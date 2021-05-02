Видеозвонки в Telegram и новый крутой Samsung: итоги недели

На этой неделе мы узнали, что делать со старыми телефонами. Как показывает статистика, многие их даже не продают, а просто складируют в шкафу, но Samsung уверена, что этот подход в корне неверен. Теперь у нас есть совет от компании, где можно применить подобные гаджеты. Так же на этой неделе Павел Дуров показал групповые видеозвонки в Telegram, которые оказались круче, чем в WhatsApp. А еще, в за прошедшие семь дней мы узнали, что Qualcomm разгонит свой и без того топовый процессор, но не для всех смартфонов. Давайте вспомним самые важные события недели и поймем, как они повлияют на будущее.

Куда деть старый телефон?

Старость смартфона – понятие довольно-таки относительное, которое во многом определяется даже не его фактическим возрастом, а сроками программной поддержки. Если iPhone обновляются по 5-6 лет, то назвать их старыми даже на 5-й год не поворачивается язык. В отличие от аппаратов под управлением Android, которые обновляются по два года, а потому уже на 3-й год их уже можно считать устаревшими. Однако если к устаревшим iPhone люди уже не предъявляют никаких претензий, то старыми смартфонами на Android продолжают пользоваться и дальше. Но у Samsung есть идея, что с ними делать.

Samsung запустила инициативу Galaxy Upcycling at Home, которая позволит заново вдохнуть жизнь в устаревшие смартфоны Galaxy. Она, по сути, предлагает им новый этап программной поддержки, хоть и не совсем в том смысле, в котором мы воспринимаем поддержку. Корейцы предложили особую программную надстройку для аппаратов, которые уже не обновляются, которая позволила бы использовать их в качестве устройств управления умным домом, управляя освещением, сигнализируя о незваных гостях и других событиях.

Участие в программе Galaxy Upcycling at Home позволит использовать старые смартфоны как минимум в трёх различных сценариях, в которых они раньше попросту не могли работать.

Детектор звуков. В этом режиме смартфон будет непрерывно слушать то, что происходит вокруг него, и интерпретировать услышанные звуки при помощи нейросетей и искусственного интеллекта. Таким образом аппарат может распознать плач ребёнка, собачий лай, пожарную сирену, стук в дверь и т.д. Полученная запись будет отправлена на сопряжённый смартфон, где бы вы ни находились.

Сенсор света. В этом режиме смартфон будет использовать свой датчик освещённости и менять освещение в доме в зависимости от времени суток, естественного освещения и предпочтений пользователя. В основе технологии лежат нейронные сети, которые определяют заход солнца, тени и другие факторы, влияющие на затемнение, поэтому включаться и выключаться случайным образом свет, конечно, не будет. Главное – чтобы освещение было умным и работало в системе SmartThings.

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Портативный роутер. Для этого сценария не нужна особая надстройка, и использовать смартфон в качестве маршрутизатора можно в любой стране и на любом смартфоне. Дело в том, что у многих ещё остались сим-карты с безлимитным трафиком, которые вполне можно использовать в качестве домашнего источника интернета. Главное – проследите, чтобы ваш оператор не урезал скорость при раздаче Wi-Fi и не ограничивал в таком режиме объём доступного трафика.

Несмотря на то что программа Galaxy Upcycling at Home предназначается для старых устройств, Samsung устанавливает для них ряд весьма специфических ограничений, сужающих её аудиторию:

В программе могут участвовать только устройства линеек Galaxy S, Galaxy Z и Galaxy Note;

Устройства, участвующие в программе, должны работать на базе Android 9.0 или более новой версии;

Поначалу Galaxy Upcycling at Home будет работать только в США, Южной Корее и Великобритании.

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Довольно странно, что Samsung ограничивает географическую доступность инициативы Galaxy Upcycling at Home всего лишь тремя странами. Однако высока вероятность, что в обозримом будущем компания снимет это ограничение и распространит действие программы на другие рынки. То же самое, скорее всего, коснётся спектра совместимых моделей. Ведь обычно флагманские смартфоны либо продают, либо передают по наследству, а вот участие старых бюджетников в Galaxy Upcycling at Home пришлось бы их владельцам весьма кстати.

