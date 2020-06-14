Первая бета-версия Android 11 и рекорд продаж Google Pixel: итоги недели

Как обычно, мы представляем вашему вниманию традиционную новостную подборку этой недели. За эти семь дней мы узнали, что Google выпустила первую бета-версию нового Android 11. Этого ждали многие и это случилось. Жаль только, что одновременно с этим, как мы предполагали ранее, не вышел Google Pixel 4a. Впрочем, и без него компания показала рекорд продаж. Об этом тоже поговорим, как и о том, как Google сможет оптимизировать работу игр на смартфонах, чтобы они были более красивыми при той же производительности.

Google знает, как повысить производительность игр на Android

По части качества и оптимизации софта Android всегда был на голову ниже iOS. В отличие от Apple, которая требовала от разработчиков адаптировать приложения под все поддерживаемые устройства, Google такого требования выдвинуть не могла. Во-первых, устройств на базе Android многократно больше, чем iPhone и iPad вместе взятых. А, во-вторых, все они имеют разные сочетания железа, с каждым из которых нужно работать в индивидуальном порядке. Тем не менее, у Google есть рычаги влияния на разработчиков, и, судя по всему, она наконец решила ими воспользоваться.

Лучшие игры для Android с красивой графикой

Google представила инструмент Android Performance Tunes для разработчиков, который позволяет повысить производительность Android-устройств в играх. Несмотря на то что он не разгоняет процессор, прироста удаётся добиться за счёт более эффективного расходования доступных ресурсов. С помощью Android Performance Tuner разработчики получают возможность более тщательно оптимизировать свои игры сразу под разные сочетания железа, в перспективе охватив до 99% всех устройств под управлением Android.

По сути, Android Performance Tuner представляет собой всего лишь инструмент анализа или наглядную метрику. Его применение даёт разработчику возможность отследить, как игра работает на конкретном устройстве. Инструмент оповещает его о проседаниях fps или производительности, о проблемах с правильным отображением графики и спецэффектов и указывает возможные пути исправления существующих недоработок. В результате разработчику остаётся просто проследовать по предложенному сценарию и адаптировать игру должным образом.

Игры из Google Play станут легче, будут загружаться быстрее и обновляться в фоне

Одной из ключевых проблем современных игр для Android оказывается низкая производительность графики. Разработчики учитывают не все особенности графических процессоров, из-за чего страдает, во-первых, качество и детализация картинки, а, во-вторых, частота смены кадров, что также оказывает негативное влияние на восприятие игрового процесса. По этой причине Fortnite, который на iPhone доступен в режиме 60 fps, на подавляющем большинстве Android-смартфонов работает только при 30 fps, указывая на отсутствие оптимизации.

Очень хорошо разницу между оптимизированной посредством Android Performance Tunes игрой (слева) и неоптимизированной (справа) видно на паре скриншотов ниже. На изображении слева отчётливо видны следы на воде, появляющиеся после движения катера, растущее вдоль берега растение и куст на горе, расположенной на заднем фоне. Справа ничего этого нет, и картинка выглядит очень бедной, вызывая стойкое ощущение, что художники решили схалтурить и просто не дорисовали часть значимых деталей, формирующих правильное восприятие игры.

Правда, есть одна загвоздка. Google не обязывает разработчиков применять Android Performance Tunes в своих играх, предлагая его в качестве факультативного инструмента, который можно использовать по желанию. Это значит, что те, кто не заинтересован в том, чтобы тратить время на освоение и интеграцию нового средства усовершенствования производительности в играх, скорее всего, этого не сделают. Ведь если пользователи и так скачивают игры и играют в них, значит, их всё устраивает, а потому нет никакого смысла пытаться что-то изменить.

Google позволила запускать игры на Android ещё до полной загрузки

Поэтому, чтобы всё заработало так, как следует, Google необходимо сделать Android Performance Tuner обязательным инструментом для разработчиков, без которого игры не будут публиковаться в Google Play. Но и этого было бы недостаточно. Для максимального эффекта поисковому гиганту надо ввести обязательное требование для разработчиков, обязав их раз в полгода или год проводить оптимизацию своих игр для вышедших устройств, чтобы их владельцы тоже могли насладиться опытом игры на максимальных настройках независимо от железа.

Google выпустила первую бета-версию Android 11. Как скачать

Выход свежих обновлений Android – это всегда событие. Даже когда Google просто выпускает очередной патч безопасности, пользователи уже начинают волноваться. Что и говорить про новую версию операционной системы, которая выходит только один раз в год. Как правило, нам уже заранее бывают известны и все нововведения, и дата релиза, и даже примерные сроки выхода тестовых сборок. Но только не в случае с Android 11, презентацию которой сначала перенесли на целый месяц, а потом и вовсе отменили из-за неблагоприятной обстановки в США, отложив запуск программы бета-тестирования до лучших времён. Приветствуем вас в лучших временах.

