Возможная блокировка Google и наушники из «ничего»: итоги недели

На этой неделе, как никогда в последнее время было много разговоров о блокировках и реальных блокировок. Мало того, что из-за патентного спора мы на грани того, чтобы окончательно лишиться Samsung Pay, так и еще и Google оштрафовали на 3 миллиона рублей за отказ перенести данные на российские серверы. Все это немного неприятно, так как может привести к куда более крупным скандалам. Но были на этой неделе и куда более «мирные» новости. Например, мы получили новые наушники от человека, подарившего миру OnePLus. Все это и другие новости уходящей недели мы вспомним в нашем традиционном новостном дайджесте.

Какие наушники выпустила Nothing

Чуть больше полгода назад мы стали свидетелями нового витка противостояния на рынке наушников. Сначала из информации у нас было только то, что Карл Пей, сооснователь компании OnePlus, ушел со своего руководящего поста и решил начать создавать свой новый бренд. Предположить, что он будет заниматься смартфонами, было бы немного прямолинейно, и поэтому поползли слухи, что он будет заниматься наушниками. Так оно и получилось. Позже он сам презентовал свой бренд Nothing и рассказал, что будет под ним выпускать. Первый продукт был обещан на лето этого года. И мы дождались. Теперь у нас есть, о чем поговорить. Это первые наушники с логотипом Nothing на коробке.

Компания, которую основал Карл Пей и под которую привлек немало инвестиций, включая деньги самой Google, является британской. Название сначала многим показалось странным, но с другой стороны, почему бы и нет. Тем более, что необычных названий в мире достаточно. В конце концов, Apple и BlackBerry лучше что ли?

На этой неделе Nothing показала свои первые наушники. Ими оказалась модель в самом популярном сейчас форм-факторе TWS. Именно такие наушники в последнее время продаются просто в космических масштабах. При этом с каждым масяцем отгрузка только растет. Поспособствовала этому как пандемия, так и грамотная ценовая политика — наушники перестали стоить десятки тысяч рублей, и модели от именитых производителей можно купить всего за несколько тысяч.

Выбор — это хорошо! OnePlus тоже выпустит копию AirPods Pro.

Что касается новинки, то кроме формата TWS, они получили такие функции, как активное шумоподавление, беспроводная зарядка и водонепроницаемость. Неплохой набор для стартовой модели.

Внешне новые наушники просто не могли быть похожими на модели конкурентов. В них должна была быть какая-то изюминка, и мы ее получили — полностью прозрачный корпус. С прозрачными смартфонами мы встречались, но среди наушников это большая редкость. Прозрачный пластик позволяет видеть сквозь часть корпуса, а также заглядывать внутрь самих беспроводных наушников.

Левый наушник весит 4,7 г и ровно столько же приходится на правый. Это на 0,7 г больше, чем AirPods, но на 1 г меньше, чем AirPods Pro. Внутри каждого наушника находится один динамический драйвер диаметром 11,6 мм. Соединение с источником устанавливается через Bluetooth 5.2 с кодеками SBC и AAC. Естественно, более ранние версии протокола тоже поддерживаются.

Лучшие TWS-наушники, которые сейчас можно купить.

На обоих наушниках предусмотрены сенсорные области для управления касаниями. Можно управлять воспроизведением, перематывая песни или ставя на паузу, а так же включать и выключать режимы шумоподавления.

Наушники могут быть сопряжены с устройствами iOS и Android, и есть специальное приложение. Через него можно управлять такими функциями, как сенсорные жесты, ANC, EQ, а заодно обновлять программное обеспечение, когда придет время.

Что мне больше нравится в Android, чем в iOS.

Система шумоподавления имеет два уровня. Также есть модный сейчас режим прозрачности, когда вы можете слышать то, что происходит вокруг, не снимая наушников. Звук снимается с внешних микрофонов, усиливается и подается в уши. Если все это вам чуждо и/или вы находитесь в тихом помещении, шумоподавление можно вообще отключить и наслаждаться более длительным временем автономной работы.

Всего заявлено, что наушники могут работать от одного заряда 4 часа без остановки с включенным ANC. Если отключить шумоподавление, то этот показатель вырастет почти до 6 часов (5,7 если быть точным). Вместе с энергией, которая находится в зарядном кейсе, мы получим в общей сложности 34 часа автономности. При этом заряжается кейс или через USB Type-C, или беспроводным способом на любой зарядке с поддержкой протокола QI, то есть на любой зарядке для смартфонов.

