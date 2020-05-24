Много нового от Google и IFA 2020: итоги недели

Давно такого не было, чтобы Google была настоящим хедлайнером новостей этой недели. Выходили разные обновления не только для сервисов, но и для всей системы в целом. Появилась даже возможность отслеживать больных новым коронавирусом, про которую многие спорили в течение последних нескольких недель. Правда, доступно это пока только с некоторыми ограничениями. А еще на этой неделе появилась информация о том, что фанатов Fortnite ждет приятный сюрприз в игре. Впрочем, одной из самых интересных новостей недели стало то, что IFA 2020 в этом году все же состоится, хоть и будет проходить в немного непривычном формате. Она может стать первой выставкой, которая все же пройдет в традиционном оффлайн формате.

Обновление для Android с системой отслеживания больных коронавирусом

Google никогда не была особенно расторопной в вопросах обновления своих приложений и сервисов. Как правило, в компании предпочитают распространять апдейты постепенно, чтобы, в случае обнаружения каких-либо проблем, иметь возможность отозвать их ещё на ранней стадии. Это давнишнее правило, которое поддерживает ощущение стабильности всех обновлений, которые выпускает поисковый гигант. Однако бывают такие обновления, которые просто нельзя распространять постепенно, а необходимо срочно выкатить для всех и сразу. Конечно же, это система отслеживания больных коронавирусом.

Признаюсь честно, я не думал, что Google сработает настолько оперативно в этом вопросе. Конечно, в середине недели, когда Apple выпустила iOS 13.5 с системой отслеживания контактов, на Android ничего такого не появилось. Ну да ладно. Давайте разбираться, что этот зверь умеет.

Начнём с того, что механизм отслеживания контактов на разных смартфонах располагается совершенно в разных местах, а значит, писать точный путь, по которому следует искать нововведение, смысла нет. Поэтому я рекомендую воспользоваться поиском. Такой, мне кажется, есть в каждой прошивке. Просто откройте «Настройки» и в поисковой строке пропишите “COVID”. Мой Honor View 20 нашёл его мгновенно по первым двум буквам аббревиатуры, и, думаю, ваш аппарат окажется не тупее.

Почему приложение Apple и Google для борьбы с коронавирусом не будет работать

Как видите, Apple и Google сделали так, что система отслеживания контактов не будет работать, если не установить специальное приложение для ведения отчётности. Его разработка поручена местным органам здравоохранения. Но, поскольку российский Минздрав не подотчётен ни Apple, ни Google, есть вероятность, что от него утилиты для активации системы трекинга можно и не дождаться. Впрочем, это не делает само нововведение менее интересным.

В описании системы говорится, что она не будет работать, если Bluetooth не включен. То есть вам, чтобы постоянно обмениваться сигналом с другими устройствами, придётся постоянно поддерживать активность беспроводного протокола связи. Информация о ваших контактах будет сохраняться у вас в смартфоне в виде случайных идентификаторов без указания на номер модели контактировавшего с вами человека, место встречи и другие данные, по которым можно провести деанонимизацию. Эти идентификаторы будут храниться в течение 14 дней, а потом удаляться, потому что именно этот период считается периодом инкубации коронавируса.

А вы считаете, что система трекинга будет эффективной? Расскажите об этом в нашем Telegram-чате.

Система определяет не только факт встречи, но и ряд других факторов, которые могут повышать или понижать вероятность заражения:

Дата контакта (если с её момента прошло больше двух недель, а вам так и не сообщили о необходимости сдать анализ, скорее всего, вы не заражены);

Длительность контакта (контакты меньше 5 минут не засчитываются, поскольку считается, что в этом случае риск заражения минимален);

Сила сигнала Bluetooth (таким образом выявляется расстояние, на котором контактирующие находились друг с другом).

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После установки приложения (которое, возможно, в России и не выйдет вовсе) пользователи смогут сообщать туда, если вдруг выяснят, что заражены коронавирусом. Тогда приложение быстро сопоставит все ваши контакты и оповестит тех, с кем вы встречались. Оповещение будет примерно следующего вида: «Зафиксирован контакт с заражённым COVID-19. Сдайте анализ, чтобы удостовериться, что вы не заражены». Никакой конкретики относительного того, кто мог вас заразить, где и при каких обстоятельствах это случилось. В общем, всё для того, чтобы обеспечить конфиденциальность.