На этой неделе Google запустила программу бета-тестирования Android 11, представив первую тестовую версию. С функциональной точки зрения она мало чем отличается от Android 11 Developer Preview 4, которая вышла двумя месяцами ранее. Ключевым отличием Android 11 Developer Preview от Android 11 Beta является доступность. Если первая предназначалась исключительно для разработчиков, о чём свидетельствует название сборки, то вторая ориентирована на участников открытого бета-теста, к которому может присоединиться любой желающий владелец смартфонов Google Pixel.

Перейдите на страницу регистрации в программе бета-тестирования;

Пройдите авторизацию со своей учётной записью Google, к которой привязан ваш «пиксель»;

Найдите устройство, которое подходит для программы бета-тестирования (Pixel 2/2 XL, Pixel 3/3 XL, Pixel 3a/3a XL, Pixel 4/4 XL);

Подтвердите регистрацию в программе;

Перейдите в «Настройки» на смартфоне и откройте раздел с обновлением ПО;

Выполните поиск обновлений и установите актуальную бета-сборку.

Какие устройства получат Android 11

Скажу откровенно – меня никогда особенно не восхищали новые версии Android. Большинство нововведений, которые они предлагали, выглядели либо неуместно, либо оказывались слишком запутанными с точки зрения реализации, из-за чего пользоваться ими не было никакого желания. Однако Android 11 не из таких. Очевидно, Google поняла, что действовала неправильно, и при разработке этой версии операционной системы переориентировалась на упрощение использования совместимых устройств и системных функций, не забыв о безопасности.

Google разделила входящие уведомления на две категории. К первой относятся диалоги, которые размещаются в верхней части шторки, а ко второй – оповещения приложений, которые располагаются внизу. Это логично, ведь для нас гораздо важнее ответить на входящее оповещение, чем увидеть отметку о поставленном в социальной сети лайке.

В Android 11 появился специальный механизм пузырей для каждого мессенджера. Пузыри – это кнопки переключения между собеседниками, поэтому вы сможете быстро переключаться между ними, без необходимости выискивать нужный чат в самом приложении.

В шторке уведомлений будет доступен специальный виджет для управления воспроизведением. С его помощью можно будет включать, ставить на паузу, перематывать и совершать другие манипуляции с воспроизводящимся контентом, не открывая приложение.

В системе появится специальный раздел с историей всех входящих уведомлений. Там можно будет просмотреть все послания, которые вам были отправлены, но случайно закрыты.

У пользователей появится возможность горячего вызова меню Google Pay, где можно будет выбрать платёжную карту непосредственно перед оплатой. Странно, что такой функции не было раньше.

Механизм Scoped Storage разделит память на несколько независимых ячеек по количеству установленных приложений. Таким образом удастся запретить им претендовать на данные друг друга в целях безопасности.

Ну, и, пожалуй, вишенкой на торте можно смело назвать модульную архитектуру Project Mainline, которая отделяет механизмы безопасности от основной ОС. Благодаря ей Google планирует начать распространять обновления безопасности через Google Play, минуя самих производителей.

Я согласен платить за обновления Android. А вы?

Поскольку программа бета-тестирования является публичной, в скором времени к ней начнут присоединяться сторонние производители смартфонов. Эта задержка связана с тем, что разработчикам предстоит адаптировать прошивку для своих аппаратов, приведя её в соответствие с нововведениями Android 11. Правда, сколько всего брендов согласится участвовать в программе бета-тестирования, пока не сообщается. Но, как правило, это Samsung, Nokia, OnePlus, Xiaomi и Oppo. Последняя, кстати, уже заявила о своей готовности выпустить бету Android 11 для своих смартфонов.

Вопреки проколам: Google Pixel продается все лучше

Google Pixel всегда вызывал несколько двоякие чувства. Первое поколение выглядело откровенно странно. Второе — лучше, но все равно с огрехами. В третьем челка больше была похожа на пародию, а в четвертом — не работала батарея, оставляя владельцу минимум автономности. Наверное, самой неплохой моделью на сегодняшний день является Google Pixel 3a. Поэтому все так и ждут, когда выйдет Pixel 4a. Несмотря на эти провалы, смартфон поискового гиганта все равно продается все лучше и лучше. Что это такое делается-то, если каждая новая модель вызывает такую волну критики? Ответить сложно, но аппарат ставит все новые рекорды. Что на этот раз?

