Выход Android 12 и переход на Telegram: итоги недели

Прошедшая неделя принесла нам в некотором роде знаковое событие. Серьезный сбой WhatsApp, и других сервисов Facebook, привел к тому, что Telegram буквально за сутки увеличил свою аудиторию сразу на 70 миллионов пользователей. Это может стать серьезным звоночком для WhatsApp, который с каждой ошибкой теряет все больше и больше пользователей. Так же стало известно о выходе Android 12. Правда, сейчас вы не сможете его установиться, но приятно, что наконец-то появилась хоть какая-то ясность. Появилась она и в отношении нового складного телефона Xiaomi. Теперь мы знаем намного больше, чего от него ждать. Эти и другие новости стали тем, чем нам запомнится уходящая неделя. Давайте освежим их в памяти и подумаем, какое влияние они окажут на мир Android в будущем.

Новые функции Android 12

Многие пользователи давно ждут выхода обновления операционной системы от компании Google. Конечно, Android 12 это в первую очередь новый дизайн интерфейса Material You, который будет призван оптимизировать все стандартные приложения под единый стиль, однако на деле изменений будет гораздо больше. Информация о выходе операционки появилась еще давно, но вопреки многим инсайдерам, Google выпустили ее на день раньше — 5 октября.

Новая система от известной компании будет называться Snow Cone. Мы знаем, что Google любят делать отсылку к разным десертам и оставлять пользователям различные пасхалки. На этот раз в центре внимания сладость из тертого льда, которая обычно продаётся в бумажных рожках.

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Авторы AndroidInsider.ru уже не один раз рассказывали вам, что Android 12 будет полон нововведений. Рассуждали на тему дизайна Material с кратким экскурсом в историю и упоминали о различных интересных функциях. Если вам лень читать много букв, то постараюсь немного обобщить. Сначала изменения, касающиеся дизайна:

Вся система будет в единой цветовой гамме согласно вашим обоям.

Дизайн всех стандартных приложений будет подстраиваться под систему.

Сильно изменились виджеты. Улучшения коснулись циферблатов и инструментов для общения в соц.сетях.

Добавятся новые качественные анимации для упрощения работы.

Появятся темы в зависимости от времен года.

Обидно осознавать, что дизайн по-настоящему оценят только владельцы фирменных смартфонов Pixel. Все, что перечислено выше, актуально только для них. Остальные же производители вольны делать, что они хотят внутри собственных оболочек. Скорее всего, большинство из них скроют всю красоту внутри.

Любое крупное обновление подразумевает значительные изменения в функциональности и безопасности. Здесь Google большие молодцы. С каждым годом чувствуется огромная работа над своими продуктами и стремление к идеалу. Вот, на мой взгляд, главные фишки Android 12:

Добавится быстрый доступ к поиску Google Объектив.

Новые инструменты для быстрого отключения доступа к микрофону и камере.

Переработанный пункт управления, чтобы интернет-соединение можно было отключать в один тап (Wi-Fi и мобильные данные).

Удобная функция «Поделиться рядом» для быстрого обмена файлами между устройствами, которые находятся поблизости.

Умный поворот экрана, чтобы сидеть в смартфоне лежа.

Панель мониторинга конфиденциальности, чтобы ни одно приложение не использовало функции смартфона без ведома владельца.

Улучшили возможность использования системы слабовидящими людьми.

Добавили поддержку HEVC для всех приложений.

HEVC (High Efficiency Video Coding, H 265) - формат видеосжатия с применением более эффективных алгоритмов. Способен сжимать видео в два раза лучше, чем всем известный Blu-ray.

Несмотря на то, что в Google официально выпустили новую версию своей операционки, обновиться на нее пока нельзя даже на смартфонах Pixel. На данный момент обновление доступно лишь в форме открытого исходного кода. Но компания пообещала, что апдейт можно будет установить уже совсем скоро, в течение ближайшего месяца.

Плюс, не будем забывать, что в октябре запланирован анонс новой модели Pixel 6, которая с очень большой долей вероятности будет поставляться на базе Android 12 уже с коробки. Вполне возможно, что Google выкатит систему в общее пользование примерно в это же время.

Из собственных смартфонов Google обновления получат следующие устройства:

Pixel 3 / XL.

Pixel 3a / XL.

Pixel 4 / XL,

Pixel 4a,

Pixel 4a 5G,

Pixel 5 / 5a.

