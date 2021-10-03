Смарт-часы на солнечных батареях и новый поиск Google: итоги недели

Прошедшая неделя так и не преподнесла нам сюрпризов с точки зрения новостей. Хедлайнерами, как это часто было раньше, стали крупные компании. На этот раз ими оказались Samsung и Google. Первая стала автором патента на использование в смарт-часах солнечных элементов питания, способных существенно увеличить время работы гаджета, а может быть и вовсе позволить отказаться от классической зарядки от розетки. Вторая тоже отметилась интересным патентом. На этот раз его героем стал новый планшет в линейке Google Pixel. Но куда интереснее для простого пользователя стало обновление функций поиска Google, в которых появилось много нового, облегчающего процесс нахождения чего-либо в Интернете. Давайте вспомним все, чем запомнилась прошедшая неделя, и подумаем, чего нам ждать в будущем.

Выйдет ли Galaxy S21 FE

В этом и прошлом году мы уже не раз видели, как крупные бренды откладывают или даже отменяют запуск собственных продуктов. На то есть целый ряд причин, но особняком в этой ситуации оказалась Samsung, которая уже успела ”пустить под нож” самую ожидаемую модель второй половины года. Неизвестно, стало ли это концом для линейки Galaxy Note или это только постановка на паузу, но сейчас мы стоим на пороге еще одной задержки, которая может оказаться отменой. Речь о еще одной флагманской линейке, которая началась в прошлом году и была призвана сделать более доступными дорогие телефоны серии Galaxy S.

Действительно, Samsung может отказаться от запуска Galaxy S21 FE. Эта информация поступает из Кореи и основывается на новом отраслевом отчете. Она пришла со стороны Digital Daily и, как утверждается, ссылается на официального представителя Samsung.

Есть две причины, по которым Galaxy S21 FE может вообще не запуститься. Указанный представитель компании сказал, что октябрьское мероприятие по запуску было отменено. Он добавил, что компания пытается решить, выпускать ли продукт вообще. На самом деле есть две причины, по которым Samsung может полностью отменить запуск.

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Основная причина — глобальная нехватка микросхем. Предполагалось, что Galaxy S21 FE будет поставляться с двумя вариантами процессоров. Для одних рынков будет выбран Snapdragon 888, а для других — Exynos 2100. Возможно, компания пересмотрела бы распределение моделей по рынкам, но в любом случае у нее было бы два варианта, которые давали бы дополнительное пространство для маневра.

Ожидается, что Galaxy S21 FE, как и прошлогодняя модель S20 FE, будет пользоваться большим спросом. Стало быть она будет ”отбивать” чипы у других моделей. А значит, плохо повлияет на продажи более дорогих моделей линейки Galaxy S. Если бы не дефицит чипов, этой проблемы бы не было.

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Вторая причина, по которой Samsung может полностью отменить запуск новинки — это Galaxy Z Flip 3. Как сообщается, спрос на этот телефон удивил даже Samsung, устройство действительно хорошо продается на самых разных рынках. Значит, было бы не логично сейчас предлагать гаджет, который станет для него дополнительным конкурентом. Тем более, что этот смартфона так же работает на Snapdragon 888 и тоже будет участвовать в ”перетягивании одеяла” с чипами.

То есть в очередной раз все сводится к проблеме обеспечения чипами и к тому, что компания просто не хочет усложнять себе жизнь внутренней конкуренцией. Можно даже сказать, что она готова потерять деньги, потраченные на разработку S21 FE, лишь бы случайно не сломать работающий механизм продаж.

Если Samsung все же принесет в жертву свой еще не вышедший Galaxy S21 FE, то это будет более чем убедительным доказательством того, что компания хочет быть уверенной в достаточности чипов для более выгодных моделей. Ведь не стоит забывать, что проблемы с производством какой-то модели — это серьезный удар по любой компании. В конце концов, под это распланированы бюджеты, рекламные компании, прибыль и разработки будущих поколений этого устройства.

Телефон Samsung Galaxy S20 FE, выпущенный в прошлом году, был первым в своем роде. Это был почти настоящий убийца флагманов, и немало людей интересовалось им. Я сам пользовался им некоторое время, и несмотря на изначальный скепсис, у меня сложилось о нем исключительно положительное мнение. Он сочетал в себе хорошие характеристики с довольно доступной ценой. Это и стало причиной его популярности.

