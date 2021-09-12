Проблемы с будильником Android и долгое обновление Xiaomi: итоги недели

А вы на этой неделе не проспали? Если не понимаете о чем речь, то скажу, что многие пользователи Android жаловались на проблемы с будильниками в своих устройствах. Они были вызваны одним конкретным приложением, о котором мы сейчас расскажем. Заодно вспомним, как на этой неделе отличилась Xiaomi, пообещав обновлять свои телефоны по три года. Но не спешите радоваться, как обычно в этом есть одна загвоздка. Были в прошедшие семь дней и другие новости, которые нельзя не вспомнить, ведь именно они расскажут о том, чего нам ждать в будущем и ответят на многие другие вопросы. Одно только представление Huawei об автомобильной промышленности чего стоит.

Что нового в MIUI 12.5

Любая операционная система хороша только тогда, когда ее разработчики активно вкладывают силы в процесс ее совершенствования. Согласитесь, глупо пользоваться тем, что никогда не развивается и не получает новые функции. Даже специализированный софт, у которого нет конкуренции, тоже развивается, что уже говорить об операционной системе для смартфона. Xiaomi это тоже понимает и активно вкладывается в разработку своего детища, которое существовало еще до того, как компания начала производить телефоны. Теперь у нас на подходе новая функция защиты от вредоносных приложений, которой — если все получится так, как должно — позавидует любой другой производитель.

Китайский гигант по производству телефонов и других гаджетов — Xiaomi — работает над внесением изменений в свой пользовательский интерфейс MIUI. Пусть оболочка и основана на Android, но это не мешает компании вносить свои дополнения, так как сам по себе Android — открытая операционная система. Xiaomi старается сделать MIUI не только более простой и понятной, но так же безопасной. Судя по сотням миллионов ее фанатов, у компании получается.

Недавно Xiaomi представила два обновления для MIUI, а именно MIUI 12.5 Enhanced Edition и MIUI 12.5 с множеством дополнительных функций, развертывание которых началось для некоторых устройств в китайском регионе 13 августа.

6 вещей, которые должны быть в Xiaomi Mi 12.

Одно конкретное дополнение, обнаруженное IT Home, которое привлекло немало внимания со стороны специалистов и просто любителей бренда, это MIUI Pure Mode. Для ее реализации компания начала набор тестеров в китайском регионе. Эта функция поможет пользователям защитить себя от вредоносных приложений, способных создать неприятности для пользователей.

Xiaomi заявляет, что поскольку Android довольно открыт по сравнению с iOS, пользователи становятся более уязвимыми. Стало быть, они могут стать жертвами атак через плохо работающие приложения.

Гигант добавляет, что около 40% приложений, установленных пользователями MIUI, не проходят проверку безопасности компании, а 10% несут серьезные риски. То есть каждое десятое приложение способно нанести вред пользователю, а стало быть, с этим надо что-то делать.

Xiaomi урежет функции своих смартфонов из-за ремонта на стороне.

Чтобы решить эту проблему, Xiaomi и запускает MIUI Pure Mode. Суть функции заключается в том, что при включении она блокирует пользователям установку приложений через внешние источники, но это не все. Она так же запрещает другим приложениям любые установки, которые выполняются без согласия пользователя в фоновом режиме.

Так работают многие вирусы, попадая не смартфон жертвы и начиная разворачивать там свою деятельность. Получается, что вы можете скачать приложение, которое само по себе будет довольно безобидным и с легкостью пройдет проверки цензоров, но потом начнет скачивать другие приложения для того, чтобы реализовать злые намерения своих создателей.

Подобная функция есть в операционной системе iOS от Apple, но купертиновцы не дают возможности ее отключения. Xiaomi, как обычно, идет по более демократичному пути в духе Android и позволяет пользователям отказаться от нового уровня защиты, если они захотят устанавливать приложения из других источников.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Пока нельзя сказать, когда эта функция заработает в полной мере, появившись в стабильных сборках. Нет ясности как в отношении китайской, так и в отношении глобальной сборки.

