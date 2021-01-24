Самый большой минус Galaxy S21 и выход многих новых смартфонов: итоги недели

Минувшая неделя принесла нам много новостей, касающихся новых смартфонов. Мы узнали, что Huawei будет использовать в новом P50 процессоры Kirin 9000, что Redmi готовит новый игровой смартфон, а также о выходе Honor 40. Были и другие новости, которые могут или изменить мир технологий, или просто дать нам неплохую пищу для размышлений. Даже такие новости, как самый большой прокол в дизайне Samsung Galaxy S21 многое скажут о том, где надо быть осторожнее, и почему сломать этот смартфон так просто. Давайте закрепим в памяти, что принесла нам уходящая неделя.

Honor V40 вышел

Все слова, которые сейчас можно использовать в начале статьи о Honor, сводятся к ”бывший суббренд Huawei…”. Но надо привыкать к новым реалиям. Сейчас мы живем в мире, в котором Honor является самостоятельным брендом и в котором Huawei до сих пор безуспешно пытаются ”дожать” санкциями. Именно в этом мире свет увидел первый самостоятельный смартфон Honor — Honor View 40. Интересен он в первую очередь тем, что формально не должен попадать под санкции, а значит, должен получить полную свободу выбора операционной системы, процессора и использования сервисов Google. Забегая вперед, скажу, что получилось в целом неплохо, но результат все равно немного странный. Давайте разбираться.

Можно сказать, что отречение от Huawei является для Honor большим благом, и теперь компания свободна не только в принятии решений и в том, как она будет распоряжаться своими смартфонами. Звучит красиво, но забывать о том, что вместе с Huawei компания потеряла сильного покровителя, который делился с ней технологиями и наработками, тоже не стоит. Теперь Honor придется самой делать смартфоны и не уповать на помощь ”старшего брата”. По крайней мере пока.

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Несмотря на это, Honor V40 является смартфоном, который был разработан еще в составе телекоммуникационного гиганта. Отделение произошло только в конце прошлого года и за такой короткий срок сделать самостоятельный смартфон просто нельзя. Из этого делаем вывод, что Honor V40 пока еще является по сути продуктом Huawei. Возможно, именно поэтому он и останется лучшим в линейке на ближайшие годы.

В первую очередь о родстве Honor и Huawei при создании V40 может говорить то, что новый смартфон очень похож на предыдущие модели Honor и на современные модели Huawei. Сходство выходит за границы простых совпадений и общей похожести смартфонов.

Спереди у телефона есть овальный вырез с двойной камерой, как у P40 Pro, а сзади расположившийся в верхнем левом углу модуль камеры. Впрочем, особенностей, которые позволяют отличить новинку от Honor V30, тоже более чем хватает.

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Если говорить о характеристиках устройства, то оно получило 6,72-дюймовый OLED-дисплей, со скруглениями и частотой обновления 120 Гц. Работа сенсора и вовсе достигает — оба показателя лучше, чем текущие продукты Huawei. 10-битная панель также поддерживает HDR10, а двойные динамики должны улучшить впечатления от просмотра видео и игр.

Honor V40 не будет работать на процессорах Kirin. Вместо них свое применение нашли микросхемы MediaTek Dimensity 1000 Plus с 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Все это питается от аккумулятора емкостью 4000 мАч, который можно пополнить с помощью проводной зарядки 66 Вт или беспроводной зарядки 50 Вт.

Основная камера смартфона сразу видна. Она расположилась на задней стенке внутри внушительного окошка. Размер сенсора составляет 1/1,56 дюйма, его разрешение 50-мегапикселей, а пиксели представляют традиционную для бренда схему RYYB.

Остальные камеры в модуле более скромные. Мы имеем 8-мегапиксельная сверхширокая и 2-мегапиксельная макрокамеру. Максимальное разрешение снимков на фронталку составляет только 16 Мп.

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На данный момент Honor V40 доступен только в Китае. Телефон предлагается по цене 3599 юаней (примерно 556 долларов или 41 700 рублей) за версию на 128 ГБ и 3999 юаней (примерно 618 долларов или 46 300 рублей) за вариант на 256 ГБ. Цвета включают Magic Night Black, Titanium Silver и Rose Gold. Соответсвенно, черный, серебристый и золотой.

Согласно информации, полученной некоторыми западными изданиями от Honor относительно доступности устройства на на других рынках, компания ответила, что многое еще надо сделать. Ее представители не подтвердили и не опровергли информацию о выходе новинки за пределами Поднебесной.

