Обман от OnePlus и смартфон будущего от Xiaomi: итоги недели

На этой неделе представители самого популярного мессенджера рассказали, как понять что тебя заблокировали. Многие сталкиваются с тем, что не могут до кого-то дозвониться, или написать сообщение, но даже не знают почему. Теперь многое встало на свои места. А еще мы узнали, как Xiaomi видит смартфоны будущего. И пусть это только патент, но все равно он дает определенное представление о том, как компания видит будущее средств связи. Не обошлось и без новостей от Google, а так же скандалов, связанных с OnePlus и замедлением новых флагманов. Все это будет в нашей традиционной подборке новостей. Давайте вспомним, что оставит нам уходящая неделя.

Новый патент Xiaomi

Сколько же было шуток о том, что в Xiaomi работает только два инженера, один из которых прикладывает к листу iPhone/Samsung/Huawei, а другой обводит. Потом по этому ”чертежу” делается новый смартфон бренда. Конечно, это довольно типовая шутка и надо просто менять названия компаний, да и в реальности это не так, но видя то, что показано на новом патенте Xiaomi, вольно или невольно вспоминаешь ее. Новый патент показывает нам сразу все новые типы телефонов в одном. Смотрится это немного странно, но лично я бы попробовал попользоваться чем-то таким, хотя и сомневаюсь, что мы увидим что-то подобное в реальной жизни. Тем не менее, ”новый патент Xiaomi в студию!”.

В этом году Xiaomi выпустила свой первый складной телефон, получивший название Mi Mix Fold. Он получил довольно неплохую складную конструкцию, хотя она и напоминает Galaxy Fold. Впрочем, если быть до конца честным, по сути это и есть Samsung, так как большинство компонентов — от экрана до памяти — произведены именно этим корейским брендом и проданы Xiaomi. Но это не так плохо. Тем более, что самое главное — цена — у этого смартфона, к счастью, не от Samsung.

Теперь стало понятно, что компания нестандартно относится к перспективам складных устройств, после того, как она запатентовала смартфон с дизайном, который настолько странный, что даже кажется прекрасным.

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Xiaomi подала патент в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) еще в феврале 2020 года. Но документы были опубликованы только сейчас и, естественно, не прошли мимо специалистов из Let’s Go Digital. Они быстренько зацепились за это и показали нам, как должен выглядеть смартфон будущего от Xiaomi, вдохновленный несколькими источниками.

В основе всего лежит ставший уже классическим вариант складного экрана, популяризированный серией Samsung Galaxy Fold. Это должно защитить главный экран от царапин и других повреждений. Хотя, смотря на этот патент, кажется, что если он и станет реальностью, то к тому времени складное стекло уже научатся делать таким, чтобы оно не боялось царапин само по себе.

В гипотетическом смартфоне должен так же появиться стилус в духе S Pen, есть рамка, в которой установлены камеры и за которую смартфон, судя по всему, надо будет держать. Назовем эту часть ручкой. Что-то более-менее похожее мы встречали в первом поколении Huawei Mate X и его улучшенной версии Huawei Mate Xs.

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Другие изображения, указанные в заявке на патент, предполагают, что складное устройство получит камеры с разных сторон, чтобы можно было снимать как обычные снимки, так и фронтальные.

Наконец, похоже, что Xiaomi обратилась к дизайну концептуального телефона Mi Mix Alpha, чтобы сделать проект смартфона будущего. Напомню, что то устройство было в прямом смысле обернуто экраном. В запатентованной раскладушке мы видим что-то подобное. Складной экран будет проходить по всей внутренней части, перегибаясь посередине, а потом загибаться на обратную сторону крышки вокруг правого края.

Пример того, что должно получиться, вы можете посмотреть на рендерах, но я бы не относился к этому серьезно, так как внутренний экран довольно хрупкий, и выводить часть его не внешнюю сторону было бы не очень логично. С другой стороны, можно сделать стык на грани. В этом случае снаружи можно разместить обычное, прочное стекло, которые сейчас устанавливается во флагманские телефоны.

