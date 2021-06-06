Самая быстрая в мире зарядка и долгожданные функции WhatsApp: итоги недели

На этой неделе все внимание было приковано к презентации новых продуктов компании Huawei. Мероприятие, от которого не ждали очень многого, просто поразило всех количеством представленных продуктов — от собственной операционной системы до телевизора. Но были и другие новости. Например, мы узнали, что WhatsApp готовит долгожданное обновления, которое позволит пользоваться им на разных устройствах. А Xiaomi показала, как можно зарядить телефон всего за 8 минут. Все это и многое другое останется в истории, а мы с вами освежим данные события в памяти и поймем, чего нам ждать от этих новостей дальше.

Самая быстрая зарядка для телефона

Самой большой проблемой современных смартфонов является то, что они быстро садятся и не очень быстро заряжаются. Производители стараются сделать невозможное и уже пришли к тому, что некоторые флагманы можно зарядить примерно за 30 минут. На фоне того, что было 5-7 лет назад это просто прорыв, но мы уже привыкли к этому и готовы требовать большего. И время от времени разные компании показывают, что они могут сделать в этом направлении. Сейчас отметилась Xiaomi, которая смогла зарядить телефон всего за 8 минут. Только представьте себе, как утром вы заметили, что ваш телефон сел, вы включили его на зарядку, пошли в душ, а когда вышли, он полностью заряжен. Не это ли фантастика? Неужели она стала реальностью?

Xiaomi продемонстрировала новую технологию быстрой зарядки HyperCharge мощностью 200 Вт, которая, по ее словам, может полностью зарядить телефон за восемь минут. Для демонстрации технологии использовался модифицированный Mi 11 Pro с батареей емкостью 4000 мАч.

Xiaomi представила Mi 11 Ultra с двумя экранами, Mi 11 Pro и кое-что еще.

Напомню, что предыдущий рекорд мощности тоже принадлежит этой китайской компании. Xiaomi была первым производителем смартфонов, представившим решение для быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Компания продемонстрировала технологию Super Charge Turbo в марте 2019 года, хотя до коммерческого использования дело дошло только в августе прошлого года.

Как видно из видео выше, новая технология Xiaomi HyperCharge требует всего три минуты, чтобы зарядить модифицированный Mi 11 Pro с нуля до 50%. Это отличный показатель. Даже если вы сильно опаздываете, всегда можно найти три минуты перед выходом из дома, чтобы успеть зарядить телефон почти на день использования.

Помимо проводной системы быстрой зарядки HyperCharge мощностью 200 Вт, Xiaomi также представила новое решение для беспроводной зарядки мощностью 120 Вт. Естественно, в этом случае зарядка будет более медленной, но 15 минут, которые обещает производитель, все равно являются отличным результатом.

Мало кто удивится, что компания пока не назвала сроки появления технологии в реальных продуктах, а значит, спешить пока не стоит. Судя по всему, ей еще есть, что доработать или на что получить необходимые разрешения и свидетельства.

Xiaomi объяснила, почему MIUI — такая проблемная прошивка.

Пока же телефоном, который заряжается быстрее остальных, является прошлогодний Mi 10 Ultra, который поддерживает скорость проводной зарядки 120 Вт. Даже свежий флагман, который едва начал поступать на прилавки — Mi 11 Ultra — не может похвастаться такой скоростью зарядки.

Возможно, компания поняла, что при такой скорости есть какие-то проблемы и решила не переносить их риск на новые флагманские устройства. Если это так, то и выход 200 Вт зарядки может затянуться. Хотя хотелось бы увидеть ее в Mi Mix 4, который мы все еще надеемся увидеть в этом году.

Одно понятно точно — законы физики обмануть невозможно. Пока мы гоняемся за скоростью зарядки, современные типы аккумуляторов сильно страдают из-за этого. Они просто не могут так быстро ”гонять электроны” внутри себя, что приводит к уменьшению срока их службы.

Насколько меньше будет служить аккумулятор пока непонятно, так как подобные данные есть только у тех компаний, которые этим занимаются, и то у всех они отличаются. В свое время OPPO делилась информацией, что потери ресурса есть, но они не такие критичные, чтобы сильно переживать из-за этого.

Xiaomi официально перевыпускает Redmi Note 8.

