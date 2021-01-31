Самый дорогой смартфон Sony и фантастическая зарядка Xiaomi: итоги недели

Уходящая неделя оставила нам много новостей, включая официальное подтверждение снятия санкций с Honor и представление новой беспроводной зарядки Xiaomi, которая может питать энергией смартфоны на расстоянии. Были и другие новости, которые показали нам, что обычный на первый взгляд смартфон Sony может стоить 200 000 рублей, а продукты и сервисы Apple могут теснее интегрироваться в решения Google, когда это будет кому-то нужно. Давайте разбираться подробнее в том, что произошло за эти короткие 7 дней, почему все получилось именно так и что теперь делать создателям фильма про Джеймса Бонда, которые будут вынуждены переснимать сцены последнего фильма из-за старых смартфонов Nokia.

Новая беспроводная зарядка Xiaomi

Многие пользователи терпеть не могут беспроводную зарядку, даже если их смартфоны её поддерживают. Их неприязнь к этому способу восполнения ресурса аккумулятора вполне понятна. Ведь мало того, что беспроводная зарядка на самом деле является проводной, поскольку получает энергию от розетки именно по кабелю, так ещё и усложняет использование аппарата во время подпитки. Я уже не говорю про то, что она априори медленнее традиционной зарядки. Но если с низкой скоростью ещё можно как-то жить, то с двумя предыдущими недостатками — уже вряд ли. Но Xiaomi нашла, как можно их исправить.

Xiaomi представила технологию беспроводной зарядки, способной передавать энергию на расстоянии. Она называется Mi Air Charge и позволяет заряжать устройства в радиусе нескольких метров от зарядной станции. По сути, мы имеем дело с подобием роутера, который вместо интернета раздаёт энергию, позволяя подключаться к нему с разных устройств и не вынуждая пользователей сидеть возле него.

Сама станция, которая обеспечивает раздачу зарядки, выглядит довольно крупной и имеет вид какого-то музыкального усилителя. Несмотря на то что это скорее всего концепт и итоговое воплощение будет другим, очевидно, что устройство будет немаленьким. Всё-таки ему нужно обладать достаточной мощностью для того, чтобы раздавать энергию по воздуху и поддерживать зарядкой несколько смартфонов. А реализовать всё это в компактном корпусе на данном этапе развития вряд ли возможно.

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Интересно, что Xiaomi избегает использования термина «беспроводная зарядка», предпочитая называть её удалённой.

Ключевая технология удалённой зарядки Xiaomi заключается в позиционировании в пространстве и передаче энергии на расстояние. Изолированная батарея собственной разработки Xiaomi имеет пять встроенных антенн, которые могут с высокой точностью определять местоположение смартфона, а за передачу энергии отвечает массив из 144 антенн, передающих волны миллиметрового диапазона посредством формирования луча энергии, — объяснили в Xiaomi.

Честно сказать, человеку не в теме довольно сложно понять, за счёт чего энергия передаётся в пространстве и как она может заряжать смартфоны по воздуху. Ведь в представлении обывателя такой способ зарядки должен быть откровенно небезопасным, учитывая, что лучи энергии пронзают пространство и скорее всего человека, который пользуется такого рода зарядкой. Но, судя по всему, Xiaomi и не ставила своей целью раскрывать все подробности. По крайней мере, пока.

Ответ на вопрос, сможет ли обычный смартфон с поддержкой стандарта Qi заряжаться от удалённой зарядки Xiaomi, однозначно отрицательный. Чтобы проверить работу своего нового продукта, китайским инженерам пришлось снабдить серийный смартфон специальной антенной решёткой и встроенным приёмником. Антенна указывает на его местоположение, а приёмник отвечает за приём электрического сигнала, после чего он направляется через специальную микросхему на аккумулятор и восполняет его ресурс. В общем, всё очень сложно.

Скорость удалённой зарядки Xiaomi по понятным причинам будет довольно невысокой по современным меркам, поскольку её мощность составит всего 5 Вт. Но ещё пару лет назад Apple комплектовала свои смартфоны 5-ваттным блоком питания, который заряжал их минимум в течение 3 часов по проводу, а сейчас речь идёт о по-настоящему беспроводной зарядке. Поэтому критиковать Xiaomi тут явно не за что. Ну, или почти не за что.