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Еще раз подчеркну, что это только патент, который пока имеет мало общего с реальностью. Это скорее просто видение смартфона будущего от Xiaomi и желание заранее заявить права на что-то подобное. Я не уверен, что пользоваться таким устройством будет удобно, но его идея выглядит привлекательно. Будем надеяться, что оно станет реальностью. Xiaomi, конечно готовит Mi Mix 4 и новый складной телефон, но едва ли он получится тем, что приведено в патенте. До реализации такого придется ждать еще минимум 3-5 лет.

Как понять, что тебя заблокировали в Ватсап

WhatsApp – достаточно запутанный мессенджер. Столько условных символов и обозначений, как в нём, пожалуй, нет больше нигде. Все эти галочки – серые или синие, — внутричатовые уведомления и резервные копии только усложняют его восприятие рядовыми пользователями. По этой причине у большинства попросту не получается разобраться с чем-то самостоятельно, и они вынуждены искать ответ на свой вопрос в интернете. К счастью, на помощь приходят создатели мессенджера, объясняя, например, как узнать, что вас заблокировали в WhatsApp.

Забегая вперёд, скажу, что 100-процентного способа определить, что вас заблокировали в Ватсапе, не существует. Понять это можно только по косвенным признакам, и чем их больше, тем больше на них можно положиться. Эти признаки-то и описали создатели мессенджера, предлагая пользователям отталкиваться именно от них.

Однако такого, чтобы в мессенджере появилось уведомление, прямо говорящее о том, что вас добавили в чёрный список и вы теперь не можете писать сообщения выбранному собеседнику, к сожалению, нет. Но это не повод не играть в детектива, тем более когда WhatsApp сам даёт пищу к размышлению.

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Скорее всего, поводом думать, что вас добавили в чёрный список в Ватсапе, является отсутствие ответа на ваши сообщения от собеседника, которому вы пишете. Но ведь долгое молчание с его стороны само по себе вовсе не является признаком. Значит, должно быть что-то ещё.

В первую очередь обратите внимание на галочки под сообщением в WhatsApp. На самом деле по ним можно понять довольно многое. Если галочка одна и окрашена в серый цвет, значит, сообщение не получено. То есть оно не высветилось на экране смартфона вашего собеседника. А такое может быть только в том случае, если его аппарат выключен, находится вне зоны действия сети или вас заблокировали.

В этом случае нужно посмотреть на фотографию профиля. Если вас заблокируют, то изображение пропадёт. Поэтому тут важно вспомнить, была ли у вашего собеседника в принципе установлена аватарка. Потому что многие пользователи пренебрегают этим элементом идентификации самих себя, и предпочитают использовать WhatsApp без демонстрации своих фотографий.

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Третий признак того, что вас заблокировали, — это отсутствие времени последнего появления вашего собеседника в Сети. По умолчанию вы можете видеть, когда он в последний раз заходил в WhatsApp. Но, если вас заблокировали, вы не увидите ни эту информацию, ни текущий статус собеседника, если он появился онлайн.

Затем, если все признаки совпадают, а вам позарез нужно связаться с собеседником, который предположительно вас заблокировал, попробуйте ему позвонить через WhatsApp. Если вас-таки внесли в чёрный список, вы не сможете дозвониться до этого пользователи ни по аудиосвязи, ни по видео.

В принципе, всё логично, но почему нельзя было просто добавить в интерфейс WhatsApp специальное уведомление, которое бы указывало заблокированному на то, что его заблокировали? На самом деле это сделано намеренно. По словам разработчиков мессенджера, они специально реализовали всё так, чтобы определить что-либо по этим признакам. Так они защищают конфиденциальность пользователей, которые хотят прекратить с кем-то контактировать.