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Galaxy S21 FE должен был использовать аналогичную формулу. Он должен был стать чем-то средним между Galaxy S20 FE и S21, получив довольно мощные характеристики при умеренной цене. Фактически ожидалось, что это устройство будет выпущено в августе, но Samsung перенесла запуск из-за нехватки микросхем. На данный момент перспективы его появления становятся все более туманными и мы можем просто не увидеть его. Но то, что он вообще должен появиться, компания говорила еще в прошлом году. Поэтому будем надеяться, что еще не все потеряно.

Планшет Google Pixel

Ох уж эти слухи, то они сулят нам одно, потом другое, а после этого все сказанное внезапно оказывается правдой. Так было с самыми разными гаджетами. Да что там, все гаджеты появились из слухов. Впрочем, не буду усложнять свою мысль, тем более, что сейчас речь о довольно достоверной информации, согласно которой Google запатентовала свой собственный планшет под торговой маркой Pixel. Его появление без сомнения доавит интриги в борьбу на рынке планшетов, где Apple в последнее время вообще перестала ощущать на себе, что такое конкуренция. Осталось только понять, чего нам ждать от новинки. Тем более, на основании имеющейся информации мы можем оставить довольно полную картину.

Стоит сразу оговориться, что наличие патента еще не является гарантией того, что компания действительно собирается выпустить собственный планшет. Но с большой долей вероятности это говорит о ее намерениях. Впрочем, иногда это может означать кое-что еще, но к этому мы вернемся ближе к концу статьи.

Началось все с того, что дизайн нового планшета появился в Патентном ведомстве Японии (JPO). Google действительно запатентовала его и это не могло укрыться от внимательных глаз ребят из Letsgodigital.

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Стоит отметить одну важную деталь. Заявка на патент дизайна была подана еще в марте 2019 года, но получен он был только 28 июня 2021 года. К заявке прилагались эскизы планшета, на основании которых специалисты из Letsgodigital в партнерстве с Джузеппе Спинелли создали рендеры потенциального планшета из линейки Google Pixel.

Как видите, устройство действительно выглядит очень интересно. Первое, что мы можем заметить, это то, насколько тонкие у него лицевые панели. Неизвестно, действительно ли Google сможет реализовать такое. Хотя, тонкие грани экрана не всегда хороши для подобных устройство. Дело в том, что сейчас они делаются больше, чем могли бы быть, для того, чтобы за них было удобно держаться.

Если этот планшет действительно будет выпущен, эти лицевые панели могут быть проблемой, когда вы будете держать устройство. Хотя, Google может иметь в рукаве козырь с программный отключением касаний в области граней. Наверняка, вы также заметите, что в устройстве есть отверстие для камеры. Это небольшое дополнение дизайнера, так как в оригинальных эскизах камеры вообще не было.

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Задняя часть устройства довольно интересная. На ней есть часть, которая может быть стеклянным акцентом, как показано на сторонних рендерах. Внутри может находиться логотип Google, хотя он может быть не таким большим, как показано на изображениях.

Кнопки питания и качельки регулировки громкости расположены на верхней части планшета, то есть в горизонтальном положении. Это может говорить об использовании со стилусами. Например, в новом iPad Mini с поддержкой Apple Pencil второго поколения просто нет места для размещения кнопок, когда к корпуса примагничен стилус. А может быть просто это устройство изначально ориентировано на горизонтальное использование в течение большей части времени.

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Что примечательно, на задней стенке в эскизах тоже не было камеры. Наивно полагать, что Google выпустит планшет без основной камеры. Поэтому, можно быть уверенными, что она не является частью патента.

Разумеется, заряжаться потенциальный планшет должен через порт USB Type-C, что наконец-то стало настоящим стандартом для отрасли, сделав многие гаджеты по-настоящему универсальными.

Согласитесь, немного странно выглядит патент, который не показывает толком ничего, кроме общих форма устройства, которые похожи у всех планшетов. Как я говорил в начале статьи, может быть еще одна причина, для чего компании нужен этот патент. Это может быть просто повод, чтобы мы о нем говорили. Так Google покажет себя компанией, которая стремится занять эту нишу. Впрочем, скорее всего она действительно хотела бы это сделать. Сейчас, когда доля планшетов растет, а устройства на Android являются чем-то довольно сомнительным, выход полноценного устройства от Google мог бы многое изменить и почти автоматически сделать его лучшим в своем роде.