При таких характеристиках цена аксессуара не кажется заоблачной. Возможно, дело в том, что политика выхода на рынок будет такой же, как и у OnePlus — сначала низкие цены, а потом премиальные продукты.

Nothing ear (1) можно купить в США за 99 долларов (примерно 7 300 рублей). В Европе, Англии и Индии цена соответственно составит 99 евро, 99 фунтов стерлингов и 5 999 индийских рупий.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Всего же Nothing ear (1) будут продаваться в 45 странах мира, а доступны они будут на веб-сайте Nothing в ограниченном количестве с 31 июля. Массовые продажи должны стартовать 17 августа.

Карл Пей, соучредитель OnePlus, начал свой новый проект с привлечения финансирования от Тони Фаделла (экс-Apple, Nest), Кевина Линя (Twitch), Стива Хаффмана (Reddit), Кейси Нейстата (YouTube) и фонда Google Ventures. Также он привлекал известных специалистов в области создания наушников и даже зачем-то купил компанию Essential. Если помните такую, ее основал создатель Android — Энди Рубин. Большого успеха у проекта не было, но шуму он в свое время наделал немало.

Чем хороши новые наушники OnePlus

Рынок TWS-наушников по праву может считаться одним из самых скучных. Несмотря на широкий ассортимент, которым он представлен, может смело сказать, что есть AirPods и все остальные. Неважно, насколько они хорошо звучат, как они выглядят и сколько стоят. Они всё равно будут относиться к категории всех остальных. Ну, потому что не может быть вторых таких же наушников, как AirPods, настолько же удобно завязанных на прошивке смартфона. Тем не менее, в OnePlus считают, что их наушники лучше.

OnePlus, как и многие другие производители до неё, тоже решилась на выпуск собственных TWS-наушников. Несмотря на то что дизайнеры китайской компании постарались сделать OnePlus Buds Pro непохожими на AirPods, в них всё равно прослеживается сходство с оригиналом.

Чем заменить AirPods, или Какие беспроводные наушники купить для Android

Не будем ставить им это в вину, тем более что у TWS-наушников, по сути, может быть только два форм-фактора: затычки с дужкой и затычки без дужки. Куда важнее их техническое наполнение. А с ним, по словам руководства OnePlus, у фирменных наушников компании проблем нет.

По словам Пита Лау, генерального директора OnePlus, их продукт намного лучше того, что делает Apple по нескольким причинам:

Умное активное шумоподавление с автоматической подстройкой под громкость внешних звуков;

11-миллиметровый динамик с глубокими басами;

Быстрая зарядка, которая обеспечивает 10 часов воспроизведения музыки после 10 минут у розетки;

Поддержка высококачественного аудио LHDC;

Микрофоны с подавлением звуков ветра и других внешних шумов для комфортных телефонных звонков;

Минимальная задержка в 94 мс благодаря использованию Bluetooth 5.2;

Улучшенная защита от воды и пота благодаря сертификации по стандарту IP55;

Режим Zen Mode Air, создаваемый функцией шумоподавления, для создания полной тишины;

Совокупное время работы наушников с футляром составляет 38 часов против 24 часов у AirPods Pro.

Работают ли AirPods Max с Android и что можно купить им на замену

Пит Лау не обманул. С технической точки зрения OnePlus Buds Pro действительно очень продвинуты. Но чего OnePlus стоило сделать такие крутые наушники? На самом деле дорогого, и это отразилось на их розничной цене. Новые «уши» компании поступят в продажу в августе по цене 149 евро, что лишь ненамного дешевле, чем AirPods Pro.

Но ведь технические характеристики — это ещё не всё. Мало просто сделать хорошо звучащие наушники с шумодавом, быстрой зарядкой и большим аккумулятором. Ведь это просто поставил их в один ряд с кучей точно таких же. А, чтобы продукт запомнили, он должен быть не просто крутым. Он должен быть выдающимся. Именно такими и получились AirPods.

Покупая AirPods Pro, вы получаете нечто куда большее, чем просто наушники. В рамках экосистемы Apple вы просто не найдёте ничего лучше и удобнее. Не будем сравнивать звук. В конце концов, OnePlus Buds Pro ещё никто не слышал, да и в целом это штука довольно субъективная. Но интеграция в экосистему – это то, от чего реально можно отталкиваться.