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Возможно, это не очень удобно, но в какой-то момент это может сыграть на руку и вам, когда вы захотите кого-то заблокировать, но не захотите перед ним объясняться. Ведь связаться с человеком можно и любым другим способом, кроме WhatsApp. А отсутствие понимания, был ли ваш собеседник в реальности заблокирован, не будет провоцировать его установить с вами связь за пределами мессенджера.

Поэтому на всякий случай сохраните себе инструкцию по внесению нежелательных пользователей в чёрный список:

Запустите WhatsApp у себя на смартфоне;

Откройте «Настройки» и выберите «Аккаунт»;

Выберите вкладку «Конфиденциальность»;

Откройте «Заблокированные» и добавьте туда того, с кем больше не хотите общаться.

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Этот способ годится на тот случай, если вы блокируете человека, который уже есть в списке ваших контактов. А, если вам нужно внести в чёрный список человека, который только что вам написал и не был ранее сохранён в адресной книге, откройте его профиль и нажмите «Заблокировать».

Почему тормозит телефон

Если вам кажется, что на вашем флагманском супер-пупер крутом смартфоне какие -то приложения работают медленнее, чем у друга/соседа/ребенка на бюджетной модели, то не пугайтесь. И уж тем более не надо вспоминать масонов, рептилойдов и готовить шапочку из фольги. Шутки шутками, но ситуация не очень приятная, а виноваты в ней сами производители. Это именно они специально делают так, чтобы, даже купив флагман, вы не могли пользоваться им на максимальной скорости. В этом были замечены многие, но теперь на этом прокололась компания, которая по своему имиджу, наоборот, должна бороться с подобными вещами — OnePlus. Сейчас расскажу, в чем дело, и на примере этого китайского бренда расскажу, почему так происходит.

Сказанное дальше в статье относится не только к смартфонам OnePlus, но рассматривать что-либо проще не конкретных примерах.

OnePlus всегда использовала флагманские характеристики в своих устройствах. Собственно, этим компания и набрала себе базу преданных фанатов, а заодно стала одним из самых известных брендов в мире.

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Даже когда телефоны OnePlus были проще, чем у конкурентов, они все равно старались выжать из себя максимум. Времена ”убийц флагманов” давно прошли, но компания по-прежнему каждый год выбирает высокопроизводительные процессоры. Конечно, если не смотреть на бюджетные модели, появившиеся в модельном ряду в прошлом году.

Теоретически это должно сделать OnePlus 9 и 9 Pro одними из самых быстрых телефонов, которые вы можете купить на сегодняшний день, но оказывается, что это не совсем так, и небольшой червячок в яблочко все же закрался. Из-за этого не все приложения работают так, как должны, и на некоторых существенно более слабых смартфонах выдают куда больше производительности.

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Новый отчет от Anandtech глубоко погружается в понимание того, насколько OnePlus 9 Pro соответствует ожиданиям от него в реальной жизни. Согласно полученным данным, смартфоны компании имеют некоторый черный список приложений из Google Play, все из которых не могут в полной мере использовать возможности телефона. В отчете предполагается, что это попытка улучшить время автономной работы. Правда, как показывают многие тестирования, получается это плохо.

Что касается того, какие именно приложения затронуты такими действиями OnePlus, к сожалению, их довольно много. Anandtech протестировал десятки самых популярных приложений в Google Play, от социальных сетей до пакета Microsoft Office, а также несколько популярных сторонних браузеров, и работа почти всех из них была ограничена. Были ограничены даже предустановленные системные приложения.

Правда, сообщается, что в результате тестирования при сравнении с анонимными приложениями система снимала ”ограничения” на скорость работы софта, если факт замедления был установлен. То есть, если вы как-либо уличите телефон в замедлении, он сразу перестанет это делать.

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Конечно, есть исключения. Vivaldi был единственным браузером, который не был искусственно ограничен. А в такие игры, как Genshin Impact, можно было играть на полную мощность. Примеры можно приводить долго. Тем более, что даже Uber и Uber Eats работали на пониженной скорости, но в то же время Lyft и Grubhub работали как им и положено.

