На этой неделе опять все новости были посвящены коронавирусу. В первую очередь, тому, что из-за него отменяется множество мероприятий, включая Google I/O — конференцию разработчиков, которая ежегодно показывала нам новейшие разработки в сфере программного обеспечения, в том числе, и Android. Конечно, вряд ли это повлияет на выход новых версий операционной системы, но вероятность такая есть. Из-за этого же вируса перенесли и премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде, но зато мы узнали, каким смартфоном он будет пользоваться. А еще эта неделя, которая заканчивается тремя выходными днями, принесла нам темную тему в WhatsApp и не только. В общем, поговорить есть о чем. Давайте начинать.

Google научила Google Assistant читать текст на экране вслух

Несмотря на то что мне откровенно не нравится роботизированный голос Google Assistant, и Алиса, на мой вкус, звучит гораздо приятнее, отказать ему в беспрецедентных возможностях я не могу. За годы своего существования голосовой помощник Google превратился в супер-удобного консьержа, который знает ответы на любые вопросы и способен выполнять широкий спектр команд, недоступных конкурентам. Думаю, даже если бы Google решила на пару лет заморозить проект Google Assistant, а потом снова его разморозила, он бы всё равно оказался функциональнее, чем всё остальное. Но, конечно же, компания так никогда не сделает, потому что ассистенту по-прежнему есть чему поучиться.

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На этой неделе Google представила функцию чтения для Google Assistant. Благодаря ей ассистент сможет вслух читать содержимое веб-страниц и запущенных приложений. Ему неважно, присутствуют ли на экране другие элементы, кроме текста, он автоматически проанализирует контент, отбросит всё лишнее и начнёт зачитывать, соблюдая знаки препинания и паузы. Эта функция пригодится для слабовидящих людей, а также в ситуациях, когда нет возможности держать смартфон перед собой и читать текст самостоятельно. Да и зачем, если можно просто попросить?

Чтобы Google Assistant зачитал текст на экране, необходимо сначала открыть нужную страницу в веб-браузере, а затем вызвать помощника либо голосом, либо нажатием соответствующей кнопки и сказать: «Прочти это» или «Прочитай». По большому счёту формулировка, которой вы пользуетесь при даче ассистенту команды, значения не имеет. Он прекрасно понимает контекст, позволяя вам задействовать любые слова, которые вы сочтёте нужными. Тем не менее, лучше всё-таки не изгаляться, проверяя познания Google Assistant, а сформулировать команду максимально просто.

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При чтении Google Assistant будет продолжать слушать пользователя, делая процесс интерактивным. Благодаря этому вы сможете попросить его повторить прочитанное или переключиться на следующий блок, если речь идёт, например, о чтении рецепта во время готовки. Кроме того, можно будет вручную изменять скорость чтения и вносить другие корректировки, чтобы улучшить восприятие текста. Ведь не всем нравится размеренное чтение, кому-то хочется побыстрее услышать написанное и проанализировать это.

Чтобы облегчить восприятие речи ассистента на слух, разработчикам Google пришлось поработать над его произношением, научить правильной расстановке ударений, паузам и даже выражению. Конечно, насколько это вообще было возможно, поскольку Google Assistant – один из немногих голосовых ассистентов, которые используют синтезированный компьютером голос, а не задействуют актёров озвучания, как, например, «Алиса» от Яндекса, Siri или Cortana от Microsoft. Поэтому, конечно, избежать огрехов при чтении на 100% всё равно не удастся.

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Google Assistant может читать текст на 42 языках, в том числе и на русском. Однако сейчас, пока новая функция распространяется только в тестовом режиме, воспользоваться ей смогут только владельцы смартфонов Google Pixel. Поэтому, если вы являетесь счастливым обладателем одного из них, можете испытать нововведение уже сейчас. Через некоторое время оно доберётся до всех аппаратов не старше пяти лет. Единственное условие – поддержка сервисов Google в целом и Google Assistant в частности.