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Также остается неясным, будет ли телефон поставляться с Google Mobile Services, если он увидит более широкий запуск. Даже несмотря на разрыв отношений с Huawei и продажу бренда сторонним инвесторам, говорить о том, что он сразу сможет обратиться за услугами любой компании, нельзя. По крайней мере рано говорить об этом на данном этапе развития компании, особенно учитывая, что смартфон все еще является по сути продуктом Huawei, а не сторонним решением.

Huawei P50 выйдет с процессором Kirin 9000

Помните, что чуть ли не всем бывшим партнерам Huawei запрещено с ней работать? Даже те редкие компании, которые получили на это разрешение, все равно не могут производить то, что будет обеспечивать работу в сетях 5G. Но что за флагман, который не поддерживает

я эти сети? Чтобы флагманы компании соответствовали всем лучшим традициям и трендам, она решила строить их на базе процессоров Kirin 9000. Вы спросите, как такое возможно, если TSMC больше не может производить эти чипсеты, но ответ может оказаться довольно простым и банальным. Самое главное, что компания не собирается сдаваться и готовится делать новые флагманы на передовых компонентах. А мы сейчас разберемся, как такое вообще будет возможно.

Huawei все еще работает над тем, чтобы гарантировать, что две ее ключевые линейки флагманских смартфонов — серия ”P” и серия ”Mate” — не исчезнут. Недавно компания выпустила Huawei Mate 40 с процессорами Kirin 9000. Эта серия была в основном недоступна, но по крайней мере у компании есть флагман.

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Теперь план Huawei — добиться того, чтобы ее флагманы продолжали появляться на рынке, даже несмотря на ограниченное количество чипов. Компания не прекращала исследования и разработки серий P и Mate. Новинки этого года обязательно будут и выйдут в положенные им сроки. Первым из них в марте должен стать Huawei P50. И да, он будет работать на Kirin 9000.

В свое время, когда бывшие партнеры Huawei получили запрет на работу с ней, им дали несколько месяцев, чтобы завершить все отношения с китайской компанией. В итоге, телекоммуникационный гигант воспользовался ситуацией и разместил заказ на выпуск огромного количества компонентов за это время. Поговаривают даже, что TSMC перестроила схему производства, чтобы отдать как можно больше мощностей под производство чипсетов Kirin. Так Huawei и накопила запас, достаточный для того, чтобы обеспечить многие ее новые смартфоны актуальным железом даже после вступления в силу всех запретов.

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По некоторым данным, запасы Kirin 9000, созданные Huawei, составляют примерно 9 миллионов единиц. Даже после выпуска серии Mate 40 Huawei утверждает, что у нее есть резерв для серий Huawei P50 и Mate 50.

Стандартная версия серии Huawei P50 будет использовать частоту обновления 90 Гц. Однако топовая версия будет поддерживать 120 Гц. Эта серия будет поставляться с Kirin 9000 и 9000E, как и серия Mate 40. Еще больше на фоне других телефоны будут выделяться благодаря высококлассном экрану и традиционной для бренда камере, созданной в сотрудничестве с Leica.

Камера новинки будет иметь ту же концепцию, что и примененная в Huawei Mate 40, но максимальное увеличение должно стать еще больше — 200х против 100х. Сложно представить, что компания сможет сделать для улучшения качества, но в прошлом году 100х зум уже был нужен, только чтобы об этом можно было сказать на презентации. Реально практической пользы такого модуля не было — качество, мягко говоря, оставляло желать лучшего.

Серия Huawei P50, кроме крутой камеры, должна поставляться с быстрой проводной зарядкой на 66 Вт и быстрой беспроводной зарядкой на 50 Вт. Такие данные справедливы для младшей версии в линейке, но старшая может получить еще большую скорость благодаря мощности 135 Вт.

Можно не сомневаться и относительно операционной системы. Как сообщается в отчетах аналитиков, новое устройство не будет использовать HarmonyOS 2.0. Это означает, что смартфон по-прежнему будет поставляться с системой EMUI 11.

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В остальном серия Huawei P50 будет оснащена 4 динамиками объемного звучания и модернизированным вибромотором. Некоторое время назад сеть наводнили рендеры нового смартфона, но теперь появляется все больше информации о том, что они были подделкой. Одно понятно точно — ждать осталось недолго и скоро мы увидим настоящие изображения, а за ними и презентацию.