AirPods Pro поддерживают пространственное звучание;

AirPods Pro можно найти через приложение «Локатор»;

AirPods Pro быстро и удобно сопрягаются с iPhone;

AirPods Pro умеют быстро и незаметно переключаться между разными устройствами.

Почему для Android нет хорошего аналога AirPods

Какие-нибудь другие наушники так умеют? Всё это сразу – нет. Конечно, встречаются отдельные экземпляры, которые умеют либо в поиск, либо в быстрое переключение между разными устройствами, но таких наушников, в которых бы сочетались все фишки AirPods Pro, на рынке попросту не существует.

Не то чтобы я отговаривал вас от покупки других «ушей», кроме AirPods Pro. Скорее, наоборот. Тем более что в продаже если масса привлекательных вариантов по более адекватной, чем у «подсов» цене. Взять хотя бы Redmi Buds 3 Pro от Xiaomi. О них мы рассказывали вот в этой статье. Это реально эпохальная штука, учитывая её цену в 3 с небольшим тысячи рублей. Такие незазорно даже для iPhone купить, не то что для Android.

Заблокируют ли Samsung Pay в России

Уже давно в Сети обсуждают вероятность блокировок сервисов Google в целом и YouTube в частности. Заблокируют или не заблокируют, а если заблокируют, то будет ли можно обойти блокировку? Такие вопросы теперь задают друг другу пользователи, которым эта тема интересна. Мы-то, конечно, знаем, что никто ничего блокировать не собирался, даже если такую инициативу обсуждали на самом верху. Но все так увлеклись темой гипотетической блокировки YouTube, что совсем забыли обо всём остальном.

В России могут запретить Samsung Pay. Более того, Арбитражный суд города Москвы уже даже принял соответствующее решение. Поводом для этого является нарушение патента, который Samsung использовала в своём платёжном сервисе. Теперь у корейцев есть целый месяц до вступления решения в законную силу, чтобы обжаловать его и получить право на дальнейшую работу Samsung Pay в России.

Патент, из-за которого случился весь сыр-бор, описывает методику проведения бесконтактных платежей с использованием мобильного устройства покупателя и кассового оборудования продавца. Он принадлежит швейцарской компании «Сквин СА». Что это за компания такая, чем она занимается и где находится территориально, сказать сложно. Более того, у неё даже нет своего сайта, что указывает на то, что это обычный патентный тролль.

Как бы там ни было, Арбитражный суд своё решение уже принял, и теперь Samsung предстоит его обжаловать. Юристы рекомендуют компании обращаться напрямую в Роспатент. По их мнению, шансы, что в ведомстве признают патент, принадлежащий «Сквин СА», качественным, не превышают 1%. Но, если этого не сделать, фактическая работа Samsung Pay на территории России будет не просто затруднена, а невозможна.

Samsung открыто говорит, что продаёт данные пользователей Samsung Pay

Пока неизвестно, какими способами, по мнению судьи, должен осуществляться запрет на работу Samsung Pay в России. Заблокировать его так же, как Telegram или другие онлайн-платформы, скорее всего нельзя, поскольку сервис работает без интернета. Но зато в решении говорится о том, что Samsung запрещено продавать на территории страны любые устройства с Samsung Pay, а это уже серьёзная санкция.

Впрочем, чисто технически её очень легко обойти. Запрет на реализацию устройств с Samsung Pay, действует только в отношении Samsung как нарушителя патента и не распространяется на всех остальных ритейлеров и тем более серых продавцов. Так что, даже если компания прекратит их продажи, её партнёры смогут продолжать торговать смартфонами, смарт-часами, планшетами и другой техникой с поддержкой бесконтактных платежей.

Кроме того, Samsung может пойти и другим путём. Она может просто отказаться от предустановки Samsung Pay на свои устройства, предложив пользователям скачивать его из Google Play. В этом случае требование суда будет выполнено, компания сохранит право торговли фирменных гаджетов, а пользователи не лишатся удобного инструмента оплаты покупок без использования наличности и банковских карт.

Куда интереснее в данной ситуации тот факт, что Samsung Pay – это не единственный бесконтактный сервис в России. То есть под угрозой фактически находятся и Google Pay, и Apple Pay, которые используют плюс-минус ту же методику установления соединения смартфона с платёжным терминалом. Если истец решит подать в суд на них, высоко вероятно, что судья удовлетворит иск по тем же основаниям.