Какой смартфон будет у Джеймса Бонда в новом фильме

Наверное, среди любителей гаджетов нет того человека, который не знает, что международная выставка MWC 2020, которая в этом году, как обычно, должна была проводиться в Барселоне, отменилась из-за бушующего в мире коронавируса. Это привело к тому, что многие производители смартфонов были вынуждены перенести релизы своих устройств на другие даты. Некоторые из них мы уже увидели, какие-то нас еще только ждут, но один бренд представит не просто смартфон, а настоящую коллаборацию с Джеймсом Бондом. Учитывая производителя, такой шаг будет выглядеть как отчаянная попытка вернуть себе авторитет, который в последнее время оставляет желать лучшего, и привлечь внимание покупателей. Кто же это будет? А главное, зачем?

Правильным ответом будет “никто не показал смартфоны на MWC 2020”, по причине, описанной выше. Среди них и Nokia. Теперь пришло время и компания разослала приглашения на презентацию 19 марта в Лондоне. Есть ощущение, что это будет очередной провал, но об этом чуть ниже.

Вообще, то, что компания не показала свой смартфон на крупной международной выставке, является очень неприятным моментом. Конечно же, для нее, а не для нас. Все из-за того, что на специальном мероприятии на него посмотрит несколько сотен человек, а на выставке десятки тысяч. Да и просто привлечь внимание во время такого крупного тематического события проще, чем просто проведя мероприятие.

Само приглашение не дает понимания, что нам покажут. Как обычно, оно носит характер интриги и призвано просто привлечь внимание. Еще больше внимания должно привлечь сотрудничество с создателями серии фильмов про Джеймса Бонда. Информацию об этом опубликовал в своем Twitter директор HMD по продуктам Юхо Сарвикас.

Это не первый случай, когда бренд Nokia хотел засветиться в Бондиане, но первый, когда это действительно состоится. Если, конечно, это не ложный намек.

Пока нельзя точно говорить о том, какой смартфон нам покажут, ведь информации пока очень мало, но, судя по всему, это будет не самый навороченный флагман, а устройство примерно среднего сегмента.

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Предполагается, что у него будет 4 камеры, 64 ГБ ПЗУ, 6 ГБ ОЗУ и сканер отпечатков на задней стенке. Стоить вся эта “красота” будет примерно 180 долларов, что уже не говорит о топовой составляющей устройства.

С другой стороны, никто не говорит, что этот аппарат будет единственным, что покажут на презентации. Есть вероятность появления и 5G-смартфона со Snapdragon 765 на борту.

Как в процессе будет задействован знаменитый агент британской разведки, пока неясно, но не исключено, что в самом фильме появится этот смартфон. Хоть и сложно предположить, что именно им Бонд будет пользоваться на постоянной основе. Скорее всего, он его разобьет, отнимет у кого-то из противников или просто получит в качестве шпионского прибора, который использует только один раз в конце фильма.

Такой вариант выглядит наиболее реалистичным. Хотя, возможно все ограничится просто правом упомянуть название картины на презентации или выпуском ограниченной серии с цифрами “007” на задней стенке.

В любом случае, для бренда, который с горем пополам старается удержаться на плаву, подобное сотрудничество едва ли будет дешевым. Фильмы про Джеймса Бонда хоть и немного растеряли былую популярность (но не так сильно, как Nokia), но реклама в них стоит дорого.

Все мы помним, как Nokia пыталась напомнить о себе “бананами”, реинкарнациями 3310, смартфонами с огромным количеством камер и даже слухами о скором выходе складного смартфона. Но вряд ли это сможет их спасти. Спасти их сможет только несколько хороших и недорогих смартфоном. Проблема в том, что это очень сложно. Хотя, китайцам, коими и является HMD, не привыкать выводить смартфоны на рынок при помощи такой стратегии.

Пока, судя по всему, они готовят очередную проходную модель, которая точно не выделит их на фоне конкурентов. Обидно, ведь пока у них есть имя и они могут на нем сыграть и выпустить что-то типа Realme X2 Pro за небольшие деньги и сорвать куш.