Утверждать, что все точно так и будет, пока нельзя. Это все предварительные данные. Однако с большой долей вероятности все будет именно так. Особенно интересно сохранение достаточного количества процессоров Kirin 9000, которые будут в основе новых флагманских смарфтонов. Это значит, что они будут не просто мощными, но и будут поддерживать работу в сетях 5G.

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Инсайдеры Huawei говорят, что в настоящее время компания сосредоточена на других категориях помимо мобильных телефонов. Китайский производитель нацелен на индустрию ПК и планшетов. Он также уделяет больше внимания индустрии носимых устройств, аудио, умного дома и Интернета вещей. Учитывая трудности мобильного подразделения, вызванные санкциями, такие действия кажутся очень логичными.

Игровой смартфон Redmi скоро выйдет

Относительно недавно бренд Redmi перестал являться частью Xiaomi и формально стал отдельным производителем смарфтонов, хоть и продолжает оставаться дочерней структурой китайского гиганта. Все мы прекрасно знаем, что Redmi славится своими суперпопулярными бюджетными устройствами, которые можно купить довольно недорого, но при этом получить максимум за свои деньги. Можно даже сказать, что в отличии от Xiaomi, которая иногда берет иной курс, Redmi остается ”топ за свои деньги”. Сейчас руководство компании официально подтвердило, что компания действительно готовит игровой смартфон. Тем самым она положила конец многочисленным слухам на эту тему. Давайте разберемся, что мы знаем о новом устройстве, когда его ждать и каким оно будет.

Решение выпустить игровой смартфон можно расценивать как курс компании на расширение деятельности. Теперь она не будет выпускать только недорогие устройства и редкие флагманы (для себя), а сможет выйти за пределы своего стандартного позиционирования.

Генеральный менеджер Redmi Лу Вейбинг сообщил в посте Weibo, что в этом году бренд выпустит свой «первый флагманский игровой телефон» по «цене, от которой нельзя отказаться». Кроме того, исполнительный директор также отметил, что недавно анонсированный процессор MediaTek Dimensity 1200 станет «мировой премьерой» в телефоне Redmi.

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То есть мы можем сделать вывод, что ждать действительно остается очень недолго. В первую очередь свидетельством этого являются слова о том, что это будет первый смартфон на новом процессоре.

Правда, небольшая недосказанность все равно остается. Так, не очень понятно, является ли названный телефон на базе MediaTek и вышеупомянутый первый игровой телефон Redmi одним и тем же устройством. Поэтому точные ответы мы получим только тогда, когда смартфоны будут представлены со сцены.

Про сам процессор можно сказать, что он выглядит довольно неплохо. Dimensity 1200 оснащен тем же графическим чипом, что и в прошлогоднем флагманском кристалле, но предлагает программную трассировку лучей и поддержку частоты обновления 168 Гц — самое то для игрового смартфона.

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Процессор построен по 6-нм техпроцессу и оснащен производительными ядрами A78 с максимальной тактовой частотой 3,0 ГГц. При этом он поддерживает работу в сетях 5G, AI и некоторые другие передовые функции.

Как бы там ни было, достойный игровой телефон должен обеспечивать высокий уровень стабильной производительности. Он должен не просто уметь выдавать пиковую мощность, но и поддерживать ее в течение долгого времени. Для этого его надо оснастить хорошей системой охлаждения.

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Кроме этого, приветствуются дополнительные аксессуары, которые могут подключаться к устройству. Например, внешняя система охлаждения, дополнительные геймпады и даже отдельные экраны. Подобное мы могли видеть в игровых смартфонах от Asus и Lenovo.

Также не лишними будут такие атрибуты, как встроенные триггеры (хотя бы сенсорные), элементы дизайна, подчеркивающие агрессивный стиль, и возможности настроек производительности системы.

Кроме того, что компания готовит игровой смартфон, менеджер рассказал о других устройствах компании и фокусе ее внимания в 2021 году.

После нескольких поколений серия Redmi K стала хорошо известна на флагманском рынке, а модель K40, которая будет выпущена в следующем месяце, уже привлекла немало внимание. В будущем Redmi продолжит фокусироваться на своем флагманском рынке и продолжит расширять линейку флагманских продуктов. В 2021 году Redmi сосредоточится на киберспорте и выпустит первый флагманский игровой телефон Redmi. Подарим фанатам флагманский опыт киберспорта по цене, от которой невозможно отказаться. Пожалуйста, с нетерпением ждите этого.

Ну, что же, подождем. А пока расскажите, как вы относитесь к игровым смартфонам, считаете ли вы, что в них есть смысл и готовы ли вы купить такой себе. Как обычно, комментарии к этой статье и наш Telegram-чат в вашем распоряжении.