Приложение Pay Touch позволяет смартфонам Samsung принимать платежи с карт

Несмотря на то что Apple всегда хвасталась тем, что Apple Pay выгодно отличается от Google Pay более высоким уровнем защиты, как таковая методика проведения платежей через NFC у них одна и та же. Поэтому ничто не мешает «Сквин СА» подать иск ещё и к Apple. А вот ей в этом случае будет куда тяжелее, чем Samsung. Дело в том, что Apple Pay вшит в iOS по умолчанию и не устанавливается по инициативе пользователей.

А, если Apple будет вынуждена вынести Apple Pay в App Store, то получится так, что он будет вообще единственным сервисом бесконтактных платежей на весь яблочный магазин приложений. Естественно, это вызовет протест и со стороны разработчиков, и антимонопольных органов, которые быстренько состряпают разбирательство в отношении Apple и обяжут её допустить к публикации в App Store и другие бесконтактные сервисы.

За что оштрафовали Google

Google постоянно за что-то штрафуют, в чём-то обвиняют и к чему-то обязывают. Это происходит и в США, и в Европе, и в России. Но обычно до рядового пользователя все эти разборки не доходят. В конце концов, кому какая разница, нарушила Google патент или не допустила в Chrome какую-нибудь местечковую поисковую систему. Само собой, никакой. Но иногда проблемы Google становятся нашими общими проблемами, потому что от их решения напрямую зависит, останется у нас доступ к её сервисам или нет.

В четверг, 29 июля, Таганский суд города Москвы оштрафовал Google на 3 миллиона рублей за отказ от переноса личных данных пользователей своих сервисов из России на территорию страны. Несмотря на то что в прошлом поискового гиганта неоднократно штрафовали за отказ от удаления запрещённой информации, это первый подобный случай, когда компанию штрафуют именно за неисполнение закона о хранении персональных данных. Совсем недавно за аналогичное нарушение оштрафовали Facebook и Twitter.

Может показаться, что это более лайтовая штука, чем отказ от удаления экстремисткой информации или чего-то подобного. Но это совсем не так. Скорее даже наоборот. Практика показывает, что в России очень серьёзно относятся к тому, где и как зарубежные компании хранят данные российских пользователей. По закону о персональных данных, они обязаны хранить их на серверах на территории страны. Это могут быть их собственные дата-центры или арендованные. Главное, чтобы они физически располагались в России.

Неисполнение компанией Google требования о хранении персональных данных пользователей на территории страны может привести к довольно неприятным для неё и для всех нас последствиям. Если она не исполнит это требование, деятельность компании в России может быть запрещена, а её сервисы и службы окажутся тут вне закона. Проще говоря, их могут начать блокировать точно так же, как в своё время это делали в отношении Telegram, хоть его тогда обвиняли совершенно в других нарушениях.

Google разрешит официально переносить WhatsApp с iOS на Android

На сегодняшний день история знает только один случай, когда крупный международный сервис заблокировали в России именно за отказ от хранения данных пользователей на территории страны. Это деловая социальная сеть LinkedIn. С 2018 года к ней нельзя получить доступ из России без использования VPN, а её приложение, которое размещалось в App Store и Google Play, было удалено. Плюс-минус всё то же самое может грозить и Google, если она продолжит и дальше нарушать закон.

Я специально говорю в сослагательном наклонении, потому что никто не знает, что произойдёт по факту. Всё-таки Google – это далеко не то же самое, что LinkedIn. Один только поисковик компании обладает в тысячи раз большей аудиторией в России, чем социальная сеть. Что и говорить про остальные сервисы и продукты Google, в том числе Android, на базе которого работает большая часть всех смартфонов, используемых в России. Так что сомнительно, что поискового гиганта просто так возьмут и заблокируют.

Не стоит полностью доверять Google Maps. Они могут быть опасны

Google со своей стороны ведёт себя достаточно агрессивно, пусть и не афиширует этого. В политических телеграм-каналах даже обсуждалось, что Google через своих агентов влияния угрожает российским властям отключить Android на территории России, если они примут решение о блокировке YouTube. А тут речь идёт уже о блокировке вообще всех сервисов. Поступит Google так или нет, мы не знаем. Но рисковать регулирующим органам скорее всего не захочется.