В этом случае возникает вопрос — почему компании так долго выводят на рынок действительно быстрые технологии? Риск воспламенения? Снижение эффективности? Перегрев телефона? Вопросов пока больше, чем ответов. Но согласитесь, что куда интереснее заряжать смартфон за несколько минут для использования в течение 1-2 дней, чем носить с собой огромный встроенный аккумулятор, которого хватит на 3-4 дня, но его надо будет заряжать по несколько часов.

Отмечу так же, что несмотря на отказ ”основной” Xiaomi от выпуска в этом году быстрозаряжаемого телефона, ее суббренд — Black Shark — выпустил в марте два новых устройства с зарядкой 120 Вт. Суббренд iQOO от Vivo также выпустил в начале этого года флагманский телефон на базе Snapdragon 888 с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт. Может все же и до 200 Вт не так далеко?

Монитор и телевизор Huawei

Когда такая крупная компания, как Huawei проводит большую презентацию, на которой показывает намного больше, чем от нее ожидали, говорить об этом хочется снова и снова. Особенно, когда она находится в том положении, о котором мы все знаем. Вот только мы еще не закончили по первому кругу обсуждать новинки и нам еще есть о чем поговорить. Особенно, учитывая, что некоторые из них будут продаваться в России и почти не будут привязаны к основной экосистеме. То есть, покупая эти продукты, ими можно будет пользоваться не думая о том, есть ли у вас смартфон бренда. Новинками, о которых пойдет речь, являются два монитора, крутые телевизоры и даже долгожданный смартфон Huawei P50.

Так же на презентации компания анонсировала запуск линейки мониторов Huawei MateView Series (Huawei MateView и Huawei MateView GT. Приятно, что это не просто мониторы, а все в одном. В них даже есть функция превращения телефона в компьютер. Достаточно просто приложить его к подставке и можно пользоваться.

Оба монитора могут работать без проводов, но если нужно к ним что-то подключить, то для этого есть множество разъемов в ножке. При том как сбоку, так и сзади. А еще снизу есть сенсорная панель для управления как функциями самого монитора, так и подключенного к нему телефона, если вы выберете такой режим использования.

Huawei MateView — это большой монитор 4K+ Ultra HD с матрицей профессионального класса, 28,2-дюймовым экраном, соотношением сторон 3:2, разрешением 3840 × 2560 точек и полезной площадью 94%.

Производитель уверяет, что каждый монитор серии проходит профессиональную калибровку в заводских условиях для обеспечения высокой точности цветопередачи. Благодаря этому они получили сертификат VESA DisplayHDR™ 400. Он способен отображать 98% цветового пространства DCI-P3 и 100% пространства sRGB. Есть даже сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light. Это значит, что он безопасен для глаз.

Huawei представила HarmonyOS для всех. Что это и куда можно установить?

В Huawei MateView встроены два направленных вперед динамика. В теории они должны обеспечить хороший звук, но в любом случае приятно, что они там есть и для обычного прослушивания музыки или просмотра время от времени видео со звуком их должно хватить. Есть так же микрофоны, которые должны улавливать звуки на расстоянии до 4 метров. Это хороший показатель.

Монитор Huawei MateView GT оснащен изогнутым ультрашироким экраном с поддержкой частоты обновления 165 Гц. У него даже есть встроенный саундбар. Это первый монитор Huawei с изогнутым экраном, который имеет пропорции 21:9 и оснащен 34-дюймовой панелью с разрешением 3440 x 1440 точек. Такой формат подойдет для игр и для работы.

Пиковая яркость монитора составляет 350 нит, контрастность 4000:1, а технология HDR 10 должна обеспечивать реалистичное отображение визуального контента. Есть в нем и другие полезные функции, включая программные решения для геймеров, перекрывающие многие их потребности.

Пока нет точной информации о продажах в России, но продажи у нас были бы отличной новостью. Лично я попользовался бы таким. Хотя подобные ультраширокие мониторы есть и у других производителей.

Huawei представила новые FreeBuds 4, Watch 3 и супер-планшет MatePad Pro.

На фоне всех остальных продуктов, сильно выделяется новый телевизор Huawei Vision S. Он выпускается с диагональю 55 и 65 дюймов. Цена на модели будет 59 990 и 89 990 соответственно. Это не так дорого, учитывая средние цены по рынку. Тем более, что обе новинки будут поддерживать частоту обновления 120 ГЦ. С возможностью преобразования изображения ”на лету” и доводку его до этих значений.

Внутри телевизоров находятся 4-ядерный процессор с 4-ядерным графическим моделум, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ постоянно памяти и фирменная операционная система HarmonyOS.

