Новый Android спустя 7 лет и телефон с лучшей камерой в мире: итоги недели

Прошедшая неделя была богата на самые разные события. С одной стороны, мы получили новый Samsung, который должен стать самым продаваемым смартфоном бренда в этом году. С другой стороны, нам выкатили новый Honor, который получил лучшую камеру в мире и показал, что компания может это сделать. Были и другие новости. Например, аналог Инстаграма с названием Русограм. Давайте вспомним все, что происходило в эти семь дней.

Самый поддерживаемый телефон на Android

Не так давно Samsung и Google увеличили время обновления своих новых устройств. Им пока далеко до iOS, которая обновляется по шесть-семь лет, но это уже большой шаг вперед, и теперь смартфоны названных и некоторых других брендов могут предложить по 4 года обновлений. Вот только это все меркнет на фоне того, что предлагает один очень интересный телефон. Он вышел уже 7 лет назад, но несмотря на это, он получил очередное обновление операционной системы. Интересен даже не сам факт существования такого устройства, которое и купить-то сейчас не получится, а то, что его существование объясняет многие вещи. Например, то, что производители Android-телефонов просто не хотят их обновлять в течение долгого времени. Это возможно — было бы желание.

Все производители на рынке стараются занять свою нишу. Кто-то выбирает премиальный сегмент, кто-то — бюджетный, другие делают упор на камеру или игровые возможности, но есть Fairphone. Этот малоизвестный бренд занял для себя нишу в качестве производителя телефонов, который создает ремонтопригодные, долговечные и экологичные устройства.

Стоит ли обновлять телефон сейчас и как меньше потерять на этом.

Бренд Fairphone не представлен на некоторых крупных рынках, включая даже США, но это не делает его менее интересным, ведь это чрезвычайно ремонтопригодный телефон. Fairphone 2 был с нами с 2015 года, когда его выпустили с Android 5 на борту. Сейчас Fairphone объявляет о доступности обновления Android 10 для смартфона — семь лет спустя.

И пусть это не 12-ая версия, но это говорит о том, что производитель помнит о своих пользователях и старается делать их устройства, насколько это возможно, актуальными. И это еще не предел. С большой долей вероятности он получит и более новые версии операционной системы, но чуть позже.

Стоит отметить, что производителям действительно всегда было трудно поддерживать обновления ОС для своих устройств больше двух или трех лет. Некоторые вещи даже не зависят от самих производителей. Например, если чипмейкер прекратил дальнейшую поддержку устаревшего чипа в телефоне или Google больше не поддерживает версию ОС. Но, как мы видим на примере Fairphone, выход из положения найти можно.

Fairphone 2 оснащен чипсетом Snapdragon 801, поддержка которого Qualcomm прекратила с 2016 года. В будущем Fairphone планирует выпустить от 2 до 5 обновлений для своих телефонов. Даже если обновления операционной системы больше выходить не будут, компания собирается выпускать обновления безопасности до тех пор, пока Google просто не отключит Android 10.

Этот рекорд уже сложно побить, но приятно, что компания и не собирается останавливаться. Это уже самый долгообновляемый телефон на Android, и мы будем с интересом следить за его дальнейшей судьбой.

Несмотря на это и на то, что Samsung может поддерживать до четырех обновлений для своих устройств, золотым стандартом в индустрии является всего два года. Повезет, если после этого вы еще 1-2 года будете получать обновления безопасности. В противном случае ваш телефон просто ”превратится в тыкву”. А ведь некоторые производители даже не утруждают себя выпуском обновлений дольше одного года.

В качестве объяснений, почему Apple стремиться как можно дольше обновлять свои телефоны, можно вспомнить одно важное отличие iOS от Android. Apple сама получает прибыть от продажи своих сервисов и комиссию от продажи приложений. Значит, она заинтересована в том, чтобы пользователи как можно дольше оставались в рамках ее платформы. Android-производители зарабатывают на продаже устройств, а сливки с рынка сервисов собирает Google.

Таким образом, условной Xiaomi просто нет смысла давать пользователям устройства, которые будут актуальны в течение 5-6 лет. Кстати, во многом поэтому iPhone так хорошо держится на вторичном рынке. Даже 3-4-летние модели отлично продаются и теряют в цене не так много относительно Android смартфонов. По примерным данным, iPhone потеряет за это время около 50% изначальной стоимости, а Android-смартфон может потерять до 80% от исходного ценника.

