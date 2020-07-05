Крупное обновление WhatsApp и важная покупка Google: итоги недели

На этой неделе происходило непривычно много событий. Особенно заметно это было на фоне того, что творилось в последние недели. Нам показали крупное обновление WhatsApp с функциями, которых все давно ждали. Мы узнали о том, что Google совершила большую покупку, которая поможет ей в развитии продукта, с которым у нее пока не складывается. А еще на этой неделе выяснились некоторые, вызывающие сомнения с точки зрения закона, подробности взаимоотношений Apple и Google. В общем, поговорить есть о чем.

Законно ли сотрудничество Apple и Google

Пока во всем мире происходят экономические и социальные потрясения, некоторые компании продолжают сотрудничать так, как они это делали раньше. Когда ты делаешь готовый продукт, такой как Android, в котором все на своих местах и сервисы Google там максимально к месту — это нормально. Хотя, это тоже частенько вызывает вопросы. Другое дело, когда ты начинаешь хитрить и пытаться еще больше расширить сферу своего влияния, ведь именно так и поступает Google, которая просто не может оставаться на одном уровне, даже являясь такой огромной компанией. Она просто по законам экономики должна расти дальше. Сейчас появились очередные вопросы к ней и к Apple из-за того, что они слишком активно пытаются поспособствовать такому росту.

Новый скандал разворачивается не только в какой-то одной стране, а почти во всем мире. Особые вопросы к компаниям Apple и Google есть у правительства Великобритании. Именно оно сейчас рассматривает соглашение Apple и Google с точки зрения антимонопольного законодательства. Причиной появления вопросов стало то, что на iPhone поисковой системой по умолчанию является именно Google, а не какая-то другая. А мы еще возмущаемся, что у нас заставляют устанавливать Яндекс в качестве базового поисковика.

Для того, чтобы дела обстояли именно так, Google приходится платить. Конечно, Apple не стала бы просто так останавливать выбор на своем почти конкуренте. Самого поискового гиганта все устраивает и он согласен платить, так как подобные платежи являются не просто потерей денег, а вложением, которое возвращается в большем объеме.

Google с потрохами купила производителя умных очков. Зачем?

Google платит миллиарды Apple, чтобы оставаться поисковой системой по умолчанию в браузере Safari. Еще в 2018 году Google заплатила около 10 миллиардов долларов за эту честь. Регуляторы утверждают, что только в 2019 году и только в Великобритании Google заплатила купертиновцам 1,5 миллиарда долларов, чтобы оставаться базовым поисковиком.

Такие цифры сначала просто не укладываются в голове, но когда понимаешь, сколько Google зарабатывает на рекламе, многое становится понятным. Вы пишете запрос, на первой строчке вам выпадает реклама и Google получает за это ”копеечку”. Сколько вы делаете запросов за день? А сколько людей даже в одной стране и сколько запросов они делают вместе? Отсюда и миллиарды.

По сообщению агентства Reuters, регуляторы Великобритании изучили соглашение о поиске между Apple и Google и обнаружили, что оно создает «существенный барьер для входа и развития» для конкурентов. Управление по конкуренции и рынкам Великобритании даже высказало свою позицию по этому вопросу.

Учитывая влияние перестановок и настроек по умолчанию на мобильные устройства и значительную долю Apple на рынке, мы считаем, что существующие соглашения Apple с Google создают существенный барьер для входа и развития для других компаний, влияющих на конкуренцию между поисковыми системами на мобильных устройствах, — отметили регуляторы.

Получается, что такое соглашение пока нельзя назвать полностью незаконным, но оно как минимум находится на грани закона и его нарушения. Иногда впрочем компании перешагивают эту грань. Британское управление по конкуренции и рынкам предложило несколько вариантов изменения соглашения Apple и Google, чтобы обеспечить честность конкуренции. Один из вариантов предполагает полное расторжение такого соглашения, но мы-то понимаем, что компании найдут другой способ договориться.

Apple, подвинься: Google смогла сильно улучшить дополненную реальность

На данном этапе от всех сторон разбирательства, включая Apple и Google, требуется предоставление плана действий, который позволит избежать этой конфликтной ситуации. В качестве вариантов выхода из ситуации уже рассматривается вывод ”экрана выбора”, на котором пользователь сможет сам определиться, каким поисковиком ему пользоваться. Впрочем, все мы знаем, какой поисковик выберет бОльшая часть тех, кто увидит этот экран. Google слишком раскрутилась и владельцы смартфонов по умолчанию, чтобы не вникать в новые поисковики, все равно будут ”гуглить”. Тем более, на iPhone и сейчас можно выбрать базовый поисковик (даже Яндекс есть), но мало кто это делает.