Qualcomm выпустила Snapdragon 870

Несмотря на широкий ассортимент процессоров Qualcomm, среди них всегда было только два флагманских. Один выходил в начале года, а второй – с пометкой Plus – в середине. Но при этом никаких субфлагманских, то есть тех, которые бы незначительно уступали самым топовым, не было. Такой расклад в принципе объясним, ведь если субфлагманский чип почти не уступает флагманскому, то, во-первых, стоить дёшево он не будет, а, во-вторых, почему в таком случае сразу не выбрать самый передовой? Многие годы Qualcomm придерживалась именно этой позиции, а потом передумала.

Qualcomm представила новый процессор под названием Snapdragon 870. Он стал первым субфлагманским «камнем» компании, которые она долгие годы старательно избегала. Разбираемся, на что он способен, кому может быть нужен и, самое главное, почему Qualcomm сделала исключение из собственных правил.

Сравнение Snapdragon 870, Snapdragon 888 и Snapdragon 865 Plus

Технически Snapdragon 870 ближе к процессору предыдущего поколения, нежели новому. Об этом свидетельствуют его характеристики:

Тактовая частота

Snapdragon 888 – 1×2.84 ГГц, 3×2.4 ГГц, 4×1.8 ГГц

Snapdragon 870 – 1×3.2 ГГц, 3×2.4 ГГц, 4×1.8 ГГц

Snapdragon 865 Plus – 1×3.1 ГГц, 3×2.4 ГГц, 4×1.8 Ггц

Графика

Snapdragon 888 – Adreno 660

Snapdragon 870 – Adreno 650

Snapdragon 865 Plus – Adreno 650

Техпроцесс

Snapdragon 888 – 5 нм

Snapdragon 870 – 7 нм

Snapdragon 865 Plus – 7 нм

Быстрая зарядка

Snapdragon 888 – Quick Charge 5

Snapdragon 870 – Quick Charge 4+

Snapdragon 865 Plus – Quick Charge 4+

5G-модем

Snapdragon 888 – X60 (встроенный)

Snapdragon 870 – X55 (опционально)

Snapdragon 865 Plus – X55 (опционально)

Каким будет самый дешёвый флагман на Snapdragon 888

Как видно из характеристик, Snapdragon 870 – это скорее Snapdragon 865 Plus Plus, чем Snapdragon 888 Lite, о выходе которого какое-то время назад тоже все говорили. Но суть не в этом. В конце концов, теперь у пользователей, которые вопрошали, почему производители не выпускают недорогие смартфоны на базе процессоров прошлых лет, точно отпадут.

По крайней мере, я на это надеюсь, тем более что уже пытался объяснять в отдельной статье, почему это если не невозможно, то во всяком случае не совсем рационально. Если интересно, почитайте, здесь же ограничусь только главной мыслью.

Snapdragon 870 лучше, чем Snapdragon 865 Plus, не только из-за возросшей производительности, но и потому что относится к новому поколению, а значит, будет обновляться на год дольше. Может показаться, что Qualcomm всех обхитрила и просто изменила порядковый номер старому процессору, пообещав продлить его поддержку, но порядковая нумерация здесь не при чём.

Помимо того, что каждый процессор технически устроен по-разному, у него есть собственная прошивка. Это так называемое низкоуровневое ПО, которое не содержит в себе никаких функций и обновляется лишь для того, чтобы оптимизировать работу чипа либо исправить существующие уязвимости, которые позволяют хакерам или злоумышленникам его взломать.

Как Snapdragon 888 изменит камеры флагманов на Android 2021 года

Прошивка разрабатывается одновременно с физическим процессором, и временной отрезок, в течение которого они создаются, играет большую роль для итогового продукта. Поэтому нет ничего удивительного, что через какое-то время после выпуска Snapdragon 865 Plus инженеры Qualcomm начали разрабатывать Snapdragon 870 и сделали его лучше. Просто технологии, применяемые при их проектировании, были разными.

В результате разработчики исправили как баги программного обеспечения, так и аппаратные недоработки, которые было уже не исправить в процессорах предыдущего поколения. Соответственно, стало можно рассчитывать на то, что Snapdragon 870 будет хотя бы немного, но быстрее, и, возможно, энергоэффективнее при сохранении одного и того же техпроцесса.

На самом деле выход Snapdragon 870 может самым серьёзным образом повлиять на рынок, став причиной официального закрепления категории субфлагманских смартфонов. Ведь если раньше были только флагманы и только середняки с которые серьёзно отличались друг от друга с точки зрения производительности и функциональных возможностей, то теперь эта грань начнёт потихоньку стираться.