Россграм — аналог Instagram в России

Пользователи Instagram уже смирились с тем, что социальная сеть заблкоирована на территории РФ. На данный момент у кого-то получается зайти на страничку через VPN, но, кажется, это ненадолго: власти активно взялись за блокировку VPN-сервисов да и иметь установленное приложение на телефоне, вероятно, скоро будет незаконно. Кроме того, площадок, похожих на Instagram, довольно много, но вся проблема в охватах. Пользователи рассматривают разные площадки, но как собрать всех в одном месте? Похоже, решение проблемы уже близко — совсем скоро появится отечественная замена Instagram. Рассказываем, как называется это приложение и что о нем известно.

О том, что в стране появится аналог Instagram, стало известно накануне. Россграм должен стать полноценной заменой сервису от Meta и, по-видимому, уже давно разрабатывался. На странице Россграма ВКонтакте отмечается, что приложение начали создавать заранее, а веб-сайт Россграма появился в день блокировки Instagram в России — 14 марта.

Считается, что автором Россграма стал предприниматель Александр Зобов: он утверждает, что учился на одном курсе с создателем ВКонтакте Павлом Дуровым. Отмечается, что Зобов — Digital-маркетолог с 15-летним опытом, работавший в лондонском рекламном агентстве, занимался созданием бартерной сети «Вебкоммуна». Партнером Зобова по Россграм выступает Кирилл Филимонов, занимающийся сетью детских футбольных школ.

По словам разработчика, российский аналог Инстаграм будет оснащен всеми теми же привычными функциями, а приложение появится для iOS и Android уже 28 марта 2022 года для первых пользователей, которые оставят заявку на сайте. Для обычных пользователей приложение станет доступным уже в апреле этого года. На своей странице в ВКонтакте создатель Россграм Александр Зобов также отмечает, что приложение также будет иметь функцию переноса данных: для этого вам будет необходимо зайти в Настройки Instagram и запросить файл в JSON-формате.

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Уже сейчас доступен сайт Россграм. На данный момент он работает со сбоями — вероятно, о соцсети узнало большое количество пользователей. Прямо на главной странице висит небольшое описание будущего приложения. Среди прочего указано, что в Россграме будут не только привычные нам всем функции, но и дополнительные инструменты монетизации для пользователей — платный доступ к контенту, функция сбора средств (краудфандинг) и даже реферальная программа. Объясняется, что первые, кто оставит заявку на тестирование, смогут получить дополнительные привилегии.

Ожидается, что ранним доступом смогут воспользоваться топ-блогеры и партнеры приложения. Чтобы стать партнером Россграм, необходимо кликнуть кнопку «Партнерство» вверху страницы, ввести имя, адрес электронной почты, номер телефона и выбрать роль: информационный партнер (СМИ), спонсор или инвестор и нажать «Подписаться». В своем обращении Александр Зобов пообещал, что партнеры смогут получить ранний доступ и интересные условия по рекламе на площадке в будущем. К слову, у Россграма уже появилась своя страница в Википедии.

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К сожалению, на данный момент сайт Россграм работает со сбоями, но форма для заполнения, позволяющая получить доступ одним из первых, похоже, работает. Вам необходимо ввести:

Имя.

Адрес электронной почты.

Номер телефона, если хотите получить оповещение.

Выбрать роль (пользователь или блогер с аудиторией более 100 тысяч человек). Если вы блогер, то необходимо оставить ссылку на Instagram или канал на YouTube.

После заполнения данных ваша заявка будет принята, а ближе к тестовому запуску платформы, скорее всего, вам придет оповещение о предоставлении необходимого доступа.

Давайте обсудим Россграм в нашем Telegram-чате!

Вопросов к Россграм много: насколько хорошо соцсеть сможет заменить Инстаграм, будет ли пользоваться популярностью. Но, на первый взгляд, эта площадка видится неплохим местом для того, чтобы популярные блогеры могли обратно собрать собственных подписчиков.

Названа дата презентации Android 13

Каждый год компания Google проводит свое традиционное мероприятие для разработчиков. Для простого пользователя это звучит скучно, но на этом мероприятии нам официально показывают новую версию Android и говорят, когда начнется публичное бета-тестирование. Обычно Google I/O проходит в мае. Не будет исключением и этот год. Компания назвала дату проведения и продолжительность конференции, а заодно дала понять, в каком формате она пройдет. Переоценить важность этого мероприятия для пользователей Android сложно. Поэтому давайте разберемся, что нам от него ждать.