Вообще, возвращаясь к Бондиане, съемка устройства в картине является достаточно популярным ходом. Показывать другие крупные бренды так, чтобы их заметили, но не сочли рекламой, очень сложно. Все из-за того, что далеко не все они используются в жизни постоянно, в отличии от автомобилей и смартфонов.

Это именно то, что можно показать в кадре, попиарить на презентации и даже выпустить лимитированную версию. Конечно, далеко не всегда все происходит именно так, и иногда техника подбирается специалистами по реквизиту, а не маркетологами, но чаще всего это происходит не просто так.

А вдруг правда: В этом году Nokia покажет свой складной смартфон.

Новый фильм Бондианы должен был выйти в прокат 31 марта 2020 года в Великобритании и 9 апреля 2020 года в России. Но из-за коронавируса и низкой явки в кинотеатры премьеру перенесли на ноябрь. Главную роль, как и в нескольких последних фильмах, сыграет Дэниэл Крейг. Также в фильме снимется и Рами Малек, одной из свежих ролей которого является роль Фредди Меркьюри в Богемской Рапсодии.

Многие еще пару месяцев назад говорили, что выход фильма по иронии судьбы оказался не очень своевременным. Он называется “Не время умирать”. Учитывая ситуацию в мире, такое название выглядит немного зловещим. Во многом из-за этого еще месяц назад даже отменили презентацию фильма в Китае. Теперь всю премьеру перенесли на более поздний срок.

Кстати, о Китае: Что такое вирус и для чего ученые его выращивают?

Из подобных совпадений можно вспомнить выход в 2002 году фильма “Властелин колец: Две башни”, который вышел когда еще были свежи воспоминания о трагедии 11 сентября, при которой были уничтожены две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Тогда тоже многие обсуждали актуальность такого названия. В некоторых странах название фильма перевели, используя слова “две крепости”, в том числе, и в России.

Посмотрим, как будут развиваться события, и насколько глубоко Nokia “запартнерилась” с создателями знаменитой франшизы, но я думаю, что сильно им это не поможет.

WhatsApp для Android получил обновление с ночной темой. Как включить

Ночная тема – это сильно переоценённое явление. Несмотря на то что она действительно может сэкономить несколько процентов зарядки, в качестве средства защиты глаз в условиях недостаточного освещения, за которое её пытаются выдавать, она совершенно не годится. И дело тут вовсе не в моём личном восприятии, а в объективных факторах. Впрочем, это не мешает пользователям жаждать появления ночной темы, а разработчикам удовлетворять их потребности, зарабатывая на этом. Не стал исключением и WhatsApp.

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Слухи о появлении ночной темы в WhatsApp начали ходить ещё задолго до выхода Android 10, где ночная тема стала общесистемным инструментом. Тем не менее, разработчики мессенджера не очень торопились соответствовать среде, в которой работает их детище, а потом довольно долго занимались тестированием и отладкой ночной темы. Один только бета-тест чего стоит. WhatsApp хоть и допустила к нему довольно широкий круг испытателей, состоящий из нескольких тысяч пользователей, он длился так долго, что многие уже даже перестали надеяться, что ночная тема когда-либо выйдет в релиз. Впрочем, на этой неделе их мечта сбылась.

В отличие от WhatsApp для iOS, которая вышла сразу и для всех, версия для Android распространяется постепенно и пока может быть недоступна некоторым пользователям. Очевидно, разработчики ещё не уверены в стабильности ночной темы и хотят подстраховаться на случай, если первые загрузившие обновление столкнутся с какими-то проблемами. Ведь куда как проще отозвать сборку, которой пользуются несколько тысяч человек, чем если доступ к ней получат сотни миллионов по всему миру. Так и работу целого сервиса парализовать недолго.

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Ещё одно отличие версии WhatsApp для Android от iOS кроется в принципе включения ночной темы. Если на iOS в мессенджере нет отдельного переключателя, а сама ночная тема в мессенджере зависит от работы системной ночной темы, на Android вариантов активации чуть больше. Помимо системной ночной темы из Android 10, которая принудительно включает ночную тему и в WhatsApp, у пользователей более ранних версий ОС есть возможность включать ночную тему принудительно в интерфейсе самого мессенджера.