В Fortnite покажут новый фильм

Сейчас многое меняется и привычные схемы получения контента уходят на второй план. Связано это с многими факторами. Главным из них стала пандемия нового коронавируса, которая мешает устраивать концерты и кинопоказы. Но есть еще и стремление показать людям что-то новое и как-то привлечь новую аудиторию. В поисках таких решений производители контента иногда предлагают что-то очень необычное. Например, летом этого года Кристофер Нолан собирается показать один из своих фильмов в игре Fortnite. Сложно сказать, кому будет выгоднее это сотрудничество, но ситуация складывается интересная.

Кристофер Нолан в партнерстве с Epic Games представил новый трейлер Tenet в Fortnite. Это уже само по себе должно привлекать внимание, как что-то необычное и пока не ставшее стандартным явлением. После мероприятия Джефф Кейли объявил, что один из фильмов Нолана выйдет в эфир в этой игре. Наверное, ее можно назвать самой популярной игрой в мире. По крайней, мере среди мобильных геймеров.

Пока нет никакой официальной информации о том, когда фильм будет показан в игре. Так же не сказано, какой именно это будет фильм. Впрочем, небольшим намеком на скорый запуск является запись Джеффа Кейли, который организовал это мероприятие. В этой записи он говорит, что ”Этим летом Кристофер Нолан проведет бесплатный полный показ одного из своих культовых фильмов в Fortnite этим летом для всех фанатов”.

По словам Кейли, фильм выйдет в эфир летом и будет полностью бесплатным для фанатов. Вполне вероятно, что фильм будет показан в новом режиме Party Royale игры Fortnite. В этом режиме у игроков нет оружия. Он нужен исключительно для того, чтобы пользователи могли просто повеселиться и отдохнуть в привычном мире, но без необходимости постоянно быть начеку и вести борьбу.

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Fortnite не привыкать сотрудничать с популярными фильмами, но это будет первый случай, когда полнометражный художественный фильм будет транслироваться в игре. Ранее игра сотрудничала со Star Wars, чтобы показать игрокам эксклюзивный клип из Star Wars, который назывался ”Восстание Скайуокера”. Были и другие активности в игре, которые касались клипов, фильмов и других игр.

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Фильм не будет эксклюзивом для Fortnite. Кроме этого, он будет показан в кинотеатрах. Пока премьера намечена на 17 июля 2020 года, но в условиях пандемии говорить о том, что срок не сместится, сложно. Конечно, в каких-то странах кинотеатры работают, но, скорее всего, запуск состоится только тогда, когда получится показать его на основных рынках.

Косвенно это может привести и к тому, что премьера в Fortnite тоже сместится, но об этом говорить пока рано. Скорее всего, осторожность и расплывчатость заявлений связана именно с тем, что пока не совсем понятно, когда кино выйдет на широкий экран. Уже после этого можно будет говорить о показах в игре, которые не приносят денег.

На вопрос, кому выгодна подобная коллаборация, ответить однозначно не просто. Все из-за того, что выгодно это обоим, но кому-то больше (наверное). С одной стороны, Нолан, как я рассуждал в самом начале, продвигает свой фильм среди новой аудитории, но это не принесет денег, которые важны с точки зрения производства новых лент. Да, это даст отличную статистику количества просмотров, но к чему все это…

С другой стороны, Fortnite заинтересована в таких показах из-за того, что так она сможет продвигать свою игру. Больше людей зайдет в нее, чтобы посмотреть фильм. Многие специально присоединятся к игре и в перспективе останутся в ней. Так компания увеличит свою аудиторию и, следовательно, доходы. Отличная реклама получается. Наверняка Epic Games что-то за это заплатила.

Вообще, на фоне всего происходящего вырисовывается интересная картина. Много было случаев в кинематографе и книгах, когда люди попадали в компьютерную реальность и застревали в ней. Так было в одном из фильмов ”Дети шпионов”, а так же в фильме ”Первому игроку приготовиться”. Получается, что показанное в этих фильмах не является чем-то фантастическим. Сейчас все идет к тому, что люди действительно уходят в виртуальную реальность, а компании, которые занимаются разработкой и продвижением этих миров, создают условия, при которых человек хочет снова и снова погружаться в реальность и смотреть на мир из нее. А то и вообще заменить ей реальный мир.