Google Play станет чище

У магазина приложений Google Play существует много плюсов в сравнении с аналогом всеми известной компании: качественные рекомендации, приложения для абсолютно разных сегментов Android устройств, максимально открытая площадка. Google Play уже много лет пытается очистить свой магазин от некачественных приложений и пока у них мало что выходит. Что не скажешь про App Store, в котором всегда чисто и уютно. С 29 сентября в силу вступают новые изменения политики магазина от Google. Интересно, смогут ли в компании раз и навсегда избавиться от проблем качества своих приложений.

Еще будучи ребенком со своим первым телефоном на базе Android, я заметил, что для того, чтобы найти качественный софт на смартфон, необходимо потратить порядка 30 минут своего времени. Многие разработчики копировали названия популярных приложений, забирая загрузки пользователей обманом. Десятилетнему мне, уже тогда приходилось каждый раз искать колонку «разработчик» в описании, чтобы не попасть на удочку хитрецов. Спустя некоторое время я понял, что каждый раз при поиске программ по теме, а не по названию, гораздо лучше будет обращаться к известным новостным порталам, которые выкладывают подборки приложений. Так, кажется совсем давно, я впервые столкнулся с AndroidInsider.ru. Думаю, многие пользователи делали также. Хочу сказать вам большое спасибо за доверие на протяжении многих лет. Мы стараемся работать для вас. К слову, недавно мой коллега Иван Герасимов, собрал отличную подборку приложений для путешествий. Рекомендую ознакомиться.

Читайте также: Запахло блокировкой: Google оштрафовали в России на 3 миллиона рублей.

По заявлениям компании Google, в новом обновлении своего магазина они не только почистят устаревшие и давно неподдерживаемые приложения, но и закроют доступ для некоторых аккаунтов разработчиков. Исключением будут аккаунты с более чем 1000 загрузок и в которых были покупки в течение последних трех месяцев. Новые правила будут касаться названий, внешнего вида иконок, скриншотов и описаний. Намечается огромная чистка магазина, которая должна положительно сказаться на безопасности сервиса от Google.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, там вы найдете много полезной информации из мира мобильных технологий.

Сейчас в сервисе существует огромное количество приложений использующих самые разные способы притяжения нашего внимания: ключевые слова, некоторые смайлики в названиях и, пожалуй самый большой пласт плохих приложений, которые используют названия сторонних крупных разработок. По заявлениям Google это не только может вызвать бурю негодования у простых пользователей, но и стать отличной мишенью для хакеров для загрузки вредосного программного обеспечения, особенно если они не были усилены двухфакторной аутентификацией. При этом, если аккаунт будет подвергнут удалению, восстановить его уже не получится. Придется создавать новый аккаунт. Вы только посмотрите сколько сейчас находится в магазине приложений, неподдающихся никакой критике.

названия приложений более 30 символов

слова, не имеющие отношения к приложениям, такие как «быстро», «бесплатное», «загрузите сейчас»

написание слова одними заглавными буквами, за исключением случаев, когда этого требует название бренда

лишние знаки препинания в названии

эмодзи и другие смайлики

графические элементы или текст в предполагаемом месте в рейтинге магазина

другие элементы на скриншотах и иконках, вводящие в заблуждение пользователя

Коллеги пишут: Приехали: суд в России признал Samsung Pay незаконным.

Многие думают, что Google Play следовало бы заняться качественной чисткой магазина еще с самого его запуска, ужесточив правила для разработчиков. Однако давайте не забывать, что у такого подхода существует и ряд преимуществ. Площадка для загрузки приложений абсолютно открыта, а значит, новые разработчики могут набивать руку для совершения новых побед и в дальнейшем радовать нас гораздо лучшим софтом.

Искренне верим и надеемся на то, что Google подошли к вопросу крайне серьезно и в дальнейшем магазин приложений будет регулярно поддаваться серьезным изменениям и наконец полностью избавит простых пользователей от необходимости подолгу выбирать действительно качественный софт на свое устройство. Мне кажется, в современном мире разные операционные системы должны рассматриваться не как конкуренты, а как коллеги. Так, можно было бы позаимствовать некоторые идеи качества у App Store и прийти к успеху.

А как вы считаете, Google удастся раз и навсегда избавиться от захламленности своего магазина? Или спустя некоторое время все опять встанет на круги своя? Обязательно поделитесь своим мнением в нашем Телеграм чате.