Чтобы включить ночную тему в WhatsApp, запустите мессенджер и откройте контекстное меню;

Перейдите в «Настройки» — «Чаты» — «Темы»;

В открывшемся окне выберите «Тёмная» и подтвердите её включение кнопкой «ОК».

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На самом деле нет ничего необычного в том, что разработчики решили встроить в WhatsApp для Android кнопку принудительной активации ночной темы, хотя в версии для iOS ничего такого нет. Причиной для этого, как ни странно, стало большое количество смартфонов, работающих на базе уже необновляемых версий Android. Ведь если бы WhatsApp открыла доступ к ночной теме только пользователям Android 10, было совсем нелогично, поскольку их-то как раз значительно меньше, чем всех остальных. Поэтому в данном случае сработала банальная сила большинства, а не особенное отношение разработчиков WhatsApp к пользователям Android.

Почему отменили Google I/O

Плохая тенденция наметилась в последнее время. Мероприятия отменяются одно за одним и компании, которые должны были в них участвовать, теряют деньги, сбивают свои планы, сдвигают старт продаж своей продукции и несут репутационные потери. Так мы уже стали свидетелями отмены MWС 2020, Женевского автосалона и некоторых других тематических мероприятий. С выставками вообще отдельная тема, так как они и так на грани потери интереса к ним, и такие потрясения могут только подтолкнуть их к краю пропасти. Другое дело конференция Google I/O, которая должна была пройти, но тоже отменилась. По крайней мере, ее физическая, самая интересная часть. Что дальше и что нам это сулит?

Для тех, кто не знает, в последние пару месяцев в мире бушует коронавирус. На момент написания этой статьи в мире уже насчитывается более 90 000 заразившихся и более 3 000 умерших от последствий заражения. Может быть, процент летальных исходов и не такой большой, но вирус до конца не изучен, а масштабы его распространения пугают не только ВОЗ, но и правительства стран и организаторов мероприятий, которые не хотят рисковать и собирать под одной крышей десятки тысяч человек.

Немного подробнее о том, что вообще такое вирусы. Это интересно: Что такое вирус и для чего ученые его выращивают?

На фоне всего этого выставки отменяются одна за одной, как лопаются воздушные шарики в призовом тире какого-нибудь парка. Вот только в начале отменялись крупные выставки, а теперь даже локальные конференции, хоть и знаковые.

Радует только то, что мероприятие отменяется не полностью, а только его физическая часть, которая должна была пройти в Маунтин-Вью и на которую уже были разыграны билеты. Все это сделано на основании рекомендаций ВОЗ и собственных опасений компании.

В данный момент подыскиваются альтернативные варианты проведения мероприятия, так как отменять его полностью немного нецелесообразно. И компания уже перестала придерживаться изначальных дат проведения конференции. Напомню, она должна была пройти 12-14 мая. Возможно, сроки будут перенесены на более позднюю дату.

Кроме I/O 2020, Google пересмотрела проведение некоторых других своих мероприятий. Часть из них провели или проведут в on-line режиме, а остальные и вовсе отменят.

Не стоит переживать за то, что Google не сможет провести столь большое мероприятие в виртуальном режиме. У них есть все необходимое, так как конференция ежегодно транслируется в YouTube. Также всю необходимую информацию можно найти на сайте мероприятия.

Выше я написал, что выставки могут оказаться на грани вымирания после того, что произошло в этом году. В этом есть определенный смысл и недооценивать такую возможность не стоит.

В первую очередь, стоит понимать, что пока интерес производителей электроники и других потребительских товаров достаточно большой, но он стремительно падает. Большой он из-за того, что на выставках можно более полно показать свой новый продукт. Да, можно нагнать сотни журналистов, показать им новинку и ждать пока они о ней напишут. Проблема в том, что это будут обычные проходные статьи или обзоры, которые могут не заметить люди, далекие от технологий, но все равно являющиеся потенциальными покупателями.