Многие преподносят это как сюжет какой-то мрачной антиутопии, но в целом в этом что-то есть. Если только не говорить о тех, кто считает, что наш мир и так есть компьютерная симуляция.

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Мне в целом идея нравится и мне кажется круто, когда компьютерная реальность создает некий мир, в котором приятно находится. Это позволяет переключиться на что-то и расслабиться. Главное, не уходить в него слишком глубоко, иначе могут начаться проблемы. Но тут, как и с любой другой вещью — главное, знать меру и все будет отлично. В конце концов, острый перец дает еде приятный вкус, но есть его ложками — та еще затея.

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Быстрые команды в Google Ассистент на Android

Я очень люблю Google Ассистент и регулярно им пользуюсь. В отличие от Siri на iOS, голосовой помощник поискового гиганта более глубоко интегрирован с Android и позволяет с большим удобством взаимодействовать с операционной системой. Его можно попросить перевести текст, отыскать нужный товар в интернете по фотографии, зачитать содержимое веб-сайта, вернуть ошибочно купленное в Google Play приложение, не говоря уже об управлении воспроизведением музыки, установке будильников и прочем. Однако из-за того, что управляться с Google Ассистентом можно было только голосом либо посредством переписки, многие избегали им пользоваться, стесняясь обращаться к своему телефону. Хорошо, что Google поняла это.

Google запустила приложение Action Blocks для Android. Оно позволяет создавать своего рода ярлыки быстрых команд Google Ассистента, которые можно разместить на рабочем столе и активировать нужные действия, не обращаясь к ассистенту голосом. То есть, по сути, Action Blocks – это аналог Siri Shortcuts на iOS, а его ключевое отличие от фирменного приложения Apple состоит в менее обширном наборе функций, хотя сам Google Ассистент явно будет поспособнее, чем Siri. Впрочем, и предназначение у Action Blocks немного другое.

Цель Action Blocks состоит не в расширении возможностей устройства, как у Siri Shortcuts, которое действительно добавляет устройству функциональности, а в упрощении взаимодействия с ним. Допустим, раньше для того, чтобы установить будильник, вам следовало сначала вызвать ассистента, затем произнести соответствующую команду, назначить время, проверить, правильно ли он вас понял, и только потом подтвердить действие. С Action Blocks вы можете сделать так, чтобы Google Ассистент запомнил нужное вам действие, сохранил его, а вы будете просто нажимать на ярлык на рабочем столе для его активации.

Как я использую Google Assistant

Пока приложение Action Blocks доступно только на английском языке, что, впрочем, не помешает вам его скачать. На момент выхода публикации разработка уже доступна в российском сегменте каталога Google Play и распространяется совершенно бесплатно. Ну, а чтобы вам было проще разобраться в особенностях функционирования программы и настроить всё так, как вам хочется, хотя её интерфейс максимально прост и логичен, я предлагаю вам эту небольшую инструкцию.

Скачайте Action Block себе на смартфон и активируйте его;

Нажмите Create Action Block для создания ярлыка с командой;

Выберите команду из предложенных или нажмите Create custom action для создания собственной;

Нажмите на иконку микрофона и произнесите команду голосом либо напишите её на клавиатуре;

Нажмите Test action, чтобы убедиться, что Google Ассистент правильно распознал команду;

Выберите пиктограмму для ярлыка с быстрой командой и назовите её;

Сохраните быструю команду и разместите её на рабочем столе.

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На мой взгляд, Action Blocks может стать решающим фактором в пользу популяризации Google Ассистента. Мало того, что благодаря ярлыкам с быстрыми командами ассистентом смогут пользоваться те, кто стеснялся обращаться к своему смартфону голосом, так они ещё и помогут облегчить использование пожилым людям. Практика показывает, что большинство пользователей преклонного возраста взаимодействуют со своими смартфонами только в пределах определённого функционального круга. Однако с ярлыками они смогут сделать гораздо больше без необходимости запоминать пути активации тех или иных возможностей.

Android сможет определять причины бессонницы

Несмотря на то что есть обширная категория пользователей, которые считают Android самой функциональной мобильной ОС, если разобраться, то становится ясно, что без вспомогательного ПО и сервисов – это просто сосуд, требующий наполнения. Google понимает это как никто другой и даже сделала данную особенность своей платформы её фишкой. Во-первых, так удобнее обновлять совместимые устройства, а, во-вторых, так можно зарабатывать, продавая доступ к своим службам производителям за деньги. Ну, а почему бы и нет, если сервисы и правда крутые?