Конференция начнется 11 мая и продлится два дня. Как и в прошлые два года, предстоящее мероприятие будет полностью виртуальным. Так Google лишила нас надежды на то, что проводимые мероприятия скоро вернутся к привычному формату, когда со сцены представители компании выступают для собравшихся людей, а не для оператора с камерой.

Однако Google проведет мероприятие в амфитеатре Shoreline. Так что, возможно, это уже на один шаг ближе к традиционному формату, если сравнивать с прошлым годом. Это дает некоторую надежду на то, что с 2023 года мы снова будем видеть мероприятия такими, какими они и должны быть.

Google запустила официальный сайт конференции I/O. Но на данный момент смотреть там нечего. Зато это то место, куда можно будет обращаться за информацией в будущем. В конце статьи я расскажу, для чего сайт может понадобиться сейчас.

Хотя виртуальное мероприятие может быть не таким захватывающим, как личное присутствие на нем, но на него допущены далеко не все желающие. Google говорит о том, что все они будут сотрудниками компании или входить в число партнеров, с которыми поисковой гигант будет совместно проводить это мероприятие.

Это означает, что для всех остальных, включая журналистов и блогеров, просмотр будет организован онлайн. Если вы хотите сделать это, освобождайте вечер 11 мая и готовьтесь смотреть мероприятие на YouTube.

На данный момент Google не упомянула никаких подробностей о том, чего ожидать от конференции. Но можно со стопроцентной уверенностью сказать, что мы увидим официальное представление Android 13, версия которого для разработчиков уже существует с начала этого года.

Так же нам могут показать некоторые устройства, которые будут выпускаться самой Google или ее партнерами. Среди них могут оказаться новинки Nest, Fitbit и Wear OS. Наверняка будут показаны новые функции и возможности Chrome, Gmail и других сервисов. А еще, пусть и маловероятно, нам могут показать новые Pixel Watch, о которых было уже предостаточно слухов, и даже Pixel 6a, но сильно рассчитывать на это я бы не стал. Скорее всего, эти два гаджета нам придется ждать дольше, чем 55 дней, которые остались до конференции.

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На официальном сайте Google I/O обычно можно найти интересные головоломки. Может показаться, что в них нет никакого смысла, но это не так, и часто Google прячет в них ключи, которые в конечном итоге приводят к появлению интересной информации. Это могут быть пасхалки или прямые ответы на то, чего нам стоит ждать.

Вот только ждать их появления стоит лишь через некоторое время. Пока на сайте красуется только таймер обратного отсчета, который показывает, сколько времени осталось до начала конференции.

Так же, перейдя по ссылке, можно увидеть вращающиеся часы. Возможно, это уже какой-то намек на то, что нам покажут. Вы можете нажать на все точки в четырех кольцах, которые соответствуют дням, часам, минутам и секундам до начала события.

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Если вы допускаете, что такое возможно, попробуйте разгадать эту загадку. Если получится, пишите в комментариях, а если не получится, можете спросить совета в нашем Telegram-чате. Возможно, вместе мы поймем, что это значит. А еще подписывайтесь на наш Дзен. Там выходит много эксклюзива, которого нет на сайте.

Вышел новый Galaxy A53

Телефоны Galaxy A5x всегда были одними из самых продаваемых моделей не только среди смартфонов Samsung, но часто и всего среднего класса. Прошлогодний Galaxy A52 тоже разошелся очень хорошими тиражами. Так что у устройства, которое последует за ним в 2022 году, должен быть большой потенциал, чтобы перебить его результат. Galaxy A52 показал некоторые важные обновления, такие как дисплей с частотой 90 Гц, стереодинамики, большую батарею и более быструю зарядку. Новый телефон, который представили на это неделе, показал, что это не предел, и мы можем получить больше.

Интересно, что Samsung не стала ломать то, что есть, и делать из новинки суперфлагман, а лишь точечно его улучшила, но то, что она в него добавила, вызовет у многих желание купить это устройство.

