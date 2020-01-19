К тому, что Google и другие компании периодически выпускают обновления своих устройств и сервисов, мы уже давно привыкли. Раньше так делала и Huawei, но пришли мрачные времена и обновлений стало меньше. Многие восприняли это как символ того, что компания перестала бороться и решила плыть по течению, но периодически она дает знать об обратном. Так вышло и в этот раз. Новая прошивка и возможность запускать приложения без установки стали лишним тому подтверждением. Но не только этим запомнилась эта неделя. Были важные новости от Samsung и Google. Давайте обсудим их в нашем традиционном еженедельном выпуске новостей.

Galaxy Fold 2 будет намного дешевле, чем вы думали

Про Samsung Galaxy Fold говорили очень много до его выхода. Все ждали, обсуждали, тыкали пальцем в складку на экране. Потом он наконец-то вышел и после этого разговоров стало еще больше. Неработающий экран, отваливающееся покрытие и другие косяки. Кровожадная публика, как обычно, не упустила ничего. При этом все время его существования, в том числе, в проекте, все ждали того, что цена будет ниже, но как-то не получалось. Сложно не согласиться с тем, что этому есть объективные причины. Теперь пришло время существенного снижения цены.

Напомню, что оригинальный Samsung Galaxy Fold стоит 1 980 долларов. Конечно, можно найти и более дорогие аппараты, но точно их будет немного и едва ли их можно будет назвать серийными. На фоне такой цены даже цены на керамические модели Galaxy S и iPhone 11 Pro Max уже не кажутся такими уж большими. Конечно, у него есть одна отличительная особенность, которой нет у других, и она действительно вызывает интерес, но как часто пишут у нас в комментариях: “Не хочу быть тестером за свои же деньги”. Тем не менее, если такой телефон вам действительно нужен, теперь это стало только вопросом денег. Раньше его и за большие деньги нельзя было купить.

Не исключено, что в ближайшее время купить складной смартфон станет ещё проще. По крайней мере, как сообщает южнокорейский новостной портал iNews24, цена Galaxy Fold 2 может составить всего 1 миллион… южнокорейских вон. Это всего 860 долларов по текущему курсу или 660 фунтов стерлингов. Вторая фигурирующая цена чуть выше и составляет 1290 долларов, что все равно существенно дешевле первого поколения смартфона.

Можно поспорить с данными издания, так как они получены от источника из среды операторов мобильной связи. Естественно, имена не называются, поэтому и конкретики никакой нет.

Если сказанное в статье правда и новый смартфон действительно будет стоить примерно в два раза дешевле, это станет отличной новостью для тех, кто им заинтересовался, но не мог или не хотел платить 2000 долларов за смартфон. Даже если снижение стоимости будет за счет более слабых характеристик, это все равно будет приятно, так как всем плевать на шесть камер и многую другую мишуру, которая в этом смартфоне совершенно не является главной. Людям просто хочется прикоснуться к будущему. Таким будущим является дисплей в целом революционного Galaxy Fold.

Давайте пофантазируем в нашем Telegram-чате на тему того, каким будет Samsung Galaxy Fold 2.

Если верить изданию, есть большая вероятность того, что новый Samsung Galaxy Fold 2 покажут на мероприятии Samsung Unpacked одновременно со смартфонами серии Galaxy S20. Не думаю, что это кого-то удивит, так как примерно такого развития событий мы и ожидали. Зато теперь уверенности в этом стало немного больше.

Существует большое количество слухов, часть которых противоречит сама себе. По одним — смартфон будет выполнен в форм-факторе первого Galaxy Fold, а по вторым — он будет похож на показанный Motorola Razr и будет открываться как старая “раскладушка”. Такое решение выглядит более перспективным, так как, возможно, именно оно позволит сократить расходы и сделать смартфон более дешевым. Кроме этого, нет большого смысла в том, чтобы плодить одинаковые смартфоны каждый год. Смена формата “раскладушки” позволит привлечь новую аудиторию. Особенно, учитывая, что новости о Motorola Razr были восприняты общественностью очень позитивно.

Есть даже слухи о том, что новый смартфон будет называться иначе, а именно, Galaxy Bloom или Galaxy Z Flip. Капля здравого смысла в этом есть, так как именно за счет названия проще будет разделить модели, если новинка действительно будет открываться не так, как прошлогодний аппарат.