Google Pixel 4 действительно был далек от успеха, согласно некоторым недавним сообщениям, но это не отнимало у Google импульса, который привел к еще большему расширению линейки. Свежие данные IDC дают нам новую информацию, согласно которой линейка Google Pixel показывает свои лучшие продажи в 2019 году за всю ее историю. Цифру нельзя назвать фантастической на фоне того, что показывает Apple, Huawei, Samsung и Xiaomi, но свои 7,2 миллиона смартфонов компания выпустила.

В отчете за прошлый месяц было показано, что Google Pixel 4 удалось продать около 2 миллионов устройств только в течение 6 месяцев, причем большая часть этих продаж пришлась на 2020 год. Как же в этом случае компании удалось продать столько смартфонов в 2019 году? Особенно, если учитывать, что ”четверка” появилась ближе к концу года.

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Ответ достаточно прост и чуть выше я уже намекнул на него. Скорее всего, это продажи Google Pixel 3a, который очень хорошо выглядел, приятно лежал в руке, делал шикарные фотографии и при этом стоил очень гуманных денег на фоне старшего брата Google Pixel 3 — всего 399 долларов. Для того телефона это действительно было очень недорого.

Google сама говорила о том, что этот смартфон неплохо продавался и в начале этого года. В 2019 году продажи Google Pixel 3a росли от квартала к кварталу. Иногда у него даже получалось удвоить продажи.

Если вы не слишком пристально следите за аналитикой и экономикой рынка смартфонов, то 7,2 миллиона могут показаться вам большим количеством и это действительно немало. Вот только если смотреть не в абсолютных величинах, а в относительных, то эта цифра просто меркнет на фоне конкурентов. Хотя и конкурентами их после такого назвать нельзя. Например, OPPO, которая занимает только пятое место в мире по продажам, отгрузила в 2019 году более 114 миллионов смартфонов. И пусть у нее намного более широкий модельный ряд, но разница просто колоссальная.

Из именитых брендов, которые постоянно на слуху, Google Pixel смог опередить только OnePlus. Как видим, Google еще есть куда стремиться и о чем задуматься.

Почему гендиректор Google стесняется говорить о смартфонах Google Pixel

Интересно, что самые хорошие продажи смартфоны поискового гиганта, кроме США, показали в Западной Европе и Японии – рынках, где традиционно очень хорошо продается iPhone. Совпадение или Google Pixel не зря называют ”iPhone на Android”? Наверное, не зря я рекомендовал его, как одну из альтернатив при переходе с iPhone на Android-смартфоны.

Несмотря на косяки в производстве Google Pixel, за которые уже поплатились два топовых члена команды разработчиков, у Google Pixel есть и другие проблемы. Возможно, теперь еще одной проблемой станет больше, так как знаменитые качественные камеры для того смартфона делал один из тех самых уволенных сотрудников команды Pixel.

Увольнения или странный самостоятельный уход сразу двух человек не говорит о том, что в команде все хорошо. Скорее всего, внутри происходит что-то не то и это повлияло на качество продукта. Из-за этого руководство компании и решило заняться кадровыми перестановками.

Каким должен быть Google Pixel 5, чтобы я захотел его купить

Еще одной серьезной проблемой Google Pixel является его цена, особенно на фоне тех самых технических проблем, вроде слабой автономности, которой многим не хватает до конца дня. Не исключено, что в этом году на фоне всеобщего роста цен флагманов компания смогла бы повысить продажи. Для этого надо было бы, как минимум, выпустить смартфон не хуже, чем в прошлом году (решив проблемы с батареей) и сохранить на него прошлогоднюю цену. В этом случае продажи начали бы расти, но компания выбрала другой подход.

Уже мало кто сомневается, что Google Pixel 5 не будет работать на топовом Snapdragon 865. Скорее всего, он получит Snapdragon 765G. Это позволит не просто сэкономить на начинке аппарата, за счет чего можно будет удержать цену, но и даст еще одно преимущество.

Новый Snapdragon 865 не имеет встроенного модема 5G, который должен устанавливаться отдельно и занимать место в корпусе. Чуть менее производительный 765G имеет встроенный модем. Такой чипсет куда проще установить в смартфон, он занимает меньше места и не требует более разветвленной системы охлаждения. Одни сплошные плюсы.

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Получается, что незначительно потеряв в производительности, компания получает существенное снижение стоимости и возможность свободнее устанавливать компоненты. Заодно выбрать более емкую батарею. Такое решение выглядит очень перспективным в сложившейся ситуации. Если не согласны, расскажите об этом в нашем Telegram-чате.

А вообще, Google может себе позволить выпускать смартфоны без существенной прибыли. Беднее от этого она не станет, так как миллиарды долларов ей приносит другая деятельность. Pixel для нее скорее дело чести и игрушка для фанатов марки.