Дизайн не претерпел серьезных изменений. Как и его предшественники, смартфон имеет пластик на задней стенке и по бокам. Он однотонный и не имеет никакой текстуры или узоров. На выбор максимально предлагается четыре цвета, каждый из которых получил приставку ”Awesome”. Это слово, в переводе означающее ”Потрясающий”, является неотъемлемой частью рекламной кампании этой линейки. Поэтому и цвета называются Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue и Awesome Peach. По-нашему черный, белый, голубой и персиковый.

Экран смартфона прикрыт стеклом Gorilla Glass 5, а от воды и пыли корпус защищен сертификацией IP67. Это значит, что во время испытаний он выдержал погружение в пресную воду на глубину до одного метра на полчаса.

Сам экран ”на бумаге” стал лучше. В отличие от прошлогодних 90 Гц теперь он обновляется с частотой 120 Гц. Его диагональ 6,5 дюймов, а яркость 800 нит и это Super AMOLED Infinity-O с разрешением FHD+. Это было отдельно подчеркнуто в рекламном ролике модели. Немногие телефоны в этой ценовой категории предлагают такую частоту обновления.

Как и его предшественник, Galaxy A53 оснащен стереодинамиками, однако любимого многими разъема для наушников 3,5 мм больше нет. Samsung удалила его из устройства, и это решение наверняка не понравится многим пользователям, хотя и говорит о том, что его время окончательно прошло в смартфонах.

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Samsung оснастила Galaxy A53 новым 5-нм процессором Exynos 1280 с поддержкой 5G. Компания утверждает, что он обеспечивает улучшение работы в многоядерном режиме на 18% и впечатляющий прирост производительности графического процессора на 43% по сравнению с Galaxy A52 5G на базе Snapdragon 750G.

Новый чипсет сочетается с 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. На фоне предшественника это шаг вперед. Да и безотносительно этого для цены A53 результат довольно неплох. Не зря же Samsung говорит о потенциале этого устройства для мобильных игр. Это мы еще проверим, но стремление компании к этому прослеживается уже давно.

Galaxy A53 имеет 64-мегапиксельный основной датчик с оптической стабилизацией как и его предшественник. Остальная часть массива камер аналогична и включает в себя 12-мегапиксельную сверхширокую камеру, 5-мегапиксельный датчик глубины и 5-мегапиксельную макрокамеру. Камеры с увеличением снова нет. Видимо, это оставили для модели следующего года. Иначе это объяснить сложно. Особенно при наличии макрокамеры.

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Батарея — одно из наиболее значимых обновлений, которые Samsung сделала для Galaxy A53. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт, но зарядки в комплекте нет. Поэтому придется потратиться на покупку соответствующей зарядки, если у вас ее нет.

Samsung утверждает, что емкости батареи хватит на два дня автономной работы. Но такие смелые заявления надо проверять на практике. Поэтому подписывайтесь на наш Яндекс Дзен, чтобы не пропустить, когда мы проведем такое тестирование.

Galaxy A53 поставляется с Android 12 и One UI 4.1 из коробки. Таким образом, он имеет много тех же функций, что и последние флагманы Samsung. У Galaxy A53 есть одно важное преимущество перед всеми предыдущими моделями среднего класса.

Компания подтвердила, что новинка получит четыре года обновлений Android. Она также получает пять лет обновлений безопасности. В своем сегменте это неслыханная роскошь, которая только начала появляться среди премиальных моделей. Samsung молодцы, что тут еще можно сказать.

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По тому, что мы уже увидели, Galaxy A53 выглядит достойным преемником предыдущей модели. Он производил отличное впечатление, но сейчас все должно стать еще лучше. Посмотрим, будет ли этот телефон хорошо продаваться.

Его цена стартует от 450 евро (примерно 50 000 рублей), а продажи начнутся 1 апреля в ряде регионов. Цена в России пока неизвестна, но говорить можно о порядке 50-60 тысяч рублей. Это много, но времена изменились. Будет более дешевая модель, которая не получит 90 Гц вместо 120 Гц, более простые камеры и меньший дисплей. Она получила название Galaxy A33 5G и будет продаваться по цене от 370 евро. По курсу на момент подготовки статьи это примерно 42 000 рублей.