В любом случае выход нового необычного смартфона будет приятен всем. У фанатов технологий появится пища для размышлений и обсуждений, а у компании козырь, который она сможет применить в конкурентной борьбе. Если цена действительно будет снижена, можно будет сказать, что удешевление технологии идет быстрее, чем мы думали. Можно даже будет предположить, что продажи Galaxy Fold первого поколения действительно были неплохими и компания смогла отбить часть расходов на разработки. В итоге, теперь она может снижать цену на последующие устройства с гибкими дисплеями. Если это так, можно только порадоваться за компанию и за нас. Даешь больше смартфонов! Наконец-то появилась возможность сделать их действительно разными.

Huawei начала обновлять смартфоны до EMUI 10 в России

Производители всё еще не решаются отказаться от своих оболочек в пользу чистого Android, некоторым при этом удается предложить неплохое качество и хорошую альтернативу интерфейсам Google. Сможет ли в этот раз Huawei удивить своим обновлением? Компания начала процесс обновления смартфонов до новой версии оболочки EMUI 10. Она получила доработанный дизайн, новые эффекты анимаций, улучшенные функции и производительность. Одной из главных функций стал механизм детерминированной задержки (Deterministic Latency Engine). Всего обновление получат 35 моделей, которыми пользуются 150 миллионов людей по всему миру.

В EMUI 10 компания внедрила механизм детерминированной задержки, благодаря это функции операционная система будет умно планировать задачи и распределять процессорное время, мощности графического модуля, памяти, полосы пропускания, Wi-FI в зависимости от приоритета и сроков выполнения задачи. Она позволит сделать интерфейс и работу приложений более плавной.

Кроме того, в EMUI появился обновлённый дизайн. В интерфейсе появились анимированные элементы, тёмная тема, а также управление жестами, которое легло в основу Android 10.

Пока известно лишь о десяти аппаратах. Официальный список с примерным сроком выхода обновления в России выглядит следующим образом:

Нет. Все устройства получат обновление с сервисами Google. Без сервисов американского гиганта не будут работать лишь новые устройства Huawei. Все текущие аппараты с установленными сервисами их не лишатся.

Ниже представлен список устройств, которые не будут обновлены до EMUI 10:

Honor Play

Honor 9

Honor 9 Lite

Honor 8X Max

Huawei Y9 2019

Huawei Nova 3

Huawei Nova 3i

Huawei P20 Lite

Вопросы вызывает лишь Honor Play, который был представлен всего 1,5 года назад и работает на флагманском процессоре Kirin 970. Такой же установлен в Mate 10 и Huawei P20, поэтому ситуация с Play пока остается непонятной. С чем связан отказ обновлять данный аппарат?

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Есть ли среди читателей те, кто уже начал получать обновление? Насколько хуже или лучше стал работать ваш смартфон? Мнением делитесь в комментариях или в нашем чате Телеграм.

В Galaxy S20 не будет той камеры, которую от него ждали

В прошлом году на свет начали появляться смартфоны с камерой перископного типа. Сначала OPPO на презентации в дни проведения MWC 2019 показали таинственный смартфон, который должен был делать снимки с десятикратным оптическим увеличением. Чуть позже он появился на свет под названием OPPO Reno. Свое решение предложил и Huawei в модели P30 Pro. Те камеры действительно снимали очень хорошо на большом расстоянии. Даже с расстояния в несколько сотен метров в целом можно было разглядеть объект съемки. Казалось бы, все должны выйти с такими смартфонами, но что-то пошло не так. Вот и Samsung соскочил. Что это значит?

Почему появилось предположение, что Samsung вообще должен идти этим путем и предлагать в своих смартфонах камеры с перископной конструкцией? Все из-за того, что они являются если не лидером, то точно одним из них в своей сфере. Камеры Galaxy S и Galaxy Note очень хороши, и в качестве дальнейшего улучшения можно, конечно, рассматривать увеличение разрешения, но оно и так уже достаточное. Лучше осваивать действительно новые направления. Тем более, что камера с призмой была воспринята рынком в целом позитивно.

Именно это делает рассуждения о 10-кратном оптическом и 100-кратном цифровом зуме в Samsung Galaxy S20 очень логичными. Тем более, дополнительно в пользу этого говорила реклама “Space Zoom” и кодовое название камеры грядущего флагмана. Кто-то решил, что она должна называться “Хаббл” — как телескоп.

Получается, что десятикратного зума не будет? На этой неделе корейский источник The Elec сообщил о том, что местные компании Optrontec и Actro, которые, судя по всему, будут заниматься поставкой модулей камеры для нового флагмана, будут производить модули не с 10-кратным, а с 5-кратным увеличением.