Google разрабатывает новый механизм для сервиса Digital Wellbeing, который является аналогом «Экранного времени» в iOS и служит для контроля за временем использования смартфона. На это указывает содержание бета-версии приложения. Он будет использоваться для отслеживания поведения пользователя в ночное время, чтобы определить причины бессонницы. Для этого смартфон будет учитывать сразу несколько разных факторов, анализируя не только используемые приложения, но и данные с акселерометра, гироскопа и датчика освещения.

Вся эта информация нужна для того, чтобы определить, как пользователь взаимодействует со смартфоном, как долго он использует его перед сном и как долго – в состоянии бодрствования. Этому поспособствуют данные с акселерометра, который, вероятно, будет определять горизонтальное положение пользователя. А информация о часто используемых приложениях перед сном поможет сориентироваться в том, какие из них лучше было бы удалить или по крайней мере установить ограничение на их работу, чтобы таким образом лучше контролировать себя.

Google выпустила обновление для Android с системой отслеживания больных коронавирусом

Кроме того, в Digital Wellbeing появится функция ночных заметок. Благодаря ей пользователь сможет записывать мысли и напоминания самому себе на утро, которые приходят ему на ум перед сном. Так, по крайней мере, описываются возможности функции в бета-версии приложения. Однако не очень понятно, почему для этой цели нельзя использовать обычное приложение заметок. Возможно, всё дело в том, что я просто неправильно интерпретировал особенности нововведения, и ночные заметки на самом деле нужны для того, чтобы пользователь описывал своё состояние, и Digital Wellbeing помогал ему выстроить график, чтобы высыпаться. Это было бы куда более логично.

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Пока нововведение находится в стадии бета-тестирования и даже недоступно для использования. Вся информация, которой мы поделились с вами, была почерпнута из программного кода Digital Wellbeing. Получается, что Google уже завершила разработку необходимых механизмов и пока постепенно готовит приложение к началу предварительного тестирования, адаптируя его программный код для новых функций, чтобы он не отторгал их. А вот когда состоится релиз со всеми нововведениями, пока остаётся только гадать.

Нужна ли функция определения причин бессонницы на практике? Лично я думаю, что очень нужна. Дело в том, что есть такие люди, которые могут проводить в постели без сна долгие часы, вглядываясь в экран своего смартфона. YouTube, социальные сети, мессенджеры, новостные сервисы – всё это увлекает и не даёт нормально заснуть. В результате очень и очень многие засыпают просто потому, что природа и биологические часы берут своё. А вот если бы эти люди знали или хотя бы имели представление, что именно не даёт им уснуть, возможно, они бы сильно скорректировали свой образ жизни.

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Я говорю это не понаслышке, поскольку сам опробовал на себе методику самоограничений. Несмотря на то что многие видят в этом лёгкий намёк на шизофрению, потому что, по их мнению, это то же самое, как прятать от себя конфеты, я категорически не согласен. Ведь я прячу конфеты не для того, чтобы не найти их – в конце концов, я прекрасно знаю, где они находятся, – а для того, чтобы выработать силу воли. С приложениями дела обстоят примерно так же. После того как я удалил со смартфона все социальные сети, YouTube, TikTok и отписался от большинства Telegram-каналов, я, не имея их в быстром доступе, перестал вести себя как зомби, который не может совладать с собой и при любом удобном случае хватается за смартфон и пялится туда просто от нечего делать.

В каком формате пройдет IFA 2020

Если вы думали, что теперь выставок больше не будет и коронавирус стал только поводом для их отмены в будущем, вы ошибались. Признаю, что я тоже допускал такой вариант, так как онлайн формат позволяет экономить деньги, а важных гостей можно пригласить и к себе в офис для обсуждения сотрудничества. Так-то оно так, вот только то, с каким рвением организаторы IFA стремятся провести свою выставку бытовой техники и потребительской электроники в этом году, заставляет задуматься об обратном. Если в двух словах, то суть новости, которой я хочу поделиться, в том, что IFA в этом году почти наверняка будет. Более развернуто о причинах такого поведения и тонкостях проведения мероприятия в условиях пандемии читайте в этой статье.