На выставках присутствуют не только сотни и тысячи журналистов, которые также напишут о новинке, но и представители бизнеса, которые могут заключить крупный контракт, и простые любители техники. Все это в разы увеличивает аудиторию. Даже те, кто не следит за тематическими изданиями, все равно с большей долей вероятности услышит о новинках.

С этой точки зрения все хорошо и выставки ждет большое и светлое будущее, но проблема в том, что каналы распространения развиваются и реклама становится адресной. В итоге, в скором времени может сложиться ситуация, при которой выставки можно будет сравнить с выкриками на улице, а другие виды рекламы — с обращением к тому, кто действительно хочет купить конкретный товар.

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Так перспективы выставок становятся менее радужными и лишние потрясения в этом деле не нужны, ведь может пойти цепная реакция и даже мероприятия, кажущиеся несвязанными между собой, потянут друг друга за собой и выставок больше не будет. Не хотелось бы…

Самым ближайшим крупным мероприятием из мира гаджетов должна стать презентация нового Huawei P40 Pro. Обычно презентация смартфонов этой линейки выглядит очень масштабно и на большой площадке собираются сотни журналистов и блогеров со всего мира. Если так пойдет дальше, презентация может перейти в онлайн-формат, по аналогии с тем, как компания показала недавно свои новые ноутбуки и планшеты в дни, когда должна была пройти MWC 2020.

Через пару месяцев после этого должна состояться конференция Apple WWDC 2020, которая ежегодно проводится в течение нескольких дней и в ходе которой показывают новые версии операционной системы и некоторые другие фишки.

Это еще не все. Дальше будут презентация Samsung Galaxy Note, нового iPhone, а еще могут планироваться мероприятия о которых мы даже не знаем. Все это выглядит очень печально и хочется верить, что ситуация уляжется, доктора найдут способ противостоять вирусу, а крупные компании, мероприятий которых мы ждем, смогут найти способ провести их. Пусть даже онлайн. Главное, чтобы было интересно. Не так ли? Накидывайте в комментарии варианты того, какой вы видите дальнейшую судьбу выставок и как по вашему мнению поступят производители с предстоящими презентациями и конференциями.

Когда покажут OnePlus 8

Помните тот экстаз публики, когда выходили OnePlus первых поколений? Они были не просто хорошими, а предлагали самые передовые технологии за минимальные деньги. Цена могла быть в два и более раз ниже конкурентов. При этом смартфоны еще и предлагали большие возможности кастомизации, постоянно получали обновления и были тем, что объединяло не просто любителей смартфонов, а настоящих энтузиастов своего дела. Те времена начали постепенно проходить с выходом новых моделей, которые стоили все больше и больше, постепенно приближаясь к лидерам. Сейчас мы знаем, когда выйдет новый OnePlus 8, но вызывает ли он такой энтузиазм, который был во времена второй и третьей модели?

Конечно, прежде чем упрекать компанию, стоит понять, что при таком старте есть только два пути. Первый ведет в никуда, вслед за LeEco, которая пыталась выстрелить с топовым железом за копейки, имея большие амбиции и почти поверив в свой успех. Говорить о том, где они сейчас, не приходится, хотя их устройства не были такими плохими, как думают многие, и свои 10-15 тысяч рублей они точно стоили.

Второй путь выглядит более перспективным с точки зрения бизнеса, если все сделать правильно и вовремя, но почти никогда фанаты марки не смогут принять его с пониманием.

Компания уже давно готовилась к выпуску нового смартфона: OnePlus представила революционный дисплей

Лично у меня нет претензий, я считаю, что такой подход правильный. Компания показала всему миру, кто она такая, почти за бесплатно раздавая свои смартфоны, постепенно набирая отзывы пользователей для доработки софта и железа. Теперь, когда ее устройства стали конкурировать с признанными лидерами, пора отбивать вложения и начинать зарабатывать. Все хорошо, просто надо перестать строить из себя Робин Гуда, который до сих пор думает только о людях.