В итоге мы в очередной раз получаем подтверждение того, что нельзя доверять данным, полученным из результатов тестирования в бенчмарках. Подобные скандалы время от времени вспыхивают в отношении того или иного производителя. Даже у Apple было что-то подобное, когда iPhone немного замедлялись при ухудшении работы аккумулятора. Как сказала компания, это было сделано для того, чтобы увеличить автономность. При этом мало кто заметил реальное замедление, а данные были получены в результате тестирования. Тем не менее, купертиновцы извинились и отключили этот механизм.

Скорее всего, остальные производители делают то же самое. В итоге некоторые приложения работают не так хорошо, а вы даже можете не узнать, что в них что-то замедленно. С одной стороны, это благо в отношении не оптимизированного софта, но, как показывает исследование, под общую гребенку попало слишком много приложений. Получается, в тестах и играх, где надо показать реальную скорость смартфона, все работает отлично и человек понимает, что он не зря переплатил за топовый процессор. В остальном это своего рода обман.

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Изменит ли OnePlus свое поведение после обнародования отчета, пока сказать сложно. Так же не понятно хорошо ли, что кто-то вскрывает подобные факты. Изменения скорости работы мы можем не заметить, а производителю придется изменить свой подход и, накинув чуть-чуть производительности, сильно проиграть в чем-то другом. Кто знает, как в этой ситуации будет лучше.

Можно ли заработать в Интернете

Наверное, вам, как и мне, неоднократно попадалась реклама о способах лёгкого заработка в интернете. Но, несмотря на то что в призывы «мамочек в декрете» присоединиться к ним и получать без напряга 50-100 тысяч рублей в месяц никто не верит, способы немного заработать на карман действительно существуют. Один из них предлагает – кто бы вы думали – Google. Сразу предупреждаю: миллионы там вы не заработаете, да и потратить полученное сможете только в Google Play. Но ведь это лучше, чем ничего. Не так ли?

Google запустила в России свой сервис Google Opinion Rewards, или по-простому «Google Опросы». Его предназначение сводится к тому, чтобы привлечь пользователей Android к прохождению опросов на различные темы. Само собой, не бесплатно. За большинство опросов Google начисляет вознаграждение.

К сожалению, заработанные на опросах деньги нельзя вывести себе на банковскую карту, но зато ими можно воспользоваться для оплаты покупок в Google Play. Это могут быть не только приложения, но и электронные книги, фильмы, музыка и вообще всё, что представлено на площадке.

Присоединиться к опросам очень просто:

Скачайте приложение «Опросы» из Google Play;

Запустите приложение и пройдите авторизацию;

Заполните свой профиль, чтобы повысить релевантность опросов;

Получите и пройдите первый тестовый опрос и ждите новых.

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Но, прежде чем вы перейдёте к прохождению опросов, приложение потребует у вас разрешения на доступ к местоположению. Таким образом Google хочет повысить релевантность опросов, учитывая места, которые вы посещаете, потенциально интересные вам заведения и многое другое на основе вашей геолокации.

Опросы, которые предлагается пройти в приложении, чаще всего не имеют как таковой личностной привязки, но очень субъективны. Например, мой первый опрос касался моих предпочтений в еде. Очевидно, Google пыталась выяснить, что я люблю поесть, где покупаю себе продукты, чтобы на основе этих данных предлагать мне новые опросы.

Казалось бы, в чём вообще выгода для Google от этих опросов? Но на самом деле выгода очень большая:

Понятное дело, что вопросы, на которые вы отвечаете, касаются конкретно вас и ваших близких. Значит, Google сможет использовать полученные данные в рекламе и рекомендациях, которые будут выдаваться вам впредь в интернете. Фактически, соглашаясь на такого рода опросы, вы добровольно помогаете Google повышать релевантность рекламы, которую вы видите.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что Google платит за опросы. Деньги там, прямо скажем, не аховые. По моему опыту, это 10-20-30 рублей за опрос в зависимости от его сложности и продолжительности. Но иногда попадаются и более дорогие варианты, когда платят по 50 и даже 100 рублей. Правда, их будет максимум 2-3 штуки в день, а то и меньше.