Самый мощный процессор Qualcomm

Чем плохи Android-смартфоны? На мой взгляд, своей аппаратной идентичностью. Наверное, 9 из 10 смартфонов оснащаются процессорами Snapdragon, а 9 из 10 флагманов – Snapdragon 888. Да, это классный чип с отличной графической составляющей и высокой вычислительной мощностью. Но это, как ни крути, один и тот же чип, а значит, возможности всех смартфонов на его базе будут плюс-минус одинаковыми. Это год от года лишает нас хоть какой-то интриги. Но, кажется, в этом всё поменяется.

Qualcomm выпустит продвинутую версию своего флагманского процессора, которая будет называться Snapdragon 888 Pro. Это будет не то же самое, что и Plus-модификации предыдущих чипсетов. SD888 Pro станет отдельным процессором для смартфонов китайских производителей, которым удалось договориться с Qualcomm об эксклюзивных поставках.

Snapdragon 888 Pro выйдет уже ближе к лету и, скорее всего будет отличаться от оригинального процессора увеличенной тактовой частотой и несколько иной конфигурацией процессорных ядер, среди которых будет Cortex-X1, и усовершенствованным графическим ускорителем. В результате, по предварительным прикидкам, это даст прирост производительности от 10 до 20% по сравнению со Snapdragon 888.

Cortex-X1 – это принципиально новый тип ядер, которые компания Qualcomm разработала при сотрудничестве с ARM. Они отличаются более высокой склонностью к кастомизации параметров, позволяя подстроить их так, как нужно в конкретном случае, либо разогнать производительность, либо нарастив энергоэффективность.

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Какие именно смартфоны получат Snapdragon 888 Pro, не уточняется. Известно лишь, что это будут некие китайские производители. Однако примерный список претендентов на новый чип можно вычислить методом от противного. Очевидно, что Huawei в их число явно не войдёт из-за санкций, OnePlus отказалась выпускать Pro-версию OnePlus 8, так что в этом году от неё новых смартфонов ждать не придётся, так что остаётся альянс Xiaomi-Vivo-Oppo.

Это три наиболее серьёзных игрока рынка смартфонов, которые способны и финансово, и технически потянуть новый процессор. Почему я уверен, что их будет как минимум три? Да потому, что одной Xiaomi вряд ли удалось бы договориться с Qualcomm о поставках эксклюзивного чипа, а вот троим вендорам, учитывая объёмы их продаж, — вполне себе.

Другое дело стоит ли рассчитывать на какое-то кардинальное изменение в работе смартфонов на новом чипе? На мой взгляд, нет. Во-первых, потому что обычно производители замеряют синтетическую мощность, а не фактическую, и они могут отличаться весьма существенно. То есть по факту никаких 20 и даже 10% прироста мощности может не оказаться.

Во-вторых, самые топовые флагманы уже вышли: Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro, Redmi K40 Pro, Realme GT и т.д. Поэтому даже если сейчас в продаже появятся какие-нибудь улучшенные версии с более мощным железом, спрос на них вряд ли будет таким уж высоким, как на оригинальные модели. Ведь те, кто хотели купить флагманы, уже это сделали.

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Какой вывод мы можем сделать? Ну, безусловно, апгрейд процессоров Qualcomm новым процессорным ядром Cortex-X1 – это большой шаг на пути к их усовершенствованию. Всё-таки кастомизация в этом деле играет очень большую роль, а отсутствие таковой делает все смартфоны плюс-минус одинаковыми.

Другое дело, что бежать за аппаратом с новым «камнем» сразу после выхода не будет особого смысла. Куда лучше подождать пару-тройку месяцев, пока они подешевеют и купить аккурат к релизу моделей 2022-го года. К тому моменту они, скорее всего, уже потеряют от 20 до 30% исходной цены, и будут куда более удобоваримы для кошелька большинства пользователей.