Что касается сторонних разработчиков, здесь все тоже вполне неплохо. В компании заверяют, что новая система сможет хорошо подружиться с флагманскими линейками Samsung, OnePlus, realme, Tecno, vivo, Xiaomi и OPPO. Эти смартфоны по классике получат обновление чуть позже, — к концу 2021 года. Полный список поддерживаемых устройств вы можете найти в статье журналиста AndroidInsider.ru Артема Сутягина.

Следует отметить, что Samsung обычно не торопятся запускать нововведения в свои смартфоны, но сейчас, кажется, лезут вперед паровоза. Так, компания уже запустила бета-версию One UI 4 для серии Galaxy S21. Позже обещают предоставить поддержу и более старых устройств. Сначала, в декабре, это будут прошлогодние S20 и Note 20, затем складные смартфоны, а после нового года Android 12 придет и в линейку Galaxy A.

Я заметил, что часто в Телеграм-чате многие пользователи недолюбливают корейские смартфоны. Во многом это касается чипа Exynos, с которым они поставляются в Россию и СНГ, а также слишком яркого дисплея, сильно бьющего по глазам при выкрученной яркости.

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Однажды на работе мы уже обсуждали экран топовых моделей Samsung, и я с удивлением обнаружил, что большинство моих коллег считают их эталонными в современных телефонах в принципе. О том, что вы думаете по этому поводу, предлагаю написать в комментариях ниже.

Переход из WhatsApp в Telegram

В компьютерном мире все взаимосвязано. Когда у кого-то одного проблемы, другой от этого выигрывает. Если говорить о двух самых крупных в мире мессенджерах, то переход пользователей от одного к другому неизбежен. Есть те, кто при любых обстоятельствах останется с любимым сервисом. Но есть и те, кого можно назвать колеблющимися. Они и составляют львиную долю того потока, который постоянно мигрирует из WhatsApp в Telegram и обратно. Крупный сбой, который произошел пару дней назад, привел к большому скачку популярности мессенджера Павла Дурова. Он сам поделился информацией о том, сколько было новых регистраций всего за один день.

Если вы пропустили, то крупный сбой затронул не только WhatsApp, но и другие сервисы Facebook. В частности пострадала работоспособность самой социальной сети и даже Instagram. Кто-то говорил еще о том, что плохо работал TikTok, но это вряд ли могло быть связано. Зато интересно, что пострадали даже сотрудники Facebook, которые не могли попасть в офис из-за проблем с их пропусками.

Как включить исчезающие сообщения в WhatsApp.

Произошло это в понедельник 4 октября, в результате чего пользователи не могли использовать указанные выше платформы в течении нескольких часов. Вот тут и пошла волна оттока пользователей из WhatsApp и Facebook Messenger. Направления были самими разными, но львиная доля, естественно, ушла в Telegram.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил в своем канале (у нас, кстати, тоже есть свой канал), что из-за отключения Facebook к платформе всего за один день присоединились более 70 миллионов человек.

Ежедневные темпы роста Telegram превысили норму на порядок, и мы приняли более 70 миллионов беженцев с других платформ за один день — заявил Павел Дуров.

Основатель Telegram утверждал, что его сервис работал ”безупречно” для большинства пользователей, но добавил, что некоторые пользователи в Америке, возможно, видели более медленные скорости, чем обычно, из-за возросшей нагрузки. Это неудивительно, когда к полумиллиардной аудитории присоединяется еще 10-15%. Кроме этого, к сети подключились многие из тех, кто пользовался Telegram от случая к случаю. Проще говоря, можно предположить, что почти весь трафик WhatsApp лег на плечи Telegram. И то, что он справился, заслуживает уважения.

Тем не менее, это не первый раз, когда платформа набирает множество пользователей из-за того, что Facebook и/или WhatsApp сами помогают ей в этом. Самым крупным скачком популярности Telegram в последнее время можно считать тот, что произошел в начале года.

Тогда Facebook решила, что ее не устраивает политика использования WhatsApp, и внесла в нее несколько пунктов, которые сильно разозлили большую часть пользователей. В ней говорилось о том, что WhatsApp может собирать данные в пользу Facebook, которая будет обрабатывать их в своих целях (читай ”в рекламных целях”). Были и другие раздражающие пункты, которые просто не могли остаться без внимания.