Уже известно, что компания собирается выпустить MIUI 12.5 Enhanced для некоторых устройств в течение 4 квартала этого года. Они получат следующую версию скина Android в период с октября по декабрь. Однако стоит отметить, что со временем список поддерживаемых устройств будет расти. При этом в Китае развертывание обновления будет намного шире, чем в мире. Но все новые устройства более-менее высокого уровня должны получить обновление.

Почему не работает будильник на телефоне

Как вы просыпаетесь по утрам? Наверное, тяжело. А что вас будит? Ну, конечно, будильник, который вы ставите на телефоне. Во-первых, это удобно, потому что не нужно иметь дополнительный атрибут в виде аналогового будильника. Во-вторых, это комфортно, потому что на Android, в отличие от iPhone, будильники срабатывают более мягко, аккуратно выводя вас из состояния сна. Но бывает и такое, что будильник может попросту не сработать. Недавно я сам столкнулся с подобной проблемой. Рассказываю, что делать.

На днях у меня не сработал будильник. Я не придал этому особого значения, потому что мало ли что могло случиться. Однако неожиданно выяснилось, что эта проблема коснулась не только меня, а куда больше людей. По их словам, проблема крылась в приложении Часы от Google.

Почему не работает датчик приближения на телефоне и как исправить

Оно по умолчанию устанавливается на большинство современных смартфонов под управлением Android, поэтому потенциально проблема могла затронуть довольно много людей. Какое-то обновление вызвало сбой в его работе, и тысячи пользователей по всему миру не смогли проснуться вовремя.

Но что именно вызвало сбой? Беглый анализ проблемы показал, что будильники не сработали у тех пользователей, которые пользуются режимом «Не беспокоить». Он отключает все звуки, блокирует уведомления и даже входящие звонки, за исключением избранных контактов.

Все, кроме будильника. Он как раз должен срабатывать по расписанию независимо от того, какой режим включён. Однако из-за сбоя будильник воспринял, что команда «Не беспокоить» распространяется и на него, и не сработал.

Как включить скрытые функции YouTube на Android

Очевидно, что отказ будильника – это баг. Он даже фигурирует на баг-трекере Google. Это специальный сайт, где компания собирает отзывы о проблемах и публикует информацию об их решении. Так вот Google признала проблему в работе будильника багом и пообещала решить её в ближайшее время.

Правда, что делать пользователям, которых их смартфоны перестали будить по утрам, Google не рассказала. Это довольно нетипичная история, потому что обычно компания даёт какие-никакие советы. Впрочем, решение у этой проблемы – пусть даже временное – всё равно есть.

Оно состоит в том, чтобы просто воспользоваться другим будильником для Android. Просто откройте Google Play, забейте в поиске слово «Будильник» и выберите подходящий вариант. Для себя я выбрал вот такой. Я руководствовался простыми соображениями: рейтинг, количество загрузок и отзывы других пользователей.

Этот будильник очень прост в настройке, имеет удобный интерфейс и несколько вариантов побудки. Например, вы можете поставить на звонок любимую песню, заставить будильник произносить текущее время либо выбрать трек из стримингового сервиса или просто включать радио.

Как улучшить качество фото на слабом телефоне с Android

Пока неизвестно, когда Google выпустит обновление для приложения «Часы». Поэтому некоторое время им лучше не пользоваться, особенно если для вас жизненно важно вставать именно в определённое время. Ведь, полагаясь на приложение Google, вы рискуете проспать и не успеть туда, куда вы торопитесь по утрам.

Несмотря на то что я стал пользоваться новым будильником, это создало мне определённые неудобства. Теперь я не могу быть уверен, что он сработает, поэтому ставлю сразу два будильника на разных устройствах. Так, один будильник срабатывает на телефоне, а второй – на iPad, который я храню на прикроватной тумбочке. Вот такая паранойя.

Что сейчас делает Huawei

Мюнхенский автосалон не является самым значимым событием в автомобильной индустрии. Есть другие выставки, которые привлекают даже больше внимания, но это не отменяет того факта, что на ней представляют разные интересные ноу-хау, которые могут изменить мир или заставить одних производителей копировать решения других. На этот раз со своими разработками на автосалон приехала Huawei, которой сейчас мало что остается, кроме попыток найти себя в новой отрасли. В результате она выбрала перспективное, но сложное направление. Самое главное, что оно сильно отличается от того, на что компания делала упор раньше. Сейчас расскажу о том, что компания показала на выставке, и о том, какие у нее перспективы.