Групповые видеозвонки в Telegram

Несмотря на то что прогрессивная общественность, которая формирует костяк аудитории Telegram, считает его самым удобным мессенджером, кое-чего ему всё-таки не хватает. Например, групповых видеозвонков. Да, ещё в январе Павел Дуров объявил, что в этом году в Telegram появится такая функция, но он не назвал даже примерных сроков, очевидно, специально оставив себе место для манёвра, чтобы иметь возможность откладывать это нововведение до начала следующего года. Причём исключать такую вероятность полностью было нельзя, учитывая, что групповые видеозвонки ещё не появились даже в бета-версии Telegram. Но наконец основатель мессенджера пролил свет на эту функцию.

Групповые видеозвонки в Telegram заработают уже в мае этого года. То есть до запуска долгожданного нововведения остаётся от нескольких недель до месяца. Об этом основатель мессенджера написал у себя в Телеграм-канале. По словам Дурова, нововведение сразу выйдет для всех версий мессенджера – от смартфонной и планшетной до настольной и браузерной, которая вышла совсем недавно.

Правда, групповые видеозвонки в Telegram будут реализованы не совсем так, как привыкли пользователи Skype и WhatsApp. Разработчикам мессенджера очень понравилась концепция голосовых чатов, и они решили заложить её в основу предстоящего нововведения. Это позволит расширить возможности функции видеозвонков, по сути, превратив их в своего рода видеоконференции и тем самым заменив альтернативные сервисы вроде Meet и Zoom.

Что касается видозвонков, то уже в мае мы добавим в наши голосовые чаты видеозмерение, что сделает Telegram мощной платформой для видеосвязи. Совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка компьютеров и планшетов – тут будет всё, что вы можете ожидать от современного сервиса видеоконференций, с приятным дополнением в виде пользовательского интерфейса Telegram и высоким уровнем безопасности и быстродействия, — написал Дуров.

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Благодаря тому, что видеосвязь в Telegram будет построена на базе голосовых чатов, подробнее о которых вы можете почитать тут, у пользователей появится ряд специфических возможностей, которых у них нет, например, в WhatsApp. Из видео выше видно, что нас ждёт:

Переключаться между собеседниками на разговор в режиме тет-а-тет;

Включать и отключать видеосигнал по своему собственному желанию;

Выбирать спикера, видеотрансляция которого будет открыта во весь экран;

Просматривать, кто в данный момент использует только звук или только видео;

Закреплять конкретного спикера, которого будут слушать все без возможности перебить;

Лишать права ведения голосовой или видеотрансляции конкретных пользователей.

Может показаться, что вместо групповых видеозвонков нам пытаются предложить какой-то суррогат. Но кто сказал, что собственное видение разработчиков Telegram – ошибочно или неудобно? На мой взгляд, они переосмыслили видеосвязь, превратив мессенджер в удобное средство проведения видеоконференций с обилием необходимых настроек.

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Я понимаю, что кого-то может смущать, что по умолчанию Telegram не предлагает чёрного фона с маленькими окошками, в котором видно каждого участника диалога. Но, признайтесь честно, если в видеозвонке одновременно участвуют больше трёх человек, разглядеть их в таком формате отображения практически невозможно, не говоря уже о том, чтобы понять, кто именно говорит в данный момент.

Подопечные Павла Дурова предложили более удобный вариант. Они дали нам возможность самим выбирать, в каком режиме участвовать в видеоконференции. Вы без труда можете сделать так, чтобы на экране появлялось изображение того, кто говорит в данный момент, а можете перевернуть смартфон в альбомную ориентацию и видеть миниатюрные окна сразу всех участников, чтобы наверняка не потерять из виду никого из них.