Пока ни Apple, ни Google не дали внятных комментариев по этой ситуации, но она не очень приятная. Получается, что компании нарушают закон, но пока не очень злостно и регуляторы не могут выписать им миллиардные штрафы.

Если присмотреться к комментариям представителей власти, складывается ощущения, что пока чуть больше вопросов именно к Apple, ведь она не дает выбрать другой поисковик. Но и к Google, которая оплачивает это, есть свои вопросы.

В нашем Telegram-чате как раз недавно задавались вопросом поисковика в операционной системе. Как в воду глядели.

Это не единственные претензии к компаниям. Мало того, что Google уже не так давно оказывалась в центре крупного скандала в Европе, так еще и к Apple есть вопросы с точки зрения магазина AppStore, в котором, как считают законодатели, в том числе и в США, все не так чисто.

Как видим, являясь большой компанией, очень сложно и заработать, и угодить всем. Как только ты оказываешься на таком уровне, что можешь стать монополистом, к тебе сразу приходят с проверками. Не буду дальше развивать эту тему, аналогии проводите сами.

Samsung показала, как будет выглядеть Galaxy Note 20

Несмотря на то что сегодня существует масса брендов, которых вполне можно причислить к культовым, смартфонов с тем же статусом на рынке почти и нет. Nokia давно сдулась, HTC, выпустившая первый смартфон на Android, оказалась холостым патроном, а LG, Sony и все остальные никогда толком и не стреляли. Тем ярче на их фоне выделяется Samsung, которая смогла наравне с Apple завоевать умы пользователей своими смартфонами, вполне тянущими на то, чтобы называться культовыми. Чего только стоит линейка Galaxy Note, которую в этом году ждёт серьёзный такой апгрейд.

На этой неделе Samsung случайно засветила предстоящий Galaxy Note 20. Утечка не была бы такой значимой, если бы изображение смартфона не появилось на официальном сайте компании, откуда его благополучно успели сохранить себе все, кому не лень. Как это получилось, сказать по-настоящему тяжело, учитывая, что до официальной презентации остаётся ещё около месяца. Но поскольку Samsung уже показала новинку, подтвердив тем самым близящийся релиз, то не обсудить всё то, что нас ожидает в ближайшем времени, просто нельзя.

Начать предлагаю с дизайна — в конце концов, пока это единственное, что нам показали, — и мне он нравится. Samsung сохранила квадратный корпус моделей предыдущего поколения, но внесла в его оформление несколько значимых, на мой взгляд, изменений.

Samsung готовит Galaxy S20 Fan Edition. Чем он отличается от обычного Galaxy S20

Во-первых, корпус как будто стал тоньше. Не сказать, что у Galaxy Note 10 он был толстым, но, судя по представленным изображениям, складывается впечатление, что толщина Galaxy Note 20 будет даже меньше 8 мм. Мне очень нравятся тонкие корпуса – они отдают чем-то благородным. Сразу видно, что производитель не просто напихал в красивую оболочку всё, что нужно было напихать, а заморочился и разместил внутренности так, чтобы в итоге получилась тонкая и стильная плиточка.

Во-вторых, Samsung поработала над блоком основной камеры. Теперь это не просто узкий «светофор» из объективов. Теперь модули упакованы в прямоугольный блок, который выгодно подчёркивает ориентацию смартфона на качественную фото- и видеосъёмку, характерную для современных флагманов. Благодаря этому несложному нововведению камера стала настоящей доминантой дизайна, а не побочным конструктивным элементом.

В-третьих, Samsung – по крайней мере, я на это надеюсь – отказалась от попугайских расцветок и сделала ставку на строгий стиль, характерный для Galaxy Note ранних поколений. Новинку окрасили в стильный бронзовый цвет, который придаёт смартфону элегантности и вместе с тем делает его не таким вызывающим, как Galaxy Note 10, страдавшим от перламутровых переливов.

Официально характеристики Galaxy Note 20 не разглашаются, но, очевидно, что в этом году Samsung, как и в прошлом, выпустит как минимум две, а то и три модели, каждая из которых хоть и будет оценена по-разному, получит сопоставимое железо, а отличаться будет размером дисплея, камерами и, вероятно, объёмом оперативной памяти. Базовой моделью, разумеется, будет классический Galaxy Note 20 с дисплеем на 6,7 дюйма и 12 ГБ ОЗУ. Средней – Galaxy Note 20 Plus – с дисплеем на 6,9 дюйма и теми же 12 ГБ ОЗУ, а старшей – Galaxy Note 20 Ultra – с топовой 108-мегапиксельной камерой, 120-герцовым дисплеем и 16 ГБ оперативки.