Новинкой, которую представила китайская компания, стала технология AR HUD. Она представляет собой систему на основе дополненной реальности, поддерживающую отображение на лобовом стекле. Благодаря ей можно превратить все лобовое стекло в интеллектуальный экран для реализации самых разных задач.

Согласно официальным данным, новая технология AR HUD будет выводить нужную водителю информацию на внутреннюю поверхность лобового стекла автомобиля. Для тех, кто не знает, HUD — не новая технология и она уже находила свое применение некоторых отраслях.

Стоит ли покупать новый Huawei Nova 8? Скорее да, чем нет.

В частности, это обычная функция в военных самолетах, таких, как истребители. В них важные данные, такие, как скорость, высота и другая информация, отображаются непосредственно перед пилотом. Теперь китайский технологический гигант стремится использовать технологию на основе дополненной реальности, чтобы предложить аналогичное решение для будущего поколения автомобилей. Бренд считает, что с помощью этой технологии автопроизводители смогут объединить новые технологии, безопасность и развлечения, создавая новый пользовательский опыт.

То, что водителю не надо будет отвлекаться от дороги, чтобы получить нужную информацию, позволит повысить уровень безопасности. Компания заявила, что AR HUD также будет иметь дисплей FHD с разрешением до 100PPD, и он будет иметь достаточные характеристики для того, чтобы пользователи на жаловались на недостаточную яркость или контрастность. Так же не будет и искажений, которые присущи традиционной системе HUD.

Другими словами, компания дала понять, что новый продукт можно будет использовать не только в роли информационной, но и в роли развлекательной системы. То есть можно будет транслировать данные о воспроизводимой музыке, анимацию приложений и даже видео.

Только представьте, что у вас на лобовом стекле будет показана вся информация о том, что происходит за ним. Вы увидите навигацию, данные о ресторанах, заправках и магазинах, а во время стоянки вы сможете смотреть кино или сериалы.

Все это выглядит довольно сюрреалистично, но Huawei ничего не остается, кроме как направить все свои исследовательские мощности в новое русло. Учитывая количество технологий и RND-центров, которыми она владеет, можно сказать, что у нее хорошие перспективы в этом направлении.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Судя по всему, компания не собирается делать свои собственные автомобили, а решила сосредоточиться на их технологическом обеспечении. Этот подход очень правильный. Создание полноценного транспортного средства — сложная задача. Если что-то пойдет не так, можно очень сильно погореть на этом. Но когда ты создаешь унифицированные системы для автомобилей других производителей, отбоя от клиентов не будет. Конечно, в том случае, если все будет сделано правильно.

Huawei уже предлагает такие унифицированные технологии, но пока их еще есть куда развивать. Это не первая и далеко не последняя попытка бренда плотно войти в индустрию автопрома. С ее подходом у нее действительно может получиться что-то интересное.

Напомню, сейчас компания активно работает над своей платформой Harmony OS, которая призвана объединить все продукты в одну огромную экосистему. Это касается не только смартфонов, планшетов и наушников самой Huawei. Многие бренды, занимающиеся производством бытовой техники и других товаров, согласились сотрудничать с китайским брендом и даже выпустили соответствующие модели. Пока именно Huawei больше всех работает в этом направлении.

А что если проблемы у Huawei — это хорошо?

Если у нее получится создать такую огромную экосистему, она переживет второе рождение, а перспективы компании могут стать еще более радужными, чем во времена смартфонов и телекоммуникационного оборудования. В конце концов, сейчас она действительно начала создавать будущее, как бы пафосно это не прозвучало. Главное сейчас — все сделать правильно, и тогда за санкции в отношении Android и американских процессоров можно будет сказать только спасибо.