Умные часы Samsung могут начать работать дольше

Мы все пользуемся гаджетами и прекрасно знаем о своей зависимости от розетки. Наиболее остро вопрос автономности стоит среди смартфонов и особенно смарт-часов. То, что они работают 1-2 дня, является для многих большой проблемой. Получается, что уезжая куда-то даже на один день, вам все равно придется брать с собой зарядное устройство. Кажется, Samsung придумала, как это справить. Пусть пока такие часы еще и не готовы, но уже есть патент и доказательство того, что компания действительно давно работает над подобной технологией. Возможно, уже даже в следующем поколении Galaxy Watch она сможет изменить нашу жизнь и сделать ее чуть менее зависимой от розетки.

Энергопотребление всегда было проблемой для умных часов, так как размещение значительного размера аккумулятора в миниатюрном корпусе устройства, которое можно носить на запястье, является сложной задачей. Еще сложнее это становится, если производитель начинает использовать производительные компоненты и качественные яркие экраны. Тут приходится выбирать — или массивный толстый корпус и большой вес, или компактность, которая нравится всем. Возможно, скоро не придется выбирать из этих двух крайностей.

Сравнение Samsung Galaxy Watch 4 и Apple Watch 7.

Опубликованный недавно патент (LetsGoDigital) описывает дизайн ремешка с солнечной батареей для будущих умных часов Samsung. Согласно подробному описанию, в каждой секции ремешка будет размещаться солнечный элемент, обеспечивающий питание встроенной батареи часов. Samsung описывает использование полимера с квантовыми точками над этими солнечными элементами для изменения пути света. Компания считает, что такая конструкция позволит добиться большей эффективности.

Примечательно, что этот патент был впервые подан еще в 2019 году, но только недавно был опубликован USPTO, что свидетельствует о серьезности намерений корейской компании. Выходит, что Samsung уже довольно давно работает над этой технологией. Тем не менее, это не первая компания, которая решила делать что-то подобное.

В настоящее время Garmin предлагает целый ряд солнечных часов, среди которых — Fenix ​​6X Pro Solar. Примечательно, что это устройство не может работать только за счет солнечной энергии. Она только позволяет снизить скорость разрядки. Сама компания Garmin утверждает, что такое решение увеличивает время автономной работы гаджета и позволяет реже подключать его к розетке.

Ситуация все хуже. Samsung может отказаться от выпуска еще одного флагмана.

Рассчитывать, что Samsung с ходу сделает так, чтобы часы можно было никогда не подключать к зарядке, как минимум наивно. Хотя компания и утверждает, что ее запатентованная технология эффективна, но собрать настолько много энергии, чтобы забыть о розетке, она вряд ли сможет.

Еще одной причиной, по которой такие часы будут не очень эффективны, является одежда. Если ходить целый день по улице под палящим солнцем — это одно, то сидеть целый день в офисе в рубашке или носить часы под рукавом зимней куртки — совсем другое. Все это сильно влияет на количество света, попадающего на ремешок, а значит, и на скорость такой зарядки.

Получается, что эффективность технологии действительно должна быть очень высокой, чтобы от нее был толк. В противном случае, это лишнее удорожание устройства, которое не даст никаких преимуществ для покупателя.

Как всегда, то, что Samsung или другая компания подала патент, не означает, что он предназначен для использования в потребительском продукте. Но вероятность этого есть, а еще приятнее то, что компания давно занимается подобными разработками и может сделать пусть и не полностью автономный гаджет, но как минимум увеличить его время работы до 3-5 дней, вместо 1-2 сейчас.

Samsung Galaxy Watch могут помочь в контроле серьёзных заболеваний.

Идеальным вариантом было бы получить что-то вроде механизма автоподзавода в механических часах, когда небольшой эксцентрик внутри корпуса с каждым движением руки чуть-чуть подзаводит механизм. В результате, если ты каждый день носишь такие часы, ты может просто забыть о том, что их надо заводить.

Новый поиск Google

Сервисы от Google всегда отличались своей функциональностью и удобством. Подумайте, одним только Chrome пользуется более 310 миллионов человек. Совсем недавно компания провела презентацию Google Search On Fall 2021, где показала улучшенные версии своих онлайн-продуктов: новый Google Поиск, который еще больше будет задействовать искусственный интеллект в своей работе, сервис Google Lens, позволяющий искать материалы прямо по фото, а также обновленные Google Карты, где можно отслеживать пожары в любой точке Земли.