В итоге мы имеем то, что имеем, и OnePlus стоит уже не пару-тройку сотен долларов, а почти тысячу. Но, что будет с восьмым поколением?

Как сообщает TechRadar со ссылкой на свои источники в компании, OnePlus 8 будет представлен в первой половине апреля. Скорее всего, презентация будет глобальной и смартфон поступит в продажу одновременно на всех рынках. Хотя, пока остается небольшой загадкой, какие именно гаджеты будут показаны на презентации.

Судя по всему, их будет три. Это OnePlus 8 Lite, OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Как мне кажется, такое деление линейки выглядит максимально логичным, в отличии от применения ничего не означающих букв или вообще разнесения на разные цифры.

Появление модели Lite выглядит еще более актуальным на фоне того, что покупатели привыкли обновлять на текущую линейку, а не прошлогоднюю со скидкой. Именно lite-версия позволяет никому не чувствовать себя олдфагом. Даже Apple это поняла и выпустила полноценное одиннадцатое семейство без всяких ”R” и прошлогодних моделей.

Судя по всему, OnePlus 8 будет иметь несколько непривычный угловатый дизайн. Скорее всего, у него будет экран с диагональю 6.4 дюйма с отверстием для фронтальной камеры. При этом частота обновления будет не ниже 90 Гц.

Также, ожидается, что камера будет иметь тройной модуль основной камеры. Правда, два их них будут традиционными — сверхшириком и просто шириком, а третьим станет ToF-сенсор. Других данных почти никаких нет, за исключением того, что работать смартфон будет под управлением чипсета MediaTek Dimensity 1000.

Что касается OnePlus 8, стоит отметить, что у него будет более крупный дисплей с диагональю 6,6 дюйма. Экран при этом будет изогнут, а фронтальная камера будет выезжать из корпуса, а не портить собой геометрию экрана.

Разрешение экрана будет Full HD +, а вот частота обновления с большой долей вероятности достигнет 120 Гц. По процессору информации пока нет, а камера будет похожа на ту, что применялась в OnePlus 7T Pro. Модулей в ней будет три. Кроме основного, будет сверхширик и телемодуль.

В отношении OnePlus 8 Pro информации немного больше. Разрешение экрана будет QHD+ при частоте обновления 120 Гц, а за производительность будет отвечать Snapdragon 865, возможно, даже с чипом, поддерживающим 5G. Основных камер будет четыре. Теле, ширик и сверхширик плюс ToF.

Основные характеристики смартфона перечислены выше, но нельзя не отметить то, что в новинке с большой долей вероятности появится беспроводная зарядка и сертификация по стандарту IP. То есть, защита от воды и пыли теперь будет иметь четкую классификацию.

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Второй пункт особенно комичен, так как некоторое время назад руководство компании уверяло, что сертификация стоит денег и это никому не нужно, и только увеличивает цену. Приоритеты изменились? Если так действительно будет, то это все туда, к разговору о том, что кто-то строит из себя компанию исключительно для людей. Впрочем, пока мы этого точно не знаем, и все карты будут раскрыты на презентации.

Ранее была информация о том, что новинка в версии Pro будет стоить около 1000 долларов. С одной стороны, это как у других производителей, но за эти деньги можно купить уже и Samsung S20, и Huawei Mate 30 Pro, и даже iPhone 11 Pro. Я уже не говорю о сестрах OnePlus по семье BBK, коими являются OPPO и VIVO, у которых тоже есть достойные модели иногда даже за меньшие деньги. Конечно, я говорю о ценах для Европы и России, которые будут выше китайских и американских.

Пока меня не убедили в том, что мне нужен этот смартфон за такие деньги. В нем нет революционной конструкции, нет выдающихся характеристик и пока даже неизвестно, какая там будет камера. Возможно, после презентации я изменю свое мнение, но пока оно выглядит именно так. А что вы думаете по поводу нового OnePlus 8? Ждете его? Готовы купить его в топовой версии почти за тысячу долларов? Или OnePlus уже не тот и пора воспринимать его, как очередной смартфон из множества?