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Сначала я хотел порекомендовать этот способ заработка школьникам и неработающим студентам, у которых обычно нет денег на то, чтобы покупать платный софт в Google Play. Но потом вспомнил, что для участия нужно быть совершеннолетним. Это проверяется при авторизации через учётную запись Google, потому что слежка за детьми запрещена законодательно.

Так что же, стоит проходить эти опросы? Ну, на самом деле лично я этим заниматься не буду, потому что мне банально лень. Но ведь вам же доводится проходить какие-то опросы при использовании других приложений, не так ли? А тут за это ещё и платят. Поэтому как способ заработать копеечку на оплату подписки или электронной книжки он вполне годится.

Как обманывают майнеров

Криптовалюты уже давно перестали быть чем-то, что подходит только для гиков и редких богатых инвесторов. Сейчас их можно не только покупать, но и майнить самостоятельно. Не будем вдаваться в сложные подробности этого процесса и перечислять компоненты, которые для этого нужны. Лучше поговорим о том, что часто обсуждается в нашем Telegram-чате, а именно о майнинге с телефона. Многие думают, что если у них дорогой мощный телефон, то они могут этим заниматься, отбивая часть его стоимости. Поговорить об этом стоит на фоне новости, которая рассказывает, как десятки тысяч людей погнались за легкой наживой и стали жертвами мошенников, обещавших им возможность майнить с телефона.

Повышенный интерес к майнингу вызван в том числе тем, что во времена пандемии COVID-19 стоимость криптовалют росла в геометрической прогрессии, достигнув рыночной капитализации более 2 триллионов долларов. Киберпреступники всегда ищут путь наименьшего сопротивления, чтобы заработать деньги, и именно криптовалюты стали для них настоящим подарком.

Исследователи безопасности из Lookout Threat Lab выявили более 170 приложений для Android, в том числе 25 в Google Play, созданных для того, чтобы обманывать людей, интересующихся криптовалютами. Многие из них доступны по всему миру, эти приложения рекламируют себя как платные услуги облачного майнинга криптовалюты. Проанализировав их, специалисты lookout.com обнаружили, что облачный крипто-майнинг фактически не осуществляется.

Лучшие приложения для торговли криптовалютой на Android.

Google быстро приняла меры и оперативно удалила все эти сомнительные приложения из Google Play. Но многие пользователи уже успели попасться на удочку мошенников. Так же нет абсолютно никаких гарантий того, что ситуация не повторится и снова не появятся новые или эти же приложения, но с новым названием.

Весь смысл существования подобных приложений состоит в том, чтобы украсть деньги у пользователей с помощью обычных способов оплаты. То есть, получается, что пользователь сам переводит деньги за услугу, которую им никогда не будут предоставлять. Согласно анализу, таким образом обманули более 93 000 человек. Сумма украденных средств составила не менее 350 000 долларов. Это те деньги, которые пользователи платили за сами приложения, дополнительные услуги и несуществующие обновления.

Несмотря на техническое различие между разными приложениями, все они используют схожую бизнес-модель. То есть разные группировки мошенников создают продукты, которые должны конкурировать между собой, чтобы обогащать именно своих создателей.

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Сами такие приложения можно разделить на две группы. Одни просто простят деньги за мнимый доступ к своим функциям, а другие, кроме этого, еще и выполняют другие операции на телефоне. Например, получают доступ к перепискам, запускают рекламу вне приложения, крадут частную информацию и многое другое. Но это скорее исключение, а сами приложения ведут себя довольно тихо и скрытно, чтобы пользователи не догадались, что у них с телефоном что-то не так.