Можно ли будет установить Harmony OS на Honor

По слухам, уже в мае Huawei начнёт распространять Harmony OS 2.0, которой предстоит стать новой программной основой на фирменных смартфонах бренда. Несмотря на то что новую операционку Huawei уличили в том, что по факту это переделанный Android, запуска Harmony OS 2.0 всё равно все ждут с большим нетерпением. Ведь кому какая разница, на базе чего построена платформа, если на выходе получается функциональный и сбалансированный продукт? Вот только продукт этот, к сожалению, светит далеко не всем.

Оказывается, Harmony OS 2.0 получит только часть смартфонов. По данным ITHome, в их число войдут все аппараты Huawei, которым светило обновление до Android 11, и только несколько устройств Honor – остальные будут работать на Android. Для них никакого перехода для них не запланировано. Android и Magic UI – их настоящая и будущая платформа, с которой они не уйдут никуда. Впрочем, и это относится не ко всем моделям.

На Android останутся, во-первых, самые старые смартфоны Honor, которым обновление до Android 11 уже не светило. Их поддержка уже официально прекращена, а значит, у Huawei нет никакого резона возрождать их и тем самым убивать продажи новых устройств.

Во-вторых, на Android останутся самые новые смартфоны бренда, которые выйдут под эгидой независимой Honor. Им светит не только сохранение исходной операционки, но и Magic UI 5.0 на базе Android 11, но только для тех, которые выйдут после обретения Honor независимости от Huawei.

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Очевидно, что методику распределения смартфонов Honor по операционным системам, с наскока довольно трудно. Поэтому я приведу наиболее свежий список аппаратов, которые совершенно точно обновятся до Harmony OS. Когда – вопрос другой. Главное, что фирменная ОС Huawei им всё-таки светит.

Honor V40

Honor 30 Pro

Honor 30 Pro+

Honor V30

Honor V30 Pro

Honor Play 4 Pro

Honor X10 5G

Honor 30

Honor 30S

Honor X10 5G

Honor View 20

Honor 20 Pro

Honor 20

Honor 9X

Honor 9X Pro

Возможно, какие-то аппараты я упустил из виду, но основной костяк, которому причитается Harmony OS, выглядит так. Все остальные смартфоны, которые будут выходить после, будут работать на Android 11 или Android 12, в зависимости от сроков появления на рынке.

Но важно даже не это, а то, что независимая Honor планирует продолжить развивать оболочку Magic UI. Несмотря на то что многие смартфоны бренда только недавно получили Magic UI 4.0, начиная со второй половины этого года актуальной сборкой станет Magic UI 5.0.

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Желание Honor сохранить Magic UI на базе Android понятно и очевидно. Ведь Harmony OS, какой бы продвинутой она ни была технически, всё-таки является новой операционной системой для рынка, не поддерживающей сервисы Google и находящейся в опале у США.

Поэтому делать ставку на неё чревато, во-первых, оттоком аудитории, которой явно интереснее видеть на своих смартфонах Android, а, во-вторых, риском самой впасть в немилость у американских властей и навлечь на себя те же ограничения, с которыми имела несчастье столкнуться Huawei.

Самый мощный Samsung Galaxy

Samsung хороша тем, что вызывает интерес не только одним продуктом. Она делает отличные смартфоны, телевизоры, прочую бытовую технику и, конечно, ноутбуки. Они периодически обновляются и на этой неделе прошла очередная презентация, на которой компания обещала показать ”самый мощный Galaxy”. Сказано это было не случайно, так как Samsung действительно выпустила то, что обещала. Это были портативные устройства Galaxy Book Pro и трансформируемый Galaxy Book Pro 360, которые заимствуют дополнительные элементы дизайна мобильных устройств и более тесно интегрируются с экосистемой Samsung.

Линейка Galaxy Book Pro — это первая линейка компьютеров Samsung с операционной системой Windows и экранами AMOLED. Модели доступны с двумя диагоналями экранов на 13 и 15 дюймов, а разрешение в обоих случаях будет 1080p. Зато вы получаете практически бесконечную контрастность и более яркие цвета, которые нам привычны по флагманским устройствам серии Galaxy.