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Почти – потому что в этом году такая зарядка в продажу не поступит. В этом признались представители компании, которые отказались называть даже примерные сроки выхода новинки в релиз. Но будет круто, если Xiaomi удастся выпустить свою новую разработку хотя бы в следующем году. Это будет большим ударом по Apple, которая пытается отказаться от передачи энергии по Lightning, экспериментируя с магнитной зарядкой. Но это и вполовину не так же технологично как то, что сделали китайцы.

Функции iCloud для Google Chrome

Несмотря на то что экосистема – это понятие довольно обширное, Apple долгое время пыталась его искусственно сузить, ограничивая доступ к своим сервисам только фирменными устройствами. Именно поэтому ни iMessage, ни FaceTime никогда не были доступны на альтернативных площадках вроде Android или Windows. В Купертино объясняли это соображениями безопасности, хотя пусть медленно, но верно распространяли платные сервисы, очевидно, желая расширить их аудиторию. Поэтому Apple TV+ и Apple Music появились даже на телевизорах. А вот менеджер паролей из iCloud так и оставался преимуществом только iOS и macOS, не позволяя взаимодействовать с ним пользователям других программных платформ.

Apple намерена выпустить расширение iCloud Passwords для Google Chrome. Оно предназначается для тех, кто пользуется «Связкой ключей» (фирменным менеджером паролей Apple) на iOS, но в качестве десктопной платформы выбирает не macOS, а Windows. Судя по всему, у Apple уже есть готовое решение, поскольку в приложении iCloud для Windows появилось упоминание расширения под названием iCloud Passwords со ссылкой, ведущей на страницу его загрузки в Chrome Web Store.

Сомнений в том, что расширение делали именно под Windows, практически нет. Дело в том, что на macOS пользователи могут воспользоваться «Связкой ключей» и так, независимо от выбранного браузера. Да, это будет не так удобно, как в Safari, но в целом доступ к паролям останется. То ли дело на Windows, где у пользователей вообще нет никакой возможности пользоваться учётными данными, сохранёнными на iPhone и iPad, не перебивая их в Chrome вручную. А так у них появится удобный инструмент доступа к сайтам, которым к тому же можно будет пользоваться и на macOS.

Несмотря на то что расширение с паролями – вещь очень удобная, как ни крути, довольно компромиссная по нескольким причинам:

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Пользоваться расширениями можно только в десктопной версии Chrome, а в мобильной они не поддерживаются. Для меня это минус, потому что я не могу получить доступ к своим паролям, когда пользуюсь Android-смартфоном. Хорошо, хоть «Войти с Apple» завезли, а то бы вообще пришлось тяжко.

Расширения в принципе не вызывают особого доверия ни у меня, ни в многих других пользователей. Ну, вспомните, сколько раз мы слышали, как в Chrome Web Store проникли вредоносные расширения. Я уже не говорю о том, что доверять управление паролями расширению – в принципе не очень-то рационально.

Ну, и, конечно, не нужно забывать, что расширения – это инструментарий, который недоступен пользователям без дополнительных манипуляций. Ведь если в Safari «Связка ключей» встроена по умолчанию, и её не нужно скачивать вручную, то в Chrome ничего такого нет. Соответственно, многие либо не додумаются, либо не догадаются, либо просто поленятся скачивать расширение и останутся без своих паролей.

Меня, как человека неленивого, больше всего, конечно, отталкивают два первых пункта. Причём в равной степени. Лично я не пользуюсь Windows, и мне там расширение нужно так же, как собаке пятая нога. А вот появлению «Связки ключей» в мобильном Chrome для Android я был бы искренне рад. Ведь экспортировать пароли из Safari в Chrome невозможно, а перебивать их вручную у меня нет ни времени, ни желания. В результате все мои пароли из iOS так и остаются там, не позволяя взаимодействовать с теми же аккаунтами, к которым я привык, на Android.