Назван телефон с самой хорошей камерой

Компания Honor, а именно так правильно называть ее после отделения от Huawei, не перестает демонстрировать, что она собирается стать лидером в мире смартфонов. Что касается камеры, раньше с этим уверенно справлялась ее материнская компания, но за два с половиной года ситуация сильно изменилась. Теперь, то ли используя наработки Huawei, то ли разработав что-то свое, компания поднялась на первую строчку рейтинга камер. Пусть в него многие не верят, но явного обмана там никогда не было замечено. Если телефон находится наверху, то он заслуживает плюс-минус этого именно места.

В прошлом месяце компания Honor анонсировала свои флагманские смартфоны серии Honor Magic4 для глобального рынка, а теперь компания анонсировала еще одну модель в линейке для китайского рынка — Honor Magic4 Ultimate.

Это не просто очередная ”трубка”, а топовая модель в серии Magic4. В числе прочих улучшений смартфон получил улучшенные характеристики камеры. Обычно такое становится возможно не только благодаря принятию хорошего сенсора, но и проработанного ПО. Ведь именно оно превращает поток данных, собранных с матрицы, в фотографию. Это не пленочная съемка, когда картинка отображается на носителе как есть. В эпоху вычислительной фотографии матрица что-то видит, а смартфон думает, как это красиво подать. Если грубо в двух словах, то это так.

В результате известных только самой Honor доработок, камера ее нового телефона смогла набрать в рейтинге DXoMark 146 баллов. Это даже больше, чем у Huawei P50 Pro, обзор которого недавно выходил на нашем сайте. Даже если вы не верите этому рейтингу, который несколько раз давал повод усомниться в себе, такое достижение все равно нельзя не отметить.

Из основных характеристик стоит от метить, что Honor Magic4 Ultimate оснащен 6,81-дюймовым OLED-дисплеем LTPO с разрешением 2848х1312 пикселей и адаптивной частотой обновления с максимальным значением до 120 Гц. Под капотом он оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и получил внушительные 12 ГБ оперативной памяти в сочетании с 512 ГБ постоянной памяти.

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Компания заявляет, что использовала отдельный процессор обработки изображений, разработанный специально для этого смартфона. Он обеспечивает пиковую производительность 28,8 TOPS при энергоэффективности 13,4 TOPS на ватт.

Матрица основной камеры имеет внушительный размер 1/1,12 дюйма с разрешением 50 Мп, как и у основной модели серии. Улучшение качества изображение стало возможно в том числе благодаря пикселям размером 1,4 мкм и улучшенному объективу 8P с диафрагмой f/1,6. Это лишний раз доказывает, что при всей кажущейся важности большого разрешения камеры куда больше пользы приносит увеличение размера сенсора и хороший светосильный объектив.

Остальные модели тоже демонстрируют достойные характеристики. Так сверширокоугольный модуль имеет 1/2-дюймовый 64-мегапиксельный сенсор. И угол обзора чуть больше, чем у базовой модели — 126 градусов. Объектив 7P имеет диафрагму f/2.2 и специальное покрытие.

Honor доказала, что готова побороться с Apple и Samsung, выпустив новый супер-флагман.

Телемодуль получил разрешение 64 Мп и объектив с эквивалентом фокусного расстояния 90-мм. Есть даже оптическая стабилизация изображения, чтобы на снятых ”с рук” снимках не было ”шевеленки”.

Чтобы снимки были совсем хорошими, телефон получил 8-канальный датчик, определяющий цветовую температуру окружающего освещения. Это позволяет свести к минимум количество случаев, когда изображение становится слишком синим (холодным) или желтым (теплым).

В довершение всего на передней панели находится 12 Мп камера и 3D-датчик глубины для распознавания лиц. Он отвечает за разблокировку смартфона по лицу не с обработкой фотографии, а с полноценным построением 3D-модели лица.

В остальных характеристиках тоже все довольно неплохо. Так телефон работает под управлением Android 12 из коробки. Питается он от аккумулятора емкостью 4600 мАч, а заряжаться может с мощностью до 100 Вт по проводу и до 50 Вт без проводов.

Мнение нашего Ивана Герасимова: Почему я никогда не куплю Honor

Honor Magic4 Ultimate предлагается в двух цветах — черном и белом. Хотя точная дата запуска еще не известна, но на старте телефон будет продаваться только в Китае по цене 8 000 юаней. Это примерно 132 000 рублей по курсу на момент подготовки статьи. При такой цене его сложно назвать массовым. Более того, за такие деньги можно купить неплохую камеру, которая будет снимать еще лучше. Но технологии стоят дорого, и это правило не изменить.