Тем не менее, дополнительным доказательством фейковости выявленных приложений является то, что почти все они сделаны с использованием одного шаблона. Более того, почти все созданы с использованием инструментов, не требующих специальных навыков программирования. Это видно сразу.

Майнинг криптовалют использует вычислительную мощность компьютеров для решения сложных математических задач, которые проверяют транзакции криптовалюты, и затем майнеры награждаются небольшим количеством криптовалюты. Такая награда пропорциональна тому вкладу производительности, который они сделали. То есть чем мощнее железо, тем больше единиц валюты оно принесет.

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Облачный майнинг — это эволюция пулов для майнинга, в этом случае все вычисления идут в локальных центрах обработки данных. Вместо того, чтобы пользователи покупали оборудование и оплачивали большие счета за электроэнергию для пополнения пула, облачные майнеры арендуют облачные вычислительные мощности. Естественно, заработок в этом случае становится меньше, но и расходов нет никаких, кроме регулярной платы за вычислительную мощность.

Если вы купили железо и поставили его у себя дома, у вас есть некоторые риски, например, поломка оборудования, дискомфорт от шума и тому подобное. Облачный майнинг решает эти проблемы, но появляется новый существенный риск — никто не гарантирует, что вы реально купили мощности, которые работают на вас. Есть крупные игроки рынка и им можно доверять, но простые пользователи их не знают и несут деньги куда попало.

После успешного входа в систему пользователя приложение-мошенник встречает панель, в которой отображается информация о том, как работает вся систем в целом. Можно посмотреть скорость, а также количество монет, которые он ”заработал”.

Чтобы пользователь захотел вложить больше денег, надо показать ему, что он зарабатывает, но не так, как мог бы, если бы заплатил больше. Так приложение и делает. Отображаемая скорость хеширования обычно очень низкая, чтобы соблазнить пользователя платить больше и получить более высокие скорости майнинга. Это и есть основное направление доходов.

Надо ли добавлять, что отображаемое количество монет — просто картинка. То есть реально ничего нет, кроме обманутых ожиданий. Интереснее всего то, что некоторые обнаруженные приложения настолько плохо проработаны, что при перезагрузке они сбрасывали баланс монет до нуля. Некоторые сбрасывают баланс автоматически после достижения определенного уровня.

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Чтобы пользователи охотнее расставались со своими деньгами, транзакции сделаны маленькими, но они могут быть и большими. Цена варьируется от десятков центов до сотен долларов.

Многие приложения разработаны таким образом, что пользователям не разрешалось снимать монеты до тех пор, пока они не достигнут минимального баланса. Естественно, он довольно большой. Даже если кто-то достигнет минимального баланса, он не сможет вывести монеты. Приложение будет отображать сообщение о том, что транзакция вывода средств находится на рассмотрении. В это врем оно просто сбрасывает сумму баланса монет пользователя до нуля, не переводя ему деньги.

Некоторые другие приложения обманывают дважды. Они не просто используют минимальный порог вывода, но еще и периодически сбрасывают счетчик монет, чтобы достичь порога было сложнее.

В завершении такие приложения просят приглашать друзей, мол так можно получить большие мощности, а стало быть, дают возможность ”заработать больше монет”.

Каждый решает для себя сам, заниматься ему майнингом или нет. Не стоит воспринимать это как способ заработать, ничего не делая. На этом действительно можно зарабатывать, но имейте в виду, что очень многие захотят заработать на вас. От тех, кто будет продавать видеокарты в два раза дороже номинала, до тех, чьи методы я описал выше.

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Мы не будем сейчас рассказывать, какими сервисами облачного майнинга пользоваться, так как они предлагают разные возможности, разные цены и разные сопутствующие услуги. Лучше самому поискать то, что подходит именно вам, и не доверять сомнительным приложениям. Не поленитесь проверить информацию в Интернете. Скорее всего, вы найдете много всего интересного. А если уже скачали что-то, проверьте хотя бы уровень приложения. Если оно совсем простое и кривое, лучше не заносить через него деньги.