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Вопрос безопасности стоит, на мой взгляд, не менее остро. Всё-таки пока не очень понятно, как именно Apple планирует защищать пароли из «Связки ключей». Понятное дело, что они не будут храниться локально, находясь в облаке, но кто сказал, что это может остановить злоумышленников? Вполне возможно, что кто-то создаст скрипт и, обратившись к расширению, сможет получить доступ к логину и паролю. Ведь авторизации по биометрии, судя по всему, предусмотрено не будет, учитывая, что пользоваться iCloud Passwords будут на Windows, которая устанавливается вообще на любые ПК.

Джеймса Бонда будут переснимать из-за Nokia

Так уж получилось, что очередной фильм Бондианы, который получил название ”Не время умирать”, настрадался от пандемии чуть ли не больше всех остальных. Сначала он должен был выйти на экраны кинотеатров еще весной прошлого года. Потом премьеру перенесли из-за того, что не смогли провести презентацию фильма в Китае. Да и название фильма для времени, когда умирали люди, было не самым подходящим. Потом был очередной перенос. Потом еще. И снова. В итоге, мы уже начали путаться, когда фильм выйдет. Но такие действия киностудии не только привели к тому, что дорогущий фильм просто замораживает деньги, не принося кассовые сборы, но есть еще одна серьезная проблема, которая может привести к тому, что большую, если не бОльшую часть фильма просто придется переснимать или сильно обрабатывать в графике. А все могло быть так хорошо!

Мы уже рассказывали о том, что ключевыми смартфонами нового фильма о супершпионе станут новые модели Nokia. Из-за того, что фильм откладывался, HMD даже пришлось отложить выпуск некоторых моделей, которые постепенно устаревали.

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Учитывая, что с момента начала съемок до первоначальной даты выхода фильма должно было пройти около года, можно сделать выводы, что за это время смартфоны уже устаревают, но когда премьера откладывается еще на год, они становятся уже не старыми, а древними. Это плохо как с точки зрения продвижения бренда и увеличения продаж (для этого же компании платят большие деньги за размещение в сценах фильма), так и с точки зрения того, что у супершпиона должны быть только самые современные гаджеты.

Изначально фильм должен был выйти весной прошлого года. Время было подобрано очень удачно со всех точек зрения, но тут началась пандемия и график был сорван. В итоге премьера сначала была перенесена на осень прошлого года, потом на весну этого, а теперь говорят о том, что на широкие экраны фильм наконец-то выйдет 21 октября 2021 года. Сами понимаете, что эта дата тоже пока не может считаться окончательной.

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Интересно, что во время того, как фильм раз за разом переносили, некоторые киносервисы предлагали выкупить этот фильм, чтобы показывать его на своих площадках, привлекая к ним больший интерес. В разных источниках фигурировали киносервисы таких гигантов, как HBO, Apple и Netflix. Даже называлась предлагаемая сумма в районе 400-500 миллионов долларов. Но создатели картины решили оставить ее себе и ждать, когда будет удачный момент для того, чтобы выпустить ее.

Проблема в том, что фильм дорогой, сопровождается рекламными компаниями и прочими атрибутами, которые сработают только тогда, когда зрители смогут снова массово посещать кинотеатры. До тех пор, пока они открыты не во всех странах и потом не так, как был раньше, прокат просто провалится. С другой стороны, столько тянуть тоже сложно по указанной выше причине.

Преимущественно ”под нож” пойдут сцены фильма, в которых есть смартфоны, автомобили и другие товары, показанные крупным планом, за которые производители заплатили деньги и которые при этом успели устареть. Естественно, в первую очередь это будут смартфоны, но есть в фильме и другой продакт плейсмент. Например, часы Omega, шампанское Bollinger и обувь Adidas.

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Также могут пострадать сцены, которые были снять где-то на улицах, если там что-то изменилось и должно быть отражено в фильме. Впрочем, вероятность этого существенно ниже.

Как утверждают люди, знакомые с картиной, полностью придется переснять сцену, в которой Q показывает Бонду его новые супершпионские гаджеты. Для фанатов Бондианы это часто оказывается самым приятным моментом всего фильма. Сами понимаете, что в этой сцене просто не может быть места чему-то устаревшему.