Чем может грозить остановка работы WhatsApp, Instagram и других социальных сетей.

Хотя Facebook и сделала шаг назад, сказав, что откладывает вступление в силу новой политики использования, процесс уже было не остановить. Тем более, отсрочка давалась всего на пару месяцев. По прошествии этого времени пользователи, не принявшие изменения, должны были быть заблокированы.

Естественно, многие пользователи начали искать себе новый мессенджер, и выбор пал на Telegram, рост которого оказался просто фантастическим. Теперь подопечные Марка Цукерберга опять подкинули повод порадоваться Павлу Дурову. Интересно, сколько еще это будет продолжаться. Слишком много у Facebook бывает ошибок и те 5% стоимости акций, которые компания потеряла, могут оказаться не пределом.

Каким будет Xiaomi Mi Mix Fold 2

Компания Xiaomi вот уже который год радует нас мобильными гаджетами, которые сейчас по праву считаются топом за свои деньги. Все уже привыкли: если крупные бренды вроде Samsung или OnePlus выпускают что-то интересное, то в скором времени китайцы выпустят их убийцу примерно в полтора раза дешевле. В начале 2021 года компания Xiaomi представила на рынке свой первый складной смартфон — Xiaomi Mi Mix Fold, который, по идее, должен был затмить линейки Samsung, однако этого не произошло. Согласно недавним новостям в компании взяли попытку номер два.

Xiaomi выпустили свой первый складной смартфон еще в начале марта 2021 года, однако до сих пор гаджет продается только в Китае. Российскому же пользователю ничего не остается, кроме как приобрести себе идентичный Samsung Galaxy Fold.

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В интернете гуляло много шуток по поводу Xiaomi Mi Mix Fold. Многие пользователи смеялись над смартфоном и обвиняли китайскую компанию в жестком плагиате. С этим трудно не согласиться, так как он буквально весь состоит из комплектующих Samsung, но даже так стоит значительно меньше старшего брата.

Ранее в своих статьях мы уже рассуждали над причинами, по которым никто не покупает раскладушки и приводили статистику. Если вы интересуетесь темой складных гаджетов, то рекомендую вам ознакомиться. Обобщу коротко.

Большинство людей в современном мире стараются подходить к покупке телефона рационально. Но вся беда в том, что простой пользователь, какими бы он ни обладал материальными богатствами, не готов отдать 160к за устройство.

Главной причиной для отказа от покупки такой техники по-прежнему является цена. Я уверен, будь Mi Mix Fold на российском рынке, линейка Galaxy Z, если бы и не исчезла, то подвинулась бы точно. Однако по недавней информации от наших зарубежных коллег, в Xiaomi планируют не продвигать свою первую модель, а сразу выкатить ее улучшенную версию, чтобы всерьез потягаться с Z Fold от Samsung.

Смартфон настолько окутан мраком, что неизвестно даже о его названии. Ребята из Androidauthority утверждают, что новый смартфон не будет полноценным обновлением, а выйдет лишь в формате уже имеющегося гаджета.

У меня возникает главный вопрос: зачем обновлять телефон, который вышел пол года назад и даже не поступил на мировую площадку. Если постараться прочесть между строк, то выходит, что Xiaomi не уверены в существующем Fold. То ли он не может конкурировать с Samsung, то ли есть какие-то технические недоработки.

Именно поэтому в сети не говорят о Mi Mix Fold 2, а утверждают, что смартфон просто получит некоторый редизайн. По данным источника обновленный аппарат получит два экрана с «высокой частотой обновления», поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.

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Также планируется добавить подэкранную камеру, как у Samsung Z Fold. Напомню, что в своем первом складном смартфоне Xiaomi использовала технологию жидкой линзы. Конструкция представляет собой прозрачную жидкость, заключенную в не менее прозрачную пленку. Это и есть основное отличие от привычных нам стеклянных линз.

Для того чтобы линза помогала камере фокусироваться на разном расстоянии, она может менять свою форму, а следовательно, и оптические свойства. У этой технологии существует ряд преимуществ.

Главным из них мне видится отсутствие движущегося механизма. За счет того, что камера в смартфоне не двигалась, срок ее службы должен был сильно увеличиться. Плюс, такая камера будет меньше подвержена различным повреждениям и ударам.