Как долго Xiaomi будут обновлять телефоны

Долгое время что-то более-менее существенное с точки зрения сроков обновления предлагала только Apple, где-то рядом с ней шла Google с ее линейкой смартфонов. Начиная с прошлого года, Samsung запустила цепную реакцию, предложив пользователям три года обновлений вместо двух. В результате сейчас производители начали массово переходить на эту схему, существенно продлевая срок службы своих устройств. Конечно, пока не все созрели для такого ”отчаянного” шага, но таких компаний становится все больше и больше. Теперь к их числу присоединилась Xiaomi. Но не стоит спешить радоваться, как обычно есть небольшая загвоздка, которая немного портит впечатление от такого щедрого жеста.

Xiaomi собирается ввести новую политику обновления Android вместе со своей предстоящей серией 11T. Компания подтвердила, что Xiaomi 11T и 11T Pro получат три номерных обновления системы Android и четыре года исправлений безопасности. Случится это после официального анонса смартфона 15 сентября.

Xiaomi считает, что это изменение в политике обновлений позволит пользователям дольше владеть актуальной моделью телефона и не переживать по поводу того, что оно постепенно устаревает. Проще говоря, смартфон дольше будет актуальным, а пользователи дольше будут в безопасности.

Новая функция MIUI защитит пользователей Xiaomi от плохих приложений.

Пойдя на этот шаг, Xiaomi поставила себя на один уровень с Samsung, которая и запустила эту волну из ”остальных” брендов. Google в этой ситуации стоит немного особняком, так как она находится немного в другом положении с ее Pixel.

Среди других компаний, которые предлагают пользователям столь долгий период обновления, можно назвать OnePlus, ранее решившуюся на подобный шаг. Так же чуть позже к клубу ”долгожителей” присоединились Oppo и Vivo. Они также обязуются придерживаться трехлетнего периода обновления для определенных моделей.

Однако не спешите радоваться. Как обычно в любой красивой истории, тем более связанной с бизнесом, есть как минимум один важный нюанс. Дело в том, что новая политика обновления телефонов Xiaomi не распространяется на текущие модели. По крайней мере пока.

Xiaomi прямо заявляет, что на данный момент трехгодовые обновления смартфонов будут получать только те, кто купит новые 11T и 11T Pro. Правда, производитель не стал очень категорично отказываться от долгого обновления других моделей, заявив, что ”оценит возможность” распространения политики на большее количество устройств в будущем.

6 вещей, которые должны быть в Xiaomi Mi 12

Все мы знаем, какое огромное количество самых разных смартфонов есть в арсенале Xiaomi и ее суббрендов. По этой причине увеличение срока обновления для всех них может оказаться чрезвычайно сложной задачей. Тем не менее, сложно спорить с тем, что трехлетнее обновление Android если еще не стало стандартом индустрии, то очень скоро станет, и расширение ассортимента моделей это именно то, что будут ждать пользователи от производителей.

В случае с Xiaomi 11T и 11T Pro это будет неплохим фактором стимулирования продаж, ведь так привлекательно получить в полтора раза бОльший срок службы гаджета. Но сложно себе представить мир, в котором модель Xiaomi с приставкой T будет получать обновления дольше, чем вышедшей полгода назад дорогущий Mi 11 Ultra, в название которого уже заложено, что в нем все должно быть самым лучшим.

Чего еще можно ожидать от серии Xiaomi 11T? Благодаря нескольким утечкам и ранним подтверждениям у нас уже есть довольно хорошее представление о том, что принесут новые телефоны.

В первую очередь, Xiaomi уже подтвердила, что модель Pro будет поддерживать зарядку мощностью 120 Вт. Пока неизвестно, с какой именно скоростью будет заряжаться аккумулятор, но самого значения мощности уже достаточно для того, чтобы понимать, что это будет быстро.

Xiaomi урежет функции своих смартфонов из-за ремонта на стороне.

Слухи также упоминают дисплей с частотой 120 Гц, ставший стандартом для флагманских смартфонов. Не забудут и про 5G. Чтобы обеспечивать долгую работу, устройство получит аккумулятор на 5000 мАч. А в качестве процессора выберут Snapdragon 888, представленный в конце прошлого года и на данный момент являющий самым мощным из тех, что используются в Android-смартфонах. Конечно, не считая Snapdragon 888 Plus, который устанавливается только в исключительные устройства, вроде Xiaomi Mi MIX 4 и Honor Magic 30.