Остается только понять, когда будут переснимать важные сцены. С одной стороны, сделать это не так долго, но с другой, проводить работу надо тогда, когда будет понятна точная дата премьеры, которую уже не перенесут. Иначе придется переснимать сцены снова и снова.

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Получается, что фильм еще не вышел, но уже требует на себя все больше и больше расходов, которые могут даже не окупиться в прокате, если зрители разом не начнут массово ходить в кино. Пока даже в условиях снятия карантинных мер вероятность этого выглядит довольно призрачной.

А чего вы ждете от нового фильма о Джеймсе Бонде? Говорят, он должен получиться очень крутым. А еще, как вы относитесь к тому, что пока фильм не выйдет, мы не узнаем, кто будет новым агентом 007 после Джеймса Бонда?

Новые функции Android 12

Несмотря на то что больше половины смартфонов под управлением Android обновляются довольно вяленько, сама Google ежегодно выпускает новые версии мобильной ОС. В конце концов, не её забота – захотят производители адаптировать обновление для своих смартфонов или не захотят. Главное, что должна сделать сама Google, — это выпустить апдейт и выложить в открытый доступ его исходный код. Однако со временем обновления Android приобрели какой-то чисто технический характер, лишившись знаковых нововведений, которые они регулярно получали в прошлом. Неужели эта тенденция продолжится и в Android 12? Попытаемся разобраться, что к чему.

Видимо, разработчики Google вняли критике пользователей, которые остались недовольны содержимым Android 11, и решили расширить функциональные возможности Android 12. Тем более что расширять, сказать по совести, всегда было куда.

В Android 12 появится поддержка механизма распознавания постукиваний по задней крышке смартфона. Такая штука уже была реализована в одной из бета-версий Android 11, но по какой-то причине Google решила её оттуда убрать. Впрочем, добавить эту функцию себе вы можете прямо сейчас без каких-либо проблем.

В этом году Google намерена исполнить давнее обещание и добавить-таки в Android 12 поддержку пролистываемых скриншотов. Эта функция позволит делать снимки экрана целиком, независимо от длины его содержимого. Таким образом можно будет скриншотить и чаты, и веб-страницы в браузере.

Несмотря на то что функция резервного копирования доступна в Android уже много лет, в Android 12 разработчики Google решили проапгрейдить её. Они планируют расширить спектр данных, которые сохраняются в облаке, а также сделать работу механизма полностью пассивным, работающим в автономном режиме.

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В Android 12 появится поддержка VPN-протокола WireGuard. Он состоит из 4000 строк кода, в отличие от OpenVPN, который состоит из 100 000 строк и используется в Android сейчас. Это позволяет исключить реализацию скрытых функций и обеспечить наиболее эффективную защиту пользовательских данных, подлежащих шифрованию.

В Google Play появится функция анализа востребованности приложений. Она нужна для того, чтобы запомнить, с каким софтом пользователь взаимодействует чаще всего, и использовать эту информацию, например, при резервном копировании и переносе данных со смартфона на смартфон. Это позволит сначала восстановить наиболее важные приложения, а потом – второстепенные.

Ну, и, наконец, в Android 12 появится функция сгрузки приложений. Система будет автоматически выявлять, какие приложения не используются в течение длительного времени, и будет сгружать их в облако, чтобы они не занимали место. На устройстве будут оставаться т.н. якоря, или файлы кэша, с помощью которых пользователь сможет в любое время восстановить сгруженное приложение и его данные.

Google, в отличие от Apple, придерживается очень нетипичной практики выпуска обновлений. Сначала поисковый гигант запускает бета-версию очередного обновления Android. Как правило, это происходит в конце февраля-начале марта. Эти тестовые сборки называются Developer Preview и предназначаются для разработчиков, которые призваны, во-первых, протестировать обновление, а, во-вторых, подготовить свои приложения к его выходу, обеспечив их полную совместимость.