Так как главной фишкой ноутбуков является экран, то компания просто не могла не поработать над профилями изображения. Так в новинку добавили механизм переключения между яркими и точными профилями изображения в зависимости от задачи, поэтому вам не нужно настраивать параметры. Система сама адаптируется под то, что вы делаете — от работы с текстом до обработки фотографий.

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Обе машины Galaxy Book Pro также могут похвастаться большой мобильностью. 13-дюймовый Galaxy Book Pro весит чуть более 860 грамм и имеет толщину всего 11,2 миллиметра. Конечно, это больше, чем смартфон, но при таких габаритах и весе вас едва ли будет напрягать, что он лежит в сумке.

Pro 360 чуть тяжелее, но не критично. При такой же толщине он весит всего 1,04 килограмма. Это тоже отличный параметр для того, чтобы носить ноутбук всегда с собой и сделать его максимально компактным.

Так как это продукты Samsung, они просто не могли не получить расширенную поддержку остальных продуктов марки. Например, Easy Bluetooth Connection обещает легкое сопряжение ваших Galaxy Buds, как у AirPods. Линейка Galaxy Book Pro также является первой линейкой ПК от Samsung, в которой интегрировано приложение SmartThings для домашней автоматизации и отслеживания потерянных устройств с помощью тегов.

Есть даже функция, которую Apple пару лет назад применила в своих MacBook — Sidecar. Она позволяет разместить рядом планшет и выводить на него изображение, как на второй экран. Естественно, в случае с Samsung поддерживаются только планшеты Galaxy.

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Какой бы ноутбук вы ни выбрали, он должен быть достаточно быстрым. Все модели Galaxy Book Pro используют процессоры Core 11-го поколения и соответствуют повышенным спецификациям Intel Evo с интегрированной графикой Iris Xe. Так же их оснастили портом Thunderbolt 4 (плюс два порта USB-C и разъем microSD) и Wi-Fi 6.

Есть некоторые конструктивные усовершенствования, в том числе более удобная клавиатура, увеличенный на 23% трекпад и в 2,5 раза более толстое перо S Pen, которое должно быть более приятным для работы с заметками. Вот только фронтальная камера немного выделяется на этом фоне, так как ее разрешение всего 720p.

Samsung ничего не сказала о времени автономной работы моделей серии Galaxy Book Pro, хотя учитывая, что мы имеем дело с Evo, оно должно составлять не менее девяти часов. В любом случае у вас будет зарядка мощностью 65 Вт, которая должна работать довольно быстро. Подключение будет производиться через разъем USB Type-C.

Мнение: Почему Samsung вызывает все больше симпатий

Galaxy BookPro 13 дюймов — 999,99 долларов (примерно 75 000 рублей )

) Galaxy BookPro 15 дюймов — 1 099,99 долларов (примерно 82 000 рублей )

) Galaxy BookPro 360 13 дюймов — 1 190,99 долларов (примерно 89 000 рублей )

) Galaxy BookPro 360 16 дюймов — 1 299,99 долларов (примерно 97 000 рублей)

Модель с приставкой ”360” поддерживает сенсорное управление, поэтому и стоит дороже. В любом случае мы имеем дело с ноутбуками премиум-класса. Судя по всему, они должны подойти тем, кто давно и основательно прикипел к Samsung или хочет портативности. Найти что-то более компактное едва ли получится. А если у вас есть еще и другие продукты Samsung, то такой ноутбук вам идеально подойдет.

Предзаказ на модели стартовал сразу после презентации, а отправка покупателям должна начаться 14 мая. Стоит дождаться первых отзывов, чтобы понять, с чем мы в действительности имеем дело, но пока все выглядит очень интересно и перспективно. По крайней мере Samsung нас не обманула и действительно показала ”самый мощный Galaxy”. Жаль только, что его не дополнили новыми Galaxy Z Flip 3, но это уже другая история.