Есть даже голосовой ассистент Салют, который позволит управлять телевизорами и даже осуществлять видеозвонки через Telegram или фирменный MeeTime. Для этого к телевизору предлагается специальная 13-мп камера, которая крепится сверху и может легко гнуться во все стороны.

Кроме высокой частоты обновления Huawei Vision S предлагает 92% покрытие оттенков цветовой палитры DCI-P3, максимальную яркость 350 нит и имеет сертификат TÜV Rheinland, которые говорят о его относительной безопасности для глаз благодаря низкому уровню синего излучения.

Спереди расположены 4 динамика суммарной мощностью 10 Вт. Я бы все равно использовал хотя бы саундбар, но наличие такого ”коробочного решения” не может не радовать.

Естественно, телевизор, работая на HarmonyOS, предлагает большое количество возможностей интеграции с другими устройствами. Так же есть много приложений, среди которых найдутся все основные киносервисы и другие.

Предзаказы на Huawei Vision S будут приниматься с 22 июня, а со 2 июля телевизоры появятся в магазинах партнеров. Если они вам интересны, сейчас компания предлагает хорошие бонусы за покупку. Например, дополнительную скидку за предзаказ и планшет в подарок.

Это крутой канал с отборными гаджетами с AliExpress!

Сказали на презентации и о Huawei P50. Правда, только то, что он будет позже. Нам показали проморолик, из которого стало понятно, как будет выглядеть новый телефон. А самое главное, что слухи не врали и он действительно будет.

А еще слухи подтвердили его внешний вид, который соответствует утечкам, которые мы видели в последнее время. Ключевым элементом дизайна станут два больших модуля на задней стенке, в которых разместятся камеры. Это будет выглядеть, как минимум необычно.

Больше никакой информации о телефоне не сообщили, но раз его уже рассекретили, то ждать, скорее всего, остается недолго. А какое из новых устройств понравилось вам больше всего?

На какие телефоны можно установить HarmonyOS 2.0

На этой неделе Huawei официально выпустила Harmony OS 2.0 для смартфонов и планшетов. До этого операционка около года находилась в стадии бета-тестирования, и в течение этого времени о ней было почти ничего неизвестно. Всё, что мы выяснили, — это минимальные системные требования, которые позволяют запускать ОС на устройствах с 128 КБ оперативки, и использование в качестве базы для Harmony OS операционной системы Android. Но всё это мелочи по сравнению с тем, какие устройства получат поддержку новой операционки Huawei.

На презентации Huawei явственно показала, что теперь Honor не имеет к ней никакого отношения. Поэтому компания ни слова не сказала о смартфонах бывшего суббренда и даже не упомянула о совместимости устройств Honor с Harmony OS. Из-за этого многие даже подумали, то ни один смартфон бренда не получит новую ОС. Но это не так.

Honor не будет устанавливать Harmony OS на свои смартфоны

Несмотря на то что независимая Honor объявила о том, что не будет использовать Harmony OS, старые смартфоны, которые компания выпустила до продажи, являются интеллектуальной собственностью Huawei. Соответственно, на ней лежит обязанность по программной поддержке старых устройств Honor. Причём обновление до Harmony OS будет распространяться не только на смартфоны, но и на планшеты бренда.

Обновление будет происходить в два долгих этапа. В рамках первого этапа Huawei будет обновлять все смартфоны и планшеты Honor, выпущенные в период с начала 2019 года до настоящего времени. В основном это те самые устройтва, которые вышли в период действия американских санкций. Они находятся в наименее выигрышном положении, поэтому им обновление будет предоставлено в первую очередь. Впрочем, среди них есть и те, которые под санкции не попали:

Honor 30 Pro

Honor 30 Pro+

Honor V30

Honor V30 Pro

Honor 30

Honor 30S

Honor V20

Honor V20 Moschino Edition

Honor Magic 2

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor X10 Max

Honor X10

Honor Play 4 Pro

Honor 30 Youth Edition

Honor Play 4

Honor Pad V6

Honor Pad X6

Ура! Смартфоны Honor снова получат поддержку сервисов Google

Первый этап обновления стартует только в четвёртом квартале 2021 года и будет длиться «до завершения». Очень туманная и удобная формулировка, которая не имеет конкретной даты окончания. Так что ничто не мешает Huawei растянуть переход между платформами и на полгода, и на год, и даже на полтора, как это нередко случалось с обновлениями Android.