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После этого, ориентировочно в конце мая – начале июня, Google проводит презентацию Google I/O, на которое представляет новую версию Android и запускает уже публичный бета-тест. Он длится около трёх-четырёх месяцев. В результате на релиз можно рассчитывать уже в сентябре-октябре. Несмотря на то что, бета-тест называется открытым, принять в нём участие могут владельцы только тех устройств, чьи производители озаботились их адаптацией. А поскольку это совершенно не приносит им выгоды, то и адаптировать тестовые версии апдейтов они обычно желанием не горят.

Самый дорогой смартфон Sony

Сколько должен стоить флагманский смартфон? Ну, сегодня считается нормой просить за топовый аппарат 60-70 тысяч рублей. Не то чтобы я считал, что это дёшево, просто существуют ещё более дорогостоящие модели, на фоне которых цена устройств из сегмента 800-1000 долларов выглядит более-менее приемлемой. Тем более что и переплачивать обычно предлагается только за какие-то супер-продвинутые, но малоприменимые в реальном использовании фишки вроде лидара, 100-кратного зума и т.д. Но одно дело, когда у тебя просят 100 тысяч, и совершенно другое, когда 200.

Sony представила свой новый смартфон Xperia Pro, оценив его в 2500 долларов, которые у нас после валютных преобразований и накидывания НДС спокойно превращаются в 200 тысяч рублей. Несмотря на то что модель имеет в своём названии индекс Pro, заявленная производителем цена – это весьма нетипичное явление для рынка даже наиболее продвинутых устройств. Таких денег, к слову, стоят складные смартфоны вроде Galaxy Z Fold 2 и Huawei Mate Xs. Но в случае с Sony мы имеем дело с обычным с виду моноблоком. Так за что же тут 200 тысяч?

Ключевая особенность Xperia Pro заключается в его предназначении. Sony заявляет, что смартфон можно использовать в качестве внешнего монитора для камер. Для этого его снабдили портами USB-C и MicroHDMI, через которые аппарат подключается к съёмочному оборудованию. На выходе вся конструкция должна выглядеть примерно так, как на изображении выше.

В принципе, иметь 6,5-дюймовый экран с высоким разрешением в качестве видоискателя, — штука весьма полезная, особенно для видеографов. Другое дело, что за эти деньги можно купить уже профессиональный монитор.

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Только в этом случае мы получим большой экран с вменяемой диагональю, разрешением, поддержкой продвинутых стандартом цветопередачи и т.д. Я уже не говорю о том, что стоит Xperia Pro неоправданно дорого как для своих возможностей.

С точки зрения аппаратных характеристик смартфон абсолютно безынтересен:

Процессор: Snapdragon 865

Память: 12/128 ГБ

Дисплей: OLED, Ultra HD+

Камера: тройная

Аккумулятор: 4000 мА*ч

Поддержка 5G: есть

Как видите, тут мы имеем вполне себе стандартное сочетание спецификаций, который сложно назвать выдающимся. Таким набором оснащались флагманы прошлого года. Вот только оценивались они не в 2500 долларов, а максимум в 1000. В конце концов, платить дополнительные 1500 долларов за поддержку microHDMI и способность подключаться к камере совершенно неоправданно.

Нет, выглядит Xperia Pro очень необычно как для смартфонов 2021 модельного года. Мне нравятся рубленые грани, лаконичное оформление камеры, которая не отвлекает вас от оценивания самого аппарата, а также обилие управляющих клавиш на корпусе. Однако внешняя привлекательность сильно подрывает технологичность устройства. Корпус даёт слишком толстые рамки по краям экрана, из-за чего создаётся ощущение, что смартфон на самом деле старше, чем он есть на самом деле.

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Честно сказать, я вообще не понимаю, зачем и, самое главное, кому нужен Xperia Pro. С одной стороны, можно сказать, что это чисто профессиональная штука и те, кому надо, поймут. Но, с другой, одно мало вяжется с другим, потому что в первую очередь это всё-таки смартфон. Я бы ещё понял, если производитель предложил бы топовую камеру с поддержкой продвинутых режимов фото- и видеосъёмки. Но вместо этого нам подсовывают разъём microHDMI и предлагают подключать смартфон к фотоаппарату, заплатив за это 200 тысяч рублей. Короче, дичь.