Давайте будем честны, отказаться от сервисов Google, на данный момент, просто невозможно. Сами посудите, мы даже для поиска в интернете используем соответствующее слово — «гуглить». Понятно, что в компании не собираются опускать планку и поэтому стараются максимально улучшить все доступные функции.

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В компании заявляют, что всерьез прокачали поисковую машину и внедрили искуственный интеллект глубоко в систему. По заявлению Google помочь в этом должна усовершенствованная продвинутая языковая модель MUM, которая использует машинное обучение, способно работать с 75 различными языками и разными видами информации.

Теперь поиск будет настроен не только выдать вам все, что касается конкретного запроса, но и предугадать ваши будущие вопросы, которые могут возникнуть в процессе поиска. Надо сказать, что сейчас это действительно большая проблема. Часто бывает, что гуглишь один вопрос, а по ходу возникает еще тысяча других и приходится тратить полтора часа, чтобы наконец узнать, что такое оскомина.

Еще одной крутой фичей вижу предложение Google похожих запросов. Бывает так, что вы уже нашли всю нужную информацию и следовало бы углубиться в тематику. По словам сотрудников Google, функция будет анализировать «диапазон возможных вопросов в рамках конкретной области».

А также поможет вам открывать больше информации по своим поисковым запросам. Ну, например, если вы собираетесь приобрести новые суппорты на автомобиль, то Google еще сможет предложить вам статью на тему их замены, а то вдруг сервис не работает.

Последнее значимое изменение, связанное с искусственным интеллектом, касается просмотра видео. Здесь, на мой взгляд, Google просто не имеет права ударить в грязь. YouTube должен давать свои плоды, и сервис просто обязан быть тесно связан с поисковыми запросами.

В компании заявили, что помогать в реализации данной фичи будет новая система MUM, которая будет анализировать просмотренный вами контент и выдавать соответствующие рекомендации. Например, если вы смотрели ролик по поводу Android 12 (у нас тоже есть такая статья), то Google выдаст в рекомендациях информацию по поводу новых фишек системы.

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Функцию поиска по изображениям Google Lens наконец встроят в настольную версию браузера Chrome и приложение Google в iOS. Вкупе с умным поиском должно получиться очень хорошо. Теперь можно будет фотографировать сломанный смеситель в ванной комнате и сразу же искать статьи на тему его починки. Кстати, вот материал по поводу лучших гаджетов для кухни. Вы знаете, что делать.

Также в Google Lens появилась возможность уточнить запрос. То есть, если вы ищете носки с определенным рисунком, то просто уточните картинку соответствующей фразой. Признаюсь, этой функции очень не хватало. Думаю, что многие, как и я, выполняют поиск по изображениям с конкретной целью, однако вывести ее отдельно на данный момент невозможно. Что ж, будем ждать.

Google заявила, что обращает большое внимание на покупки в интернете, которые сейчас должны стать еще легче и проще. Я часто сталкиваюсь с проблемами, когда ищу товар, давно вышедший из производства. А когда Гугл предлагает разные ссылки на сайты, где заданной мной позиции нет в наличии, то гнев берет меня с неистовой силой. Сейчас обещали это поправить.

Не забыли и про всеми известные Google Карты. В новой версии появится возможность более детального отслеживания лесных пожаров. На карте будут отображаться все крупные пожары с любого уголка земного шара. Тапнув по определенной локации вы сможете узнать процент возгораний и количество сожженного леса.

Пожар — это всегда трагедия для большого количества людей, поэтому в Google поработали и над упрощением доступа информации по поводу эвакуации и дальнейших действий служб. Карта будет уточняться каждый час с помощью данных со спутника, обработанных через платформу Google Earth Engine.

Из других улучшений важно отметить новый сервис Google Address Maker, направленный на упрощение доступа к различным организациям, у которых нет официального адреса. Отныне каждый пользователь сможет самостоятельно вносить коррективы для успешного поиска компании.

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В компании обещают внедрить все новые функции в ближайшие месяцы. Нам остается лишь ждать, чтобы опробовать их на деле. А чтобы быть в курсе последних новостей из мира мобильных технологий, предлагаю подписаться на наш Телеграм-канал. Там вы найдете много полезной и интересной информации.