Samsung Galaxy Fold за 900$? Спасибо, не надо

Открытым остаётся вопрос цены. Традиционно смартфоны линейки Galaxy Note стоят дороже, чем Galaxy S, и нет оснований полагать, что в этом году что-то принципиально изменится. В этой связи я бы посмел предположить, что базовый Galaxy Note 20 оценят в 89 990 рублей, средний — в 99 990 рублей, а топовый — в 109 990 рублей. Ровно столько, кстати говоря, стоили представители линейки Galaxy S20 в период краткосрочного повышения цен, но затем вернулись к исходным показателям — очевидно, в целях подготовки к запуску «ноутов».

Интересное обновление WhatsApp

Несмотря на то что аудитория Telegram сегодня растёт как на дрожжах, самым популярным мессенджером по-прежнему остаётся WhatsApp. Им пользуются более двух миллиардов человек по всему миру, оставляя его в недосягаемости для всех остальных сервисов обмена сообщениями. Но такая популярность возникла не на пустом месте. Очевидно, что разработчики WhatsApp проделали большую работу, чтобы превратить просто неплохой сервис для обмена сообщениями в мега-удобный социальный инструмент.

На этой неделе WhatsApp для Android получил крупное обновление. Аналогичный апдейт вышел для iOS и Mac. От него не стоит ждать редизайна или кардинальной смены принципов управления – с этим у мессенджера и раньше всё было вполне ок. Однако при создании новой версии разработчики учли пожелания пользователей и воплотили их в жизнь, повысив общее удобство взаимодействия с приложением и восполнив существовавшие пробелы, препятствующие комфортному использованию.

Первое, на что следует обратить внимание, — это, конечно, анимированные стикеры. WhatsApp пошёл вслед за Telegram и оживил стикеры, которыми пользователи обмениваются друг с другом. Пока набор доступных анимаций сильно ограничен, но, очевидно, что со временем их количество будет только расти. Стал ли мессенджер удобнее? Вряд ли. Но пользователям стало явно интереснее.

В этом году в WhatsApp может появиться вход с нескольких устройств и удобный поиск

А вот функция сканирования QR-кодов явно добавит пользователям удобства. Благодаря ей можно будет добавлять к беседам новых пользователей, отсканировав их визитку, зашифрованную в QR-код. Всего-то и нужно будет, что при встрече навести камеру своего смартфона на смартфон собеседника с открытой визиткой и подтвердить добавление. Это куда удобнее, чем переписывать номер вручную.

Режим видеозвонков также претерпел некоторые изменения, направленные на повышение удобства восприятия. Теперь благодаря специальному механизму в групповых звонках окно говорящего будет выделяться на общем фоне. Это позволит понять, кто именно говорит в данный момент, и не перепутать, кому отвечать. Недавно, с выходом iOS 13.5 в мае, аналогичная функция появилась в FaceTime.

Как пользоваться WhatsApp на Android сразу с двух номеров

Кроме того, у участников групповых чатов появилась возможность сразу созвать видеоконференцию. Для этого в интерфейсе такого чата предусмотрена специальная кнопка дозвона для всех участников беседы. Нажать на неё может любой из присутствующих и созвать всех остальных на разговор. Казалось бы, настолько логичная и простая кнопка должна была существовать всегда, но разработчики догадались добавить её только сейчас.

Ну, и финальное нововведение – это поддержка ночной темы для десктопной версии мессенджера. Она доступна и на macOS, и на Windows, и на Linux. Теперь пользователи этих настольных платформ смогут активировать её принудительно в настройках мессенджера независимо от того, включена у них системная ночная тема или нет.

Скачать обновление WhatsApp для Android

Обновление уже доступно для загрузки всем пользователям без исключения. Его можно скачать из Google Play по этой ссылке либо дождаться, когда апдейт загрузится сам, если у вас включена функция автообновления. В этом случае новая версия мессенджера может немного задержаться, поскольку в целях экономии энергии Android проверяет наличие свежих обновлений только 1-2 раза в день, накапливает их и только потом устанавливает все скопом.