В рамках второго этапа распространения HarmonyOS доберётся до всех остальных смартфонов Honor, которые вышли в период с 2017 по 2019 годы включительно. То есть это довольно старые устройства, но Huawei решила не бросать и их, а предоставить их владельцам возможность перехода на новую и актуальную операционку с более широким спектром возможностей. Вот они:

Honor V10

Honor 10

Honor Play

Honor 20S

Honor Play 4T Pro

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor 8X

Honor 10 Youth Edition

Honor 20i

Honor 20 Youth Edition

Honor 9

Honor V9

Honor Play 3

Honor Note 10″

Honor Pad 5 8″

Honor Pad 5 10.1″

США официально сняли санкции с Honor. Что будет дальше

Эти устройства начнут обновляться в самую последнюю очередь. Huawei обещает, что для них Harmony OS выйдет только в первом квартале 2022 года. То есть до момента начала распространения остаётся ещё около 8 месяцев, а ведь весь цикл будет длиться тоже никак не менее года. Ведь Huawei нужно провести адаптацию операционки под аппаратные особенности всех устройств, а это займёт немало времени и сил.

Безопасно ли пользоваться Android

Наверное, вы знаете, что большинство приложений для Android полностью бесплатны. Разработчики не берут за них ни копейки, но ведь разработка, тестирование и обслуживание софта требует больших денег, которые студии не могут просто так выкладывать из своего кармана. Поэтому они выстроили такую бизнес-модель, при которой предоставляют пользователям доступ к своим приложениям бесплатно, но взамен следят за ними и показывают им рекламу. Правда, в современном мире такой подход начал терять актуальность, и Google, которая несёт ответственность за Android, пришлось перестраиваться.

Google объявила об изменении принципов, касающихся отслеживания пользователей Android. Компания пересмотрит работу рекламных идентификаторов, которые использовались в ОС для демонстрации релевантной рекламы на основе собранной информации. Об этом говорится в документации, опубликованной на сайте поддержки Google. В соответствии с её положениями, пользователи смогут отключать не только таргетированные объявления, но и вообще запрещать сбор данных о своих действиях в Сети.

На самом деле отказаться от персонализированной рекламы, которая формируется на основе множества факторов, можно и сейчас. Достаточно зайти в настройки и отключить соответствующий параметр. Другое дело, что разработчиков приложений это в принципе не смущало, потому что они находили способ, как отследить пользователей и без рекламного ID. Они могли обращаться к MAC-адресам, IMEI и т.д. Несмотря на то что из-за этого их приложения могли удалить из Google Play, они шли на этот риск совершенно осознанно.

Google будет разгонять смартфоны на Android 12 в играх

Теперь всё будет иначе. Google позволит не просто очистить рекламный идентификатор, а просто отключить его. Правда, не очень понятно, будет ли работать всё так, как на iOS. Google не торопится объяснять, что к чему, нормальным языком. Вместо этого компания утверждает, что при отключении ID всё, что увидят разработчики, будет строка нулей, по которой практически невозможно что-либо определить. Так пользователи получат больше контроля над своими данными и больше возможностей по защите своей приватности.

Google внесла эти изменения спустя несколько месяцев после того, как это сделала Apple. Руководство поискового гиганта осознало, что, если не поступить аналогичным образом, можно, во-первых, навлечь на себя ненужную критику, а, во-вторых, упустить часть аудитории. Ведь кампания Apple по популяризации iOS как наиболее приватной и защищённой ОС оказалась очень действенной, и пользователи начали обращать внимание на это. Соответственно, стал расти риск того, что часть из них может отказаться от Android и уйти на iOS.

Теперь точно: Harmony OS — это Android 10, но более лёгкий и быстрый

Но насколько эффективна защита, которую предлагает Google? Пока говорить о чём-либо рано. Новые правила взаимодействия разработчиков с данными пользователями частично вступят в силу только этой осенью. Частично – потому что в первую очередь их действие будет распространяться на пользователей устройств на базе Android 12. Для всех остальных впоследствии Google выпустит обновление сервисов Google Play. Но это произойдёт позже – не раньше чем в 2022 году. Так что время собраться с мыслями и выяснить, что к чему, ещё есть.

