это что-то хорошее, полезное и, самое главное, нужное для их безопасности. На самом деле знать большего, в общем-то, и не требуется, потому что понимание глубинных принципов шифрования вам вряд ли поможет. Другое дело, что Android, снискавший себе славу не самой безопасной операционки, в отличие от той же iOS, совершенно не располагает к тому, чтобы верить в эффективность его защитных механизмов. Но это, конечно, глубочайшее заблуждение.

Шифрование - это особый вид преобразование информации, который позволяет скрыть её от посторонних, с возможностью доступа для обладателя или других авторизованных лиц при помощи ключа шифрования. Основное предназначение шифрования состоит в обеспечении конфиденциальности тех или иных типов данных. Шифрование используется для безопасного хранения информации или безопасной передачи, как, например, в мессенджерах или облачных хранилищах, а также на электронных устройствах.

Детектив Рекс Кайзер, который занимается проведением судебных экспертиз для полицейского управления Форт-Уэрта, США, заявил, что Android сильно продвинулся в обеспечении безопасности пользователей. Если год назад правоохранительные органы не могли взломать iPhone и могли взломать Android-смартфоны, то теперь доступ к большинству аппаратов на базе ОС поискового гиганта оказывается даже не затруднительным, а попросту невозможным. По словам Кайзера, инструмент израильской компании Cellebrite, при помощи которого спецслужбы до сих пор успешно обходят защиту iOS, далеко не так эффективны в случае Android.

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Впрочем, объясняет Кайзер, совершенно ошибочно полагать, что защита Android – это исключительная заслуга Google. Во многом за это следует благодарить производителей смартфонов, многие из которых используют не чистую операционную систему, а построенные на её основе оболочки. Они позволяют не только изменить оформление интерфейса, но и доработать программную платформу так, как нужно производителю. Дополнительные защитные механизмы, которые появляются в сторонних оболочках, — одна из их преимуществ. Другое дело, что они внедряются не ради пользователей, уверен Кайзер.

Эксперт считает, что производители внедряют защитные механизмы в свои оболочки для того, чтобы отвадить правоохранительные органы. Ведь если смартфон нельзя взломать, во-первых, это обеспечит ему репутацию надёжного устройства и позволит привлечь пользователей, для которых это имеет значение, а, во-вторых, покажет принципиальность производителя и разубедит спецслужбы обращаться к нему за помощью. Ведь предоставление любых данных – это в первую очередь материальные расходы и только во вторую – репутационные потери.

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Означает ли всё это, что взломать Android-смартфон нельзя? Конечно же, нет. Просто этот процесс сегодня может оказаться даже сложнее, чем взлом iPhone. Ведь, как показывает практика, для правоохранительных органов не представляет особых трудностей взломать даже iPhone 11, который оснащён специальным процессором, шифрующим данные. Однако Android сегодня оказывается более защищённой платформой, во всяком случае, если верить судебному эксперту. Вполне допускаем такую вероятность, поскольку Android отличает высокий уровень фрагментации, которая состоит в обилии разных оболочек и зачастую совершенно уникальных инструментов безопасности.