OnePlus покажет дешевый умный телевизор

Так уж устроен рынок и экономика в целом, что любой бизнес или любое производство должно расти. Даже если бы не было такого правила, представители этого самого бизнеса все равно хотели бы постоянного роста. Как минимум, он нужен для того, чтобы дело приносило деньги там, где оно может их приносить. Так и получается, когда ты производишь крутые смартфоны и можешь предложить людям что-то новое, под брендом, который им уже полюбился. Тем более, что так можно создать целую инфраструктуру, вроде той, которая отлично работает у Apple, неплохо работает у Samsung и к которой стремятся Huawei и Honor. Вот так OnePlus и решила делать телевизоры.

Компания уже предлагала некоторые аксессуары и сам телевизор, как бы пробуя себя на том поле. Правда, по разной информации получилось у нее не очень хорошо. Тем более пробовала она это делать в основном на индийском рынке, который компания традиционно очень любит и который отвечает ей взаимностью. Например, судя по утечкам, именно на этом рынке впервые поступит в продажу новый OnePlus Z, который будет дешевым, но достойным смартфоном для конкуренции с другими китайскими брендами в ценовом диапазоне 350-400 долларов.

Сейчас генеральный директор компании Пит Лау разместил в Twitter запись. Он заявил, компания делает свои премиальные продукты в сфере телевидения более доступными для индийского сообщества. Возможно, это и означает, что телевизоры будут только на этом рынке, но если это входит в долгосрочную стратегию компании, то она совершенно точно запустит их и на мировом рынке. Надо только набрать популярность на более нишевых территориях, таких, как Индия и Китай.

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Согласно записи, ждать новый телевизор стоит 2 июля этого года. Пока сложно сказать, связано ли это как-то с выходом нового дешевого OnePlus Z, но разница между датами их выхода, если верить слухам, составит примерно неделю. Возможно, их выход объединят в рамках одной даты, но больше информации по этому поводу появится чуть позже.

Надо не забывать, что OnePlus будет испытывает серьезную конкуренцию со стороны таких производителей, как Samsung и LG, которые не просто присутствуют на всех мировых рынках, но и имеют там очень большой вес. А еще и могут предложить более низкие цены. Поэтому компании Лау предстоит изрядно постараться, чтобы выпустить действительно конкурентный продукт.

Стоит ли покупать OnePlus 8 или лучше подождать Google Pixel 5?

По данным ET Telecom, OnePlus анонсирует не один, а сразу два телевизора в июле этого года. Одним из них будет базовая модель начального уровня, цена которой составит примерно 200 долларов США. Другой телевизор будет более высокого качества, но и цена его будет выше. Точная сумма не называется, но она должна находиться в диапазоне от 265 до 530 долларов. Разброс внушительный, но пока рано говорить о какой-то более конкретной цифре.

Суд по всему, цена была выбрана не случайно. По данным исследования Counterpoint, именно эти два ценовых сегмента занимают почти 78 процентов рынка умных телевизоров в Индии. На основании этого можно предположить, что на других рынках новинка будет стоить дороже.

Даже если новинка на других рынках будет дороже, она все равно может привлечь много внимание на фоне того, что компания показала ранее. Напомню, это был телевизор, который стоил примерно 930 долларов, но если вы хотели купить к нему убирающуюся звуковую панель, то за это надо было заплатить еще примерно 400 долларов. В этом ценовом сегменте покупатели с большей вероятностью будут стремиться к более устоявшимся брендам, а не пытаться показать свое доверие новичку. Учитывая это, совсем не удивительно, что OnePlus хочет что-то поменять и прийти в более доступные сегменты, в которых и покупателей значительно больше, и конкурировать проще.

Как вы относитесь к такому телевизору. Ждем ваших мнений в нашем Telegram-чате.

Многие люди часто утверждают, что не смотрят телевизор, но при этом прекрасно знают все сериалы и ролики на YouTube. Дело в том, что смотреть телевизор можно по-разному. Одним нужны федеральные каналы, а другие просто смогут вывести на него контент, который до этого они смотрели на компьютере или смартфоне.

Также к телевизору можно подключить игровую приставку, что тоже многим понравится. Сейчас этот тип устройств очень неплохо продается благодаря снижению стоимости и продвинутым функциям. Это и заставляет производителей входить в этот бизнес, а дополнительным стимулом является пример Xiaomi, которая смогла заинтересовать своими телевизорами очень многих. Идя по ее пути, главное, не забывать об одном – о том, что цена должна быть низкой, а качество хотя бы сопоставимым с конкурентами. Тогда продажи, скорее всего, будут обеспечены.