Помните, сколько разговоров было о том, что Huawei выпустил камеру с 5-кратным оптическим увеличением и 50-кратным гибридным? Об этом говорили, наверное, даже больше, чем о скорости съемки более 7000 кадров в секунду в Huawei Mate 30 Pro, хотя, это тоже очень интересно. Получается, спустя год Samsung должен был не повторить достижение китайцев, а переплюнуть его, ведь еще неизвестно, чем ответит компания из Поднебесной.

Такой ответ был бы несомненно чем-то более весомым в борьбе с конкурентом, чем американские санкции, которые еще неизвестно сколько продержатся и как повлияют на Huawei. Выходит, Samsung в очередной раз упустила отличный шанс реализовать свое преимущество? Возможно.

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Кстати, по слухам, компания могла реализовать такой модуль уже в Samsung Galaxy Note 10, но не стала этого делать и приберегла его в качестве киллер-фичи весеннего флагмана. Если бы такой модуль применили в конце лета прошлого года, это решение было бы куда более своевременным.

С другой стороны, в рукаве нового Samsung Galaxy S20 будет модуль с разрешением 108 Мп, который позволит компоновать крутые 12 Мп снимки и позволит поиграться с изменением фактического увеличения. Пусть оно и не будет оптическим, но оно будет без потери качества при том же разрешении. Возможно, они даже смогут переплюнуть рекордные на текущий момент 60 Мп гибридного увеличения в OPPO Reno 10x ZOOM.

Не думаю, что стоит объяснять, что оптическое увеличение куда лучше цифрового, когда пиксели просто растягиваются, постепенно превращая изображение в яркое месиво ломаных линий и цветов. Но зачем это нужно смартфону?

Все просто. Смартфон уже давно заменил многим людям камеру. Давно вы видели человека с “мыльницей”? Зеркалки и системные камеры не в счет, так как они дают совершенно иное качество изображения и многими используются в качестве хобби.

На фоне этого именно возможность увеличения без потери качества выглядит очень логичным вектором развития мобильной фотографии. Наверняка, каждый человек не раз оказывался в ситуации, когда двукратного увеличения второго модуля было недостаточно для съемки нужной сцены.

Мы полностью поддерживаем решение компаний развиваться в этом направлении, но на 5-кратное увеличение мы уже насмотрелись. Если бы молодой бренд повторил это достижение китайцев, это было бы очень круто, но речь идет о таком монстре, как Samsung, который показывает, что он может только повторить, но не превзойти. Обидно…

С другой стороны, если индустрия и технологии пока действительно не готовы к качественным снимкам с 10-кратным оптическим увеличением, торопиться не стоит. Просто будет очень неприятно, если Huawei, даже не смотря на свои трудности, сделает это в P40 Pro, а Samsung нет.

В Chrome для Android появится поддержка Google Assistant

Приложения и сервисы Google, являющиеся составными частями единой экосистемы, на самом деле практически никак не связаны между собой. Тем не менее, поисковый гигант ведёт давнюю работу по исправлению этого недостатка, стараясь совместить разные программные продукты, чтобы повысить их продуктивность. В результате этой инициативы в Google Maps появился виджет управления воспроизведением Google Play Music, а в Gmail — поддержка «Google Календаря». Но больше всего, конечно, повезло Google Chrome, который получил встроенный «Google Переводчик», Google Lens, а совсем скоро получит Google Assistant.

Google тестирует обновлённую версию Google Chrome для Android со встроенным Google Assistant. Ему предстоит заменить собой функцию голосового поиска, которая существует в браузере уже давно и позволяет формировать поисковые запросы, не набирая их на клавиатуре, а надиктовывая голосом. Эта функция уже доступна в тестовой сборке Chrome, а значит, скорее всего, её релиз состоится с выходом следующего обновления, запланированного на февраль. В то же время не исключено, что ассистент появится не только в мобильной версии браузера, но и в настольной.

Несмотря на то что Google собралась внедрить Google Assistant в Google Chrome, никаких подтверждений тому, что у пользователей появится возможность управлять браузером, отдавая ему голосовые команды, нет. Однако, учитывая, что у владельцев смартфонов Google Pixel такая возможность уже есть, нельзя исключать, что вскоре она появится и у всех остальных. Другое дело, что совмещать браузер с ассистентом для этого нет никакой нужды, ведь на Pixel 4 оба сервиса Google работают и так.