Новые функции WhatsApp

Несмотря на скандалы, которые в последнее время постоянно преследуют WhatsApp, он до сих пор является самым популярным мессенджером в мире. Даже демонстративный отказ многих от него и переход в стан Telegram не сильно портят статистику. Лидерство на рынке не пошатнулось не только после утечек данных, но и после обновления пользовательской политики. Она требует от клиентов раскрывать больше данных и делиться ими не только с самим мессенджером, но и с компанией Facebook, чтобы та могла ими пользоваться по своему усмотрению. То ли в качестве компенсации, то ли просто так совпало, но руководство сервиса решило дать пользователям новые возможности — те, о которых они уже очень давно просили. Об этом даже высказался сам Марк Цукерберг. Так что теперь все реально.

Платформа обмена сообщениями, принадлежащая Facebook, продолжает добавлять новые функции в приложение. Да, именно так. Многие полезные возможности уже были добавлены, и мы об этом писали. И пусть самой полезной из них, наверное, была возможность хоть как-то общаться не со смартфона, а через компьютер, на этот раз все куда более серьезно. Новые функции будут существенно более востребованными, и даже если не могут повернуть вспять отток клиентов, то точно притормозят его. Хотя сделай компания такую функцию раньше, то и конкурентов было бы меньше, и от них люди бы переходили на WhatsApp почаще.

В новом отчете WABetaInfo говорится, что Марк Цукерберг, генеральный директор Facebook, и Уилл Кэткарт, руководитель WhatsApp, подтвердили, что платформа обмена сообщениями скоро получит поддержку нескольких устройств для одновременного использования приложения на разных платформах.

Правда ли, что WhatsApp станет платным. Официальный ответ.

Сейчас подобное есть, например, у Telegram, которым можно пользоваться чуть ли не с любого ”утюга”. У меня он установлен на двух своих смартфонах, планшете, домашнем и рабочем компьютерах, а также на ноутбуке и 4-5 тестовых устройствах. Везде он работает в режиме непрерывности и я не привязан к одному смартфону, как это есть в WhatsApp.

Источник также добавляет, что Цукерберг подтвердил планы по добавлению нового ”режима исчезновения” во все цепочки чата, который позволит пользователям принудительно применять исчезающие сообщения во всех своих цепочках чата WhatsApp.

Пока сложно сказать, чем это будет на самом деле, но это похоже на расширение функции семидневного таймера, представленной в прошлом году. Более известна пользователям она под названием ”исчезающие сообщения”. Пока сложно сказать, планирует ли WhatsApp предложить пользователям большую гибкость в настройке продолжительности таймера, но какие-то изменения нас точно ждут.

Нашел как перенести чаты WhatsApp с Android на iPhone. Нужно только одно приложение.

Пока и тут Telegram впереди WhatsApp, так как предлагает более гибкие возможности установки таймера. Его можно настроить на срок от нескольких секунд до нескольких дней. Лично я не пользовался этой функцией, так как не нашел ей применения, но возможность более гибкой настройки мне кажется куда более интересной, чем просто фиксированное значение. Тем более, только одно.

Но и на этом новые возможности WhatsApp, которые нам стоит ждать, не заканчиваются. Судя по информации, сервис также планирует добавить функцию ”однократного просмотра”. Она должна позволить пользователям обмениваться мультимедийными файлами, среди которых будут фотографии и видео. Получатель сможет увидеть их только один раз, после чего сообщение исчезнет. Это похоже на отправку фотографий в Instagram — другой платформе социальных сетей, принадлежащей Facebook. Пока опять же сложно сказать, есть ли в этом практический смысл или это больше развлекательная история. Но, как говорится, вы добавьте, а мы придумаем, как этим пользоваться.

В отчете также сказано, что функция «Просмотреть один раз» скоро начнет развертываться. Хотя точная дата развертывания этих функций еще не известна, но уже сейчас можно рассчитывать, что они появятся в публичной бета-версии в ближайшие месяцы или даже недели.

Если после всего этого WhatsApp как-то реализует возможность удобной отправки файлов и их хранения, как в Telegram, тогда этому сервису вообще не будет цены. Уверен, что многие даже перестанут возмущаться по поводу новой политики. Хотя, как показывает практика, большинство из пользователей даже не знает о ней, несмотря на постоянный информационный шум в последнее время.

Telegram показал, как WhatsApp нас обманывает.

С другой стороны, если приложение так сильно усложнится, то пользоваться им будет уже не так просто и весело, как раньше, и это может отпугнуть некоторых не очень опытных и требовательных пользователей — особенно, старшего поколения. В любом случае, интересно посмотреть, что из этого получится. А еще интересно понять, был ли выход новых функций запланированным или это слепленное на скорую руку решение, чтобы отвлечь нас от новой пользовательской политики. В любом случае, это хоть какая-то компенсация.