Google купила производителя очков дополненной реальности

Готов спорить, что всем любителям гаджетов уже постепенно начинает надоедать ожидание, в котором мы живем последние пару лет. Все началось с того, что Google показала ”умные очки”, в которых Сергей Брин ходил по поводу и без, как бы показывая нам, что это будущее. Вот только на тех очках пока все и зависло. Больше никто не предложил чего-то действительно толкового и реально работающего, хотя энтузиасты были. Сейчас появилась новость, что Google купила компанию, которая занимается разработкой и продвижением идеи умных очков. Может ли это говорить нам о стремлении поискового гиганта и дальше работать в этом направлении? А черт его знает… Давайте разбираться.

Среди компаний, работающих в сфере IT, покупка стартапов и готовых компаний конкурентов является обычным делом. В конце концов, ты не просто получаешь сборочную линию, пару офисов и бренд. Ты получаешь еще и все патенты, которые по отдельности могут стоить дорого, а заодно убираешь конкурента на стадии формирования. За приобретенные патенты можно получать отчисления или, наоборот, использовать их самостоятельно. Часто покупать их по одному будет дороже, чем купить всю компанию целиком.

К такому поведению нас приучила Apple, которая активно находит компании, которые придумывают что-то важное и новое. В итоге основатель получает сумму на счет, которая часто исчисляется сотнями миллионов долларов, а возможно, еще и пост в компании, на котором он будет и дальше курировать разработки, получая приличную зарплату.

Как давно это было, а толку все нет: Google представила новое поколение Google Glass и снизила их цену

На этот раз отличилась Google, которая тоже решила купить стартап. Молодая компания называется North, а свою известность она получила за счет того, что производила носимые очки, очень похожие внешне на Google Glass. В модельном ряду стартапа была всего одна модель. Она получила название Focals 1.0. Второе поколение тоже разрабатывалось, но работы над ним были свернуты.

По результатам сделки и Google, и North опубликовали соответствующие записи в своих блогах. При этом, каждый из них высказал, что рад сделке. Думается, что радость искренняя. Если бы North могла бы что-то сделать сама, она бы сделала, а так, похоже, что у них не получилось, а деньги могут вот-вот закончиться. Для Google это будет наработками, сделанными ”свежим взглядом”, которые очень хорошо можно будет использовать в создании и продвижении нового поколения Google Glass. Это очень пригодится в конкуренции с Apple, которая, по слухам, тоже хочет заняться чем-то подобным.

Вод еще одно доказательство того, что Google не наплевать на дополненную реальность.

Однако, пока нет понимания того, как будет изменена структура приобретенной Google компании. Возможно, она просто станет дочерней компанией, а может быть вольется в основную, став подразделением. Есть и вероятность, что она и вовсе перестанет существовать, а сотрудников сократят. Впрочем, это не самый вероятный сценарий, но если Google нужны только патенты, а не инженеры, то может получиться и так.

Рассказывая об этом в своем блоге, North завершила свое сообщение заявлением о том, что она «свернет» проект Focals 1.0 — умные очки, которые производила компания. Те, кто уже успел заказать второе поколение очков, получат назад деньги в полном объеме, так как производства этой модели просто не будет.

Google хочет сделать Chrome для Android ещё удобнее

Такое поведение после сделки четко дает понять, что Google заинтересована в компании именно с точки зрения производства собственного носимого гаджета. Чтобы не плодить конкурентов и не отбивать рынок у себя самой, она просто прикрыла все производство, а самые интересные разработки положит в основу своего продукта. Вот только когда он будет?

Времени, чтобы расслабляться, у Google нет, и раз уж заговорили о том, что в такой технологии и в таком продукте заинтересована Apple, значит, она действительно в нем заинтересована и сделает все возможное, чтобы занять эту нишу.

Дополнительным свидетельством ее стремления развиваться в этом направлении являются многочисленные заявления купертиновцев о том, что AR — это технология будущего. Тим Кук лично говорил, что не верит в VR, а верит в AR, и Apple делом доказывала это, ”выкатывая” новые функции дополненной реальности в iPhone и iPad. Из-за этого Google надо работать максимально быстро.

У технологии дополненной реальности много плюсов, но много и минусов. Давайте сопоставим их в нашем Telegram-чате

В итоге такая сделка хороша для всех. North не показывала взрывного роста и не понятно, смогла бы она существовать и развиваться дальше. Google получила инструмент для разработки своего AR-устройства. А мы выиграли из-за того, что получили отличную конкуренцию на этом поле, которая должна привести к ускорению развития технологий дополненной реальности.

Когда такие очки появятся, только представьте, сколько плюсов это нам принесет. Мы совершенно иначе взглянем на магазины, на достопримечательности, на людей, на природу и на другие привычные вещи, и те, которые нам как раз откроет чудный мир дополненной реальности — столь долгожданный и почти наступивший.