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Зачем, в таком случае, Google решилась пойти на интеграцию Google Assistant и Google Chrome? По одной из версий, так компания хочет компенсировать отказ от куков, поскольку в этом случае она сможет собирать больше данных о пользователях, ведь ассистент сохраняет все записи на серверах Google. Но это, очевидно, не так, потому что Google может записывать не только обращения к Google Assistant, но и вообще все случаи использования диктовки в любых своих приложениях.

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Думается, что первоочередная цель, которую преследовал поисковый гигант, состоит, конечно, в расширении возможностей браузера, и только потом – в формировании взаимосвязанной экосистемы. Ведь в этом случае пользователь сможет попросить голосового помощника перевести запрос на иностранный язык, тогда как в обычных условиях требуется выполнить перевод самостоятельно. На самом деле это несложно, но требует времени, а с Google Assistant, который не только переводит, но и исправляет ошибки, искомый результат можно будет получать быстрее.

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Но Google не одна хочет обучить свой браузер воспринимать голосовые команды. Недавно стало известно, что аналогичный эксперимент запустила Mozilla. Разработчик Firefox хочет не просто, чтобы пользователи могли отдавать браузеру команды вроде «вперёд» или «назад», но и буквально взаимодействовать с элементами сайтов. Для этого был выпущен Speech API, который администраторам предстоит адаптировать для своих веб-ресурсов, облегчив жизнь пользователям, не способных управлять сайтом руками.

Новый сервис Huawei позволяет запускать Android-приложения без установки

С тех пор, как Huawei запретили пользоваться сервисами Google, китайцы пытаются всячески минимизировать понесённые из-за этого потери. Сначала Huawei взялась перевыпускать уже существующие смартфоны под новыми названиями и с более продвинутым «железом». Это позволило ей продолжить устанавливать на них Google Play Services, потому что по документам это были не новые устройства, а старые, на которые санкции США не распространяются. Тем не менее, очень быстро стало понятно, что бесконечно долго на этом выезжать не получится и надо делать что-то на перспективу.

Первоочередной целью Huawei было создать конкурентоспособный магазин приложений. Несмотря на то что у неё уже был каталог AppGallery, его предстояло наполнить софтом, чтобы он стал интересен не только китайской аудитории, для которой изначально и создавался, но и всем остальным. Это было сложной задачей, но Huawei, надо отдать ей должное, довольно неплохо с ней справилась и расширила ассортимент AppGallery настолько, что им даже стало можно пользоваться в России. А чтобы стало совсем здорово, китайцы решили позволить владельцам фирменных смартфонов запускать приложения для Android без установки.

Механизм, который обеспечивает запуск приложений без предварительной установки, называется Quick Apps и, по сути, является аналогом Instant Apps от Google. Поэтому ограничения, которыми они связаны, у них примерно одинаковы. Из-за того, что софт не может сохранить в памяти устройства все свои файлы, то и его функциональность будет неполной. В результате, если вы попробуете запустить игру без установки, скорее всего, вам будет доступна только пара первых уровней, а для продолжения придётся произвести полную установку.

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Тем не менее, Huawei уверяет, что благодаря Quick Apps пользователи смогут экономить пространство при использовании тяжёлых приложений, требовательных к ресурсам. Получается, что большая часть функций ПО, установленного таким образом, всё-таки сохранится, хотя это только предстоит проверить. Но, если китайцы действительно позволят пользоваться большей частью возможностей приложений из AppGallery, не устанавливая их, это будет прорыв.

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Несмотря на то что утверждается, что Quick App не требует установки приложения в принципе, на самом деле это не совсем так. Чтобы игра или программа запустились, необходимо, чтобы небольшой пакет данных всё-таки был загружен на устройство. Однако его объём чаще всего не превышает 3% от суммарного веса приложения, которое пользователь хочет опробовать. Это, во-первых, отличный способ сэкономить доступное пространство, если его немного, а, во-вторых, очень удобно в качестве продвинутого демо-режима. Активация Quick Apps происходит по нажатию на отдельную кнопку, которая располагается в интерфейсе рядом с кнопкой загрузки.

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Прямо сейчас механизм Quick Apps доступен только на Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro, потому что им действительно нужнее. Дело в том, что это единственные смартфоны компании, которые изначально несовместимы с сервисами Google, а потому их владельцам приходится обходиться собственными службами Huawei, во многом не дотягивающими до решения поискового гиганта. Впрочем, есть надежда, что совсем скоро китайцы развернут Huawei Mobile Services среди всех пользователей и тогда все мы сможем без проблем испытать Quick Apps в реальных условиях.