В этом году уже было отменено слишком много мероприятий, чтобы этого не заметить. Даже не считая игровых выставок, автомобильных салонов и прочих тематических мероприятий, мы понесли три серьезные потери. Среди них MWC 2020, которую отменили буквально накануне открытия, когда все стенды уже были собраны, а журналисты купили билеты и забронировали гостиницы (а некоторые даже приехали в Барселону).

Следом отмена постигла конференцию разработчиков Google I/O, которая должна была состояться в начале мая. А еще чуть позже свое мероприятие отменила и Apple, лишив нас в этом году WWDC. Хотя, если говорить более правильно, переведя ее в другой формат.

Выставку MWC’2020 в Барселоне отменили из-за коронавируса

Многие думали, что IFA 2020 тоже падет под напором пандемии, но она не сдается и ведет себя, как ”паровозик, который смог”. Ну, или старается себя так вести.

На этой неделе состоялась пресс-конференция, которая дала ответы на многие вопросы, касающиеся этого выставочного мероприятия. Согласно заявлениям организаторов, мир должен продолжать двигаться вперед и предлагать новые технологичные решения. Хотя, конечно, было отмечено, что здоровье людей важнее и надо найти компромис, который устроил бы всех.

Организаторы IFA заявляют, что уверены в необходимости проведения выставки в первую очередь из-за того, что ведение бизнеса онлайн возможно, но оно никогда не заменит живого общения между людьми. Они должны встречаться, разговаривать и договариваться. Именно такую функцию выполняют выставки.

Именно поэтому организаторам как-то удалось договориться с немецким правительством о возможности проведения их мероприятия. Правда, для этого им пришлось пообещать, что все будет безопасно и они смогут обеспечить выполнение всех предписанных норм.

В итоге, выставка IFA 2020 должна пройти с третьего по пятое сентября этого года. Конечно, если не случится чего-то экстраординарного, вроде второй волны заболеваний или чего-то подобного

Какие именно это будут нормы, не сообщается, но, скорее всего, речь идет, в первую очередь, о социальной дистанции и обеспечении постоянной санитарной обработки, включая возможность обработки рук посетителей и обеспечение их средствами защиты. Так же, скорее всего, на входе будет проводиться контроль состояния здоровья и люди с температурой просто не будут допускаться на мероприятие.

Конечно, говорить о том, что в таких условиях можно собрать такое же количество людей, как обычно, не приходится. Ограничения будут достаточно жесткими и в день выставку сможет посетить только несколько сотен человек, которым будут разосланы приглашенияЯ знаю, как сделать смартфоны на Android дешевле. Это совсем просто. Среди них будут только журналисты и важные гости. Возможно, их даже будут пускать на выставку строго по времени, чтобы не создавать дополнительного столпотворения.

Всё дело в мелочах, или когда умрут IT-выставки

Пока ожидается, что в день на выставку будут пускать не более 1000 человек. Как говорит Йенс Хайтекер, управляющий директор IFA: ”Это позволит нам удовлетворить потребности брендов, розничных продавцов и средств массовой информации, в то же время позволяя контролировать поток людей, и таким образом соблюдать меры социального дистанцирования”. Ну, что же, уже не плохо.

Конечно, нам не нравится ходить по выставке, когда сложно подойти к стендам, но в полной тишине делать это — удовольствие еще более сомнительное. Да и люди должны видеть, что показывают на выставке. Об этом организаторы тоже подумали. Специально для всех желающих будут организованы онлайн-трансляции.

Учитывая все ограничения мероприятия, можно предположить, что даже стенды не будут так оформляться и украшаться, как это делалось ранее для широкой публики, чтобы выделить свой стенд и создать у гостей ощущение праздника. Что-то все равно будет, но так как мероприятие будет строго деловым, нет уверенности, что бренды будут сильно тратиться на наведение красоты.

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А еще надо вообще понимать, кто будет принимать участие в выставке. Многие компании, как и многие гости (в том числе СМИ), могут отказаться от посещения выставки. Кто-то сделает это по своей воле, а у кого-то просто не получится. Ведь надо не забывать, что для посещения выставки надо будет еще прилететь в Германию, а внешние границы пока закрыты и неизвестно, откроются ли до того времени.