Удивительно, что китайцы планируют отказаться от подобного решения. В конце концов на презентации они с серьезным видом говорили, что технология была разработана буквально с нуля. Кажется глупым отказываться от этого в угоду камеры под дисплеем. Мало того, что качество снимков на такой объектив, мягко говоря, оставляет желать лучшего, так ее еще и видно. Да, пусть только под наклоном, но все же!

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Ожидается, что новый смартфон Xiaomi Mi Mix Fold поступит в продажу в конце 2021 года. А вот выйдет ли он на российский рынок, пока непонятно. А что вы думаете по этому поводу? Стали бы себе приобретать подобное устройство? Обязательно поделитесь своим мнением в нашем Телеграм-чате.

Новый способ вызова Google Ассистента

Помните, как вызывался первый по-настоящему массовый голосовой ассистент? Если нет, то дам подсказку, что это стало не только мемом, но и именем нарицательным для всего процесса ”гуглить”. Да, всем мы помним фразу ”Окей, Google”. Именно она вызывала Google Ассистента, который помогал решать какие-то бытовые задачи, связанные с запросами. Пусть это и не дурацкое ”Привет, Siri”, которое надо каждый раз говорить, общаясь с iPhone, но от такого способа обратить на себя внимание тоже надо уже отказываться. Видимо, именно так подумали и ребята из Google, запустив соответствующий процесс, и вот теперь мы максимально близки к новому способу управления старой функцией.

В июне этого года при разборе приложения Google была обнаружена новая функция под названием ”быстрые фразы”, ​​которая позволит пользователям взаимодействовать с Ассистентом, не говоря ”Окей, Google”. Почти четыре месяца спустя эта функция наконец-то начала распространяться среди пользователей.

По словам XDA Developers, эта функция пока распространяется только на устройства Pixel под управлением бета-версии Android 12. Несмотря на то, что сама такая возможность не была официально объявлена ​​Google, есть большая вероятность того, что это все же случится. В этом случае новую возможность получит большое количество топовых моделей основных брендов. Какие именно это будут модели, пока сказать сложно, но их список будет, скорее всего, будет достаточно большим.

Google Ассистент может стать частью YouTube. Что нам это даст.

Как только эта функция станет доступной, вы сможете ответить на телефонный звонок, сказав ”Ответить”, или отклонить звонок, просто сказав ”Отклонить”. Точно так же вам просто нужно сказать ”Стоп” или ”Отложить”, когда сработает будильник или таймер.

Однако Google предупреждает, что Ассистент может иногда непреднамеренно активироваться, если эта функция включена. Удивительного в этом ничего нет, так как именно для ликвидации таких случайных срабатываний и была придумана система вызова ассистента через специальную фразу.

После того, как вы включите быстрые фразы, вы также увидите чип прямо под заголовком уведомления о телефонных звонках и будильниках, напоминающий вам, что больше не надо тратить силы и время на произнесение фразы ”Окей, Google”.

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Согласно отчету, опубликованному 9to5Google в прошлом месяце, эта функция также позволит пользователям отказаться от использования фраз вызова Ассистента на других устройствах Google с поддержкой такой функции, среди которых будут умные колонки и умные дисплеи. Однако остается неясным, когда именно эта функциональность выйдет за пределы телефонов.

Вызов ассистента голосом — это без сомнения очень удобная функция, но согласитесь, что немного странно вызывать его каждый раз такой длинной, надоевшей и, если честно, просто глупой фразой. Выше я уже говорил, что хуже может быть только каждый раз здороваться с Siri, когда ведешь с ней беседу.

В этом смысле все максимально правильно сделали специалисты из Яндекса и Amazon, когда отказались от приветствий, заменив их просто обращением по имени к виртуальному ассистенту — Алисе или Alexa соответственно. Вот так это действительно больше похоже на живое общение и почти полностью стирает границы между реальным человеком, к которому ты обращаешься, и виртуальным ассистентом.

Google Ассистент поставил новый рекорд. Это впечатляет!

Я сам постоянно пользуюсь Яндекс.Станциями, расставив их в каждой комнате. При этом у меня есть HomePod и Google Home, которыми я почти не пользуюсь даже не из-за невозможности общаться с ними на русском, а из-за того, что надо так витиевато к ним обращаться. На заре становления ассистентов это было нормально, но сейчас это уже не актуально. И даже более широкие возможности Google Ассистента не заставят меня отказаться от использования Алисы. По крайней мере, пока Google не сделает того, что мы обсуждали в этой статье.