Когда мы увидим первый флагман Huawei на Snapdragon и возможно ли это

Другое дело – кому стоит покупать смартфоны на процессоре Snapdragon 870. Очевидно, что тем, у кого уже был аппарат на SD865 или SD865 Plus этого делать не стоит. Разница между ними настолько незначительна, что это будет совершенно неоправданная трата. Но если до настоящего момента у вас не было прошлогоднего флагмана, а сами вы реально хотите сэкономить, возможно, смартфон на SD870 будет для вас неплохим вариантом. Во всяком случае, лучшим, чем SD865.

Опасный недостаток Galaxy S21

Galaxy S21, который Samsung представила на прошлой неделе, зашёл мне гораздо больше его предшественника. Несмотря на то что корейцы не внесли в дизайн новинки каких-то радикальных изменений, переработав только оформление основной камеры, это положительно отразилось на внешности всего смартфона, который стал выглядеть более свежо и интересно. Однако не все дизайнерские нововведения Galaxy S21 можно оценить настолько же высоко, как дизайн фотографического блока. Например, слот для SIM-карт.

Проектировщики Samsung, работавшие над внешним оформлением Galaxy S21, перенесли слот для SIM-карт с боковой грани смартфона на его нижний торец. Не знаю, зачем это было сделано. Возможно, из-за внутреннего устройства аппарата, компоненты которого расположены таким образом, что воткнуть трей для симки сбоку, как раньше, уже было нельзя. И всё бы ничего, но те же самые люди разместили в том же месте микрофон, отверстие которого выглядит точь-в-точь, как упор для скрепки, способствующей извлечению слота для SIM-карты.

Основная проблема такого размещения двух разных по предназначению, но очень схожих внешне, элементов состоит в том, что перепутать одно с другим будет раз плюнуть. То есть тех, кто будет тыкать скрепкой в микрофон, пытаясь извлечь SIM-карту, явно окажется немало.

К чему это приведёт, думаю, понятно всем. Усиленное нажатие остриём скрепки практически наверняка приведёт к повреждению микрофона, сделав невозможным ни голосовое управление, ни запись звука, ни тем более совершение звонков.

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Наверное, кто-то скажет, что нужно быть полным идиотом, чтобы перепутать слот для SIM-карт с микрофоном. Но вы приглядитесь: они же выглядят абсолютно одинаково. Отверстия имеют не только идентичный размер, но и совершенно идентичную форму.

А теперь представьте себе, что SIM-карту будет пытаться извлекать пользователь с плохим зрением или просто пожилой человек, для которого между этими технологическими отверстиями нет абсолютно никакой разницы. Как следствие, мы получим гору жалоб на выходящие из строя микрофоны и кучу обращений в сервисные центры.

Очевидно, что дизайнеры Samsung совершенно не думали о том, что найдутся люди, которые перепутают микрофон со слотом для SIM-карты. Ведь если думали, но ничего не предприняли, чтобы что-то изменить, то это ещё хуже. В конце концов, даже если внутри смартфона и правда не осталось места для того, чтобы разнести эти компоненты по разным частям корпуса, остаются как минимум два варианта решения этой проблемы.

Первое и самое действенное из того, что можно было сделать, — это изменить оформление микрофона микрофона, чтобы у пользователя вообще не возникало мысли в него тыкать. Это можно было реализовать, закрыв микрофон миниатюрной, но отчётливо заметной сеточкой, как делают остальные производители.

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Второй способ — просто сделать у отверстий разную форму. Отверстие для микрофона можно сохранить кругленьким, а отверстие для SIM-карты либо оставить кругленьким, но сделать большим по диаметру, либо вообще сделать его квадратным (или конусообразным), изменив комплектную скрепку. Так будет надёжнее, потому что даже особо настырные пользователи не смогут запихать остриё скрепки в отверстие для микрофона и повредить его.

Понятия не имею, почему корейцы не могли включить голову и продумать этот момент раньше. Ведь если даже мне, человеку, далёкому от промышленного дизайна, очевидно, что так делать было нельзя, странно, что дизайнеры Samsung до этого не додумались. Наверняка найдутся те, кто раскритикуют мои идеи, заявив, что профессионалам всё-таки виднее. Однако этот довод абсолютно не состоятелен, учитывая, что отверстия действительно выглядят одинаково, а значит, наверняка вызовут путаницу.