В любом случае все подробности мы узнаем уже на следующей неделе, когда новый смартфон представят официально. Возможно, на презентации скажут и что-нибудь о трехлетнем обновлении других устройств, но не будем забегать вперед.

Новая cистемf поиска вещей

Еще в начале года Samsung начала активно продвигать идею поиска вещей. Для этого одновременно с серией Galaxy S21 компания выпустила аксессуары Galaxy SmartTag. Они, как и Apple AirTag, должны вешаться на ключи, кошельки, сумки и другие вещи, которые можно легко потерять. А в случае, если это произошло, их можно будет относительно легко найти. Конечно, есть некоторые допущения и не всегда гаджет расскажет, где он находится, но шансы на обнаружение потерянных вещей увеличиваются. Сейчас компания предприняла еще один шаг, чтобы найти что-то было еще проще. С одной стороны, он кажется логичным, но раньше его сделано не было.

Samsung добавила новую функцию в свою службу поиска SmartThings, которая позволяет вам искать пропавшие устройства с помощью огромного сообщества, члены которого ходят по планете со своими смартфонами. Если они что-то найдут, вы об этом сразу узнаете и сможете получить пропажу обратно. Конечно, это работает только в том случае, если вы действительно потеряли вещь, а не кто-то ее украл. А так же, если хороший человек найдет ее раньше плохого.

Сейчас в поиске любой потерянной вещи потенциально может участвовать один из более чем 100 миллионов людей в мире. Пусть это всего одна восьмидесятая часть населения планеты, но зато каждый 80-й человек в мире потенциально может вернуть вам потерянную вещь. Да и дальше количество таких людей будет только расти.

Какой была самая неудачная модель Samsung и как она изменила мир.

Сейчас сервис представил новую опцию под названием SmartThings Find Members. Он разработан, чтобы вы могли вызвать внешнюю помощь, когда вам кажется, что вы не можете найти потерянные вещи. Для этого вам нужно добавить людей, которым вы доверяете, таких, как друзья и семья, в вашу учетную запись SmartThings. Так они смогут помочь вам найти пропавшие предметы с прикрепленными к ним Galaxy SmartTag или SmartTag +.

Количество людей, которых вы можете позвать на помощь, ограничено. С помощью новой функции вы можете пригласить максимум 19 человек. Зато с их помощью можно будет искать одновременно до 200 вещей. При этом не стоит переживать, что они будут видеть местоположение всех ваших меток. Вы по-прежнему сможете контролировать, какое устройство они могут отслеживать и какое нет.

На самом деле это не что-то принципиально новое, а скорее переосмысление старого, но с поправкой на современные технологии. Если отмотать немного назад, то можно вспомнить, что еще в 2015 году Tile позволял вам делиться своим трекером с другими, чтобы повысить вероятность обнаружения потерянного предмета.

Почему вам не нужен смартфон с новой камерой от Samsung.

Подобные функции и сейчас пробуют применить другие разработчики. Например, Google недавно была замечена в разработке аналогичной функции для своей сети ”Найти мое устройство”. Предположительно, это позволит вам назначить ”совладельца”, который сможет забрать ваш потерянный предмет, если он окажется где-то рядом с ним. Это может быть удобным вариантом, если вы не можете сразу сделать это, но переживаете, что кто-то посторонний найдет кошелек или ключи раньше вас.

Так можно найти не только что-то, на что вы повесили метку Galaxy SmartTag, но и другие гаджеты. Например, наушники или смарт-часы. Учитывая стоимость современных устройств это было бы отличным способом вернуть то, что принадлежит вам.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Жаль, что такие технологии помогают только найти то, что вы сами потеряли. Если кто-то решит что-то у вас украсть, вряд ли он будет носить с собой метку. Более чем уверено можно сказать, что он ее выкинет. С другой стороны, сама метка тоже стоит денег и потерять еще и ее было бы неприятно.

В ближайшее время подобные устройства будут появляться все чаще и чаще. Главное, чтобы их создатели когда-нибудь смогли бы их унифицировать. Тогда сеть поиска действительно была бы глобальной. Пока она довольно разрозненная, но это все равно лучше, чем ничего.